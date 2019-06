Juan Ramón Calero: "Los letrados de las Cortes tienen razón, es un asunto del PP"

Voz 1018 00:00 serán respetados pues con Juan Ramón Calero creo que estamos en comunicación directa señor Camilo cómo estaba buenas tardes

Voz 1 00:05 hola buenas tardes cuántos a hablar con usted decíamos

Voz 1018 00:08 que usted es de los históricos históricos pata negra de verdad primero da P luego del PP de Fraga luego al final se acabó marchando a no sé si bien o mal oiga esa carta que le mandó Álvarez Cascos quemando y mucho en el partido en enero del ochenta y nueve a la que aludía a Javier dejaba muy claro que esa trabajadora se reincorporará automáticamente a su puesto en el Congreso eso de pasar a ser eventual pues parece usted hacia un fraude

Voz 1 00:29 bueno mire yo no hace treinta años no no recuerdo los detalles pero sí recuerdo que cuando yo sería el puesto de portavoz del grupo parlamentario porque me eligió el grupo el sucedía Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón ILD a Paco Álvarez Cascos como secretario del grupo cuando Paco Álvarez Cascos accedió a ser secretario general cesó como secretario y entonces sí creo recordar que se quiso llevar algún funcionario algún empleado de lo que teníamos el grupo parlamentario para el Pacífico era normal que hubiera un trasiego continuo empleados desde el grupo parlamentario a Génova trece eso era normal ya había sido secretario de Organización del partido también a ciertas personas de de Génova trece al grupo parlamentario cuando fui elegido portavoz

Voz 1018 01:15 esa era un cambio de centro de trabajo pero no de empresa

Voz 1 01:18 no no es el grupo parlamentario es un órgano del partido y por lo tanto los con personal contratado a lo que la persona contratada que teníamos allí eran personas del partido claro ya mal el grupo parlamentario hacía lo que el partido me decía en todos los aspectos por eso creo que los letrados de las Cortes tienen razón cuando dicen que que te es no es un asunto de la Cortes es asunto del partido

Voz 1018 01:39 usted cree que la estrategia que sigue la actual dirección del Partido Popular es poco ejemplar poco edificante con este caso

Voz 1 01:45 hombre yo creo que es un desde el punto de cómo soy jurista también le te tengo cierta experiencia en estos asuntos lo que sí le puedo decir que esta estrategia inútil porque cualquier juzgado de los social para considerar esa relación laboral como indefinida

Voz 1018 01:57 pero además de inútil el hecho de que lo haga un partido político tan importante como el PP que tanta influencia tiene a la opinión pública no le parece que deja en mal lugar primero este partido y luego lo mejor en el sentido más amplio a las fuerzas políticas porque hombre intentar que un trabajador con treinta años de antigüedad deje de serlo para ahorrar un dinerillo pues no parece si como muy costoso hacerlo

Voz 1 02:13 no sé no sé porque lo están haciendo porque yo ahora claro no estoy dentro de las entrañas del Partido Popular pero eso te Calero fije sí pero con menos información resultados electorales son tan malos que que lógicamente se reduce las subvenciones y las ayudas a los grupos parlamentarios ya los partido que por lo tanto tendrán que reducir gastos pero todo tiene que reducir personal ahora reducir personal tiene que hacerse con arreglo a la ley no tanto se relacione jurídicas que no existe no