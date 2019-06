Toni Gil, coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana: “No es el examen más difícil de la historia”

Voz 1 00:00 tratamos esta mañana de completar el recorrido de ese examen de Matemáticas en la Comunidad Valenciana que tiene del revés a quiénes lo hicieron ayer y muy pro

Voz 2 00:09 copados a los alumnos y a sus familias

Voz 1727 00:12 Toni Hill muy buenos días

Voz 2 00:14 Diane von Moyel bon día

Voz 1727 00:17 el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad PAU que así se llaman en la Comunitat Valenciana la selectividad en este momento verdad usted es el coordinador bueno pues más de veinte mil personas han firmado ya diciendo que el examen de Matemáticas que pusieron ustedes ayer es el más difícil de la historia una profesora nos lo contaba a las ocho y media llevándose las manos a la cabeza no tiene pies ni cabeza ponerle a los críos un examen bueno los que los jóvenes que se vayan a enfadar un examen como este son conscientes ustedes de la dificultad de este examen

Voz 3 00:50 y bueno no voy a entrar a valorar la dificultad del examen porque no me corresponde directamente a mí porque siendo profesor de matemáticas no puedo entrar a valorar ni el examen de griego de matemáticas ninguno pero ayer eh con mis conversaciones con los especialistas de las universidades que son el profesorado que pone las propuestas diferentes propuestas de examen y también con algunos de los profesores que siendo vocales en los tribunales han de corregir ese examen la valoración que hacían es que era un examen con un nivel de dificultad no demasiado elevado y no ah y algún examen tiene que ser el más difícil de toda la historia pero evidentemente no es ese ir bueno si que tenía algunos apartados en alguna de las preguntas que requerían que el estudiante dado pensara un poco que se le estaba preguntando iba a partir de ahí resolver presentó la compatibilidad de un sistema donde se le decía que cambiara un coeficiente por otro y que estudiara que pasaba en ese sistema de ecuaciones

Voz 1727 02:01 no somos aquí partidario de rebajar la exigencia eh señor Gil no somos nada partidarios de rebajar aquí el nivel de exigencia de ponérselo fácil a los estudiantes no es eso pero cuando veinte mil personas firman incluidos profesores de matemáticas no merecería quizá una revisión es sexo

Voz 3 02:20 no sé qué incluidos profesores de matemáticas e deberíamos saber quiénes son esas veinte mil personas que firman XXII mil supera el número y el contador continúa subiendo el año pasado pasó exactamente la misma situación con el examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales no con el de Matemáticas II que es el problema que tenemos este año que en el año pasado pasó lo mismo más de veinte mil personas que son porque no se presentan al examen más de diez min firman una petición que lanza un estudiante se supone un un momento dado el año pasado el estudiante que lanzó esa propuesta sacó un diez en el examen Moon el examen no era nada difícil de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales del año

Voz 1727 03:07 ya este año negro

Voz 3 03:10 estaría saber de verdad cuanto profesorado qué porcentaje de profesorado piensa que realmente el exámenes difícil porque la opinión de la gente con la que he contactado para ver cómo estaba la situación dice que no es un examen con un nivel de dificultad demasiado elevado que tiene que puede tener sus eh apartados en el que el Estudiantes tenga que pensar pero que todos los exámenes tienen que tener una parte de complicación un poco mayor para discriminar en en en todos los exámenes no son el de matemáticas sirven todos el examen tiene que contener una parte estándar fácil de un aparte pues que no sea tan estándar que implica la estudiante a razonar esa es la impresión que a mí me gas mis conversaciones con el profesorado de matemáticas

Voz 1727 03:58 no sea que partan Celestin teniendo perfectamente una parte de memorizar en la parte de pensar eso de pensar ese hábito tan sano Toni Hill concluir no tienen ustedes intención de revisar la prueba

Voz 3 04:09 no no no no no no es mi responsabilidad es decir que se eh revisión que se impugne o que se haga otra vez una prueba no depende de mí depende de los informes depende de las reclamaciones que haya no hay ninguna reclamación presentada el año pasado no hubo ninguna reclamación presentada que haya una campaña en una web change o ERC que pida o que deje de pedir no implica hasta que se tenga que revisar al examen

Voz 1727 04:40 Claudi giro revisara se revisará nada

Voz 3 04:42 sabe el examen estar los criterios de corrección igual que se han publicado el denunciado el examen porque es público en el momento que sale también son públicos los criterios de corrección donde se explica y serán las soluciones de los que todos los problemas allí es donde se hace constar que el examen no es tan complicado como parece ser inicialmente en una primera impresión

Voz 1727 05:03 bueno pues vamos vamos a dar una cosa le propongo una cosa vamos a estar atentos puesto que el examen va a seguir adelante tal y como estaba bueno pues ya trataremos trataremos de contactar con todos los protagonistas cuando estén en las notas cuando sepamos cómo ha sido la evaluación qué porcentaje de aprobados le parece

Voz 3 05:20 el año pasado con la misma situación en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se comprobó finalmente que las notas tenían el mismo eh el mismo rango de aprobados y de notas en porcentajes por diferentes diez nueve etcétera que en cursos anteriores

Voz 1727 05:36 pues le emplazamos a esa fecha le emplazamos a esa fecha era eh le emplazamos al momento en que tengamos estadística digamos aquel examen tan difícil ha tenido este porcentaje de aprobados le parece