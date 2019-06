Mari Ángeles: "No pienso que sean incompatibles las aportaciones benéficas con la labor social del Gobierno"

Voz 1

hola me llamo María Ángeles Rodríguez yo soy paciente de un cáncer de mama y estoy en tratamiento con radioterapia en este momento como cada mañana por eso estoy en la sala de espera del patrón que es como llaman aquí al acelerador lineal donado por Amancio Ortega pero soy además médico del Sistema Nacional de Salud público y aunque ahora me toca estar en el otro lado esto me hace apreciar todavía más lo que tenemos porque siempre he pensado que nuestra Seguridad Social actualmente es uno de los mejores servicios sociales de todo el mundo no polémica que ha surgido con la donación de la que en breves momentos voy a aprovecharme de crea bastante desasosiego porque por un lado creo firmemente que el sistema debe mantenerse con una correcta previsión de gastos la justa aplicación del pavo de nuestros impuestos pero yo también soy socia por ejemplo de varias ONG y colaboró puntualmente con aportaciones de benéficas no pienso que eso sea incompatible con que el Gobierno haga esa labor social en fin yo pues ahora mismo voy a entrar al patrón voy a pensar durante unos minutos en la suela T que tengo de estar y vivir en este país en el que no sólo hay un acelerador sino que hay tres hicieron múltiples paciente eje estamos aquí esta mañana vamos a intentar mejorar nuestro cáncer con esta tecnología y también por supuesto con el saber de mis compañeros