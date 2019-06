Manu Carreño: "En el Madrid está calando más la sensación de pasar página con Neymar"

a ver qué pasa con Aimar que ya ves la que está cayendo qué pena de futbolista de carrera presunción de inocencia no me canso de repetirlo pero ojo

si no fuera una cosa por otra

Voz 1

00:11

pues nada vamos a ver qué pasa si si te demuestra que el presidente Ball tampoco quiera mojarse demasiado ahí esperar evidentemente a ver qué dice la justicia pero claro es que está la Copa América ya la vuelta la esquina y la Copa América que no ha empezado está empezando a ser noticia porque la concentración de la selección de Brasil está llena de policías investigación rueda de prensa de Twitter donde no se habla de nada del partido de preparación de Brasil futbolística sino que hay que pasa con Neymar y que se echa a llorar cuando habla con él que él no es un quilombo que claro que al que perjudica por encima de cualquier otra cosa esa