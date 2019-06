El Larguero: Tercera Parte (04/06/2019)

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:10 hay seis una hora menos en Canarias que ha dicho el Olimpic de Lyon que se

Voz 1375 00:15 lo que sí sí ha sacado un comunicado por la

Voz 1501 00:17 la noche a última hora diciendo que no había ninguna al no había llegado a ningún acuerdo con ningún club para el traspaso de Mendi pero hay que decirle a la gente del Real Madrid que tranquilos que va a ser el siguiente a anunciarse antes incluso que Hazara aunque está muy muy pareja las negociaciones pero antes incluso de Hazard y jugador del Real Madrid está el acuerdo penal gente de que pase reconocimiento médico y la explicación que tiene el que efectivamente hablamos de en términos puros no está hecho el traspaso de Mendi o no hay acuerdo no Mendi es que está pendiente de ese reconocimiento médico y el Olympique de Lyon me contaban esta misma noche que suena entidad es una empresa que cotiza en Bolsa y como tal tiene que informar de todos sus movimientos anteriormente nadie diga ahora claro ahora puramente de que sería en todo el planeta tierra que que está hecho con el Real Madrid pues ellos en términos puros hay que decir no está hecho con el Real Madrid hasta que no esté firmado pero está pendiente reconocimiento médico y me iba a ser jugador del Real Madrid en hora no sé si mañana pero no no le auguro más hacia el final de la semana que que Mendi sea oficialmente jugador del Real Madrid por unos cuarenta cuarenta y cinco millones de euros a ir andando un poco en la política de lo que decía antes apretar mucho las tuercas a los que están aquí en este coso barcelonés

Voz 4 01:22 eh déjame decidido una cosa son noticias en cascada en la llegada de Mendi que estaba como dice Mario a punto de confirmarse ha producido que en el día de hoy y gente del Sevilla se haya puesto en contacto con el entorno de reggae John para una primera aproximación hombre

Voz 1670 01:40 ya sabes que no cuente y ahí claro claro correcto

Voz 4 01:42 esta pretemporada la pretemporada pasada luego lo dio mucha bola porque bueno porque si focos Solari con con quema jugó pero sí que es verdad que Lopetegui durante la pretemporada se fijó entregaron y hoy ha habido una llamada del Sevilla al entorno más cercano de refilón para hacerle no una primera oferta pero sí un primer contacto formal de Si quieres salir nosotros vamos a apostar

Voz 1670 02:02 bueno ya nos deja ahí Romero a ver el interés del Sevilla de Lopetegui que es presentado mañana como ya os conté anoche mañana presentado interesándose Quilón que claro con la llegada de vendí Marcelo pues no va a tener minutos Ferrar un poco hay que decir que

Voz 1501 02:13 que los siguientes que después poco tiempo después haga Hazard y una vez que eso suceda yo creo que va a haber un impacto bastante grande en el que sólo vamos a ver buena parte de presentaciones sólo vamos a ver rumores au informaciones de salidas porque es muy importante para dar salida a los jugadores que que el Madrid va a tener un montón vuelven muchos cedidos hay muchos jugadores que no tiene sitio que ya les ha dicho que no cuenta con ellos llega el momento de el doloroso momento de de las salidas y de las ventas y eso va a hacer que el tema centrocampista que sigue ahí el Madrid va a comprar un centrocampista de fichar un gran centro que va a estar parado mucho tiempo no no me no ha parado de que no se largos pero que más

Voz 1670 02:51 exacto vas una cosa larga de agosto hay fichajes eso de hasta el treinta y uno de agosto ahora nos cuenta Javi lo de va pero por terminar con esto Romero te convence lo que estamos viendo que va a llegar qué es lo que ya venimos contando meses sea como sea se cierra la semana que viene esta o la dentro de dos pero Hasan yo vi como pero no

Voz 4 03:09 yo Hazard claro no convence creo lo que no sé si a la gente le convence como el principal galáctico de esta temporada que como tal y como está la cosa que al final va a aparecer que Hazard va a ser el gran galáctico pedazo de la conquista como dice Mario que yo estoy convencido que va a llegar con que el pedazo de centrocampista que quiere zidanes Pogba no le vale cualquier otro sino que quiere Pogba que a mí no convence como aperitivo quiero decir yo creo que que un central con veintiún años lateral izquierdo suplente y un delantero centro suplente de momento no se puede ahí lo Rodrigo que veremos a ver lo que no se puede considerar de momento un pelo da para la revolución o el refuerzo que necesita el Real Madrid en la próxima temporada ahora sea solemnes un centrocampista titular indiscutible Hazard titular indiscutible la cosa pinta

Voz 1375 03:56 a día de hoy se viaja a día de hoy el único que sería titularísimo en el equipo de dura nuevo sería

Voz 1670 04:02 los demás de momento esperaría usted quepa ninguna duda

Voz 1375 04:04 principio el único serían pasarlo lo demás esperaría

Voz 1670 04:07 era terminar bueno luego el Madrid tiene siempre ese deseo de Neymar o en va P O'Neill Mary en B pero hubo algo lo de que no sé si los números están saliendo Leonor Javi Herráez

Voz 5 04:17 no les salen los números Si bueno por la información que yo manejo no es que este incómodo lo siguiente el mismo que le metió en la jaula de oro que su padre es el mismo que le quiere sacar ahora lo que dijo en aquella gala de del fútbol francés no fue casual unas semanas antes había estado reunido en Zúrich el padre de AP con alguien muy importante del fútbol mundial en esa rumoreado que cobra dieciséis millones de euros no es verdad en papel cobra trece millones de euros esta engañó el que acaba de renovar el primer motivo es que el dice que la hacer el vacío el clan brasileño su relación con Neymar es bastante mala pero es decir que inexistente en papel se siente solo o sea que el hecho de que me ha sido Bota de Oro le ha supuesto perder un millón y medio de euros en su contrato sin mapuche es Bota de Oro gana un millón y medio de euros es sólo ha perdido porque se decidió que fueran

Voz 1670 05:22 Dani Neymar los que tira

Voz 5 05:25 en los penaltis en papel no quiere seguir en el que tiene contrato ignore que queda otra de momento pero ahora mismo las cosas no pintan bien para el futuro

Voz 1670 05:35 el best seller bueno vamos a ver qué pasa con Neymar

Voz 1375 05:39 que ya ves la que está cayendo qué pena de futbolista hay de carrera presunción de inocencia no me canso de repetirlo pero ojo sino por una cosa por otra

Voz 1670 05:49 Antón Meana está en París hola Antón muy buenas

Voz 0231 05:51 hola qué tal cómo estáis buenas noches que se dice de él

Voz 1670 05:54 y con esta acusación de violación con las pruebas que han salido la policía entrando en la concentración de Brasil

Voz 1375 05:59 qué dicen de Neymar ahí

Voz 1670 06:02 dónde estás tú en París mañana aquí el Congreso

Voz 0231 06:04 la FIFA mañana eligen a Infantino por aclamación presidente de la FIFA no hay ni siquiera Manu votación Le eligen los que están porque no se presenta nadie más iba más rápido el Congreso pero por encima de Infantino todo el mundo habla de Neymar hoy se buscaba al presidente de la Confederación Brasileña por los pasillos del hotel para saber qué opina la Confederación de su máxima estrella hablamos de Rosario cavó Claude el hombre que es el máximo dirigente del fútbol en Brasil es un hombre risueño feliz Le gusta el micrófono bastante Manu pero sabe que no puede fallar

Voz 1670 06:36 nadie venga para curso sobre Neymar

Voz 0231 06:38 así que fíjate cómo ha defendido a Neymar en el micrófono de la cadena SER Hoy aquí en París quería

Voz 1670 06:44 no saber en España la postura del presidente de la Federación

Voz 0231 06:46 te está con Aimar cree en la inocencia de Neymar no ponen en duda que Neymar sea inocente te gustó Tau confianza y más sabemos a su

Voz 7 06:55 quién sabe quién intentó CBF poder y a todos sus fastos a cada país un total soy que quiso subsidio

Voz 0231 07:09 la Federación Española afición española siempre está pendiente de Neymar de si vuelve a Barcelona de si va a Madrid pero estos días leyendo la prensa dudan de si Neymar sigue siendo un súper futbolista o hablamos más de la polémica que del juego con Leyma

Voz 7 07:23 el presidente de la Federación Brasileña que piensa que Opel es que el continúa Sennu súper futbolista diez hay

Voz 0231 07:31 Yuma todo MUD o la última le gustaría que fuera España de gustaría que fichara por el Madrid por ejemplo no de humilde Ángels John yo el pozo de Olga pegas Lezo Honduras yo entre muchas gracias gracias neymar Manu tendrá que presentarse ante la Justicia en los próximos días su federación ha intentado que no fuera a declarar antes de la Copa América que lo dejaran ir después pero ha dicho a la justicia que esto no es una broma claro y que el día que le toca tiene que ir pero es un tema que marca la previa de la Copa América

Voz 8 08:01 también le hemos preguntado a Alejandro

Voz 0231 08:03 Diez el Ceferino Gil América presidente de la Conmebol habló contigo y con Rubiales el Jekyll

Voz 1375 08:09 la Libertadores a España correcto If I

Voz 0231 08:11 date lo incómodo que se siente cuando el larguero le pregunta varias veces por Neymar

Voz 1670 08:17 el presidente de Conmebol el caso Neymar

Voz 0231 08:19 a pocos días de la Copa América

Voz 6 08:21 estamos siguiendo muy de cerca porque nos preocupa el caso de cualquier jugador en particular Neymar que es una estrella mundial nos preocupa mucho y estamos aquí para para ayudar en lo que podamos hacer

Voz 0231 08:34 hay una posición oficial está con el futbolista esperan a la justicia es un tema que en España

Voz 6 08:40 me preocupa mucho nosotros no vamos a emitir ningún tipo opina de opinión sobre el punto es lo que queremos que todo salga bien

Voz 0231 08:46 para los niños que imagen ahí me refiero a los futbolistas no dejan de ser imagen no para muchos niños sudamericanos europeos de cualquier sitio que ven a sus estrellas y se quieren fijar en ellas eso cómo lo lo pueden gestionar los dirigentes los que ustedes mandan en el

Voz 6 08:59 no sería propina si yo creo que no no me puedo adelantar a a dar una una sentencia sobre algo que todavía no sabemos el fondo sí sí que creo que tenemos que ser cautos y esperar que la Justicia resuelva la realidad de los hechos yo desconozco pero sí creo que Neymar es un jugador estrella que todos los niños admiran como admiran a Messi como admiran a todos los otros sí que en ese sentido me me juego a respaldar siempre las buenas acciones hablando con él

Voz 0231 09:32 mensaje ha llamado no no no

Voz 6 09:34 la verano no tengo esa intimidad con con el con el profesional me

Voz 0231 09:40 como ves Manu la Federación Brasileña si pone la mano en el fuego la Conmebol menos de aquí a todo esto hoy palabras del padre de Neymar en Brasil que ha dicho que prefieren ser culpables de un delito de enseñar mensajes privados aunque no se pueda que que la gente piense que es culpable de violación

Voz 1670 09:59 pues nada vamos a esperar a ver qué pasa en el que el presidente la Conmebol tampoco a mojarse demasiado ahí esperar evidentemente a ver qué dice la justicia pero claro es que está la Copa América ya la vuelta la esquina y la Copa América que no ha empezado está empezando a ser noticia porque la concentración de la selección de Brasil está llena de policías investigación en rueda de prensa de Twitter donde no se habla de nada del partido de preparación de Brasil futbolística sino que hay que pasa con Neymar y que se echa a llorar cuando habla con él que el padre bueno es un quilombo que claro que al que perjudica por encima de cualquier otra cosa es a a la carrera futbolística de Neymar que hoy ayer veíamos ya ya contábamos aquí la portada del diario As diciendo las encuestas están haciendo mucha pupa y que en el Madrid cada vez que está calando más la sensación de que tal vez haya que pasar página con este futbolista veremos a ver vamos a ver oye cada mañana

Voz 4 10:49 lleva dos años en los que los momentos decisivos de la temporada no ha jugó al fútbol

Voz 1501 10:54 yo siempre digo que quiero ver cómo rendirían Aimar con la Vice da el Madrid puesta que yo tengo no sé tengo la sensación pero eso es evidentemente sensación particular que que sería porque en el Barça jugó muy bien muy muy bien yo creo que el el Madrid pasaría lo mismo pero es verdad que hasta ahora está siendo bastante está haciendo bastantes cosas para ser impopular de hecho me contaban gente que estaba muy cerca en la última entrega de insignias de los Veinticinco cuarenta y cincuenta años que eso de hacer el Real Madrid muchos de los socios que se acercaban al presidente porque es que le da la gana a sacarse una foto con él no que muchos o bastantes le decían fiche no irá un fichaje pero Neymar no Neymar mucho muchos ya lo decían que Neymar no precisamente por por todo esto de lo que estamos hablando ahora pero bueno

Voz 9 11:38 yo ya te digo que quiero verle como rendirían con

Voz 1501 11:40 el Real Madrid que yo creo que será muy bien

Voz 1375 11:43 pero bueno vamos a ver vamos a ver en qué queda esta historia mañana más y mejor un abrazo Herráez hasta

Voz 10 11:48 venga luego Romero un abrazo dos torres un abrazo

Voz 1375 11:50 eh mañana nos cuentas qué tal va a darle un abrazo

Voz 10 11:53 dice el presidente de la UEFA Meana ya si le a esta

Voz 0231 11:55 mañana lo de tu parte hace

Voz 1670 11:58 Ferine hombre que está muy contento

Voz 0231 12:01 ya les con la Federación Española hay muchísima gente de la federación que ya empieza trabajar para la UEFA así que es importante el papel que tiene la Federación de Rubiales en esta UEFA de Ferias

Voz 1501 12:10 ahora con tanto Obama en verano no va en contra

Voz 1670 12:13 por un abrazo mañana hasta mañana no te operamos a otros estados adiós Nos vamos a Sevilla que está Fran ronquido porque es noticia Julen Lopetegui ya contaba anoche aquí en El Larguero que el acuerdo era por tres temporadas que estaba cerrado y que sería presentado seguramente miércoles jueves pues mañana se presenta

Voz 1375 12:30 la al nuevo entrenador del Sevilla al que le da tres años de contrato el club con Monchi a la cabeza evidentemente Fran tranquillo hola

Voz 10 12:38 hola hola malo muy buenas pues nada adquiera es presenta

Voz 1375 12:40 con

Voz 0700 12:41 once y media no va a hacer en el estadio del estadio está en obras y Se marcha muy cerquita y a apenas cuarenta metros al hotel los febrero porque allí en el salón convenciones va a ser presentado Julen Lopetegui que efectivamente tú lo has dicho tres años eso no se lo daba Monchi a nadie ni a Juande y que tuvo que renovar para cumplirlos ni a Sampaoli de entrada así que apuesta por un proyecto largo por tanto le gana en el catering a Rudy a Javi Gracia por supuesto también abordará las que que se va a quedar en el Getafe oí esta es la apuesta clara de un hombre que que confía en que Julen Lopetegui revaloriza a los chavales de la cantera que sea capaz de hacer en este proyecto largo a un Sevilla nuevamente campeón no

Voz 1670 13:23 sí muy claros lo ve lo ve Monchi después de del año difícil que ha tenido Julen un Julen que lo hizo de manera fantástica en la en la selección española aunque luego eso acabó como acabó pero que hizo un gran trabajo en la selección que luego tampoco tuvo el tiempo que seguramente le hubiera gustado no para para demostrar en el Real Madrid ya está dónde podría haber llegado porque se acabó demasiado pronto aquello a pesar de que empezó bien y ahora Monchi lo voy muy claro tres años es confianza absoluta en el trabajo de Julen eh

Voz 0700 13:50 confianza plena hoy ha estado con él ya ya llevaba bastantes horas en Sevilla Julen Lopetegui ya estaba visitando a los empleados del club ha saludado a Pepe Castro se ha hecho la foto junto a él y a y al propio Monchi mañana escoltado por ambos va a ser presentado pero pero es una apuesta clara de Monchi que nadie discute aunque en principio no ilusionaba mucho al gran público pero que viniendo de Monchi

Voz 1670 14:11 exacto cualquier a cualquiera cree que el toro

Voz 0700 14:14 crédito de Moncho suficiente como para que que la gente aquí

Voz 10 14:17 a B confiando en Sevilla se pueden discutir muchas cosas pero a Monchi todavía no se le nadie vamos que faltaba esta mañana Rocky abrazo un abrazo

Voz 1670 14:26 desde antes de irnos a la operación Oikos a la última hora de separación que hay alguna novedad que enseguida os contamos antes eso está por ahí Pedro Fullana hola Pedro o una muy buena noticia que tiene que ver con Diego Costa y con ese fraude que hemos conocido hoy a Hacienda de un millón de euros del delantero del Atlético de Madrid sí

Voz 0231 14:47 que la Fiscalía de Madrid acusado de haber defraudado a Hacienda ese millón de euros por fraude fiscal en el IRPF del ejercicio dos mil catorce cuando fue transferido al Chelsea en el escrito que ha remitido la Fiscalía al juez se acusa al brasileño de haber obtenido de forma directa o a través de terceras personas unos ingresos por la cesión de sus derechos esta imagen como siempre pasa en estos casos sin declarar ese dinero a Hacienda por tanto es ese dinero que le habría pagado el Chelsea a través de la misión de los derechos de imagen que él no ha declarado y que por tanto ya tiene la denuncia el juez de la Fiscalía pide ese millón de euros que en su día defraudó supuestamente Diego Costa también

Voz 1670 15:27 la noticia Rodrigo que ya os contamos aquí también hace unas semanas las ofertas que tiene tres grandes clubes que están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de momento el chaval pide tiempo no pero hoy en declaraciones a Mediaset Deportes Cuatro ha dicho que lo de asegura

Voz 1375 15:43 a que el año que viene más tarde rojiblanco Pedro chungo

Voz 1670 15:45 no no que no vaya a estar pero que asegurar ahora mismo no puedo asegurar

Voz 0231 15:49 sí siendo Rodrigo lo cauto que es lo poco que habla de hecho no lo habíamos escuchado desde que terminó la Liga mucho os ha dicho en de poco escuadra teniendo en cuenta la situación con el Atlético de Madrid y entre líneas el entiende perfectamente

Voz 11 16:03 ha vivido eh

Voz 12 16:05 supe de tranquilidad el espacio seré poquita es decir que yo puedo asegurar nada yo puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético de Madrid que tengo una cláusula que tenga unas condiciones que a día de hoy estoy contenta aquí no puedo decir nada más porque porque ella no sé lo que va a pasar

Voz 0231 16:23 puede decir lo que hay pero es evidente le ha pedido espacio al Atlético de Madrid tranquilidad en su momento sabrán lo que tienen que saber el que más presiona es Guardiola oye el Manchester City que lo quieren a toda costa bueno oferta económica encima de la mesa pagar los setenta millones de euros dedicados la recesión veremos esa es la la salida de de Rodrigo no en saberlo

Voz 1670 16:42 esta mañana Pedro Fullana un abrazo hasta mañana

Voz 1375 16:45 en seguida me voy a ir hasta San

Voz 1670 16:47 cisco bueno hasta Auckland donde está Antoni Daimiel para contarnos la última hora de esa al final de la NBA como cada martes el ratito de basket con Daimiel

Voz 1375 16:57 pero antes os contamos la última hora de la operación

Voz 1670 17:00 en Oikos anoche ya nos contaban aquí en El Larguero el redactor jefe de deportes Orfeo Suárez el subdirector del mundo y ETA sobre esos documentos basados en la las investigaciones policiales que sacaban a la luz nuevas informaciones sobre los y las conversaciones pinchadas a Carlos Aranda a Raúl Bravo a los supuestos contactos con Borja Fernández y algunos jugadores más del Valladolid incluso afirmando en esas investigaciones policiales que hasta siete jugadores del Valladolid estarían comprados con a ese partido Valladolid Valencia de la última jornada me voy enseguida Valladolid con José Ignacio Tornadijo para que nos cuente es lo que ha dicho hoy el comunicado del Real Valladolid después de esas informaciones pero está por ahí José María Olmo que es compañero periodista de investigación de El Confidencial José María Olmo buenas noches

Voz 0700 17:54 hola buenas noches mal verdad pues muy bien

Voz 1670 17:56 en Qatar saludarte y gracias por atender a los oyentes del Larguero por

Voz 13 17:59 que lo has adelantado bueno lo adelantado

Voz 1375 18:02 tu compañero director de El Confidencial Nacho Carretero en Hora Veinticinco con Ángels Barceló en una ronda que se suele hacer habitualmente en Hora Veinticinco con varios medios entre ellos El Confidencial ahí habéis avanzado lo que ya se puede leer en vuestra web con respecto a Bono mañana ya se puede eh a nuevas investigaciones que tienen que ver también con más partidos del Huesca entre ellos un Real Madrid tres Huesca dos José María

Voz 0700 18:31 sí así es bueno hemos tenido acceso a parte de la documentación incorporada al sumario las últimos en las últimas semanas a los últimos días sobre todo fruto de los interrogatorios que se han hecho a imputados ya testigos que han tenido que pasar por dependencias policiales para responder a todo lo que sabían sobre los presuntos amaños sobre todo relacionados con el Huesca no hay una parte muy interesantes documentos revela que que la policía está muy muy interesada en conocer qué pasó con una reunión que se celebró a mediados de marzo si entre directivos de Huesca una a terceras personas que no han podido ser identificadas esas terceras personas probablemente casi con total seguridad serían Raúl Bravo hoy Carlos Aranda pero las comunicaciones y la de los documentos a los que ha tenido acceso la Policía pues no han podido concluir con con la máxima certeza que efectivamente se a ellos en cualquier caso lo que sí que dicen en esos interrogatorios lo que sí que queda claro es que esa reunión habría sido a para intentar pactar como el Huesca o dirigentes del Huesca salvaban una deuda que supuestamente hayan contraído con ellos con Bravo y con Aranda una deuda que rondarían aproximadamente los cien mil euros

Voz 1670 19:46 la deuda del Huesca con estos dos con Raúl Bravo y con Carlos

Voz 0700 19:48 era una deuda no tanto de la institución deportiva como de dirigentes del club entre ellos e el presidente las Aussa que probablemente eh depende de unas apuestas anteriores que se formularon y que no Iker no salieron como esperábamos eso generó un la deuda de la famosa hacía Bravo y harán historia e intentan cerrar una reunión que finamente se había producido dos semanas antes del Real Madrid Huesca que se jugó en la en la capital de España lo que la la policía quiere saber es primero que pasó en esa reunión tiene partido varón y que es absurdo exactamente saben que tienen que ver con la deuda e Isabel también que lo que el Aranda ahí Bravo exigieron es que se pagos hiciera cuanto antes los interrogatorios dejan claro que sólo dos semanas después de esa de ese encuentro misterioso se disputó el Real Madrid Huesca están siendo por tanto la voz relación temporal no entre entre esa reunión y lo que ocurrió lo que mañana se puede leer todas

Voz 1670 20:52 nación en el confidencial no así es

Voz 0700 20:55 mañana contamos eso hay también contamos pues todas las preguntas que están girando también entorno a otro partido de Segunda División que de nuevo salpica ya Huesca

Voz 8 21:06 el que se permitió algunas

Voz 0700 21:07 que certifica su ascenso a Primera División correcto

Voz 1670 21:10 de Llanos dijo allí Francesco blanca que es el presidente de la Asociación de casas de apuestas de Europa hace una semana creo que había otros dos partidos que habían hecho saltar las alertas en en las casas de apuestas europeas de esta temporada curiosamente El Betis dos Huesca uno

Voz 0700 21:27 el Huesca dos valentía seis sí sí es es curioso porque realmente los operadores nacionales e poniendo el Valladolid valenciano no no ningún tipo alarma y sabemos que el Real Madrid Huesca tampoco preguntado para ver si se se detectó algún tipo de movimiento de Fontaine sospechoso pero también sabemos por la investigación que esta red que supuestamente les voy yo Aranda utilizó intermediarios en Grecia para hacer apuestas en en operadores no regulado

Voz 1670 21:59 ya y eso te permite mover grandísimas cantidades

Voz 0700 22:02 enero sin que las almas al tener eso probablemente lo que ha ocurrido en muchos partidos que están bajo investigación hora

Voz 1670 22:07 bueno pues como veis en muchos regalos está al Huesca el nombre del presidente José Luis las vamos a también creo que dais detalles también de quiénes estaban en esa reunión con los cabecillas de la trama mañana Rice detalles y nombres y apellidos

Voz 0700 22:18 bueno lo que hizo la policia fue preguntar sobre todo José Antonio Martín perdón a la actual director gerente del del club José Luis Oltra a donde los los dos

Voz 10 22:31 eso sí ve Josete Josete cortas estás pero eso sí

Voz 0700 22:35 los dos niegan haber participan ya haber tenido conocimiento en cualquier caso la policía tiene constancia de que ocurrió hoy de que en ese encuentro se abordó una deuda relacionada con los amaños los amaños con las apuestas legales es una reunión importante porque ocurre como decía dos semanas antes de ese Real Madrid Huesca hay bueno lo que ha permitido averiguar conocer todo lo que ha sido la reconstrucción de cómo funcionaba esta trama es que antes de los partidos bajo sospecha se producían desplazamiento en viajes como ocurrió por ejemplo en el caso del Valladolid para intentar cerrar los detalles de la manipula del resultado con los jugadores locales no en este caso parece que ha habido otro viaje en otra reunión encuentro ante otro partido que hasta ahora no estaba bajo sospecha e ese ese partido entre el Real Madrid

Voz 1670 23:23 en Madrid tres Huesca dos disputado el treinta y uno de marzo pues nada José María Olmo periodista de investigación confidencial mañana le hemos toda la información en nuestra web

Voz 10 23:33 abrazos gracias por estar en El Larguero eh gracias a vosotros hasta luego

Voz 1670 23:36 María bueno son informaciones que sacan los compañeros del confidencial basadas un poco el en el lo mismo que ayer también es contra buenos compañeros de El Mundo no esas investigaciones policiales que fruto de seis meses de seguimiento a Carlos Aranda Raúl Bravo pues han ido encontrándose con un montón de conversaciones de llamadas de encuentros de Reuniones curiosamente el Huesca está metido en muchas de estas investigaciones pero veremos a ver qué acaba luego se tiene que demostrar la culpabilidad aunque bueno las infracciones no son todo muy halagüeñas ir después de todo eso que contó ayer anoche en el mundo y que hoy hemos podido leer también en su edición de papel ha reaccionado el Real Valladolid con un comunicado Tornadijo José Ignacio muy buenas hola Manu buenas noches que dice señalando que

Voz 1051 24:27 tiene cinco puntos en el que la sensación que da es que el club se desmarca muchísimo de los de los jugadores primero dice que muestra su sorpresa total desconocimiento e indignación ante las informaciones que han aparecido máximo respeto porción con la justicia Se inicia una investigación interna a los futbolistas convocados para ese último partido el Valladolid frente al al Valencia el club se siente perjudicado ISE persona en las actuaciones personal las actuaciones judiciales actualmente en curso buscando que se pueda resolver todo

Voz 1375 25:00 lo más rápidamente posible buscaron

Voz 1051 25:02 crecimiento inmediato es lo que desea de los hechos y también dice que respeta la presunción de inocencia de la plantilla pero evidentemente lo que él quiere hacer aquí es desmarcarse absurdamente de cualquier situación ponerse a disposición de de la Justicia de quién sea necesario personarse como como parte también perjudicada por toda esta historia y esperar que se vayan desarrollando los acontecimientos hablar evidentemente mientras lo que decíamos ayer mientras el secreto de sumario exista mientras esté en esos cargos

Voz 1375 25:29 hacia Borja etcétera pues el baile

Voz 1051 25:31 lo que es que todo se aclare cómo se tiene que aclarar perdón mientras tanto que quede absolutamente impoluto el nombre del club que no tiene nada que ver en toda esta historia

Voz 1670 25:39 correcto así es eh con todo lo que estamos hablando viviendo y con la experiencia que ya nos da también el llevar años en esto y ver lo que ha pasado en otros episodios parecidos yo aplaudo oí estamos aquí para eso para contar toda la información posible que salga al respecto

Voz 1375 25:58 lo primero tendría que haber una sentencia firme sólo entonces creo que para eso tendrían que pasar bastante tiempo no me atrevo a decir sí bastantes años pero fijaos lo del Levante Zaragoza por dónde vamos todavía no hay sentencia firme de nada hubo eh constatación de que había transferencias hechas y aún estamos esperando sea lo de la justicia deportiva es de tal bochorno y luego ya lo pasan a la justicia ordinaria tres cuartos de lo mismo es una cosa que

Voz 14 26:31 jo

Voz 1670 26:31 no es que en caso que sean declarados culpables algún momento ya es que sean rendirá están en su casa se haga está el dinero que posiblemente sea en el caso de que sea culpable entonces en esto estamos viendo ahora tirando del hilo de Carlos Aranda y Raúl Bravo que son los que aparentemente han organizado todo

Voz 1375 26:47 los presuntos cabecillas tendría que producirse sólo entonces una sentencia firme para que se pudiese inhabilitar al

Voz 1670 26:54 los jugadores cosa que recae en la Real Federación Española Si esa sentencia firme se produjera también podría haber algún tipo de no sé de indemnización a algún club que se sintiera perjudicado por ejemplo en Girona del Getafe que dijeran oiga es que yo

Voz 1375 27:11 yo pienso que dentro de años

Voz 1670 27:14 de años porque no pienso que va a ser diferente a como ha ocurrido todo hasta ahora a lo mejor lo que podría ocurrir si alguien en una sentencia firme diera la razón a los que han denunciado el caso que denunciaran es que les indemnizará con una cantidad económica nunca va a cambiar nada ni la clasificación

Voz 1 27:32 ni va

Voz 1375 27:34 habría que señalar a los jugadores inhabilitar los en su defecto poco más procedió que al final todo este revuelo pues

Voz 1670 27:44 sin no demuestra nadie de verdad con una prueba fehaciente de que pilló con las manos en la masa pues posiblemente acabe como todo lo que estamos contando todos los años en nada pero nada nada y eso que en otros casos les han pillado de verdad con las manos en la masa y aún así no pasa nada así que en esta que parece que todo se basa en conversaciones pero que no acabamos de encontrar la prueba definitoria pues vamos a ver qué pasa pero hasta que no haya sentencia firme repito puede tardarse años de momento esto me da que va a quedar en lo de siempre

Voz 1375 28:15 Tornadijo abrazo mano habrá que hablar de fútbol algún día no de Hoyo también si te digo una cosa rápida siempre te diré que bueno los juegan no ha querido hablar sigue

Voz 1051 28:24 todo el mundo pues en base a lo que a lo que haga el club que ha hecho esta nota pero sí

Voz 1375 28:29 qué sabemos que los futbolistas se muestran

Voz 1051 28:33 indignados y muy tranquilos en jugador hoy no tenemos que salir a defendernos de nada porque no nos sentimos culpables Isaiah demostrará Ike

Voz 1375 28:40 van a tomar acciones legales contra las

Voz 1051 28:43 informaciones que están apareciendo y ellos piensan que no que no son las lógicas El que sí ha hecho es un comunicado ha sido Oscar Plano bueno dejando claro que

Voz 1670 28:51 jamás en su vida ha participado nada de esto tiramos la descuidos vamos a San Francisco chao torna un abrazo

Voz 3 32:59 es martes es tiempo para la NBA estamos Antoni Daimiel en algún lugar de la bahía

Voz 1375 33:05 de San Francisco porqué la final de Toronto se traslada a Auckland hola Daimiel muy buenas qué tal muy buenas noches Manu por dónde andamos más o menos

Voz 8 33:14 aquí en el en el hora Coll arena en la cancha de los Warriors hasta esta temporada no ya cambiarán para la temporada que viene a San Francisco pero esta temporada se despiden de Auckland y aquí hemos estado en los entrenamientos de los equipos

Voz 1375 33:28 eh que has visto por ahí que has visto bueno sobre todo

Voz 9 33:31 bueno Golden State Warriors sí lo más importante Manu es que Clegg

Voz 8 33:36 Thompson ha estado lanzando a canasta hasta va haciendo ejercicios de bote previo al lanzamiento Kevin Duran eh no ha aparecido por lo tanto bueno pues Steve Kerr en la rueda de prensa posterior ha confirmado que Kevin Durant no va a jugar el tercer partido que Clayton son es duda aunque yo tal y como lo he visto creo que va a jugar y luego lo que sí parece confirmado es la baja de que volumen y el pívot suplente Warriors que tiene una fractura de clavícula y no va a jugar ya en lo que queda de a menudo

Voz 1670 34:03 la lazos se pegó así que el lunes baja Duran confirmaba por por qué es baja también y Clayton son parece que

Voz 1375 34:10 que va a jugar bueno es ese empate a uno ha sido vital para para los Warriors y un palo para Toronto que esperaba irá a San Francisco con dos cero no

Voz 8 34:19 sí sí ha sido un palo ha sido una decepción aunque ellos van diciendo que qué bueno que ellos siguen teniendo opciones y que tienen confianza pero sobre todo teniendo en cuenta cómo fue el primer partido Ike en el segundo tuvo muchos problemas añadidos eh que tiene que ver con el físico de jugadores importantes barrios pues eh la sensación que fue una oportunidad desaprovechada por el equipo canadiense no con eh ese pequeño mareo por deshidratación de Stephen Curry en la primera mitad con problema Craig Thompson de que volumen tampoco Iguodala estaba al cien por cien en la ausencia de Durant y aún así bueno pues e hizo una segunda mitad para enmarcar Golden State Warriors falló muchos tiros algunos de ellos e casi sin defensa pero falló muchos tiros cometió faltas cometió errores balones perdidos Toronto Raptors y mereció perder ese encuentro

Voz 1375 35:07 sí sí sobre todo con ese ese parcial de cero dieciocho que que que es incomprensible no para un equipo como los Raptors en una final de NBA en el tercer cuarto no

Voz 8 35:16 sí fue una no sé una crisis muy concentrada muy intensa en poco tiempo que yo apenas recuerdo comparativas en en estos últimos años de un equipo no que que entren en una crisis tal en un bloqueo total porque me parece ocho tiros fallados de manera consecutiva cinco balones perdidos y estamos hablando de claro trece oportunidades de anotar pérdidas en todo ese tiempo en ese parcial de dieciocho cero el tercer cuarto y como te digo algunos tiros en en buena posición no pero bueno cosa no estuvieron acertados Mar fallo dos buenos tiros en cuanto a que estaban bien lanzado pero pero no entraron ni bueno no estuvo tampoco acertado luego las a una mitad Kawase también tuvo problemas y esos bueno ese bloqueo en ataque y las faltas también acumuladas de algunos jugadores importantes la eliminación de Lowry todo eso contribuyó a la derrota de Toronto

Voz 1375 36:08 empate a uno en la final tercer partido mañana madrugada española del miércoles al jueves a las tres de la mañana después de que haya también es cierto lío arbitral Anthony porque han reconocido los árbitros el error que pudo haber cambiar el partido dicen que en la última

Voz 8 36:22 jugada carry hizo pasos en ese momento iban ciento seis ciento cuatro y quedaban diez segundos sí sí sí fíjate no llegan a pitar pasos bueno fue una jugada muy confusa porque también el entrenador de Toronto está pidiendo falta porque él dice que luego lo explicó que sí

Voz 9 36:39 eran más de seis segundos e él

Voz 8 36:43 en esa circunstancia siempre ordena falta porque piensa que hay tiempo por delante todavía para remontar pero los jugadores primero no leen no lo escucharon luego ya cuando quisieron hacer falta no lo hicieron y en ese informe habitual de la NBA en el que reconoce errores arbitrales en los dos últimos minutos de partido pues esa sorprendió a mucha gente fue prácticamente nadie se dio cuenta de que pudo haber pasos en esa acción de Stephen Carr y no mero e sobre todo yo creo que sacan conclusiones más que de de un error arbitral o no de de todo lo que ocurrió porque en esos seis últimos minutos de partido

Voz 1670 37:15 sí apenas estaban los equipos pero ni un

Voz 8 37:18 el otro hubo una defensa algo especial para sobre todo una final de la NBA aún Vox Sanjuán es decir cuatro jugadores

Voz 9 37:25 en zona y un individual sobre Carrie en ese en esos min

Voz 8 37:30 estos Carrie no anotó pero es que claro Toronto tampoco anotaba inmensos nombrado completar o finalizar la remontada bueno pues veremos a ver

Voz 1375 37:38 si no hay más lío arbitral en el tercer partido veremos a ver en el tercer partido hasta donde se disparan los precios de la reventa porque en Toronto Anthony llegaron a treinta mil dólares llegaron a pagarse un asiento treinta mil hasta dónde pueden llegar en el partido de mañana por ejemplo

Voz 8 37:52 bueno aquí lo van a superar aquí hay mucho dinero Manu al que esta cumbre del Facebook las empresas de Palo Alto aquí hay hay que hay mucho dinero en San Francisco es una ciudad muy cara aquí lo van a superar todo dependerá bueno pues de lo que motive a la gente de dinero de aquí lo de acudir al hora con la arena también la sensación de que el van a echar el cierre este pabellón para ser una motivación para pagar más dinero o no

Voz 9 38:17 eh no cabe duda que los precios de de allí de

Voz 8 38:20 Toronto han sido muy altos para lo que es la economía canadiense y cómo está el dólar canadiense en valor en cuanto al dólar estadounidense pero pero aquí yo creo que lo van a superar Juan Gual estamos a miraba esto

Voz 1375 38:31 haciendo Javi Blanco que iba al se llega a los cuarenta y cinco mil dólares

Voz 8 38:33 cincuenta mil dólares por algún asiento para el partido de mañana seguro seguro yo yo creo que sillas de pista eh sino en el tercero en el cuarto partido eh Se pueden ir a sesenta setenta mil sin papeles

Voz 1375 38:45 Madre de medidas bueno el que no va a estar en la silla pide pista va a ser Train no en este en estos partidos no que ha tenido sus piques ahí con Green con Thomson como se pica el tío no

Voz 9 38:55 sí sí bueno él él pende una historia él él

Voz 8 38:58 desde luego se promociona el es un forofo ex embajador global de los Raptors faros un forofo y a él le gusta provocar de esa manera es una promoción para él también hay y bueno pues los jugadores contestan hay que claro nosotros a lo mejor la gente que no estoy muy involucrada en el en el mundo de la música no es capaz de de valorar lo que es Drake pero pero creo que fue nombrado en el dos mil dieciocho el el artista musical eh que más discos vendió en el dos mil dieciocho en todo el mundo osea es un es un estrellón icono se comporta a veces eh sobrepasando los límites de lo que se le debe permitir a un aficionado no deja ese un aficionó sentado en silla de pista y la NBA creo que ha hablado en dos ocasiones durante estos playoffs con Toronto Raptors Farage serle atarlo en corto pero forma parte del espectáculo los jugadores de Bornos les contestan han entrado en en respuestas que después de ese segundo partido

Voz 9 39:51 Kevin Duran Raimon Green Thompson y bueno pues eso seguirá en

Voz 8 39:57 en los partidos de Toronto de momento sabemos que vamos a que va a haber un quinto partido que se jugará allí en el escote Avant eh ya ahí estará Drake liando hay una imagen

Voz 1375 40:07 buenísima iba de Duran que le está esperando que no jugó está esperando al final de del partido en el túnel de vestuarios va saludando a todos los suyos pero está esperando a que se meta el túnel de vestuarios y allí se asoma a medio escondido le dice que hoy no dices nada no imbécil el pique que tienen es de

Voz 8 40:23 sí porque había llevado una sudadera provocando una que preguntaba dónde está

Voz 30 40:28 Kevin no con el que el la foto de de

Voz 8 40:32 Macaulay Culkin no desveló es solo en casa y bueno pues Duran quiso contestar

Voz 1375 40:37 en fin por cierto hablando de Duran ya nos han confirmado bueno ya confirmado que nos lo cuenta Daimiel que no va a estar en el partido mañana pero ávido no sé si un desliz de Nike que podría indicar que Duran va a seguir un año más en los barrios

Voz 8 40:49 bueno eso está interpretando aquí la gente no lo cierto es que sea filtrado eh que Nike

Voz 31 40:55 día había editado

Voz 8 40:57 una camiseta nueva de lo que serán los gorros el año que viene eh con el nombre ya de San Francisco ni con el nombre de Kevin Durant detrás bueno pero puede ser también una artimaña de Nike no es para ya no pues para que se hable ya de de esta marca ahora que se asocie con qué

Voz 9 41:13 Duran eh yo creo que que Kevin Durant

Voz 8 41:17 pues seguramente todavía no tenga cien por cien seguros su futuro ni tiene que esperar a ver si lo ofrecen el máximo que le ofrecerán el máximo me imagino los barrios pero tiene todavía que decidir no deja de ser un detalle la verdad también en estas últimas horas un periodista canadiense ha dicho que se ha comprado un un piso o Leonard en Toronto no pero yo no quiero hacer demasiado caso de todos esos comentarios no como

Voz 1375 41:41 no Nos viendo a durar yo le veo muy metido en los partidos que no está jugando eres implica LB muy Pen no sé no da la sensación de ser un jugador que se vaya a marchar pero hombre si lo tienen que ofrecer el máximo teniendo cuenta que el año que viene se mudan al nuevo pabellón de San Pablo

Voz 1670 41:54 disco yo creo que lo lo deberían hacer pero

Voz 1375 41:57 hay que esperar hay que esperar como dice Antoni contra el que prepara también dicen Philadelphia para Jimmy Butler no

Voz 8 42:05 fíjate que en en febrero marzo se entendía allí en Filadelfia que seguramente legitime bable no iba a continuar pero ahora están convencidos de que merece la pena dar el el máximo posible que será muy alto para un jugador de su experiencia en la Liga por retener a Jimmy Butler yo creo no sé el pensamiento que tendrá Jimmy Butler porque también sabemos que el Lebron James quiere reclutar para Lakers pero yo creo que para un jugador como Jimmy va Blair es una garantía de éxito quedárselo sexo porque dos de los jugadores jóvenes más prometedores de la NBA Simmons y envite van a seguir jugando allí en los próximos años si es garantía de estar en play offs y luchar por el anillo así que si le ofrecen el máximo yo creo que hay muchas posibilidades de que sí

Voz 1375 42:46 y otro que está sonando por ahí ya en el mercado es Anthony Davis pero en este caso no para renovar con los Planes que ya están escuchando ofertas no al parecer

Voz 8 42:56 sí sí ya está recibiendo ofertas David Griffin el nuevo responsable de operaciones de peli Cannes aunque cuando llegó la lotería del draft ACI llegó este es de David Griffin que además por cierto era el llegan al manager de escribieran Cavaliers en años anteriores cuando llegó a Nueva Orleans especuló con que podían convencer a Davis para seguir bueno yo creo que la la relación ya estaba muy rota Davis estaba convencido de querer salir de Nueva Orleans su representante que es el mismo en el Le Bron también lo lógico es esto no que acaben llegando a un acuerdo con algún equipo para hacer un traspaso veremos si Lakers y Boston simio Hornets tiene muy poco que ofrecer por lo tanto lo tiene más complicado pero yo me imagino que Lakers va a poner mucha intención y mucha voluntad en ese traspaso

Voz 1375 43:41 qué puede ser eso va a ser uno de los movimientos del verano sin ninguna duda

Voz 1670 43:43 a ver qué pasa con una encendido Davis Tiago

Voz 1375 43:46 te hago rápidamente cinco seis de los oyentes que nos han mandado unas cuantas pero quería preguntarte antes por los dos bazas españoles que se puede esperar de Ricky Rubio que es agente libre de Calderón que ahora mismo está sin equipo

Voz 8 43:58 pues mira de Calderón tiene la confianza de que va a recibir alguna oferta el sabe que el el rol que le queda como jugador NBA pues es un rol de complemento de hacer vestuario de ayudar como veterano a los equipos pero yo creo que en esa línea puede recibir ofertas de poner el mínimo eh el mínimo que hay que pagar a un jugador de tanta experiencia tantos años en la NBA cualquier equipo le podría dar esa oferta para ser un tercer base en cuanto a Ricky bueno me ha llamado la atención no es habitual que un jugador de la NBA de cierto cartel reconozca que su equipo OO en su último equipo no no lo tiene como una prioridad en la renovación ha decidido hacerlo Ricky de alguna manera también se está mostrando al al resto del mercado y como hemos venido diciendo aquí en el Larguero equipos como Charlot como Indiana Common Cornish incluso Brooke uno Minnesota pueden tener interés fíjate lo que sería volver a mí me sonaba para Ricky pero pero veremos veremos si va a la Conferencia Este o algún otro equipo interesa

Voz 1670 44:56 bueno lo que parece que los dos estarán veremos dónde pero parece que los dos estarán un año más en la NBA casi seguro

Voz 1375 45:02 hay montones de preguntas miles de preguntas y todas con lo mismo Warriors y Raptors cosa que va casi todas sobre la final evidentemente pero hay hay algunas interesantes por ejemplo dice Andrés T cuatro Si los Warriors ganaran sin Duran podría el envío pide las finales no ser para Carrie

Voz 31 45:23 hombre yo creo que es la oportunidad a él no ha logrado todo

Voz 8 45:25 había ser MVP de unas Finales está jugando razonablemente bien en algunos momentos muy bien en estas finales y yo creo que es el gran favorito Si sin Durán tiene poca participación de momento ya sabemos que no va a jugar en el tercero con lo cual su participación bastar bastante limitada hay y ahora mismo es el gran favorito si es que sí o sea que no bueno pues sabemos que que Awais sería el favorito para darle menores dice Fran Javi noventa y dos

Voz 1375 45:49 crees que dejaría Steve Kerr los Warriors sino ganasen el anillo