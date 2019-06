El Larguero: Primera Parte (04/06/2019)

Voz 3 00:00 las ocho y media de la noche mira que ha tardado en producirse la buena noticia para todos los granadinos y todas las granadinas que estarán oyendo ahora mismo la serie estarán pendientes de la fiesta que van a montar mañana porque por fin el Granada vuelve a Primera me iba a jornada de Liga llevaban varias semanas acariciándolos pero hasta hoy no se ha hecho oficial el Granada acaba de terminar la penúltima jornada en Segunda ha empatado a uno en Mallorca ese empate sumado a la derrota del Albacete en casa contra el Málaga vuelve al equipo

Voz 1284 01:17 primera división es el sexto ascenso en su historia vuelve tras dos temporadas en Segunda

Voz 3 01:29 space no volverá a sonar en Primera la temporada

Voz 4 01:31 que viene y está por ahí el héroe del partido porque ese gol del equipo granadino lo ha marcado Fer

Voz 1284 01:36 San Emeterio que está junto a Pedro morlaco la Pedro muy buenas

Voz 1375 01:38 qué tal muy buenas pues si aquí estoy con el brotan

Voz 5 01:41 está contento por ese ascenso a Primera División

Voz 1284 01:44 con ya te está escuchando Félix San Emeterio hola CD buena noche Solà muy buenas o el lo que se ha hecho de rogar es tu madre mía eh

Voz 0044 01:50 pues sí la verdad es que sí ha sido una temporada muy sufrida pero miramos por fin ha llegado ese momento que todos deseábamos Si contentísimo hasta mañana un poco largo no ahora mismo

Voz 1284 01:59 celebrarlo pero hasta que llegue mañana Granada que no se quiera tenéis previsto llegar más o menos

Voz 0044 02:03 pues no lo sé es obra de medio día me parece pero bueno ahora hay que disfrutarlo todo porque no somos conscientes de lo que hemos conseguido hoy la verdad es que que has ido algo muy bonito porque este grupo se lo merece estabais pendiente estoy del el otro partido del Albacete Málaga si cuando acabado porque éramos conscientes de que más de su resultado al no haber ganado pero durante el partido nada así que la verdad es que contentísimo durante el partido un avistado nada pendientes no durante el partido no es lógico hemos estado a jugar hoy nada más al final sí que hemos estado pendientes por eso te digo porque dependía más de es resultado muy bueno se os ha dado esa buena noticia hay contentísimos jugar te digo que bien sabe primera no joder pues imagínate pues se les da segunda que es muy competida ACB por la vía rápida como se dice en no se puede estar más orgulloso de estos compañero

Voz 1375 02:46 fíjate ahora el Málaga el Albacete el Mallorca veremos a ver si el Depor o el Cádiz o el olvido peleándose en el play off vosotros ya en primera solamente he aguántame

Voz 1284 02:54 solo treinta segundos que está Jesús Albarracín pidiendo pasó en la Fuente de las Batallas

Voz 6 02:58 que me imagino pero cuenta lo

Voz 3 03:01 a Fede San Emeterio cuéntale Jesús cómo estás

Voz 6 03:03 Fuente de las Batallas hola

Voz 7 03:05 absolutamente a reventar más de tres mil personas las primeras que ya se desplazan esta céntrica fuente de Granada

Voz 0044 03:11 más de tres mil personas que has y jalean el ascenso el Granada

Voz 7 03:13 Primera División

Voz 1284 03:15 tres mil personas han echado a la calle Fede para esperar esto no van a dormir esta noche fue impresionante empresarios

Voz 0044 03:21 lo de la afición durante todo el año y la verdad es que es agradece muchísimo porque hay un apoyo fundamental para nosotros y que lo celebren que lo celebre que mañana estaremos allí con ellos y lo celebraremos nosotros también porque esto es gracias a ellos y la verdad que nos han dado un apoyo es dura

Voz 8 03:37 de todo el año y presionar oye el gol Air

Voz 0044 03:39 en recordarnos cómo ha sido lo tenías claro no le has pegado ahí no si yo cuando va a venir el balón pero ésta tiene que ir para dentro como se hay ya se ha sido la le ha enganchado bien hay y contentísimo por poder ayudar al equipo encima con un gol en cualquier tan importante pues presionando bueno pasa pasa a la historia del equipo pasas a la historia con este gol no sí la verdad es que sí que es eso contentísimo por poder haber hecho el gol y por poder ayudar al equipo así por todos los compañeros porque yo creo que se lo merece cada uno de ellos ha dado su máximo para poder acercar al Granada este sueño que teníamos sí la verdad que que contentísima

Voz 1284 04:15 vais a dormir esta noche algo oro hechos al avión mañana pues no sé no sé

Voz 0044 04:19 cómo irá la cosa ya era viendo hoy hay que disfrutarlo porque cosas así no se consigue todos los

Voz 1284 04:24 a ti te dejamos que le dices a toda la gente que en Granada te está escuchando ahora mismo desde dónde estás tú pues eso

Voz 0044 04:29 como he dicho antes que es gracias a ellos que que se lo merecen todo por por el apoyo que nos han dado por por lo que han sufrido con nosotros porque porque sabemos que han sufrido mucho y que se lleven a esta alegría que que la disfruten hoy que mañana estaremos con ellos para celebrarlo porque porque como te digo son parte de del Granada son parte de este equipo oí va por ellos

Voz 1375 04:49 un abrazo Fede enhorabuena muchas gracias Fede

Voz 1284 04:51 de Emeterio en los micrófonos de Pedro Morlán en ese Mallorca uno Granada uno el Mallorca ya es de Primera matemáticamente han está a unos minutos esperando que terminara el Albacete uno Málaga dos Si ya hay como unos dice Jesús en la Fuente de las Batallas más de tres mil personas hasta las doce aproximadamente del mediodía mañana no van a llegar a a Granada para cerrar hazlo con esa afición que ha sido fiel que les acompaña un día tras otro un partido tras otro fuera de de Granada en un partido Joan Tejedor hola muy buenas que en esta contando en Carrusel Deportivo que que bueno ha tenido bastante controlar Granada casi desde el principio sobre todo sabiendo lo que estaba pasando en Albacete no hora mano que muy buena solar

Voz 0044 05:27 sí sobre todo desde el orden no un poco el cediendo

Voz 9 05:31 Mallorca al balón que es como se encuentra más cómodo pero concediendo pocas ocasiones de peligro la pruebas que la primera parte nos hemos ido sin goles Salva Sevilla ha sido el que han encontrado ahí la rendija para meter el uno cero en el veinticuatro de la primera y al final la locura ese desatado con ese gol de San Emeterio los dos tanto Mallorca como Granada cumplían objetivos ganando hoy Granada subida de Mallorca se metía en playoff ninguno de los dos ha ganado y los dos lo han sumado lo que sea más que no hacer los deberes es que los traían muy hechos de casa antes no por lo tanto el descuento ha sido un que se besen de ambos

Voz 1375 06:00 el jolgorio de Granada el polvo de aquella manera pero les ha valido estarían los dos exactamente les ha validado los dos bueno pues el Albacete uno Málaga dos el Cádiz cero Extremadura Extremadura uno con un golazo por cierto que ha marcado casi cincuenta metros bueno Carlos Pomares que le da así un poco de rebote no porque ha visto al portero adelantado pero en el fondo no quería tirar a puerta en la pegada de rebote pero casi un golazo golazo que por cierto han celebrado casi con el con con lágrimas más de uno en los ojos porque han sacado rápidamente la camiseta de José Antonio Reyes no esa victoria del Extremadura que ya estaba salvado no se jugaba nada pero que le han ganado en casa al Cádiz y que Elián dedicaba Reyes además Lugo cero Tenerife cero Elche cero Deportivo de La Coruña cero se queda sin opciones ya evidentemente eh bueno el Elche estaba ahí en en una zona también tranquila pero sin sin opciones y además el Mallorca uno Granada uno el Zaragoza cero Numancia cero y el otro partido dramático de esta penúltima jornada en Segunda ha sido el Oviedo cuatro Rayo Majadahonda tres pero es que el Rayo Majadahonda ganaba uno tres cuando faltaban menos de diez minutos para que terminara el partido con esa victoria del Rayo Majadahonda se salvaban porque le quedaba el último partido que era contra el Reus que es contra el Reus que son los tres puntos una victoria la que le están dando a todos los que se enfrentan contra el Reus pero en el ochenta y uno repito ganando uno tres en el ochenta y uno ha marcado el Oviedo que era el dos tres en el ochenta y seis han empatado el Oviedo va a tres ya en el descuento en el noventa y dos ha marcado el cuarto el Oviedo que manda a la Segunda División B al Rayo Majadahonda imagino que están hundidos ahora mismo cuando acariciaban ya la permanencia en en Segunda División así que Se va el Majadahonda según nave junto con Nástic Córdoba evidentemente el Reus ISE salvan esta noche en Lugo y el Tenerife repito Rayo Majadahonda ya es matemáticamente equipo de la Segunda División B enseguida pendientes de algún protagonista más de que nos pidan paso tanto ya han Tejedor Pedro Morrás también esa fuente de las Batallas en Granada donde está Jesús salvar Kazim ya algún protagonista más de algún partido de esta penúltima jornada en Segunda pero además te cuento en esta portada El Larguero que este viernes tendremos otro Rafa Nadal Roger Federer algo que no ocurría en semifinales en la tierra de París desde hacía catorce años enseguida vamos a hablar con Alex Corretja higo nuestro Álvaro Benito será el duelo número treinta y nueve entre los dos si gana Rafa que ojalá probablemente Djokovic en la final O'Shea cargado Nishikori de un plumazo seis uno seis uno seis tres Federer ha eliminado su compatriota Wawrinka en cuatro sets todo esto como dos grandes titulares de este martes en un día en el que no está Fernando Dani Carvajal el jugador del Real Madrid y de la selección española con el que vamos a hablar enseguida están por ahí Javi Herráez Mario Torrejón con Antonio Romero para hablar de un montón de temas con Carvajal entre otras cosas del fichaje que hoy anunció al Real Madrid Jobbik las próximas seis temporadas el delantero del Eintracht ya no será de veinte vendrá al Real Madrid veintiún añitos para reforzar el ataque de los de Zinedine Zidane y ahora contamos qué ha pasado con Mendi porque durante el día de hoy ha habido informaciones contradictorias está todo prácticamente cerrado por parte del equipo blanco pero

Voz 1284 09:13 a la hora de la noche el Olympique de Lyon ha puesto un

Voz 1375 09:15 Kuyt en la cuenta oficial de Twitter donde niegan las negociaciones con el Madrid por el traspaso de Mendi repito hace un rato dice el Olympique de Lyon que niega cualquier tipo de negociación con el Real Madrid para el traspaso de Mendi bastante raro el asunto a ver qué pasa ahora ahora no la Mario Torrejón también la última hora de este asunto ya es oficial anoche os lo conté aquí en El Larguero Julen Lopetegui os dijo tres años que sería presentado seguramente miércoles jueves pues hoy el Sevilla lo ha hecho oficial tres años mañana miércoles será presentado Julen Lopetegui además me cuenta Adrià Albets en Barcelona que los agentes de ese miedo le han dicho al Barça que tienen ofertas que quiere más protagonismo vamos que si quiere Pilar del Barça y el Barça ha dicho que no sale y que el que quiera pagar la cláusula de cien kilos que se lo lleve Jo tiene narices que casi lo mismo que Griezmann Perlman ciento veintiséis medio cien las cosas del fútbol en el Atlético la fiscalía acusa a Diego Costa de haber defraudado un millón de euros Se le acusa de haber obtenido unos ingresos por la cesión de sus derechos de imagen ir Rodrigo en declaraciones a deportes Cuatro Le ha pedido al Atlético de Madrid que Le de espacio para resolver su futuro ha dicho que no puede asegurar que vaya seguir en el Atlético la temporada que viene además ya hay rival para el Madrid en las semifinales de la Liga ACB porque en el partido de desempate le ha ganado el Valencia ya siete nueve siete seis sólo por tres a Unicaja así que Barça Zaragoza por un lado el Real Madrid contra Valencia Basket al mejor ya de cinco partidos este jueves comienzan las semifinales las once y cuarenta una menos en Canarias nos está esperando Dani Carvajal en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas y está por ahí Javi Herráez Mario Torrejón Romero así que vamos con él

Voz 1284 11:28 mientras se prepara Dani Carvajal que tenemos

Voz 1375 11:30 otro protagonista de la jornada de Segunda con el que también teníamos ganas de hablar que ha jugado hoy en ese partido caddie cero Extremadura uno

Voz 13 11:38 se trata de Diego Capel hola Diego muy buenas noches

Voz 1375 11:42 pues enhorabuena por la victoria aunque imagino que no se te va de la cabeza de José Antonio Reyes no

Voz 13 11:48 no abaratan sirio día difícil pero bueno Rui hemos podido dígale esa victoria después de todos estos días ahí bueno qué mejor manera que que dedica al suelo

Voz 1375 11:58 el imputado ha marcado tu compañero ese ese gol que ha marcado Pomares rápidamente a todos a blanquilla vistió la camiseta Jedi que nudo en la garganta durante todas estas horas nadie bueno

Voz 13 12:10 sin duda me así se había complicado bueno era era difícil no puede beber afronta este tipo de partidos después de tantos sentimientos no hay buen sobretodo esa huella que no que no va a dejar bueno sea todo hemos querido dígale esta victoria demasiado fuerza no hemos podido hijo sí la verdad que estoy orgulloso de este equipo no que que he podido sobre todo en un partido complicado subiendo dicho juegan

Voz 14 12:34 mucho poder conseguir una victoria que totalmente vaya mal

Voz 1375 12:36 ahora ya bastante con que hayáis podido jugar de hecho se se retrasó la jornada por eso precisamente yo ya habéis podido jugar contra el Cadí que se estaba jugando la vida ya habéis ganado cero uno anoche hablábamos aquí en El Larguero Diego con con tu entrenador con buen entrenador y me has dijo que bueno pues que no que simplemente comunicó que no estaba en la convocatoria que Reyes se marchó a su filial Utrera ya está

Voz 1284 12:55 tú te llegas te a despedir de él en después del último entrenamiento creo que fue el último que hablaste con Reyes

Voz 13 13:00 sí Pacte no sólo estábamos en la taquilla digo bueno se despidió de esa suerte veíamos en porque como siempre hacia versión de viajan éramos El viajes siempre esa simpatía conmigo verdad que se tenido siempre un vínculo especial y muy bueno se llamaba queda marcado en estos momentos se hiciera a ser duro no que una buena bromeando y no poder ver ahora cada mañana lado me asentado

Voz 1375 13:27 está bien desde la taquilla siempre

Voz 13 13:28 siempre si no era de no pusieron fuente de momento bueno sabrá que Interior no es de ahora base de cara a mañana difícil llegar ahí no teniendo al lado

Voz 1375 13:38 mucho más mucho ánimo Capel que además tú ya viviste también el el drama de Antonio Puerta como como gran sevillista te tocó vivir muchos momentos de alegría pero te ha tocado vivir fíjate la desgracia de lo de Antonio Puerta y la desgracia ahora de lo de Reyes

Voz 13 13:50 sí sí era otro ya con y uno en el Sánchez Pizjuán el que la mente sobre todo esa imagen también de lo que viví años atrás que bueno es la grandeza de Si bien lo que se vio otro día puede recordarlo con su mejore mejore no poder es quedarse con el mejor recuerdo de han a actúo y bueno yo he tenido la suerte y el orgullo de poder disfrutar de los dos amistad Hay quien lo que unía que lleva siempre en mi corazón

Voz 1375 14:15 hola te mandamos un abrazo muy fuerte Diego Capel un abrazo a todos los oyentes de Larguero y enhorabuena por ese partido aunque hoy evidentemente era lo de menos lo importante era en todo caso dedicarle la victoria de José Antonio Reyes que ya está está ahí arriba un abrazo Diego

Voz 13 14:27 que hace una hora echamos hasta luego un abrazo fuerte

Voz 1375 14:30 a un amigo íntimo de José Antonio Reyes que compartía taquilla que hoy ha jugado con el Extremadura que ha enmarcado en ese cero uno al Cádiz que le han dedicado a la victoria con la camiseta al cielo

Voz 15 14:40 está hecho polvo y destrozado como como es lógico entender bueno la otra cara amarga de

Voz 1375 14:45 esta jornada de la Liga de la Liga Un dos tres de la segunda división enhorabuena al Granada por el ascenso Si hay algún otro protagonista seguirá pedimos paso y también un abrazo y nuestro ánimo al Rayo Majadahonda que ha hecho un temporada y que ojalá vuelvan lo antes posible que hoy se han ido a Segunda B de esa forma tan dramática ganando uno tres en el minuto ochenta y uno ya han acabado perdiendo cuatro tres ante el Oviedo y eso les mete les meten

Voz 15 15:10 así que nada está todo prácticamente visto para para sentencia con el ascenso de Osasuna de Granada

Voz 1375 15:17 ya matemáticamente y luego Málaga Albacete y Mallorca ya son equipos de play off la última plaza se la jugará el Depor el Cádiz y el Oviedo de esos tres uno solo de por Cádiz y Oviedo jugará el play off de esos cuatro saldrá uno el Oviedo tiene opciones remotas pero tiene tendría que perder el Depor que empatara el Cádiz y que ellos ganaran el que más fácil lo tiene evidentemente el de porque es el único que depende de sí mismo bueno antes de ir con Carvajal la otra noticia en la portada de este Larguero hola Álvaro Benito muy buena hola Manuel muy buenas ha sido ver a Rafa como está repartir Rafa derecha izquierda RBS a Rafa Nadal por favor cuántos llevamos diciendo no este es el último este ya el último año se que bajo cuidar a todos

Voz 16 15:58 Rafa Nadal e incluso aspira a primera ella no porque yo tengo una edad que Rafa oír detrás

Voz 1258 16:04 hace catorce años fue la primera frente a amar

Voz 16 16:06 en Oporto al argentino a en en Roland Garros desde entonces pues fíjate once triunfos tan solo dos derrotas lo recordábamos de vez en cuando dos días aquí la redacción dos mil nueve frente a Soderling y dos mil quince contra Novak Djokovic oiga graba Kei Nishikori que además venía de buena de jugar incluso ayer frente a a le ha ganado en fin el estilo de juego de Nishikori especialmente en tierra batida no le hace daño

Voz 1258 16:24 Alpha seis uno seis uno seis tres y se medirá en semifinales en el la rivalidad de de nuestra vida

Voz 16 16:30 seguramente la mejor Esnal al Djokovic pero la más emocionante que Roques Nadal Federer va a ser este viernes no tenemos horario confirmado pero yo creo que será sobre la una del mediodía más o menos que colocarán en la primera semifinal pero insisto no está confirmado será la primera vez que se midan allí en París ocho años después quién sabe si la última igual la penúltima la antepenúltima pero hay que disfrutarla Federer Nadal es de de de lo máximo que se puede vivir emocionalmente ahora mismo aquí en en tierra batida

Voz 1375 16:55 los veintitantos Nadal Alfredo

Voz 16 16:58 pero una cosa Federer hoy ha sufrido contra Wawrinka pero Ortigosa en la retransmisión que hemos hecho en en Eurosport lo decía ayer de que practicamente paseándose con casi treinta y ocho años paseos entre comillas dentro del respeto al resto los tenistas han llegado a cuartos de final On o espabila restó jugando hasta las cuarenta y tres años que llegando a segunda semana

Voz 1375 17:16 cielo en París sin sudar en las camisetas ya pero es que eso es lo que tienen en fin parece que no suele pero el otro día en Eurosport haciéndolo muy bien por cierto al oeste de este todo lo que hace lo hacemos lo que podemos y hacía buena pareja con Alex Corretja doble igual para un doble sentenció

Voz 16 17:34 bueno yo me quedo la red disipo dos Roma uno desde el fondo de la pista Alex Corretja buenas noches

Voz 13 17:39 buenas noches pero esto pimpón a pimpón porque estaría mal

Voz 1284 17:46 oye tú que prefiere Sun que prefiere saber estas estas preguntas Iverson delicadas pero que te mola más que te pone más como aficionada al tenis un Nadal Ferrer o un Nadal Djokovic sabiendo que es posible que tengamos los dos

Voz 14 17:57 unas Federer Ferrer me pone pero ya no porque sea retirado al CEDD para que vendió has comentado tras Ferrer no no

Voz 1375 18:04 Nadal Nadal Federer o Nadal Djokovic

Voz 14 18:08 hombre ojalá que tengamos los dos porque querrá decir que arrasaron pasa a la final y además contra Djokovic pero yo reconozco que nada es lo máximo para mí lo más emotivo seguramente turísticamente el partido más intenso es frente a Djokovic contra contra Federer están muy claros los los las tácticas como una jugar allí los baremos que iban a utilizar pero yo creo que cuando tú piensas en algo histórico y en algo único piensen Federer Nadal es seguramente la más espectacular que hemos tenido en la historia del tenis de las mayores en mi opinión del deporte

Voz 1375 18:45 jo que es una es un regalo no que tengamos otro una semifinal además en la tierra batida Nadal Federer y cómo cómo llegan los dos os pregunto por te pregunto a les pregunto cómo llega como llega Nadal cómo llega Federer a esta semifinal del viernes

Voz 14 18:58 podríamos decir que para mí hoy hablábamos de ser ha sufrido un poquito más brinca sólo faltaría de hecho el haber llegado fresco es lo que le da la posibilidad hoy ganar a Wawrinka sino contra sí compatriota hubiera sufrido mucho más pero ha llegado tan relajados los cuartos de final que prácticamente para él ha sido entre comillas y con todo el respeto a todo

Voz 1375 19:18 el mundo un entrenamiento perfecto para llegar

Voz 14 19:21 la segunda ser empezar a medirse a sus rivales difíciles y en cuanto a Rafa haya excelente también se desvió se contra gozaban contra el belga pero porque él arriesgó y jugó muy bien y además es el veintí pico del mundo pero a partir de ahí ha sido todo muy como ya se inició a ello oye hablaba con él casi casi es que no sabían que preguntarle porque

Voz 13 19:38 lo veía tan relajado que no era Boris te te he visto te he visto ahora como decir bueno pues Rafa acabemos la entrevista que si no sabe ni que preguntarle

Voz 16 19:47 no no saben ni que preguntarle porque a ver

Voz 14 19:50 cuartos de final siempre esperas algo más yo y Cory pues lo que hemos hablado también físicamente han llegado muy tocado pero eso es virtud de sus rivales cada uno tiene el cuadro que tiene historias más fresco que tu rival es mejor para que me ha pasado por arriba de su partido

Voz 1258 20:04 no sé si es el mejor Nadal que hemos visto en Roland Garros porque claro lo hemos visto ganar once veces yo creo que no si es uno muy bueno y sobre todo que uno de los grandes desafíos que hay en el año dos mil diecinueve en el deporte contemporáneo es ganar a Rafa Nadal a cinco sets en tierra batida que es que ha perdido sólo dos partidos que es una cosa increíble en dos mil nueve y en dos mil quince iré Federer apuntar una cosa lo digo de Baró de Wawrinka era un nuevo para a un tramite Yuval alguno voy a pensar no Wawrinka que ha estado lesión pero vaya cuatro se en cuatro sets increíble si se lo estábamos comentando en el tercer set Wawrinka le tiene no sé cómo saca adelante ese set la verdad es que no sé cómo lo saca después separa por la lluvia por la tormenta allí en París y lo acaba Fini quitando en no está muy desgastado encima ahora tiene dos días de descanso no puedo hasta el viernes lo que yo le preguntaría Alex es tú ves a Roger desde el primer juego ya el viernes jugando saque red en tierra batida contra Nadal

Voz 14 20:55 no no puede jugar todo el rato saque red él va a tener que variar y alternar evidentemente ser muy agresivo tanto con su saque con su derecha y con su revés cruzados y jugar lagunas dejadas al Paralelo pero todo el partido sacando y subiendo es literalmente imposible o sea no aguantaría tampoco lo que pasa que yo lo que él Federer actual es más completo que el CD desde hace cuatro cinco años eh

Voz 1375 21:18 no me digas eso

Voz 14 21:20 sí sí porque yo creo que tiene algo más claro cómo jugar en esta superficie históricamente él retrocedió un poquito doce dio demasiada casi como tenista español por decirlo de alguna forma que estamos más esperando a que el rival se agote y él yo creo que hay perdió un poco de lucidez ahora está jugando su derecha está votando es muy alta eso hace que después pueda entrar en pista pueda ser más agresivo varía pueden las dejadas y su saque el que es lo que hace que sus rivales Ana atrás sin tierra le da más tiempo a llegar a la red consta que Red porque porque tú en rápidas sacas pero enseguida le llega rival yo te la devuelvo la tierra como ves por ejemplo y Wawrinka también hacía Ram mandar y lo hace se van muy atrás entonces tú sacas mientras la bola llega hasta el otro lado tú tienes tiempo de correr cubrir bastante la red y eso es lo que está podríamos decir que beneficiar de hacer este juego entonces bueno yo espero Federer muy agresivo variando mucho pero te digo la verdad lo digo porque lo pienso no lo porque se el español mucho menos depende absolutamente mucho más de Rafa que ceder

Voz 1375 22:23 Rafa está bien porque ya estaba diciendo a lo que te preguntaba Álvaro veo mejor a este Federer

Voz 1284 22:28 hace cuatro cinco años ya este Rafa leve es mejor que el de hace cuatro cinco años

Voz 14 22:33 yo te diría que hace dos o tres temporadas creo que era muy superior a sus rivales llena este torneo yo creo que es superior pero quizás no tan descaradamente como era hace tres o cuatro años atrás aun así para mí el estado de forma gallego Rafa aquí en Roland Garros perfecto tal como empezó la temporada de tierra más no se le ha podido pedir ya llegaba de una forma

Voz 13 22:54 la mejor imposible si creo

Voz 14 22:56 sinceramente que sigue siendo el favorito en el torneo

Voz 1258 22:59 no se puede decir yo creo que nunca salvo que igual llega alguna vez con treinta y siete treinta y ocho años aguanta Rafa ahí ya no se le vea que está bien tal es el favorito es obvio sólo ha perdido dos partidos en esta pista su pista fetiche la Philippe Chatrier pero al igual que he tenido años yo no sé si comparte mi opinión que yo lo veía absolutamente imparable que nadie podía parar ya se llamase como si sabe cómo se llamase con Federer creo que no le va a parar

Voz 1375 23:22 pero en cambio una hipotética final con Djokovic

Voz 1258 23:25 ojo ahora creo que la cosa ya ha cambiado hoy ya no se puede decir de una forma tan rotunda no claro favorito Nadal contra Djokovic no yo lo vería ya muy muy muy al cincuenta cincuenta

Voz 13 23:35 sí porque bueno hay que esperar también cómo llega Djokovic juega mañana contra Zverev

Voz 14 23:41 exacto Iberia saber las distancias sí sí que son algo más cortas de las que venían siendo que por qué porque los rivales también han jugado más años en tierra batida han cogido experiencia han ganado torneos importantes y eso les ha hecho crecer Rafa históricamente es un jugador español nacido en tierra que siempre ha jugado muy bien es que Rafa esté jugando pero es que los otros han mejorado en superficie es como cuando Rafa pues ha jugado mejor pista rápida o mejoren hierba no es que Federer se repite es que Rafa iba a jugar

Voz 1375 24:13 y eso le acercó un poco al suizo yo

Voz 14 24:15 lo que yo siento poquito ahora con razón justamente diría que me he encontrado con Soderling más de media hora en el restaurante aquí en París Soderling es el sueco que ganó a Rafa aquí hace diez años justamente le le ha ganado Djokovic sí es verdad es verdad Soderling hizo Robin aquí a pasear Íñigo supongo te sentirás muy orgulloso de de los cursos dice es que no me lo puedo creer que tire diez años atrás que me retirado hace siglos y Rafa sigue fiel

Voz 1284 24:44 sí sí me parece una broma pero es así

Voz 1375 24:46 sí verdad pues nada el caso es que están llegando los nuevos talentos y chispas los Dominique Tin los Zverev y tal pero de momento echara estos tres aquí va a costar pero vamos ya van a tener que ponerse las pilas mucho más estos jóvenes talentos que apuntan a cracks de los próximos años que ya lo son que ya lo son pero sí que lo de Federer lo de Rafa hilo de Djokovic no tiene nombre eh pues nada

Voz 17 25:08 es es un gusto escucharte siempre con las te seguiremos escuchando y por lo bien que explica siempre y lo ven que

Voz 1375 25:14 lo bien que les el tenis tengo Montero con Álvaro ganarte hoy con Álvaro Benito al lado una pareja espectacular aunque sea el tiempo aunque sea

Voz 1284 25:21 ahora hay una palés

Voz 13 25:23 venga saludos a todo echado un abrazo

Voz 1375 25:26 ella analizando la que va a ser otra semifinal de Roland Garros entre Roger Federer y Rafa Nadal

