Voz 1985

00:00

ayer hubo un encontronazo inédito en el juicio del proxeneta fue educado como corresponde pero también de fondo la abogada del Estado Rosa Seoane defendió ágilmente que los procesados no cometieron rebelión sino sedición es una diferencia de concepto para la rebelión se necesita que haya habido violencia y una violencia suficiente para doblegar al rival en este caso el Estado democrático es lo que sostuvieran los fiscales por la mañana en formato cuatro de afila para las edición basta que haya uso de la fuerza no violencia es lo que sostuvo a Anne en solitario la diferencia no es sólo entre conceptos naturalmente también se traduce las penas solicitadas Fiscalía llega hasta veinticinco años la Abogacía del Estado sólo hasta doce Esta vez los fiscales esforzaron pero la letrada de los servicios jurídicos públicos argumentó a fondo que la fuerza utilizada no era estructural una manera de decir que fue reactiva o judicialmente poco relevante los fiscales ahondar la voz hablaron de golpe de Estado pero eso pertenece más bien a la teoría del derecho y a la política no hay un solo artículo del Código Penal que