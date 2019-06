Mariano Barbacid: "España está en una situación desesperada en cuanto a la investigación. Ya tenemos una década perdida"

Voz 1 00:00 dudar debemos dudar de todo

Voz 1995 00:04 porque a veces aquello que parece sólido se vuelve humo y no hablo tanto de política que podría hablar de política algo de algo más sencillo hoy por ejemplo durante toda la mañana hemos conocido de hecho ustedes no han hablado de ello que es la carne blanca al igual que la carne roja aumenta los niveles de colesterol malo en contra de lo que creíamos hasta ahora esto según un estudio de la Universidad de California igual de malo o igual de bueno que dependes explicamos el criterio de la salud o el de gusto estamos acostumbrados a aprender pero ya dudar alguien nos enseña a dudar a cuestionar los doctor Mariano Barbacid muy buenos días buenos días usted básicamente toda la mañana va a su laboratorio a cuestionarse lo topes y efectivamente es parte del método científico es decir de solamente estar seguro de aquello que has sido ya replicado por otros investigadores si así

Voz 1483 00:58 hay cosas que como bien decía antes se creen durante un tiempo y después hay una nueva evidencia y hay que

Voz 1995 01:05 respete las ideas no seguro que usted recordará cuando nacieron que hace muchos años el aceite oliva era malo logros bueno ahora mejor cada poco vamos cambiando y aprendiendo habló es un ejemplo eh

Voz 1483 01:17 sí cuando vemos esas permanentemente atentos si atentos por supuesto también hay muchas informaciones que también se sacan un poco de contexto e es decir que a veces esos se malinterpreta y usted sobre además tienen mucho cuidado

Voz 1995 01:32 te voy a poner un ejemplo seguida dijimos saludar a hola buenos días que deberíamos a venir de la radio diciendo ver de que dudamos hoy por supuesto piensan que es fundamental hoy en día como el siempre es algo que nos lleva a un sitio mejor además no podemos tragar todo es incuestionable eso eso doctor recientes muy cuidadoso cuando hacía algún tipo de anuncio siempre lo hace de una forma muy prudente porque lo que a lo que él se dedica es vital nunca mejor dicho para muchas personas verán el pasado nueve de abril nuestra compañera Laura Marcos nos contaba una buena noticia

Voz 2 02:06 es uno de los tumores más temidos y que más tarde se diagnostica el cáncer de páncreas mata al noventa y cinco por ciento de los enfermos es más letal incluso que el de mama aunque su incidencia es cuatro veces menor y tratarlo es particularmente difícil porque los médicos no sabían hasta ahora como atacar el on cogen que lo causa el equipo del doctor Barbacid ha conseguido por primera vez bloquear en ratones dos moléculas que eliminadas juntas hacen desaparecer la enfermedad en la mitad

Voz 1995 02:32 esta ha sido la primera vez que recordemos que hay una buena noticia un motivo de optimismo en torno al cáncer de páncreas aunque sea con ratones aunque sea con poco rato es que en primer lugar enhorabuena pero al hacerlo también marcamos un camino a la prudencia porque es verdad que cuando usted cuenta algo así los medios solemos transformar eso en una eh mejoría en una noticia que a lo mejor no se parece mucho a lo que usted ha contado eso es así la verdad

Voz 1483 02:58 que esta vez los medios creo que han hecho un trabajo muy profesional lo que sucede es que cuando una persona tiene una enfermedad tan grave como esta escucha la noticia bloquea la parte última cuando yo digo pero esto es sólo en ratones esa parte ya no la escucha entonces es lógico somos seres humanos no entonces bueno lo que hay que seguir insistiendo en que esto es un paso inicial en la experimentación que ahora hay que buscar el fármaco es moléculas que en iban a estar dos dianas que hemos eliminado nosotros mediante manipulación génica esperar esperar a que los tumores humanos se comporten de forma parecida porque eso también es algo que no sabremos seguimos dudando evidentemente no sabremos hasta que esos fármacos no estén disponibles no se puedan aplicar a pacientes es decir es simplemente un paso adelante pero que todavía nos queda muchísimo camino que recorrer

Voz 1995 03:59 en la rueda de prensa del pasado mes de abril cuando dieron a conocer este avance en el cáncer de páncreas Marta Pujol director de investigaciones de la Asociación Española contra el Cáncer instaba a los partidos políticos que están hoy viéndose con el Rey que están discutiendo un poco de cómo va a quedar lo suyo cuando debían hablar de cómo va a quedar nuestro pinchaba los partidos digo a poner en marcha cuanto antes una Estrategia Nacional de Investigación en Cáncer con el objetivo de duplicar la inversión y alcanzar con ello el setenta por ciento de superviviencia global en España pero el año dos mil treinta es tan sencillo como eso sin invirtiéramos más si tuviéramos más recursos lograríamos mejorar esos plazos

Voz 1483 04:35 bueno evidentemente es decir no es tan sencillo es difícil en doblar el presupuesto sólo sería el primer paso hoy en día España está en una situación yo diría que desesperada en cuanto a la investigación en general el cáncer no deja de ser una parte de ella no tenemos lo que llamamos ya una década perdida entonces este Gobierno hace ahora un año y no les dio una alegría al crear el Ministerio de Ciencia pero desgraciadamente desde entonces no hemos vuelto a tener noticias del Ministerio es cierto que se eliminó la intervención previa que estaba asfixiando a algunos organismos públicos de investigación pero del resto no tenemos noticias entonces bueno esperemos que ahora con los nuevos hay que reconocer digamos de darle una excusa es al Ministerio que está trabajando con los presupuestos del Gobierno anterior pero bueno vamos a vamos a esperar que habrá cuando se estabilice la situación se forme gobierno haya unos presupuestos ya para dos mil veinte esos presupuestos se tomen en serio la investigación la del cáncer y la de todo lo demás

Voz 1995 05:51 esperar precisamente es lo que no puede hacer mucha gente en estos momentos

Voz 1483 05:55 sí bueno la verdad es que la investigación no llega al que ya tiene un cáncer es decir eso hay que entenderlo ahí llega la medicina es decir la ciencia es el avance del mañana la medicina es la absolución de hoy entonces evidentemente si no investigamos la medicina de dentro de veinte años será la misma que la de hoy no habremos avanzado pero también es cierto que los resultados de investigación de hoy no pueden repercutir en el paciente de ahora repercutirán en el paciente del mañana

Voz 1995 06:31 si me permites señor es complicado hacer ejercicio asombroso y es mezclar la prudencia con el entusiasmo y eso es muy

Voz 1483 06:39 difícil no están reñidos generalmente si es muy difícil ser prudente yo mismo tiempo entusiasta

Voz 3 06:45 bueno se nota de reaccionar

Voz 1995 06:48 cáncer creo que está bien y es muy complicado recuerden que Mariano Barbacid es uno de los fundadores de Oncología Molecular fue el descubridor del primer oncogenes uno de los científicos más destacados de España voy a decir de Europa estudió la Complutense sigo su formación en Estados Unidos en donde llegó como becario y acabó siendo director del Departamento de Oncología en el Instituto Nacional del Cáncer

Voz 1483 07:11 Maryland

Voz 1995 07:12 gobierne el noventa y ocho para dirigir el recién creado Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas estuvo al frente de esa institución hasta el dos mil once convirtiéndolo en uno de los diez centros de de referencia de investigación contra alcancen en el en el mundo usted alguna vez hecho claro eso es difícil porque hay que ver una quizá perspectiva debería ser mayor pero usted algún si arrepentido de volver a España porque usted fue el ejemplo de cerebro fugado usted se arrepentido de volver a España

Voz 1483 07:35 no no lo absoluto yo estoy encantado de haber vuelto a España y haber podido demostrar que con una versión bastante razonable es decir allí no hubo ninguna grandísima inversión fue una inversión digamos de al nivel que bien son en otros centros las cifras ahí están ese pudo crear un Centro de Excelencia en lo que se me da un poco de pena es que una vez habiendo demostrado que eso es posible este modelo no sea ya reproducido en otras situaciones es decir y no parece que es yo hasta haya calado en nuestros gestores políticos pero a nivel personal yo estoy encantado encantado de haber tenido esta oportunidad que me dieron de de poder crear y montar este centro y que que donde se trabaja estupendamente

Voz 1995 08:27 bueno vamos a seguir hablando con el doctor Mariano Barbacid de investigación de ciencia de colaboración de dinero

Voz 1483 08:34 esto el dinero no es todo pero es es el principio es decir una persona si le pueden dar muchísimo dinero ganar muchísimo dinero y no saber gestionarlo no pero es evidente que una persona quinientos euros al mes pues por muy bien que lo gestione pues cualquier otro sirvió

Voz 1995 09:00 la ciencia en este país tú dices Barbacid y la respuesta inmediata es científico español Salinas o sea de esas preguntas que sale en el Trivial científico español estudiante

Voz 3 09:12 Barbacid recuerdo posibles además es un perfecto pero una medicina farmacia así como cada cada ocho horitas y estoy un poquito de verdad poca tóxicos pero no comprobar ahora

Voz 1995 09:30 los efectos adversos durante esta entrevista bueno aquí estamos con con el científico español Mariano Barbacid es uno de los fundadores de la oncología molecular hasta que no llegó hace ya años en los años ochenta no no no ni tan siquiera manejamos el término dímelo en mil novecientos ochenta y dos SLO por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer la mutación de un gen RS está en el origen de una cuarta parte de los tumores humanos un descubrimiento tan relevante como aquel cómo se produce usted una buscando fue el resultado de una hipótesis acertada existe una forma sentir sencilla de contar la ciencia tiene tiene sus caminos y a veces en la reducción de la idea Nos quedamos con con algo que no se no se corresponde con la con la realidad es que caso es que ustedes señor Barbacid lleva mucho tiempo peleando contra un enemigo que va mutando incluso este mismo año el año anterior va cambiando la forma en la que usted tiene que arrear al enemigo también va cambiando con la mutación de de eso

Voz 1483 10:29 descubriendo cosas nuevas y evidentemente se va avanzando la ciencia lo bonito que tiene la ciencia es que lo que hoy día manejadas hace cinco años no era conocido entonces siempre asumes que dentro de cinco años habrá algo nuevo es decir

Voz 1995 10:44 que desde que usted en el ochenta y dos

Voz 1483 10:46 SLO por primera vez ese gen

Voz 1995 10:49 existen día de hoy se han publicado treinta y seis mil investigaciones

Voz 1483 10:53 trabajos científicos se

Voz 1995 10:55 pero todavía no hay un fármaco capaz de inhibir su actividad no sabía si besos delante

Voz 1483 11:03 bueno es es es evidentemente no vamos a pero es poco hablando mal y pronto es lo que hay es decir es muy complejo es muy complejo nos creemos que por haber llegado a la luna ya podemos resolver los problemas de de que tenemos en dentro en nuestra casa no que el que haya padezca este tipo de tumor no pero lo cierto es que es muy complejo es decir hay miles de investigadores trabajando en este área la industria farmacéutica evidentemente se ha volcado en este área porque imagínese usted beneficio que puede proporcionar para una industria farmacéutica tener un fármaco que funcionara contra contra este oncogenes pero lo cierto es que hasta ahora nos vamos dando con compuertas cerró todas lo que hace el investigadores ir buscando otras puertas entre abiertas y esperar que al cruzar esa puerta no lleve al camino correcto y en ello estamos y ya digo nosotros ahora pues con este pequeño descubrimiento de combinar dos dianas eliminando está dos dianas pues hemos conseguido esto que esto algún día se pueda traducir en un fármaco que se pueda aplicar a los pacientes pues esa es la esperanza pero por el momento no es más que una esperamos

Voz 1995 12:19 pero esa es la que no en este caso aunque suene a frase hecha esa esa que no debemos perder nunca

Voz 1483 12:26 nunca evidentemente mire lo lo mejor cuando uno está un poco deprimido en investigación yo lo que recomiendo es mirar atrás si ahora en cáncer miramos al año dos mil que no habría absolutamente nada de las nuevas terapias que puede te podemos tener hoy en día ni la medicina de precisión ni la inmunoterapia es decir en el año mil novecientos noventa y ocho para ser más exactos los únicos tratamientos que existían era la quimioterapia y la radio pues supuesta radioterapia hoy en día tenemos medicina de precisión que si bien es cierto todavía sólo se puede aplicar un porcentaje pequeño de tumores tenemos la inmunoterapia que está teniendo unos resultados fantásticos también en un porcentaje limitado de pacientes pero evidentemente esto no existía hace veinte años que tendremos dentro de veinte años pues evidentemente algo mucho mejor que lo que tenemos ahora es será un fármaco contra Ras pues no lo sé no lo podemos predecir los científicos no estamos en ese en descubrir cosas como usted decía muy bien con Duda con con con rigor que sabiendo que lo único que vale es lo que puede ser reproducido hable por otros grupos que es sólido no es riguroso pero seguro que habrá otros descubrimientos que mejorarán la vida de los pacientes de cáncer eso es sin duda lo de explicar el Ras

Voz 1995 13:52 muy complicado un poco es que claro reducimos todo usted Ladero de un oncogenes amarras que es como a estas alturas ya estuvimos a P de los cómics a su archienemigo Estella aparte respeto le tiene cariño tan un ocaso suponen sigla

Voz 1483 14:09 tanto como lo es pero entiendo

Voz 1995 14:12 el oncogenes Ras para usted no lo sabe usted sería uno de los está enfrente Tanos

Voz 1483 14:20 el problema es que la la la la sociedad pues tampoco trivializa do la dificultad del cáncer mire en cáncer hoy en día se ha avanzado otro gran avance del siglo XXI o India conocemos todas las mutaciones que en los tumores porque abriendo una nueva tecnología que llamamos ultra ultra secuenciación ya sabemos todos los errores que hay del si conociéramos a todos los malos de de de del mundo en estuviéramos identificados pero ahora tenemos que ver qué hacemos contra esos malos no entonces el problema que hay es que digamos que hay

Voz 5 14:55 los quinientos malos para los príncipes

Voz 1483 14:57 el ex cánceres el problema que hay es que la gran mayoría de esas quinientas dianas malas eh no sabremos cómo inhibir las como bloquearlas como intervenir las molecular mente no lo sabemos todavía todavía nos queda muchísimo por conocer de ahí la importancia de que hay que seguir apoyando la investigación porque si no sabemos cómo atacar esas moléculas no habrá fármacos

Voz 1995 15:22 pero por volver a esa esperanza vea que hablábamos antes sin el año dos mil nueve Este descubrió se dio con el oncogenes Ras en el ochenta y dos han habido treinta y seis mil estudios digamos que la aceleración exponencial cada vez conocemos más hecho que se aceleren mucho los trabajos y aquello que en el dos mil era imposible hoy es viable en los próximos veinte años donde estaremos demente cuestas

Voz 1483 15:46 no lo podemos decir porque hay más de doscientos tipos de cáncer es entonces lo que yo le puedo casi asegurar entre comillas porque el científico nunca debe decir lo que voy a ir ahora asegura que vamos a estar mejor por qué porque nunca ha habido un periodo en la historia donde en veinte años ya hemos estado peor salvo guerras por supuesto me refiero a a la investigación científica entonces seguro que dentro de veinte años vamos a estar mejor pero donde en cáncer de páncreas en cáncer de pulmón en cáncer de riñón English Doblas toma en Comas no lo sabemos depende de de los descubrimientos que se bañan haciendo lo único que puedo garantizar es que si no investigamos no mejora Alem eso es lo único que puedo decir que conserve acto

Voz 3 16:29 si no no lo que me encanta todo esto es que en la ciencia avanza pero el método es lo mismo como Doctor Fleming no dudar y comprobar Illa casualidad a veces los como le pasaba a grandes Fleming

Voz 1483 16:41 ella fue una observación es decir placas contaminadas las había todos los días pero tuvo que estar él para fijarse fijarse en que allí donde había una contaminación de hongos las bacterias no crecía

Voz 1995 16:54 lo suyo no fue casualidad

Voz 1483 16:57 bueno no pero son pequeños pasos claros hace que una persona pues se fije en algo que otras no sean fijado hasta el final lo que se suele decir del científico del científico es aquel que ve algo donde otras personas no lo ven

Voz 3 17:11 incluso otros científicos e incluso eso sí me gusta mucho esa separación tan personas si bien buena persona pueden es un buen ejemplo casi no siempre a usted nunca

Voz 1995 17:25 han ofrecido Ministerio encargo yo saturado caso bueno me lo paso pero no habían objeción Mariano Barbacid estoy muy feliz por ella no aceptaría no no no lo digo porque ahora cómo están formando nuevos ejecutivos está el programa más escuchado de este país

Voz 3 17:41 yo me dedico a la ciencia y no la política

Voz 1483 17:44 bueno tener una parte de gestión de la ciencia le puedo decir que montar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no fue fácil requiere unos conocimientos bueno que yo había acumulado en Estados Unidos primero de dirigir un grupo después dirigir un departamento después un área terapéutica cuando estuve en la compañía farmacéutica es decir todo eso lo vas acumulando pero de ahí saltar a la política no

Voz 1995 18:08 la absoluto tiempo sea ese sería muy políticos usted dijera ahora que no lo que lo tomara osea sería una buena

Voz 3 18:13 no sé si sería desastroso pues político es decir no no yo jamás aceptaría es que te la pueda segura

Voz 1995 18:22 que nos da la sensación que tiene usted que volver rápidamente a su a su laboratorio a seguir trabajando seguir gestionando la lucha contra quinientos malos los que venceremos no sólo contra uno contra uno pero bueno lo que pasa es que como usted ese hablan entre ustedes que hace muy bien lo suyo va a ser fundamental en estas investiga tienen hay quinientos saca un poco la idea claro decía que quinientos malos hay que seguir trabajando seguir quedan hay que seguir dándole duro esos quinientos archienemigo Mariano Barbacid científico en la primera línea de batalla contra el cáncer muchas gracias por la claridad por su trabajo mucha suerte la suya la de todos siga usted es me encanta la prudencia entusiasta pues no suelen ser alegre

