La importancia de llamarse Kennedy

Voz 0315

00:00

llamarte Kennedy en Estados Unidos es incluso más peligroso que ser la rubia promiscua en una película de terror de los años ochenta el cinco de junio de mil novecientos sesenta y ocho le tocó el turno al hermano pequeño de JFK se presidente que recordaréis que fue asesinado en Dallas en noviembre de mil novecientos sesenta y tres Robert Kennedy queda más conocido como Bobby había sido mano derecho de su hermano mientras éste ocupaba la Casa Blanca pero pocos años después de la muerte de John Bobby decidió hacer un tour por las partes más desfavorecidas de su país que no son pocas y después hizo una serie de discursos que parecían indicar que quería de verdad ayudar a los más desfavorecidos de sus compatriotas Pablo contra la violencia contra la desigualdad contra el racismo con frases que recuerdan bastante las que años después pronunciaría Obama como por ejemplo debemos admitir que el futuro de nuestros hijos no se puede pasar en la desgracia de otros los debemos reconocer que nuestra corta vida no puede en noble hacerse o enriquecerse con el odio y la venganza en lo de la corta vida tenía bastante razón nunca sabremos qué habría hecho de haber llegado a presidir los Estados Unidos pero se quedó cerca de lograrlo en cinco de junio de mil novecientos sesenta y ocho habla de ganar las primarias de California prácticamente garantizando que sería el candidato demócrata que se enfrentaría al candidato republicano Richard Nixon pero ese mismo día bueno esa misma noche en medio del caos de la celebración de su victoria californiana Bobby fue disparado por un palestino llamado sir Khan sir Khan que gritó que lo hacía por su país como no podía ser de otra manera hay teorías de todo tipo sobre quién estaba realmente detrás de su muerte pero lo que sí que nadie puede negar es que la carrera de Bobby Kennedy Se acabó cinco de junio de mil novecientos sesenta y ocho y con ella la posibilidad de que no se iniciara un ciclo conservador del que seguimos pagando las consecuencias