Lucas Torró: "Jovic me dijo que le contactaron del Barça pero que él prefería el Madrid"

Voz 1 00:00 sabes que conoce muy bien a a Djokovic quién un dato nunca sino un tal Lucas Torró que está

Voz 2 00:06 lo compartiendo vestuario hoy

Voz 1375 00:08 equipo y entrenamientos con con el nuevo jugador del Madrid y que está por ahí a esta hora de la noche Lucas Torró buenas noches hola buenas noches como estaba cómo te va la vida hombre muy bien la verdad de vacaciones cocino en casa de Atenas denotaba la familia te noto yo tono de vacaciones

Voz 0065 00:23 se llama no hay que saltar dejan a recargar las pilas para volver más fuerte en verano temporada que es una perro repruebe si tengo aquí estoy aquí en la casita de campo

Voz 1375 00:35 entre tanto como se llama el Perro

Voz 3 00:39 y Bimba Bimba muy bien pues nada hay

Voz 0065 00:44 es un poquito hasta cuando hasta cuando vacaciones hasta el uno el uno ya tenemos que estar allí ya empezamos no como decimos que hace la previa esta claro que tenemos que volver a un poquito ante la pérdida de la de la Europa League no vale

Voz 1375 00:58 luego dicen que bien que hoy quiero futbolistas luego tiene que no cantaba canciones eh

Voz 0065 01:02 no es sobre todas las vacaciones que tenemos y no coincide con con la mayoría gente hasta que el resto de la familia amigos y todos están trabajando día en el que complicado

Voz 1375 01:11 bueno vale ha coincidido es aquí con no tiene oye para que no sepa y no lo localice muy bien loca Lucas Torró tiene veinticuatro años y antes jugó en Osasuna en Oviedo buenas lista era de la cantera el Madrid no Castilla extraña Tallín cuatro añitos ya ves tú como uno de tus compañeros de este año Jobbik lo acaba de fichar el Madrid como es este Djokovic

Voz 0065 01:36 bueno pues ya lo explica muy bien estaba escuchando de bueno cuando el chico un jugador muy muy muy talentosos a joven con con mucho gol fuerte da muy bien con las dos piernas y sobre todo destacaría pues el lo último toque que tiene rematar que tiene muchos goles y eso es lo que le hace fuerte

Voz 1375 01:58 en él tú que me imagino que Jove pues algo habrá dicho no a los compañeros él viene con la mentalidad de aceptar su papel de suplente o viene a ponérselo difícil a Benzema o a quién sea

Voz 0065 02:10 bueno a ver está claro que pues bueno jugar en el Real Madrid supone pues estar en el mejor club del mundo es uno de los mejores clubes del mundo y eso pues bueno para los mejores de ahí está claro que no le aseguran nada pero él es joven y tiene hambre y supongo que que querrá pues lo pelear para ganarse su sitio

Voz 1375 02:30 es un nueve nueve o es más un segundo punta cómo lo ves tú

Voz 0065 02:33 bueno pues yo creo que puedo jugar de nueve no pero yo lo veo más

Voz 1375 02:37 Sáez es como bueno

Voz 0065 02:41 pero todo aquí en el entrase cuando ha jugado en compañía de dejarles otro delantero más referencias cuando ha hecho grandes partidos llegó ata ha jugado también sólo de los delanteros centros también ha metido goles

Voz 1375 02:53 a los Veintisiete me parece que está ya en Europa League Bundesliga algún pase le daría estuve eso es no de los Veintisiete

Voz 0065 03:02 bueno yo es que ha estado bastante tienen

Voz 1375 03:04 pues ha jugado siete partidos

Voz 0065 03:07 sí sí empecé jugando todo soy bueno era mi primer año aquí en Buenos días hasta que me tuve que operar de pubis Si vamos

Voz 1375 03:16 ahí tanto tiempo y qué tal estás qué tal estás recuperado bien no ya estoy bien ya me me termine la temporada bien y así que empezar de cero ahora sí sí que hay un ellos no tú cambios hay oye ya más de lo futbolístico de carácter este yo vi cómo es por su personalidad es un líder es un tío Callao es un tío bromista es un tío que como es este Jobbik

Voz 0065 03:37 no a ver es un tío Cañada Cañete no suele hablar mucho y tal que pues en El Vestuario y me tenían muy buena relación con con tres votos otros tres serbios de que está Revilla que Costa Rica sino Ricky sí bueno en África pues muy competitivo fuera muy tranquilo sí pero destacar pues la que siempre quiere meter gol y eso es muy bueno eso lo que le ha llevado a estar ahí ese carácter de ciudad pues muy bueno

Voz 1375 04:10 oye la última te dijo alguna vez algo del Barça da porque he leído tanto alguna vez sí

Voz 0065 04:15 no no puedo el si te digo la verdad una vez estuvimos la

Voz 4 04:17 cuando la ducha ahí le pregunté

Voz 0065 04:20 sí me pregunté que dónde le gustaría ya eso ya hace meses meses antes de que finalice todo llovido de Madrid pues me gusta me dijo que le gustaba mucho más de Madrid como club como

Voz 1375 04:32 cosa que le contactaron los dos pero que a él le gustaba mucho más el Madrid

Voz 0065 04:35 se yo hecho ya hace bastante tiempo que

Voz 1375 04:39 bueno lo tenía claro que no que le gustaba

Voz 0065 04:42 como club de Madrid yo le pregunta qué te gusta más Madrid que que Madrid usado más bueno y me preguntó también por la ciudad qué tal un poco por todo cuesta mucho

Voz 1375 04:53 la lucha es difícil mentir aterroriza es igual a presupuesto

Voz 5 05:00 no habrá influido duro claro Castilla La cantera

Voz 1375 05:03 Madrid y la ciudad yo dicho déjate

Voz 5 05:06 me lío déjate de alta

Voz 0065 05:09 todo Marie la ciudad preciosa ahí que me encantaría volver a vivir allí pues exige el eje es una ciudad Open España y estará muy bien

Voz 1375 05:19 pues nada Lucas Torró gracias por hacernos un poco de comentarista periodista que te he visto muy bien muy buenas pregunta de si te dan un micro ahí en la ducha les sacas la entrevista

Voz 3 05:28 a ah pues ese ya es eso

Voz 1375 05:31 compañero de Lucas Torró ya es nuevo jugador del Real Madrid que te recuperas de ese de esas dolencias de pubalgia de pubis que empezáis bien la temporada empezáis muy prontito pero más gracias disfruta de las vacaciones muchas gracias un abrazo buenas noches hasta luego Lucas Torrox aventura en la Bundesliga pues no no definido

Voz 1 05:49 el perfil balcánico total que es casi garantía de éxito en en todos los equipos de fútbol sino de un minuto tiro la de SCO me cuenta nos cuenta Javi Herráez una cosa en va P