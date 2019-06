Rafa Mayoral: "Aquellos que piensen que Echenique va a salir de la escena política se van a llevar un gran chasco"

Voz 1727 00:00 Rafa Mayoral muy buenos días

Voz 1 00:02 hola buenos días hablamos con ex secretario de sociedad

Voz 1727 00:05 civil de Podemos forma parte del Consejo de Coordinación que es el equivalente a la ejecutiva verdad para entenderlos la el cese de Pablo Echenique es la consecuencia directa del fracaso electoral del veintiséis de mayo

Voz 1 00:20 bueno para empezar el son informaciones que han aparecido en diversos medios Fayona lo disfrutamos al sábado el Consejo Ciudadano no hay nada dicho en cualquier caso lo normal en cualquier equipo es la adaptación de las composiciones y bueno pues aquellos que piensan que es que va a salir de una política creo que sábanas llevar un gran chasco Echenique es uno de los grandes activos que tiene Podemos es una persona fundamental el trabajo que ha hecho durante todos estos años si evidentemente el paso de jugar de defensa central centró desgraciadamente para aquellos que auguran enterrará Podemos pues va a ser una mala noticia porque va a seguir jugando en el equipo que me hubiera quepa duda

Voz 1727 01:00 ustedes miente por tanto la información que estamos dando la de que va va a cesar como secretario de Organización

Voz 1 01:07 no yo creo que desmiento es todas las cosas que había estado diciendo hay ahora siento enterrando a Podemos como proyecto político diciendo que esto es un que esto es sin síntoma de que Podemos va a desaparecer esto ya lo vimos en enero lo vimos en enero y tres puntos siete millones de personas pusieron cuarenta y dos diputados en el Congreso que son imprescindibles para poder formar un gobierno progresista de esa es la realidad y el debate político de fondo fundamental en nuestro país porque nuestros momentos la precariedad sigue atenazando las mayorías sociales porque en estos momentos las multinacionales sigan pensando que pueden saltarse la ley y pueden pisotear los derechos de la gente trabajaba en nuestro país que los fondos buitre creen que ponen especula ya no con pisos sino con habitaciones ya de un Gobierno que les diga a los poderosos de este país que es necesario que cumpla la ley para que eso ocurra por nosotros tenemos que hacer partes por puro

Voz 1727 01:54 y en el Consejo Ciudadano de este sábado por lo tanto van a proponerlo de Echenique por aclarar por no dejarlo en el aire pues no proponer que cambie de función que deje la secretaría de Organización

Voz 1 02:04 las propuestas las hace el secretario general que es el equivalente al entrenador los equipos de fútbol las alineaciones las propone el Consejo las dispone obviamente claro

Voz 1727 02:12 pero es que va a esa propuesta quiero decir que no

Voz 1 02:15 esa propuesta a Pablo Laso las propuestas que tenga que hacer de modificación de la línea en el Consejo Ciudadano yo he visto los titulares más allá de eso pues pues no vas pocas cosas tengo pocas cosas que decir

Voz 1727 02:27 qué espera usted y pues lo veremos veremos

Voz 1 02:29 lo discutiremos en nuestro consejo ciudadano que es el órgano donde se va a discutir si

Voz 1727 02:36 de Rafa Mayoral a juicio del secretario sociedad civil de Podemos después de los resultados el veintiséis de mayo y los resultados el veintiocho de abril que debería salir de esta reunión que tienen ustedes el sábado

Voz 1 02:48 pues fundamentalmente una posición para la conformación de un Gobierno en el Estado a obviamente hacer un análisis de cuáles han sido los resultados de las autonómicas y las municipales en nuestros momentos Podemos es fundamental en muchos gobiernos autonómicos bien gobiernos municipales importantes vivo bueno pues en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con el mandato ha saldado aquellos que nos han puesto las instituciones eso es defender sus intereses en función del programa que nosotros hemos presentado a las elecciones y eso no hay que perderlo nunca de vista porque si no podemos tener un debate endogámico sobre una tesis preconcebida desde el mainstream desde hace mucho tiempo es algo que se repite una y otra vez son mantras que desgraciadamente bueno pues una y otra vez no se terminante confirmar del todo parece que las malas previsiones y los malos augurios para Ana Patricia Botín han llegado y parece que va a ser fundamental Podemos en la conformación del Gobierno de España aunque no les guste al Ibex aunque no les gusta la banca aunque no gustó a los medios de comunicación que yo lo entiendo que no les guste pero si les gusta a tres puntos siete personas en este país que ejercen su derecho algo suponen cuarenta y dos diputados del Congreso que seguimos ahí seguimos vamos a estar al pie del cañón para defender los intereses de la gente trabajadora de este país

Voz 1727 04:01 a usted le gusta el resultado electoral que ha tenido Podemos

Voz 1 04:04 obviamente no obviamente no todo lo que no sea ganar unas elecciones a mí me gusta nosotros nos presentamos a todas las selecciones para ganarlos que tenemos muchos problemas tenemos obviamente los tenemos ya hemos tenido ataques que he mantenido otras formaciones políticas desgraciadamente durante ahora al al terminar las selecciones todo el mundo sea olvidado que nuestro país ha en cuatro gay que en nuestro país se han utilizado las instituciones para perseguir a diferencia política que nuestro país se han fabricado pruebas falsas utilizando el Ministerio del Interior para impedir que una fuerza política llega al Gobierno eso esos sigue en sede judicial pero desgraciadamente está fuera del debate político y aquellos que han participado de esas esas conspiraciones para favorecer los intereses de los privilegiados este país muchos de ellos siguen siendo voceros a los medios de comunicación no han pagado por lo que han hecho

Voz 1727 04:57 ese resultado que a usted no le gusta de las elecciones no merecería repensar se proyectó en un Vistalegre III

Voz 1 05:05 bueno yo es que creo que los proyectos partidarios tienen que tener la capacidad de no olvidarse para que están y si nosotros ahora nos pusiéramos hablar de nosotros mismos con la que está cayendo en el país con lo que supone que haya quinientos trabajadores de libro que tienen que demandar a la empresa porque no les reconoce la relación laboral después de que un trabajador desde luego murió el fin de semana anterior y la multinacional quiere seguir en esa misma situación saltándose la legalidad y sin reconocer la relación laboral de edad o cuando vemos cómo los fondos buitre ahora empiezan a especular con las habitación enseñar no sólo con los pisos pues obviamente los debates que nosotros podemos tener son interesantes y son importantes pero nosotros no hemos venido a la política para hablar de nosotros mismos hemos venido para intentar cambiar la vida la habían en estos momentos para la mayoría de la gente trabajadora este país es la imposición de la precariedad y la precariedad señora no saber si tienes empleo mañana por la precariedad no es saber dónde te va a tocar en la próxima lista de espera si tienes un problema médico o la precariedad es que la gente no sepa qué va a ocurrir una asignatura no les renovar la Bekele

Voz 1727 06:08 por qué cree que esa mayoría no les vota ustedes

Voz 1 06:10 bueno unos cuantos gas dioses eso es la pena para para los privilegios de este país hay a pesar de todo pues bueno casi cuatro millones de personas que siguen dándonos a pesar de que haya habido gente que haya comprado el discurso es mainstream a pesar de que se haya impuesto el voto del miedo con la amenaza de Goss bueno pues a pesar de todo eso hay casi cuatro millones de personas que tienen que hay una fuerza de carácter constituyente como la nuestra en el Parlamento que sea determinante para la conformación del Gobierno del país y que además pues no tengan ningún no tenga miedo a decirle a los poderosos que van a tener que cumplir la ley ya está bien y que los blancos tienen que pagar impuestos que las multinacionales pagar impuestos respetar los derechos laborales de la gente trabajaba en nuestro país

Voz 1727 06:53 Rafa Mayoral exsecretario de sociedad civil de Podemos le agradezco que haya estado en la SER esta mañana muy buenos días

Voz 1 06:59 muy buenos días que tenían sumaría Di