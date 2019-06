Ignacio García: "Pegaré un bajón en Selectividad por culpa de Matemáticas"

Voz 1 00:00 ya son más de veinte mil las personas que han firmado una petición en Internet quejándose de lo difícil y Ximo que era el examen de Matemáticas de la Eva de selectividad de ayer en la Comunitat Valenciana dicen que es el examen de matemáticas más difícil de la historia Ignacio García

Voz 2 00:19 hola buenos días hola bueno tú eres uno de los alumnos que hicieron ayer ese examen cómo fue

Voz 3 00:25 hecho altamente finalmente el examen a nivel de temario se ajustaba a lo a lo que estaba propuesto pagas la Selectividad este año el la gran dificultad el problema que se centraba en la extensión del mismo que era muy largo y la diferencia en cuanto a otros años este año han sido ejercicios problemas mucho más complicados dado que eran distintos y no teníamos la experiencia de otros años están cambiado bastante el la forma de preguntarlas cosa

Voz 2 01:03 Ignacio tú completas tú completa ustedes amén

Voz 3 01:07 a mí no me dirían por completado entonces examen por estos problemas como por ejemplo en el problema tres de Andrés a la cuarta dos preguntaros qué hacíamos hace quince años que no preguntaban

Voz 2 01:23 quince años otras cosas

Voz 3 01:25 sumando le ha que era un hecho distinto nos complicó mucho a todos los valencianos

Voz 2 01:31 este tú eres bueno en matemáticas Ignacio

Voz 3 01:36 este año la verdad es que sí que estamos sacando no bastantes buenas notas en el entorno del del nueve y el ocho Si este año mejor en la actividad por culpa de matemáticas

Voz 2 01:49 Ignacio

Voz 3 01:50 las dieron no no no es que desconfíen

Voz 2 01:53 no se tiene que nos fiamos pero déjame que vayamos a una fuente de autoridad Gemma Barreda buenos días hola buenos días profesora de matemáticas en un instituto de Torrente en la provincia de Valencia Gemma tú has visto el examen supongo es tan difícil como dicen los alumnos como los dice Ignacio como han firmado veinte mil personas

Voz 4 02:11 a ver es un problema doble que es lo que ha dicho Luis creo que se llama Luiz Inácio perdón es tal cual es la realidad y aquí hacías la opción eh eh ha sido un bloqueo es uno con una pregunta un apartado extraño que te hace pensar y uno no bloque tres una pregunta tres que nada más leerla si yo que soy de mates dije voy a cambiar de opción porque yo estoy con ellos agua el examen mientras ellos están dentro y a mí me lo sacas media hora después de que ellos en tren ideó en una hora todos los años hago las dos opciones cuando salen tienen las dos opciones becas este año cuando vi el problema de tres que ha mezclado con física que lo tienen que saber si qué necesidad hay de mezclar matemáticas o física no lo entiendo

Voz 2 03:13 ya

Voz 4 03:15 esto hora y cuarto hacerlo da a vi que iba a toda castaña que esto sabía contaba cosas raras o sea que como ha dicho Ignacio hacía siglos que hemos se preguntaban la verdad no sé qué necesitaba ahí se pueden sacaron cinco sí pero lo que no me parece justo que es lo que yo también me firmado la queja es que en la Comunidad Valenciana baje la nota media de todos los Estados Unidos por lo tanto para hacer la carrera que quieren hacer renal tiene otras comunidades hace presumir a comunidades puedan acceder aquí porque no tienen elecciones matemáticas han complicado debido parece correcto

Voz 2 03:58 te veo enfadadísimos Gemma muy enfadada ya ya ya ya ya me lo imagino ninguno de tus alumnos ni siquiera los más brillantes han podido completar el examen no

Voz 4 04:08 ninguno salieron todo llorando aquí tengo una alumna con una media de nueve durante todo el año que te la voy a pasar siquiera si cosa preguntarles lo que tú consideras Laura

Voz 2 04:20 Laura Navarro vale pasa me la ola hola Laura buenos días quieres una alumna brillante en matemáticas nos dice Gema que ha sacado buenísimas notas todo el curso que pasó ayer en la selectividad Laura

Voz 4 04:39 pues no ayer nada más entrar nos encontramos todos con un examen en el Grill cualquiera de las opciones habían cosas totalmente inaccesibles para nosotros

Voz 2 04:52 y no pudiste completarlo Laura

Voz 4 04:54 no que me dice la opción B la que tenía un problema de Estado con física

Voz 2 04:59 sí yo por ejemplo dado física

Voz 4 05:02 una vez en toda mi vida donde hiciera a pesar de que hay que saberlo son cosas que no se en esto hasta ahora en ello

Voz 2 05:11 Laura tú qué quieres hacer en la vida que Kika Herrera quieres estudiar la nota de Matemáticas es muy importante la nota que saques en matemáticas en el examen de ayer es muy importante para poder hacer la carrera que quiere claro

Voz 4 05:30 general

Voz 5 05:31 sí porque en general

Voz 2 05:35 todas las notas son importantes para poder hacer la carrera Cuno quiere Ignacio matemática que cuenta lo sé lo sé cariño Ignacio Gemma Laura aquí queda vuestro cabreo vuestro enfado a ver cómo evoluciona esto que quien tenga que tomar nota tome nota porque claro luego van a competir con alumnos de otras comunidades que han tenido un examen de matemáticas más fácil ir van a acudir a la hora de elegir una carrera

Voz 1 06:04 bueno pues en en condiciones de inferioridad gracias a los tres un abrazo vamos a seguirle la pista esta información muy buenos días adiós