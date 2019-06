Álex Corretja: "El Federer-Nadal es la mayor rivalidad de la historia del tenis y probablemente del deporte"

Voz 1 00:00 bueno antes ir con Carvajal la otra noticia os decía en la portada de este Larguero hola Álvaro Benito muy buena hola Manuel muy buenas ha sido ver a Rafa como está repartiendo Rafa derecha izquierda revés a Rafa Nadal por favor cuántos llevamos diciendo no este es el último este ya el último año si es que no va a jubilar a todos Rafa Nadal y ciclo de aquí a primera Yemen no pero yo tengo la llamada que Rafa el veterano aquel

Voz 2 00:23 eh de catorce años fue la primera frente a Mariano Puerta el argentino en en Roland Garros desde entonces pues fíjate

Voz 3 00:29 once triunfos tan solo dos derrotas

Voz 2 00:31 lo recordábamos de vez en cuando en dos días a que la redacción dos mil nueve frente a Soderling y dos mil quince contra Novak Djokovic oye ganaba Kei Nishikori que además venía de buena de jugar incluso ayer frente a no APEC le ha ganado en fin el estilo de juego de Nishikori especialmente en tierra batida no lo hace daño Rafa seis uno seis uno seis tres y se medirá en semifinales en la rivalidad de de nuestra vida seguramente la mejor Esnal al Djokovic pero la más emocionante creo que es Nadal Federer va a ser este viernes no tenemos horario confirmado pero yo creo que será sobre la una del mediodía más o menos que colocarán en la primera semifinal pero insisto no está confirmado será la primera vez que se midan allí en París ocho años después quién sabe si la última igual la penúltima la antepenúltima pero hay que disfrutarla Federer Nadal es de de lo máximo que se puede vivir emocionalmente ahora mismo aquí en en tierra batida es posible que en otros veintitantos Alfredo si con una cosa Federer hoy ha sufrido contra Wawrinka pero partidazo en la retransmisión que hemos hecho en en Eurosport lo decía ayer de reserva es es que practicamente paseándose con casi treinta y ocho años paseos entre comillas dentro del respeto al resto los tenistas ha llegado a cuartos de final o espabila resto jugando hasta los cuarenta y tres años llegando a segunda semana

Voz 1940 01:36 la en París sin sudar en las camisetas ya es que eso es lo que tienen en fin parece que no suda pero el otro día en Eurosport haciéndolo muy bien por cierto Álvaro Benito como todo lo que hace este todo lo que hace lo hacemos lo que podemos y hacía buena pareja con Alex Corretja digo esta pareja dobles igual dobles en tenis

Voz 1 01:53 bueno yo me quedo la red y si puedo rematarlo una mujer por ahí el desde el fondo de la pista Alex Corretja buenas noches buenas noches fresco pimpón porque estaría mal

Voz 4 02:05 oye tú que prefiere Sun que prefiere saber estas estas preguntas que pasaron delicadas pero que te mola

Voz 1 02:10 además como aficionado al tenis un Nadal Ferrer o un Nadal Djokovic sabiendo que es posible que tengamos los dos

Voz 1655 02:16 unas Federer Ferrer me pone pero ya no porque esa retiramos al CEDD

Voz 1 02:21 si has comentado tras Ferrer no no Nadal Nadal Federer o Nadal Djokovic

Voz 1655 02:27 hombre ojalá que tengamos los dos porque recuerda a decir que Rajoy pasa a la final y además contra Djokovic pero yo reconozco que nada es lo máximo para mí lo más emotivo seguramente turísticamente el partido más intenso es frente a Djokovic contra contra Federer están muy claros los los las tácticas como una jugar ahí los baremos que van a utilizar pero yo creo que cuando tú piensas en algo histórico y en algo único piensen Federer Nadal seguramente la rivalidad más espectacular que hemos tenido en la historia del tenis de las mayores en opinión del deporte

Voz 1 03:05 Juan que es una es un regalo no que tengamos otro una semifinal además en la tierra batida Nadal Federer como oye cómo llegan los dos os pregunto a te pregunto a les pregunto cómo llegan como llega Nadal y cómo llega a Federer a esta semifinal del viernes

Voz 1655 03:17 podríamos decir que para mí hoy hablábamos de ser ha sufrido un poquito más con fábricas sólo faltaría de hecho el haber llegado fresco es lo que le da la posibilidad hoy ganar a Wawrinka sino contra compatriota hubiera sufrido mucho más pero ha llegado tan relajado los cuartos de final que prácticamente para él ha sido entre comillas y con todo el respeto a todo el mundo casi casi un entrenamiento perfecto para llegar a la segunda semana empezará a medirse a sus rivales más difíciles y en cuanto a Rafa haya excelente tan desvió se contrae gozaban contra el belga pero porque él arriesgó y jugó muy bien y además es el veintí pico del mundo pero a partir de ahí ha sido todo muy como ya ha llegado a semifinales Joy hablaba con él casi casi es que no se aviene que preguntarle porque

Voz 1 03:57 lo veía tan relajado que no es que yo he visto te visto ahora como dice bueno pues Rafa cada hora entre pero sabe qué preguntarle

Voz 1655 04:08 porque a ver una en unos cuartos de final siempre esperas algo más yo y es lo que hemos hablado también físicamente ha llegado muy tocado

Voz 2 04:14 eso es en virtud de sus rivales

Voz 1655 04:17 cada uno tiene el cuadro que tiene llegar más fresco que tu rival es mejor para que ha pasado por arriba en habido partido

Voz 2 04:23 no sé si es el mejor Nadal que hemos visto en Roland Garros porque claro lo hemos visto ganar once veces yo creo que no si es uno muy bueno y sobre todo que uno de los grandes desafíos que hay en el año dos mil diecinueve en el deporte contemporáneo es ganar a Rafa Nadal a cinco sets en tierra batida que es que ha perdido sólo dos partidos que es una cosa increíble en dos mil nueve y en dos mil quince ir de Federer apuntar una cosa lo digo de Vara de Wawrinka era un nuevo para Ana un tramite Yuval alguno voy a pensar no Wawrinka que ha estado lesión pero vaya cuatro se no cuatro sets increíble si se lo estábamos comentando en el tercer set Wawrinka Lee tiene no sé cómo saca adelante ese set la verdad es que no sé cómo lo saca después separa por la lluvia por la tormenta allí en París lo acaba finiquitado en no está muy desgastado encima ahora tiene dos días de descanso no pueda hasta el viernes lo que yo le preguntaría Alex es tú ves a Roger desde el primer juego ya el viernes jugando saque red en tierra batida contra Nadal

Voz 1655 05:14 no no puede jugar todo el rato saque red el va a tener que variar y alternar evidentemente ser muy agresivo tanto con su saque con con su derecha y con su revés tan cruzados y jugar lagunas dejadas al Paralelo pero todo el partido sacando y subiendo es literalmente imposible sea no aguantaría el tampoco lo que pasa que yo creo que él ceder el actual es más completo que el ceder de hace cuatro cinco años

Voz 1 05:38 no me digas eso

Voz 1655 05:39 sí sí porque yo creo que tiene algo más claro cómo jugar en esta superficie históricamente el retrocedió un poquito sí dio demasiada se ponía casi como tenista español por decirlo de alguna forma que estamos más esperando a que el rival se agote y él yo creo que hay perdió un poco de lucidez ahora está jugando su derecho está votando es muy alta y eso hace que después pueda entrar en pista hay pueda ser más agresivo varía pueden las dejadas y su saque el que es lo que hace que sus rivales Ana atrás sin tierra le da más tiempo a llegar a la red consta que Red porque porque tú en rápidas sacas pero enseguida le llega rival yo te la devuelve tierra como ves por ejemplo hoy Wawrinka también hacía y lo hace se van muy atrás entonces tú sacas mientras la bola llega hasta el otro lado tú tienes tiempo de correr y cubrir bastante la red y eso es lo que está podríamos decir que beneficiar de hacer este juego entonces bueno yo espero ser muy agresivo variando mucho pero te digo la verdad lo digo porque lo pienso no no porque seamos el español mucho menos depende absolutamente mucho más de Rafa que ceder Rafa sabía porque ya está

Voz 4 06:43 las diciendo a lo que te preguntaba Álvaro veo mejor

Voz 1 06:47 a este Federer que el de hace cuatro cinco años ya este Rafa le ves mejor que el de hace cuatro cinco años

Voz 1655 06:52 yo te diría que hace dos o tres temporadas creo que era muy superior a sus rivales en este torneo yo creo que es superior pero quizá no tan descaradamente como era hace tres o cuatro años atrás aun así para mí el estado de forma callejero Rafa aquí Roland Garros es perfecto tal como empezó la temporada de tierra más no se le ha podido pedir ya ha llegado a mí de una forma mejor imposible y creo sinceramente que sigue siendo el favorito entonces

Voz 2 07:17 que no se puede decir yo creo que nunca algo que igual llega alguna vez con treinta y siete treinta y ocho años aguanta Rafa ahí ya no se le había que está bien tal él es el favorito es obvio sólo ha perdió dos partidos en esta pista su pista fetiche la Philippe Chatrier pero al igual que ha tenido años yo no sé si comparte mi opinión que yo lo veía absolutamente imparable que nadie podía parar ya se llamase como si como se llamase con Federer creo que no le va a parar pero en cambio una hipotética final con Djokovic ojo ahora creo que la cosa ya ha cambiado hoy ya no se puede decir de una forma tan rotunda no claro favorito Nadal contra Djokovic uno yo lo vería ya muy muy muy al cincuenta cincuenta

Voz 1655 07:54 sí porque bueno pegar también cómo llega Djokovic

Voz 2 07:58 juega mañana contra Suárez

Voz 1655 08:00 exacto Iberia hemos haberlas distancias si si que son algo más cortas de las que venían siendo última porque porque los rivales también han jugado más años en tierra batida han cogido experiencia han ganado torneos importantes y eso les ha hecho crecer Rafa históricamente es un jugador español nacido en tierra que siempre ha jugado muy bien no es que Rafa esté jugando pero los otros mejoradas en superficie es como cuando Rafa pues ha jugado mejor en pista rápida o mejoren hierba entonces no es que Federer papel de repente es que Rafa iba a jugar y eso le acercó un poco al suizo y yo es lo que yo siento poquito ahora con razón justamente diría que me he encontrado con Soderling sí media esta hora de aquí en París Soderling es el sueco que ganó a Rafa aquí hace diez años justamente le ha ganado Djokovic es verdad es verdad Soderling sí sí mobbing que aquí a pasear Íñigo supongo te sentirás muy orgullosa su curso dice es que no me lo puedo creer que tire diez años atrás que me retirado hace siglos y Rafa sigue siendo Rajoy

Voz 1 09:02 así que vamos a ver si os parece una broma pero es así

Voz 4 09:06 verdad pues nada el caso es que están llegando los nuevos talentos lo chispas los Dominique Tin los seis Zverev y tal pero de momento echara estos tres aquí les va a costar pero vamos ya van a tener que ponerse las pilas mucho más estos jóvenes talento que apuntan a cracks de los próximos años que ya lo son que ya lo son pero es que que lo de Federer lo de Rafa hilo de Djokovic no tiene nombre eh pues nada

Voz 5 09:27 es es un gusto escucharte siempre con la verdad Eurosport te seguiremos escuchando y por lo bien que explica siempre y lo ven que lo bien que les el tenis

Voz 1 09:35 la verdad es que luego no te oí con Álvaro Benito al lado una pareja espectacular aunque sea el tiempo aunque sea déjalo ahí una obra actuales venga sale deja todo chao un abrazo a Alex Corretja analizando la que va a ser otra semifinal de Roland Garros entre Roger Federer y Rafa Nadal y me voy a

Voz 6 09:53 a la fiesta del Granada pero no está esperando