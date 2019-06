Carvajal: "Zidane ha sido valiente al coger al equipo"

Voz 1 00:00 bueno tiempo para hablar de la selección española para hablar de Icon

Voz 2 00:06 todos los protagonistas de la selección española que está en esta en este tiempo de radio en el Larguero hola Javi Herráez muy buenas hola qué tal mano muy buenas noches está Pride uno de los clásicos y de los fijos ya en las vistas de la selección española sea quién sea el seleccionador y que se ha hecho con ese puesto de lateral derecho tanto en el Madrid como en La Roja no sí señor

Voz 3 00:26 sí lo ha hecho con Lopetegui con

Voz 4 00:28 Fernando Hierro con Luis Enrique y evidentemente su nombre es Dani Carvajal indiscutible con el Real Madrid también con la selección se perdió la última convocatoria por por lesión también alguna por eso mala suerte pero evidentemente es un fijo y fíjate que en esta convocatoria esta tres laterales diestros ahí en la convocatoria Luis Enrique pero evidentemente Dani está un peldaño por encima de de ellos no por mérito propio tanto en su club como en la selección española de fútbol

Voz 2 00:53 Dani Carvajal buenas noches hola muy buenas noches no te pierdas una eh

Voz 0455 00:58 bueno ojalá que así siga siendo durante mucho tiempo

Voz 1375 01:01 por aquí también Mario Torrejón hola Mario qué tal mano echados ir nuestro narrador de los partidos el Madrid de la selección Antonio Romero hola Antonio

Voz 4 01:08 qué tal muy buenas a todos

Voz 1375 01:10 qué tal y ahora lo de la selección Dani en este punto en el que ya están ahí las vacaciones acaba la temporada motiva motiva ahora mismo es todos los partidos de la selección

Voz 0455 01:20 bueno es una cita un poco atípica sobre todo con nosotros llevamos dos semanas sin competir pues entrenar en solitario para llegar bien de ritmo pues bueno no estamos acostumbrados a ello pero si sabiendo que te nos quedan dos partidos uno aparentemente más más sencillo pero que no lo va a ser ante Islas Feroe y bueno el otro ante Suecia un rival fuerte pero cuando el Bernabéu nuestra casa pues tenemos que que sumarlos los seis puntos y ahí vacaciones no si hay acogerá hemos vacaciones hasta que cada uno empiece con con su club a nosotros nos toca el día ocho así que bueno esta semana estar fuerte como te digo ganar los dos partidos Si ya desconectar

Voz 1375 01:56 pues sí en estas dos semanas como se mantiene uno en forma no sin competir tal sabiendo que viene a la selección a punto de vacaciones es más difícil mantener en la puesta a punto a tope

Voz 0455 02:05 hombre está claro no al final cuando no estás la dinámica del grupo es más difícil mantener la forma pero bueno al final cuidarte la la comida entrenar intentar no está parado pues es lo principal no sólo para llegar bien de ritmo sino también para evitar lesiones como se entrena con la selección

Voz 1375 02:21 sin el seleccionador

Voz 0455 02:23 Bono e es complicado no es la situación personal de del míster eh al final nosotros la mejor manera de de estar con él pues es entrenar duro ganar los partidos al al doscientos por cien pero bueno también los ocho saber su cuerpo técnico que él mira a todas las sesiones que sí que todas las decisiones que toman son en conjunto así que bueno eh no puede estar físicamente pero pero nosotros le notamos muy cerca

Voz 1375 02:49 todo es muy distinto Robert Moreno que le ha tocado coger a él el papel asumir el papel de primer entrenador no cómo se trabaja con Robert Moreno el segundo de Lucho

Voz 0455 02:58 bueno la verdad que muy bien eh prácticamente en las charlas son consensuadas osea que que el más o menos dice lo que lo que iría al míster con con sus propios matices está claro pero pero es un gran entrenador claro

Voz 1375 03:11 hoy hasta hasta qué punto nos inquieta en tranquiliza en en en general en el grupo E no sé si a ti personalmente pero el tener la duda de qué va a pasar con Luis Enrique vendrá el partido del Bernabéu luego seguirá en a lo mejor a mitad de verano nos enteramos que que no puede seguir eso os preocupa cuando juntáis al grupo lo comentáis ahí en El Vestuario

Voz 0455 03:31 Bono no los podemos comentar que es una situación de delicada no entonces intentamos evitar el el tema nosotros pues bueno desear toda la suerte del mundo con pues como Diego con ese tema al al míster que que se solucione lo antes posible para bien allí ya estaban nosotros que nos tenemos que adaptar a la situación que tenemos eh ser profesionales Si tanto Esther él físicamente no he como te digo dar el doscientos por cien mi dedicarle la victoria

Voz 1375 04:00 que son importantes que son para para la Eurocopa de dos partidos a priori sobre el primero decía es más fácil pero son oficiales para la Eurocopa del año que viene

Voz 0455 04:07 sí

Voz 1375 04:09 el tal y que ha sido está la peor temporada de Dani Carvajal no digo a nivel personal particular digo por el por el global del equipo la peor temporada desde que estás en el Madrid

Voz 0455 04:20 Bono a nivel de números y prácticamente si no eh así una temporada extraña para para todos una temporada en que no saliéramos caer tan de que yo estoy en el primer equipo caer tan rápida en Champions en los dos últimos meses prácticamente sin opciones en Liga así que bueno en una temporada rara una temporada en la que no hemos estado al nivel prácticamente ninguno hizo lo mejor es que haya acabado ya ya estamos en el mes de junio ahora afrontar los dos partidos eh internacionales y despejar la mente intentar llegar a julio pues con las pilas cargadas con con muchísima ilusión y sabiendo que desde el minuto uno tenemos que empezar para para luchar los tres títulos tenéis todos la sensatez

Voz 1375 05:03 de eso no las ganas de decir que se acaba ya esto cuanto antes porque han pasado muchas cosas como para resumir las hoy cambios de entrenador malos resultados demasiadas cosas negativas pero ha sido más un problema de fútbol así aún más un problema mental ha sido un problema físico tú echando un poco la vista atrás dónde ha podido estar el el el principal talón de Aquiles este año en el equipo

Voz 0455 05:25 te mentiría si lo supiese realmente eh creo que al final se juntaba a todos una dinámica mala cuando alguien ve que las cosas no salen al final anímicamente te te toca no eh jugador de talla mundial que no pierde un balón eh pierde un pase fácil de cinco metros en el jugador que no se desborda fallos fáciles al final se va contagiando es mala Bono e como te digo no a hacer borrón y saber que lo ha sido el mejor año de ninguno mi ya está final en la vida no siempre se puede estar a nivel otros monos investir no siempre se puede estar en en el lado vencedor así que este año no ha sido para nosotros eh bueno así que intentaremos que está dos mil diecinueve veinte pues pues sea nuestro año de Lugo

Voz 1375 06:15 la llegada de Zidane fue como como un soplo de aire fresco fue como un balón de oxígeno el decir vuelve Zidane

Voz 0455 06:21 yo creo que si no al final el prácticamente toda la plantilla está contenta de que de que Zidane esté con nosotros a los que han compartido vestuario con él pues saben que son Mister Fantástico hay pero bueno como se vio tampoco tuvimos una reacción demasiado poco es buena no para para es el último tramo de temporada no consiguen jugar fuera de casa tampoco hemos sacado unos resultados maravillosos pero es como te digo no al final ya yo creo que es más mentalmente todos estábamos deseando que acabase la temporada ahí igual pero gracias a Dios ya de hacerlo

Voz 1375 06:57 tengo yo una más si te preguntan Romero Mario oí Javi Herráez eh así una temporada mala probablemente dice es la peor desde que estás en el Madrid la makilla o algo el hecho de que el Barça al final no haya conseguido el triplete que se haya quedado sólo con la Liga sin la Copa de champán y eso de alguna manera nos ayuda a maquillar un poco esta temporada

Voz 0455 07:15 Bono todo lo que no sea que nosotros ganemos es malo para nosotros en eso la realidad al hagan el por ejemplo la Champions el Barça o o Liverpool pero te mentiría no al final es nuestro máximo rival del Barça llega a ganar dos Bono dadas las tres competiciones sí que nosotros probó como te digo máximo rival hubiese sido todavía más más dura hasta esta temporada dos preguntas para Dani muy buenas muy buenas

Voz 0239 07:40 el otro día te consiste entre comillas el marrón dentro de todo el culebrón sino de Sergio Ramos fue fuiste el único futbolista del Real Madrid al que escuchábamos públicamente la opinión del vestuario capitanes dio el otro día públicamente las gracias por el apoyo todo ha terminado en un culebrón de verano cómo lo habéis vivido y si realmente en algún momento alguno tuvisteis la sospecha de que Sergio Ramos podía alejarlos

Voz 0455 08:03 bueno sí tuve hay bueno el tono benéfico de de clínica Menorca pues dijo unas palabras e sinceramente yo me pilló de sorpresa Ali las noticias pero en ningún momento me plantee que Sergio pudiera salir esa mi cabeza no ha hablado con nadie pero imaginaba que que no iba a ser así que que Sergio pues se iba a quedar con nosotros y así lo ha hecho en esa en esa rueda de prensa

Voz 0239 08:26 luego tú eres uno de los que tuviste que salir para volver derribando la puerta no ahora están saliendo montón de futbolistas que en teoría no cuentan para Zidane por lo menos no para tener muchos minutos la próxima temporada y a ninguno le apetece demasiado parece que le apetezca demasiado salir del Real Madrid eh tú recomiendas a futbolistas canteranos jóvenes que salgan para volver y tener más opciones de jugar minutos no es muy difícil tomar esa decisión

Voz 0455 08:49 hombre es difícil no está claro que un club como el Real Madrid no no todo el mundo quiere salir siempre se dice no que hasta que no te echen del Madrid no te vas pero también creo que va con la personalidad de cada jugador eh al acabo yo tenía claro que quería ser jugador del Madrid desde pequeño pero también te digo a mí me hace feliz jugar entonces si El día de mañana yo no cuento para el entrenador o veo que mi nivel no es apto para para suerte una entrar Madrid por buscar una solución porque creo que la carrera el futbolista es muy corta como para para conformarse con constante Cayo Lara yo quería preguntarte

Voz 4 09:27 por por Hazard como futbolista e imagino que bueno no sabes cómo es perfectamente porque ves mucho partidos de la de la Premier y además juega van de izquierda tu lateral diestro y qué es lo que va a ganar el Madrid con este futbolista cuando saga oficial y qué crees que pueda aportara a vosotros al Vestuario

Voz 0455 09:46 Mona si finalmente llega que parece que es una opción más más que viable pues estatal resultados de talla mundial lleva muchos años demostrando el buen jugador que es yo conozco a aportar todo ese esa chispa ese jugador ya he hecho con con galones que ir al balón que no se esconda que que encare que en otra asistencia que nos de goles seguro que que los puedo aportar muchísimo oí y sobre todo que nos ayuda a conseguir los objetos

Voz 4 10:10 la segunda es Zidane el entonces perfectamente en las duras en las maduras estos once partidos le han desgastado en exceso

Voz 0455 10:19 bueno eh no hemos hecho resultados eh yo creo que propios para un cambio entrenador para un soplo de aire fresco creo que la dinámica del equipo ha seguido siendo mala desde que vino Zidane eh es complicado cambiar cambiar eso no al final muchos jugadores con y con con la mente de que voy a hacer me voy a quedar eh convencer a Zidane intentar es es complicado la situación también el desgaste mental de muchos saber que no te juegas nada es es complicado pero bueno Mister creo que es jugado en una persona muy muy valiente al coger el equipo en en esta situación el esos tres meses la han servido para preparar esta mala temporada para que hablar con cada uno de nosotros hay impedir que quiere de cada uno para que consigamos pues muchos títulos con J

Voz 1501 11:09 Sony hablabas de de los que creen que se van a quedar cree que se iban a ir bueno que en ese momento el futbolista sabe muy bien más o menos pronto con los planes habló con con todos vosotros uno se da cuenta de lo que le hace falta al equipo la plantilla cuando cuando ya por lo menos en los últimos once partidos que no hay no hay competición no puedes competir por nada de falta esto este retoque aquí un par de jugadores aquí entonces yo te pregunto que que el futbolista lo sabe lo sabemos todos en nuestros trabajos hace falta una cosa más una cosa menos eh al Madrid hace falta un unos unos retoques una revolución

Voz 0455 11:39 bueno yo no creo que haya que hacer una una gran revolución pero sí creo que Zidane como él ha demostrado con nosotros les gusta tener veinte veintidós jugadores de alto nivel que él pueda rotar sin problema que él es un entrenador que le gusta mucho rodar que no no confía en once en catorce jugadores osea que creo que Mister quiere hacer una plantilla muy competitiva que que cada puesto esté muy muy competido allí y eso es bueno porque al final hace sacar lo máximo a cada uno y que y que haga que todos nos sintamos importantes y que pinta

Voz 1501 12:10 pinta tiene su pregunta el otro día Sergio Ramos en la rueda de prensa que pinta por lo que tú sabes por lo que ves que que pinta tiene el Real Madrid

Voz 0455 12:17 bien bueno creo que va a ser bueno ojalá sea así no no hay no me equivoque eh creo que con cinco seis semanas de preparación bueno una pretemporada e los refuerzos que puedan llegar la plantilla que que gestione tanto el el míster con el con el presi pues estar todos unidos de la mano ser un gran grupo oí

Voz 4 12:38 el está a la última el coincidimos

Voz 5 12:40 en la salida de del Bernabéu

Voz 1501 12:43 desde el patio contra el Betis vi decimos contigo con con muchos futbolistas más Iturbi muy muy muy enfadado muy enfadado

Voz 5 12:50 ha dado el equipo por cómo cómo había terminado todo no

Voz 1501 12:53 a faltan pelín de ese carácter al equipo durante toda la temporada ese ese esa mala leche

Voz 0455 12:59 bueno quizás momento si ella faltado un poco de amor propio no difícil de explicar el último partido en el Bernabéu y tendríamos que haber hecho un partido muchísimo mejor y no brindaron una derrota en casa que al final pues resume lo que ha sido este año eh el quiero y no puedo creo que no no hemos estado a la altura y así lo demostramos contra contra el Betis lo mejor de ese día es que eso acabó la temporada

Voz 1375 13:26 no lo has dicho varias veces las ganas que tenía de que terminara la temporada porque lo lo repetir muchos no ha sido casi una especie de pesadilla y habla de Hazard que no es oficial pero pero va a llegar ya has hablado ya ha preguntado Javi porel hoy ha hecho el club oficial el fichaje de Jobbik otro refuerzo más se habla de que está también a punto de llegar crees que le hacía falta a la plantilla también a esta gran plantilla que habéis sido leyenda no ganando lo que habéis ganado en estos últimos años crees que le el equipo la plantilla necesitaba competitividad que venga gente que os ponga difícil la titularidad a los que había sido titular en muchos años

Voz 0455 14:00 bueno yo soy una persona que piensa que eso es fundamental para para un equipo para una plantilla en final eh dos jugadores por puesto con con muy alto nivel que que haga que que su competencia rinda al máximo pues hace que el mes de de marzo de abril de es compitiendo por todo porque jugadores de de tan alta calidad si enzimas los los exprime se les exige es creo que no no tiene rival y luego para terminar

Voz 1375 14:26 tú sabes cómo son Neymar y en papel que siempre se habla de ellos como si fueran abriera a Madrid uno de los dos o los dos a lo mejor no viene nunca ninguno nunca se sabe no las vueltas que da la vida pero tú como defensa como lateral viviendo a los dos quién te parece más peligroso

Voz 0455 14:41 Bono e la verdad que me ha tocado sufrir más a Neymar que han va P claro e algo jugando al PS Gema P también juega por la derecha izquierda te podría hablar más de Neymar porque me ha tocado preguntarle a él es un jugador muy muy difícil de marcar el espacio que la quiera al pie que sale por dentro por fuera que tiene gol que tiene pase osea que es un jugador muy completo

Voz 1375 15:02 SATE que te quedarías más con Aimar te parece más completo Neymar

Voz 0455 15:06 no lo sé

Voz 6 15:08 dos son muy bueno yo te hablo de Neymar porque es una tocadas

Voz 1375 15:11 estamos sancionarle mucho más entonces

Voz 0455 15:14 eh pero claro está es indudable también que es un grandísimo jugador

Voz 1375 15:17 a fíjate la portada el diario As los madridistas eh las encuestas no que se hacen de los madridistas parece que ven con peores ojos según va pasando el tiempo a un Neymar que va siendo más noticia por temas no futbolísticos que futbolísticos crees que el talento que tiene Neimar al final no sé si tú como futbolista crees que se va desaprovechando un poco y que a la hora de que un gran club como el Madrid lo pueda fichar es suele podría perjudicar tu crees o no

Voz 0455 15:41 bueno no lo sé hombre sí que está claro que cualquier jugador que que sea noticia por temas extradeportivos y encima no sea favorable pues no no le favorece ojalá que esta última situación que él ha ocurrido se se soluciona así como te digo no pero que no se debería hablar de temas así de de alguien fuera del campo Si sí que os tengo una carrera idílica

Voz 1375 16:05 en la concentración los del Barça dicen algo de Griezmann han dicho ya que el esperan eh en en en agosto gracias a que hagan lo comentaba

Voz 0455 16:11 a la verdad que no casi no nos ha dado tiempo concentramos ayer osea que no haber esta semana si dice les bajamos

Voz 1501 16:19 a ver si algo ellos intentarán rascar aticen los tuyos también

Voz 6 16:22 claro estamos ahí ya preocupando no

Voz 1375 16:24 eh extractos de los oye lo de Jobbik que te pregunta un poco en general por los refuerzos pero Jobs es oficial buen jugador para vosotros también no

Voz 0455 16:32 pues sí hombre está demostrando que hay en en el han hecho una gran temporada un grado nueve con gol sí que que ojalá que nos ayude marqué muchos goles con nosotros y que que sea es decisivo pues no

Voz 1375 16:45 a Dani Si hay un titular que ha dejado Dani Carvajal esta noche es por fin se acabó la temporada de Real Madrid que se ha hecho más larga que nunca no están acostumbrados a dejar de pelear tan pronto por título Si seguramente la temporada que viene será distinta

Voz 4 16:59 y no sé si algo más que se tiene que ir a la cama Javi no si se tiene que ir a descansar pero esto de al final no delanteros Mariano Jobbik Benzema no que va a ver dinamita no bueno luego la sorpresa que pueda llegar aunque es difícil que decía antes Manu de o en papel al final va a llegar más dinamita de la que se esperaba al final no

Voz 0455 17:17 bueno ojalá que venga toda la dinamita del mundo esos así que la competencia alta que tengamos una gran plantilla hay completamos Puerto echar de menos a Keylor no en la portería Bono sigue siendo jugador nuestro sea que no sé qué pasará pero sí está claro que en todos estos años ha demostrado que es un gran portero y lo va a seguir siendo

Voz 1375 17:37 te veo un capitán e te veo futuro capitán del Madrid si algún día si algún día Ramos se fuera a China o a la Chinchilla la coches tienes la tentación

Voz 0455 17:45 tele quedaría viene a Carvajal bueno pues gracias por pues sólo plantearlo no si esta claro a mí me encantaría hacer capitán del Real Madrid pero hay mucha gente por delante yo intento hacerlo lo mejor posible tanto dentro como fuera del campo defender a mis compañeros pero siempre respetando que Sergio nuestro capitán y ya ayudándole en todo abrazos ni un abrazo a la temporada que viene será mejore eso es claro que si un abrazo un abrazo ante Chávez

Voz 7 18:11 luego hasta luego dejamos haya a Dani Carvajal le ha gustado Javi Mario hoy remeros del brazalete eso del brazalete de capitán

Voz 4 18:18 eh yo es que creo que es un jugador que llevaría con

Voz 7 18:21 con con mucha brazalete capitanes

Voz 1501 18:24 totalmente totalmente parte pues vamos por tirarme el primero totalmente porque

Voz 8 18:27 que lo lleva eh

Voz 1501 18:30 en alma por así decirlo el niño que puso la primera piedra en la ciudad deportiva Valdebebas lleva el Madrid tiene ese carácter yo la pregunta de de León del cráter del enfado de la mala leche porque el repito yo tuve la oportunidad de verle cuando salía del Bernabéu dejó el partido contra el Betis era no me voy a hacer el único porque no quiero tampoco pero es de los pocos que iba con un cabreo monumental de cabreos de verdad lo que hiciste recuerdo un día que vino a la radio antes de volver al Real Madrid lo que nos contaba su su pareja que que vamos cuando llegó a la cesión al Leverkusen vio que no lo ponen los primeros partidos tiene tal carácter tal tal capacidad de liderazgo que ya se quería marchar en los dos primeros partidos llegó aquí se hizo con el Vestuario surgió querido y además con con comando

Voz 4 19:12 eso es que más habla de los que más habla en el vestuario eh bueno porque tiene una apuesta muchas veces como ejemplo no Javier muchas de la puesta como ejemplo de que algo no sé qué me la primera piedra de aquellos siente del Madrid lo siente de verdad ahi ir es de los que habla muchísimo habrá ahí tiene peso a Sergio Ramos es el capitán pero muy cerquita está Dani Carvajal sino que lo quiera comprobar que vea los vídeos que el Madrid de los últimos años cuando consiguió la Copa de Europa en los descansos de esos partidos de la final más habla otros como son Nacho portero Keylor Navas evidentemente capitán el que pasa por encima de todos ellos Carvajal

Voz 0239 19:51 para mí lo más importante que tiene para para ser un futurible capitán del Real Madrid es que es de lo mejorcito en supuesto de tiene muchos años por delante como titular indiscutible tiene que pasar

Voz 8 20:01 algo muy muy raro

Voz 0239 20:04 de aquí a unos cuantos años para que Carvajal no siga siendo el lateral derecho a nombrar a otro Javi que a mí me huele o me dolería también a capitán del Real Madrid que es un problema que no es tirar eso activamente no tiene el peso que tiene bastante claro pero Carvajal tú miras al mercado te vas agujero en lateral derecho el laterales derechos por no decir ninguno que le pudieran quitar el puesto a Carvajal entonces titular indiscutible canterano ahí tienen años por delante

Voz 4 20:27 lo tienes todo pasa capitán bueno dejamos a Carvajal

Voz 9 20:29 que mañana tiene que entrenar con la selección española

Voz 1375 20:32 esos dos partidos Islas Feroe y Suecia ahora nos cuenta Javi Herráez

Voz 4 20:37 bueno pues alguna

Voz 1375 20:39 la noticia más que haya habido de estos días ante estas horas que está entrenando la selección si Luis Enrique pero ha dicho Carvajal en esta entrevista Larguero que lo lo ha repetido varias veces menos mal que ha terminado la temporada están deseando que empiece la próxima y sobretodo que era necesario que es necesario la competitividad que lleve gente que llegue gente nueva con hambre que se lo ponga difícil a Carvajal a Marcelo a Modric Benzema a todos que parece que en los últimos tiempos todo el mundo ya acomodaba bastante hoy se ha hecho oficial el primer fichaje ya de estos que que bueno ya sabíamos lo de Rodrigo evidentemente

Voz 9 21:13 de milita en militado