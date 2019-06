Flash Deportes SER de las 10:00 (05/06/2019)

el Granada vuelve a Primera dos años después gracias al punto conseguido anoche en Mallorca uno uno gol de fe de San Emeterio y combinado con la derrota del Albacete uno dos ante el Málaga en El Larguero el autor del gol luego durante el partido no es lógico hemos estado a jugar nada más al final sí que hemos esto pendientes lo que te digo porque dependemos de Estado

contentísimo por noche de celebraciones en Granada disfrutando el ascenso vuelven Granada yo Osasuna primera queda pendiente que tercer equipo regresará porque los seis inmersos en la pelea por el play off ya han estado en la máxima categoría en el pasado hay tres equipos fijos Málaga Albacete y Mallorca que todavía tendrán que cerrar el orden en el que terminan y la otra plaza se la jugarán otros tres equipos de Cádiz Oviedo el Depor es el único que depende de sí mismo será suya Si gana en la última jornada en Riazor al descendido Córdoba también cumple todos los descensos a Córdoba Nástic y Reus sumaba anoche el Rayo Majadahonda de forma dramática al perder cuatro tres en Oviedo pese a ir ganando uno tres a falta de diez minutos para el final del resto la selección sigue concentrada en Madrid anoche pasaba por El Larguero con Manu Carreño el jugador del Real Madrid Dani Carvajal que entre otros temas reconocía que estaban deseando terminar la temporada y que gracias a las derrotas del Barça no ha sido más traumática

Voz 2

01:19

todo lo que no sea que nosotros ganemos es malo para nosotros pero te mentiría no es nuestro máximo rival del Barça ayer ganar las tres competiciones sí que he sido todavía más hasta