Ana Belén: “No hemos sido capaces de explicar nuestra historia, como ha ocurrido en otros países con dictadores”

Voz 1727 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1 00:02 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 00:11 por la SER pasan voces de todo tipo ya lo saben ustedes pero hay una voz que lleva toda la vida pasando por aquí por estos micrófonos en la SER la hemos escuchado vivir vivir España lo hemos escuchado disfrutar disfrutar España hemos escuchado sufrir sufrir a España

Voz 2 00:30 esta mañana a los doce más Sinde ha

Voz 1727 00:57 yo ahora que España vuelva a vivirlo todo con una gran intensidad y cuando no mirando la historia una escucha este verso Paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozar los donde sentarnos y conversar hice dice voy a darme el lujo

Voz 3 01:13 en esta mesa Ana Belén buenos días Recas días que vamos a conseguir no escucharnos sin destrozar tenemos que es su es como una agujero creía no es el eterno best el eterno deseo no sólo de este momento que vivimos sin no de tantos momentos tremendos en la Historia de de este país no que cuesta tanto hacerlo enseñarlo a generaciones posteriores porque eso es algo que

Voz 0411 01:47 a mí me me inquieta y me desagrada himen rabieta

Voz 0124 01:52 muchas veces como no somos o hemos sido capaces de enseñar a generaciones posteriores pille ya no hablo posterior a la mía sino posteriores a a esas otras generaciones que nos han preferido a nosotros de enseñar realmente la historia de nuestro país cómo es posible que chavales que están ahora terminando sus estudios

Voz 0411 02:17 que les pregunten por Franco sean

Voz 0124 02:22 capaces de contestar ayer justamente lo veía les preguntaban Franco y qué crees que se les reconoce que cosas prohibía Franco entre otras cosas les decía les daban cinco opciones

Voz 0411 02:36 en la minifalda el heavy metal

Voz 0124 02:42 y el prohibiciones CBF censura decían ya eran incapaces es decir no es que las libertades estaban prohibidas en esta vez como no hemos enseñado eso

Voz 1727 02:56 como no hemos sido capaces mi tiro nuestra Historia claro claro en casa y en el colegio en el colegio eh

Voz 0124 03:02 no claro es que siempre

Voz 1727 03:05 vamos los culpa a esos en los que

Voz 0124 03:09 bueno mí depositamos nuestra confianza pero qué pasa en nuestras tasas tanto que deberíamos tanto que deberíamos saber educar a esos seres pequeños que hemos traído al mundo con responsabilidad quiero creer que no seamos capaces de

Voz 0411 03:29 de enseñar

Voz 0124 03:31 pues muchas cosas que son obvias sí pero

Voz 1727 03:34 yo yo pienso siempre que no sólo con la con la España más negra no España tiene una historia luminosa muy luminoso pues se empieza con la constitución de de Cádiz de mil ochocientos doce que continúa con muchos momentos luminosos es verdad que lo hubiere siempre un momento que nos aplasta tú formas parte de la historia menos a este país a Madeleine formas parte de la de la historia términos in no reivindicamos esta España porque si reivindicamos a España luminosa estamos enseñando la otra

Voz 0124 04:04 pero claro pero claro

Voz 3 04:06 es que no hay ni el héroe

Voz 0124 04:10 no es así la historia hace bueno sino no viviríamos en yo qué sé empírica Doom

Voz 4 04:16 la cúpula donde todo era maravilloso no no la historia la vida lleva esto es lo bueno y lo malo hilo luminoso

Voz 0124 04:25 las oscuro desgraciadamente este país los dos extremos los tiene absolutamente bien dibujados no y con mucho peso pero es verdad a reivindicar todo lo de bueno que hemos sabido o no que nos ha llegado por a tus nos ha llegado no no no lo bueno que hemos sabido rescatar construye instruir claro por qué no pues porque yo creo que tenemos

Voz 0411 04:57 una una un sentimiento y de hacernos daño hay continuamente no hoy de flageló y darnos con el látigo que me parece que está también

Voz 0124 05:10 viene de esa religión

Voz 4 05:13 en nada a sangre y fuego no en

Voz 1727 05:17 pero tú eres fíjate es una testigo que diría Chus Lampreave

Voz 0124 05:23 homenaje a es que

Voz 3 05:24 a esta hora de homenaje a la homenaje a Schuster

Voz 1727 05:31 que Lucy vez estás analizando este presente viviste esta transición a lo que ahora muchos quieren colgar la respeto

Voz 0124 05:38 solía de no haber resuelto bien no lo de las dos Españas no se resolvió bien se resolvió como se pudo no tanto como se pudo es que además yo creo que esto es algo que con el paso de los años en la medida en que te vas haciendo mayor te vas dando más cuenta osea yo creo que la política ahora es el arte de lo posible de lo posible de lo posible para hacer que una mayor cantidad de gente

Voz 0411 06:05 que viva mejor me

Voz 0124 06:08 en fin muchísimas cosas más resueltas haya libertad para todo el mundo es el arte de lo posible y es verdad que en aquel momento pero de dónde venimos pero si es que a tres meses antes había habido unos fusilamientos de cinco personas de dónde veníamos entonces en ese momento

Voz 1727 06:27 eso sin poder volver a España claro bueno

Voz 4 06:29 a nosotros fue una anécdota también pequeña de Yaya ya quedó ese océano que en fin

Voz 0124 06:37 pero es que era tanto tanto lo que en ese momento cuidado con esos esas intransigencia es que había en ese momento eso se enemigos declarados de esa hacía tantísimos años la derecha la izquierda los comunistas cuidado que vienen los comunistas que de repente todo eso a encaja encaja porque hay una voluntad de que encajar se hace lo que se puede en ese momento estuvieras de acuerdo al cien por cien o no la estuvieras o te quedas es con se podía haber hecho más uno Hemos sido capaces vale pero se hizo lo que creo que en ese momento se podía hacer tan bueno es que a los pocos años hubo un golpe de Estado un intento de golpe de Estado

Voz 1727 07:33 ah por dijimos años eh porque les hicimos ahí esté

Voz 0124 07:36 no no no no poquísimos años entonces que no se nos olvide eso que es que ahora cuando se va al Congreso la gente mira para arriba y les enseña si ahí están las señales de los disparos cuidado con eso claro peste

Voz 1727 07:51 pero fíjate a mí me no deja llame la atención y yo comparto completamente ese análisis que hace Ana Belén que se hizo lo que se pudo y que probablemente es el momento es uno de los momentos luminosos de nuestra historia sin ninguna duda porque cuarenta años después no podemos resolver lo que entonces se dejó pendiente justamente por esa coyuntura porque tenemos a Franco todos

Voz 4 08:11 claro claro claro pues porque qué

Voz 0124 08:16 no no hemos sido capaces como ha ocurrido en otros países de Europa donde ha habido dictadores y no hemos sido capaces de explicar la historia entre con nombre no hemos sido capaces pues hay sigue esa figura ese nombre no para bastante gente que no sabía muy bien no pericia muchas cosas sí hizo pantanos ya que más al lado de los pantanos Keith eso es lo que no sea explicado entonces es como si hay muchas cosas de las que sentirse muy avergonzado cómo es posible que en este país con tantos años de democracia sigan existiendo muertos sin identificar en cunetas cunetas que ya va a ser imposible abrir porque en esa cuneta bloquean cunetas ahora pasa una autopista ir encima y no sé cuántos y no se quintos eso pero y además fíjate esa esa reivindicación de de de poder recuperar los cuerpos de sus asesinados durante la guerra is sobretodo lo esos años inmediatos a la guerra la posguerra ese es la reivindicación no han sido capaces de llevarla a cabo los hijos por miedo por el quedan miedo terror que había en este país y ahora lo están haciéndolo todo bien asaltado una generación pues

Voz 1727 09:51 qué bien que ha saltado de una generación ya ahí esos nietos reivindicando y tú eres optimista España sale de está Sadie salimos sin ninguna duda Press optimista sobre que encontremos un camino en fin el camino para entendernos sin destrozar destrozar no pues mientras no

Voz 0124 10:07 seríamos capaces de sentar

Voz 1727 10:10 a hablar que es lo que más va a ser muy difícil es lo que más preocupa de lo que ves

Voz 0124 10:14 me quieres que está el mayor factor de frío creo yo sí yo creo que primero la falta de entendimiento significa un desconocimiento del otro tras tú no te acerques a conocer al otro al que teóricamente es el contrario el diferente aquí mientras tú no te acerques a eso qué hacemos cómo cómo se soluciona estos quince que me lo expliquen sea va a venir un no sé de del cielo algo que no no estos siempre que tengas voluntad de sentarte a entender al otro y sentarte entenderé conversar no significa que le da la razón al otro pero el que significa que conversa

Voz 1727 11:03 cuenta que hemos vuelto primero de democracia

Voz 4 11:05 sí que terrible no después de cuarenta años hemos vuelto primer democracia ya sin cambio

Voz 1727 11:11 qué te da satisfacción que te ha gustado de lo que ha pasado de la historia de España refiere así de los últimos años del último año porque los pasas nos pasan cosas buenas

Voz 3 11:19 yo llevo la lista él a España luminosa la Peña aseguraba ayer venteño membrillo hombre habido cosas yo creo que nadie pensábamos que

Voz 4 11:28 el año pasado hace un mes el año pasado no o cogió haces con la moción de censura

Voz 0124 11:36 pensábamos que de repente iba a haber un vuelco donde de repente se iban a replantear muchas cosas que estaban allí dormidas se iban a poner en marcha

Voz 0411 11:47 a la cantidad de de de

Voz 0124 11:50 hay cosas que me parece que ningún gobierno así como tan en precario que todos

Voz 0411 11:54 mundo no daba un duro

Voz 1727 11:57 no es de gobierno y de repente pues no sé

Voz 0124 12:03 se han hecho cosas en un año no entonces esto te llena de pero mira hay otras cosas que me parece que son digo dejando si la política que habiendo Liga hay cosas que yo creo que son tan de agradecer de lo que ocurre en este país que tienen que ver con la cultura qué tienen que ver con esa riqueza que me parece que tenemos en este país hace el domingo tuve la suerte de ver en las páginas de El País Semanal ese gran reportaje sobre el Museo del Prado sí tuve el privilegio de llegar a ese museo que yo había ido bueno pues lo atípico la primera vez gracias a unas amigas mías de la calle de los olvidarlo vamos al Prado no fuimos todas

Voz 1727 12:52 Genal ciento niñas al Museo del Prado

Voz 0124 12:55 hundía que era gratis la primera vez que yo fui al Prado y luego a partir de ese momento bueno pero el privilegio de ir sola de noche encontrarte con eso y darte cuenta de esa joya que tenemos pero cómodo pero como no salimos cantando por la calle diciendo pero que tenemos en este país por favor que forma ese ese ese museo pues el genio de unos de exactamente de unos grandísimos pintores como no lo sabido en el mundo cesa hay tantas cosas de las que sentirnos orgulloso y además dueños de eso es que no tenemos todavía la conciencia de que una parte del Prado es mía como ciudadana de este país y eso es

Voz 1727 13:48 el hecho para que lo han hecho para cada uno

Voz 0124 13:50 a través de los años poquito mermados por la cultura

Voz 1727 13:55 sí es muy protagonista de ese valor que tiene este país ya sé que tú no me lo vas a decir pero lo digo yo de la España luminosa de la España que busque al encuentro de la España que nos hace reconocernos con nuestra mejor cara en el espejo probablemente haya que escuchar es un poco más

Voz 0124 14:12 no lo sé porque si un poco más yo creo que estos estos yo nosotros estas de la farándula yo creo que donde no hay que escucharnos es a través de de lo que hace más de un trabajo de eso personajes que elegimos para protagonizar de todo eso que que por nuestro trabajo se nos conoce pero es que eso es muy importante que están de eso refleja ese es el espejo de un país

Voz 1727 14:43 que sepas que están negros Cristina Monge Teodoro León Gross Luisa

Voz 3 14:46 alegre porque les digo bien Ana Belén y Weis hablar con ella y luego no los dejó por qué porque además tengo noticia tengo noticia

Voz 1727 14:54 dice ver ya conocemos el nombre del sustituto de Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de Podemos y mira que nos decía Rafa Mayoral que es una decisión no tomada bueno pues será Alberto Rodríguez el diputado canario que hemos tenido en en un debate aquí para entendernos el diputado de las rastas es así Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 15:14 buenos días efectivamente es así es una información que avanzaba hace unos minutos el diario La Vanguardia que fuentes de la ejecutiva morada están confirmando a esta hora de la mañana el nuevo número tres de Podemos es muy popular entre las bases de la formación morada quedó entre las primeras posiciones en las primarias en la listas al Congreso tiene un perfil amable aún sin tener un perfil político muy elevado está claro que Iglesias pretende reforzarlo y con ello suavizar su propia imagen la de la ejecutiva morada la decisión en cualquier caso será ratificada en el Consejo Ciudadano Estatal que va a celebrarse el próximo sábado ya hay un nuevo cambio una el baile de nombres en esta ejecutiva morada Idoya Villanueva va a sustituir a Pablo Bustinduy en la secretaria Internación

Voz 1727 15:56 Mariela gracias buenos días la verdad es que es un tipo encantador Alberto Rodríguez lo hemos tenido en algún debate aquí aquí daba gusto conversar con él es el sustituto de Pablo Echenique al que se carga Pablo Iglesias para acudir al Consejo Ciudadano pues bueno entregando una cabeza hay alguna duda de que esto es así Luis Alegre yo creo que no tiene ninguna duda que este es el proceso que en realidad sean pocos Alberto Rodríguez porque comparte esa impresión no de de que es un subtipo desde luego con una con una como pues yo no lo sé con una relación profesional muy muy natural y muy agradable

Voz 6 16:42 el billete

Voz 3 16:47 pues esta mujer valiente era tenemos que despedir yo lo siento Cristina Monge Teodoro León Gross de pena

Voz 7 16:54 un saludo