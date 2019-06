'Hurricane' de Bob Dylan

Voz 0084

00:02

una biografía Bob Dylan se propuso sacar a un hombre negro e inocente de la cárcel de allí salió esta canción la historia de huracán Carmen el Huracán Carter era uno de los boxeadores afroamericanos más prometedores de finales de los sesenta pero acabó en prisión acusado triple asesinato que no cometió en su celda escribió su historia yo ese libro llegó a las manos de Bob Dylan que en mil novecientos setenta y cuatro compuso esta canción en la que narraba su historia pedía su libertad verlo tan obviamente entramado no puedo evitar avergonzarse de vivir en un país donde la justicia es un juego escribió Dylan en este tema que fue un enorme éxito para el músico de Minnesota a pesar de la publicidad del caso Huracán Carter no salió de prisión no todavía lo hizo en mil novecientos ochenta y cinco otras demasiado tiempo encerrado Carter se convirtió después en un defensor de los presos encarcelados en juicios injustos siempre estuvo agradecido a Bob Dylan por su apoyo y su confianza Huracán Carter murió en abril de dos mil catorce historia quedó escrita en estos ocho minutos maravillosos de cara