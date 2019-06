El medio ambiente a través de la alimentación

bueno la realidad que lo los números que no que tenemos actualmente el planeta que lo principal es

natural está en declive prácticamente hemos perdido el sesenta por ciento de la biodiversidad a nivel mundial en parte debido al sistema alimentaria actual nosotros como consumidores tenemos un papel fundamental una herramienta fundamental que la decisión a la hora de de hacer la compra guardarlas decidir comer un producto u otro no tiene mucha más fuerza y tenemos un impacto a diario posible para cambiar la tendencia actual de pérdida de recursos naturales que tenemos el planeta

Voz 2

01:04

bueno hay líneas muy claras inunda muy que pueden hacer como como consumidores sobre todo en una zona tan rica de absolutamente con una cultura dieta mediterránea como la española no eh lo principal es que tenemos que comer mucha más frutas y verduras y legumbres esos claves tenemos mucha tengo la suerte de tener una gran producción de fruta y verdura en nuestro en nuestro país con lo cual tenemos que comí consumir mucho más frutas verduras y legumbres Por otro lado el aspecto más importante también tenemos que disminuir el consumo de carne y sobre todo la poca carne que con sumamos tiene que ser de mucha calidad hechos son dos criterios clave que tenemos pero también tenemos Keira a sistemas de de producción intentar buscar cavernas productos certificados como puede ser el a la agricultura ecológica o ganadería ecológica producto certificado sostenibles de pescar o no uso apostar por varias es tradicional y locales de cercanía no que ustedes cercanía con ese tipo de medidas contribuimos a diario a diario estamos construyendo a mantener el sistema agroalimentario mantener en en cierta manera de Agricole guía ídem de también a a favorecer lo la biodiversidad del planeta