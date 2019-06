Manuel de Lorenzo o cómo vivir octubremente

Voz 1 00:00 Octubre qué relación tienes con el mar

Voz 2 00:07 mucha mucha porque es mi casa no yo no entiendo no poder coger del coche y hacer media hora ahí llegan al mar para mí sería un poco lo contrario a esto de la gente que hay una isla que necesitan salir porque todo es mal alrededor sí a mí me pasa lo contrario se necesito poder coger el coche llegar al mar en en nada el mes el menor tiempo posible no porque no se me tranquiliza ya ya el olor a veces me basta con eso fíjate con con bajar del coche y oler a mar llame ya sienten ya tengo suficiente con con solamente con el olor es una cosa curiosa pero luego no se una de las de los primeros sitios al que llevé a mi hija fue además tengo fotos sería muy

Voz 1 00:59 sin embargo tú naces en un lugar con Mar naces en Orense es si realmente está muy cerca de mil por ejemplo la playa Vigo pero sí

Voz 2 01:08 yo nací allí mi padre no mi a la llego a mi madre si bares de un es posiblemente del mismo pueblecito que sea

Voz 3 01:18 la lata en el en el libro de que que seguramente al hemos hoy no hablaríamos

Voz 2 01:24 lo que pasa es que el IVA no se dice el nombre porque bueno es ese pueblo podía haber sido cualquier otro entre las montañas de Ourense Lugo Badajoz entonces realmente claro las montañas de Lugo oí Badajoz si no sé en mi casa es verdad que el mar no era no era es algo muy muy presente cuando éramos niños recuerdo ir al mar como una excepción en verano pero ahora no sé porqué de mayor no se tengo una querencia especial por el por el mar es quizá un sitio que me sirve para eso a veces te basta con eso no con estar ahí sentado y ver las olas llegar y marcharse

Voz 1 01:59 porque el escritor y periodista Manuel de Lorenzo se ha puesto octubre de seudónimo

Voz 2 02:05 pues porque fíjate yo tenía bueno he tenido muchos grupos de música a lo largo de vivir siempre me ha gustado mucho la música y una de las canciones que más me gustaba de uno de los primeros grupos que tenía era una que se llamaba octavo Berlín osea pero como un como un adverbio en inglés no sea octubre Eli griega no la canción que decía es que acción que exhibió pues tenía veinte años y lo que decías que la forma de vivir que tenías cuando tenías veinte años estaba en la universidad en octubre os he vivido octubre mente

Voz 3 02:33 ah sí

Voz 2 02:35 era algo que me satisfacía mucho no porque claro después llegaba ya las clases los exámenes y no era lo mismo pero ese primer mes de universidad en el que te vaya a clase

Voz 4 02:43 lo que sí ha llegado más tarde puedes a tarde si llegaba incluso sin dormir te daba igual esa forma de vivir octubre mente me me

Voz 2 02:53 me me decía mucho no octubre

Voz 1 02:55 como estado vital claro exacto

Voz 2 02:57 como si como como el mejor modo de vivir no ha hecho después en las redes sociales al principio tuve mucho tiempo ese mote aunque modificado porque iría por dos ex pero venía de ahí venía de ahí siempre es algo que tengo muy presentes de vivir siempre de la forma que octubre dicta

Voz 1 03:16 hemos imitado a mano de Lorenzo a este faro que hoy va sobre la primera vez porque ya lo ha citado viene a presentarnos su primera novela titulada Titulada todo lo demás era silencio hablaremos enseguida un poquito de la novela pero antes querría que que fuéramos a a un lugar que sale en alguno de tus artículos que es un farol en un patio de la casa de tus abuelos que para ti te lleva a la infancia sí

Voz 2 03:47 la infancia es un poco la patria es una de las patrias que todos tenemos que no hay a partir de ahí construimos un viaje que es la vida adulta que puede ser más distante au puede ser más largo o más corto pero hacerse adulto al final es alejarse de esa patria que tú tienes nueve final en la infancia están tus padres está tu casa está en la casa es abuela sus hermanos tu familia tu colegio las primeras amistades tus valores estos principios todas hacia ahí no las raíces más profundas quizá se hunden en la infancia uno de esos destellos de mi infancia es un farol de Luna Aja que había en la casa de mis abuelos recuerdo mucho por las noches en verano estar toda la familia rodea pues eso una mesa en un patio que había detrás de la casa ese farol era lo único que que iluminaba no hacía un poco las veces de lumbre no las ven de hoguera no se ese resplandor y la forma que tenía de iluminar las caras por la noche que estábamos allí a lo mejor pues contando una historia o no o simplemente charlando entre todos

Voz 3 04:43 a ver profirió digo estoy que no había en el pueblo televisiva no es que simplemente buenos gustaba eso por las noches

Voz 2 04:50 entonces no se tengo una nostalgia especial fíjate que donde ese por ese farol

Voz 1 04:56 hay una cosa muy bonita que escribe es precisamente en el artículo en el que he leído lo del farol naranja que cuando te vas a Santiago estás un poco perdido porque acabas de llegar a la ciudad hay un faro una farola que te recuerda esa luz te sientes de repente cobijado

Voz 2 05:10 claro ostras fíjate que es encontrar si ese artículo de detener nueve años sí sí cuando llegue a Santiago a estudiar con dieciocho años el ese farol era un poco un anclaje claro de repente llegas a un colegio mayor éramos ciento veinte internos no conoces a nadie todos raro dejas de tener eso pues no se las los mimbres a que te agarra a diario para para continuar con el día a día no todo todos nuevo horarios distintos comer en mesas con gente que no conoces ya has de alumnos bueno colegiales lo llamábamos no india me paseando por la noche por Santiago descubrió aquella placita que aún aún existe ya un existe ese farol y entonces no se fue como un pues como la la magdalena de Proust en tu cabeza nacen una serie de imágenes y evoca un montón de momento sí de sensaciones algunas querellas perdidas otras no te devuelven un poco esa patria que decía antes no que es la infancia está bien todos deberíamos tener un poco ese asidero no en forma de recuerdo al que agarrarse de vez en cuando

Voz 3 06:45 a citado cuando cuando cuando

Voz 1 06:50 vienes por primera vez cuando llegas a esta ciudad tan grande como como te sumerge en ella osea que haces para pertenecer si alguna es sin sentiste que pertenecía

Voz 2 07:00 sí fíjate que no nunca me pasó eso yo yo he sentido Madrid más mía después cuando cuando ya no vivía aquí cuando cuando llegué aquí fue porque qué curioso hemos estado hablando hoy a eso con unos amigos cuando llegue aquí fue con uno de los grupos de música que yo tenía habíamos grabado una maqueta recuerdo pues eso con nueve años una maqueta gratis en la Radio Galega no una canción que dice en gallego además a nadie y mandamos una carta a una discográfica El azar no es un poco también de los temas del libro a veces funciona así resulta que escucharon disgusto Nos unos ficharon nuestra Gerona vivía aquí aún pisos recuerdo en princesa

Voz 3 07:40 sí sí

Voz 2 07:40 un piso unos ciento cincuenta metros cuadrados encima enorme soy soy un soldado dices bueno

Voz 3 07:46 qué es esto no entonces quizá

Voz 2 07:50 el vértigo que produce eso lo vertiginosa que fue la vida en esa en esa época porque claro de repente te encuentras con diecinueve años y lo tienes tienes a tus pies no hizo que sintiese paradójicamente cierto desapego por esta ciudad le cogí miedo a esta ciudad es como si no me faltaba todo no hielo lo que tenía eran cosas que te colocaba un poco al borde de un precipicio peligroso no entonces no sé no en aquel momento no no llegué yo como Madrid Simarro que curioso con el tiempo ya viviendo otra vez en Galicia ahí y no se al hacer amistades aquí o o gente Alicia que se viene iraquí no que ya tantos amigos antes te en Canillas con esta ciudad no se te en Canillas con ella bienes y te encuentras con cosas que te gustaría tener allí pero al mismo tiempo quieres que sean que estén aquí porque si puedes venir cuando quieras encontrarte las no eh hay un artículo que eso sí sobre esa es una de las razones por las que odio madrid no

Voz 1 08:52 yo creo que ella es básico salgo de casa por la mañana me voy a medir inventarme si salgo de casa por la mañana para comprar un mate ratas imagínate bajo el chino entonces cuando estoy en el chino me llama alguien para tomar una cerveza y digo bueno ya ya subiré a casa luego pero después de la cerveza te vas a comer después te vas a tomar algo después acabas sonando y cuando vuelves a casa a las cinco de la mañana a matar

Voz 4 09:17 sí a veces es sobre todo yo creo que es exactamente eso y por eso es porque eso

Voz 2 09:23 gusta tanto me gusta tanto esa esa incertidumbre no esa esa forma que tienen a los dioses de de dejarte libre por Madrid que me gusta tanto que me gustaría tenerlo siempre esa es la razón por la que odio Madrid o dio el sentido irónico no pero pero al mismo tiempo me gusta que no tener eso todos los días me gusta me gusta poder disfrutarlo en pequeñas dosis osea cuando vengo aquí verdad que lo disfruto mucho es una no sé si esto hace especial ahora que curioso cuando había cogido yo nunca cariño

Voz 1 09:55 bueno eres un periodista y articulista muy querido en Galicia muy querido también Portús lectores que se sienten nos sentimos muy identificados con lo que escribe si apareces con tu primera novela que qué escribes porque tiene una experincia en un hospital no y a partir de ahí pasas ocho días ingresado en verano y de repente dices bueno voy a escribir una novela porque una cosa es escribir un artículo y otra enfrentarte a una trama es tu primera novela o por eso te queremos entrevistar también para preguntarte cómo es esa primera vez la que uno se encuentra con una historia que tiene que desarrollar y personajes que a los que tiene que dar vida

Voz 2 10:31 en cierto sentido la columna te impone un corsé del que a veces necesitas liberar arte no me ha ocurrido que tenía una idea para una columna y quería expresar algún tipo de emoción y no me ha llegado el papel siempre piensa caramba estaría dos columnas para esto tres o diez o cien no entonces ahí empieza a surgir ese germen no pero me faltaba el escenario me faltaba el donde los coloco no es como si siempre siempre cuando esto pero es como si tú quieres contar la historia de un chico de clase baja que tiene una relación clandestina con una chica de clase alta una relación prohibida

Voz 3 11:09 del Titanic no

Voz 2 11:13 entonces yo sabía que quería contar pero que faltaba el escenario y entonces claro verano de dos mil dieciséis estaba yo estaba hospitalizado diez días allí recuerdo que era un viernes y me habían dicho el lunes te damos los resultados también de lo que te estamos usando está bien pues te vas para casa claro que esos dos días mirando al techo pensando Isidro que me están buscando efectivamente ves los resultados están bien pero en cuentan otra cosa siempre

Voz 3 11:39 a la novela no quería de este claro no vas yo tampoco pero pero es el Príncipe de esa incertidumbre claro Caixa inquietud claro indeciso

Voz 2 11:46 estaba colocada colocar a Lucía a protagonista estaba colocarla en un equilibrio precario para que le ocurra lo que tiene que ocurrir en el libro y me di cuenta dicen no pero si es esto lo tengo delante no es el hospital tengo que empezar aquí el libro es empiezo

Voz 1 11:59 y es promo también es la primera vez que haces en la promoción de una novela que tienes que ir a ferias donde vas a encontrarte con tus primeros lectores como imaginas esa esa experiencia

Voz 2 12:14 por suerte hayamos empezado en Galicia con esto ha sido realmente gratificante fíjate no no no me esperaba yo buena parte de que las cosas son los actores están están reaccionando muy bien y eso siempre se agradece entonces es una sensación muy especial porque te das cuenta que algo que tú has estado escribiendo debajo de tu de la luz de tu Flex en tu despacho en casa de repente ha llegado a gente de de muchísimos sitios que está leyendo lo mismo que tú has escrito allí que has conseguido trasladar las emociones que quería trasladar has has trasladado a ellos has conseguido conectar con ellos vienen a contar pero claro Ayala

Voz 1 12:47 a mágico en esto no toca casi todos los temas vitales todo lo demás era silencio la pareja el amor la amistad la vuelta la infancia la votar origen la vida y la muerte has dicho muchas veces que te obsesiona la muerte y escribes por eso

Voz 2 13:04 sí lo que ocurre es que quizá lo escribo para adelantarme a lo que pueda suceder a veces me ocurre supongo que le ocurrió a todo el mundo que cuando tienes una obsesión con una determinada experiencia futura que temes cuando la vida es por primera vez la afronta de una manera completamente virgen entonces adelantarme a esta experiencia que se cuenta en el libro para mí era importante porque era una forma de de vivir esa experiencia antes de tenerla no era arte para la primera claro era una obsesión que a la que le puedo dar que puedo experimentar al menos literariamente que es otra forma de vivir no he sentido esta novela como si lo hubiese vivido la escrito como si hubiese vivido yo he convivido con estos personajes muchas noches muchos muchos días

Voz 1 13:40 bueno de Lorenzo quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida

Voz 2 13:44 mi padre

Voz 1 13:46 seguro el otro día te preguntaban en una entrevista con quién iría a cenar dije con mi padre

Voz 2 13:52 sí claro porque como no como no puedo

Voz 3 13:56 falleció en dos mil quince y me pareció que si tuviese que elegir alguien podía cenar

Voz 2 14:02 mañana Sariego eh en mi cabeza a mi memoria es despertarme con mi padre tecleando la máquina de escribir era el despertador Mi casa eso siempre siempre recuerda Ipar en su despacho con rodeado de libros escribiendo o leyendo entonces no sé supongo que crece es siempre admirando esa figura quién es de alguna manera convertirte también

Voz 1 14:25 de de de que hablaría AIS en en una cena si tú te vas a llevar Tulio

Voz 3 14:30 pero con mi padre o la empate traigo mi primera novela

Voz 2 14:36 no sé cómo se podía ser desde lo más Sardón ICO hasta lo más filosófico no era era doctor en Filosofía ya ves a veces incluso te perdidas ahora no vale seguro que era algo gracioso si os lo una de las cosas que recuerdo con más nitidez no