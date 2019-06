La Vida Moderna es que Pedro Sánchez exhume a Franco diciendo "soy el presidente del gobierno, acompáñeme"

Voz 2 00:00 cuando cuatro tiros

Voz 3 00:52 pero no hay perdón perdón pedo ya es también un calado

Voz 2 01:06 casi eh

Voz 3 01:07 el lote hora paga nadie me han presentado presentan impagada retraso enormes

Voz 0470 01:16 no solo admito esta crítica de Ignatius que es el único que llega ahora

Voz 3 01:19 parte del mental lo vamos a ver

Voz 0470 01:22 bueno hacer un pequeño explicar justificar

Voz 3 01:25 el retraso no no he dormido en la sierra es verdad vengo de una caseta de campaña

Voz 0470 01:33 se levanta a las seis menos cuarto de la mañana para llegar hice

Voz 3 01:35 a exhumar a Franco tanto estar vigilando de la sierra de Madrid

Voz 0470 01:41 sea cancelado No blood

Voz 3 01:44 eh sacase la excursión

Voz 0470 01:47 llevan a sincronizar lo con la Nuggets ha cancelado la diputada eh buenas que hacemos no vamos no

Voz 4 01:53 bueno bueno para que vamos a vamos a ir al suerte

Voz 0470 01:55 hay que estar pendientes de aquí de la de la nota de los teletipos de él el Supremo por si de pronto como un comando a la que digan que lo sacan vamos allá pero por ahora no caro

Voz 4 02:05 el comando El Escorial gracias al Tribunal Supremo proseguir dándonos una misión

Voz 0470 02:13 M hay que tienes vas a hablar del tema con aquí te te da tablas de la ley Mead no me no voy a decir que mampara ni quiero exagerar pero me siento perseguido me siento como Mandela

Voz 3 02:24 claro no te amparado no me ha parado la Policía Municipal

Voz 0470 02:26 seguido pero me han amonestado verbalmente otra vez iba yo en vicio otra vez es que esto de verdad que me siento Madrid

Voz 4 02:31 a que te hayan amparado por los pantalones eso

Voz 3 02:34 me lleva nombre toda una pantalla

Voz 4 02:37 cuenta de pie por favor que no antes

Voz 3 02:39 no sé yo te pararía yo te pararía no pantalón claro

Voz 4 02:49 el camuflaje Cuqui

Voz 0470 02:52 Carlos de chándal pero este pantalón de chandal por la ciudad

Voz 4 02:55 yo te pararía me han parado

Voz 0470 02:57 no mampara oralmente por ir parece bueno es que ahora que consultarlo por ir a la bici toda la Gran Vía

Voz 3 03:04 sí

Voz 0470 03:05 ah pero pero el que más dicho nos habla malos el manillar

Voz 4 03:09 con qué donde las crías tenía bolsillos sería pues si tú así que quieras te miran el Circo du Soleil

Voz 3 03:18 a la televisión ellos se te queda pequeña no Nitro Circus en serio

Voz 0460 03:27 tiene

Voz 4 03:28 siempre voy así aquí en la Ser es difícil los osos del circo

Voz 0470 03:34 a mí en la posguerra sale a muchos con la gerente a Play Station ayudar en fin de semana

Voz 3 03:39 cómo te amonestaron de nuevo se posicionó natural de saludarte es como aquella vez pensando que eran fans no ya no ya estoy creo que hasta contar tuviste como doscientos metros saludando a la policía pensando que eran fans ir indicándole que hiciera para detenerle si alguien pasa yo no puedo hacerme fotos

Voz 0470 03:59 no no era eso no me ha dicho sólo al manillar alemanes a manillar

Voz 3 04:02 sí bueno del manillar al manillar

Voz 0470 04:07 pues no lo sé hay alguien que alguien algún jurista de

Voz 4 04:10 David nos da igual podemos empezar ya que nos ha traído una estrella

Voz 0470 04:17 a dónde vas la Super Mario que yo siempre he dicho que cuando iba en bici más me veía como Super Mario eh

Voz 4 04:26 la estrella muy molesta no la quiero agitar de hecho

Voz 0470 04:29 porque suena

Voz 4 04:32 sí

Voz 5 04:33 Super Mario inmunidad

Voz 3 04:40 sí

Voz 0470 04:44 la cabeza cuando gracias eh grande para traerla es una especie de comodín no entiendo de eso no lo sé no lo sé consultaré sí quién tenía razón si la autoridad

Voz 0460 04:54 pero es un buen tema eh bueno si tú quieres pero podría ser una buena llamó

Voz 4 04:58 pero bueno para otro día pero aquí hemos Samara Da Induráin Lejarreta de futuro llamara Gorospe

Voz 0470 05:08 hoy como Paco la vid por la calle es bueno ya lo ven ya lo averiguar hemos hay pero hay que hacer promoción pero no por interrumpir que paso cuando es abramos vías

Voz 4 05:15 así lo con la Siroco lo yo sigo para escapar de flipado

Voz 3 05:21 mira para que vaya esas son más Felipa lo que me faltaba y el pantalón cito momento dentro de la verdad es que sí

Voz 0470 05:39 pero pero esto es viable del briefing eh perdón usted vaya pedazo briefing eh

Voz 3 05:44 quieren que además teatrillo día puesto en copias

Voz 0470 05:46 director al director de la cadena pues que hoy vaya vaya jaleo abrir un bebé se pronto te ataca un bebé Atacama te como si fuese estos Sudán del Sur

Voz 3 05:56 Vega te ando por la moqueta que a lo mejor los pisamos madre cuidaba niños soldado eh

Voz 0470 06:08 te a veces ya son propiedad de la Ser feliz Itziar niños son Classic que de no tienen no les pues nunca les ha puesto nombre como grupo a todos a tomar es bueno

Voz 4 06:17 sin Simba sin más usuarios eh

Voz 0470 06:21 te dicen no te sirve sacado es que yo no sé qué es que están haciendo movidas José Luis Siroco piensa con una gama foto cromáticas

Voz 4 06:28 Ike y que y que no y que la suerte no lo sé que es foto cromática foto que más cambia el color cambia si se si a él mucho sol se ponen más oscuras eh pero Esquerra colarnos eso como que se lo inventó puede ser ah dice Saber y ganar el primero de público que acierte que te digan fondo cromático se lleva unas

Voz 3 06:51 así que el concurso más amañado de la historia de la industrial explicáramos lo igual yo no me voy de vacío una Patil entrenamos el concurso más cutre no

Voz 0470 07:12 acabas de superar este es peor que el de la Lengua moderna pero vamos a hacerlo igualmente

Voz 6 07:16 a alguien

Voz 3 07:22 Charles

Voz 0470 07:23 para porque líder más premios alguien sabe lo que es una Gramática hay un chaval que se acerca

Voz 7 07:31 eh la hago entrega de la caja la caja de momento la caja pero del mundo pregunta lo primero que foto cromático eh que cambian las lentes de color según la intensidad de la luz

Voz 2 07:50 estuvieron pues un colgante

Voz 4 07:53 además Carlos Carlos enhorabuena Judea en general concursante mira le

Voz 0470 07:57 parece que va a soldar eh es que las gafas de José Luis Siroco valen para bici para correr y para hiperactividad del sector primario

Voz 3 08:04 claro que decía que acaba de tener un lapsus cuando él acertó en vez de decirlo

Voz 4 08:08 le dije hola

Voz 3 08:13 hacerlo ya del Q3 yo regalar las mías también mira a un chico peruano que además bueno tenía aquí sentar de momentito refugio

Voz 0460 08:25 este chico cuando yo lo lo mismo que nosotros estamos escuchando al al bebé

Voz 4 08:29 claro

Voz 0460 08:29 tanto el bebé que está ando él dijo para y que se bosques es que se tranquilizara lo dijimos le dice dice el darle gusto

Voz 4 08:39 a ver si que el bebé yo le dije que aquí estamos en Europa que otras

Voz 3 08:44 hombre es que Cate balcón huelgas dos

Voz 4 09:02 hay que que quería te has tenido que pasar durante la Lima acerca te quede va a tener una oportunidad en Lima que es que hay en Lima hay como un bautizo averiguar es una puta mierda pero autista Ortega Cano igualmente

Voz 3 09:16 no aquí también bautizo que si el ni

Voz 4 09:19 a ver alcohol no se pone malo pues va a ser ministro

Voz 3 09:33 eso te hace de verdad

Voz 4 09:35 no he inventado encima puedes decir paté me invitan si cómo te perdona Pedro en una plaza para intentar vale Pedro Perú inventando leyendas indígenas

Voz 0470 09:55 vale yo no que podíamos empezar programa nos ha hecho nos han contado anécdotas Se ha hecho la promoción se ha conocido a mis hijos yo creo que esto está programa lo que tú quieras siempre también valen para con que esto no

Voz 4 10:41 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente de la vida moderna

Voz 7 10:57 hola buenas noches le atiende lector

Voz 0470 11:17 como siempre como siempre los bebés celebran mucha repercusión pero no ha salido una madre llamó

Voz 4 11:23 que ya estaba valen otros han traído unas cosas que mueve contarlas ha tardado pimientos del P

Voz 0470 11:31 ha sido una cosa o Ricky nostalgia hacía dos años que no ponía alocución tenía boya que estaba estaba ya agria eh

Voz 4 11:43 a muchas gracias chicas que nos ha traído pimientos del piquillo no ha traído hierbas ibicencas de Güiza obviamente nos ha traído morcillas en una bolsa eh Lidl ya que no porque yo no voy a sacar regular regular regular eso sangre y nada más no han traído real

Voz 0470 12:06 es algo Juan Ignacio carne

Voz 4 12:10 no puedo oler aseguró alguien me lo he traído es el carné

Voz 3 12:13 viendo lideró carne vale vamos a sacrificar peruano ahora que ha ido Carmena ya te puedes

Voz 4 12:25 esto es la vida

Voz 3 12:28 que no te pues si te das Gaza pero no lo he intentar poner la delantera

Voz 4 12:34 siente como si fuera magia negra guarda observando mi alma después de ponerme le queda bien a ver esto la vida moderna

Voz 0470 12:42 drama número quinientos cincuenta y cuatro

Voz 4 12:45 los ciento cincuenta mil quinientos cincuenta y cinco o qué bonito e quinientos cincuenta y cinco cinco algo tendremos que hacer no el de aquí lleguemos a seiscientos llegamos a hay seis seis yo sí soy misa negra Alexis sería sí que habría que hacer algo no en el programa seis seis seis dedicados a la Virgen Santa que venga Ortega Smith ese día este sale aquí de Roger Se levanta el cincuenta y cuatro seis y seis mientras tanto

Voz 9 13:19 como si no vemos como si dos

Voz 4 13:22 cómo es como llaman los de los que hacen vudú en Haití almas gemelas

Voz 3 13:27 dos policías municipales

Voz 4 13:31 es que se quieren saltar las normas de seguridad porque se dice claramente es un rito chamánicos estar aquí cómodo brujos haitianos como dos coma dos chamanes como si como Master eso es cómodo cómodo Maker

Voz 0470 13:47 tiene un aplauso para Ignatius sí que quiere un día más

Voz 2 13:49 el con camiseta les Michi doméstico no sé dónde

Voz 4 13:56 en Michigan State con el cuatro sin no sin número

Voz 3 13:59 hombre nombre no ponen no para el nombre sabía

Voz 4 14:02 no ponen nombre por cierto nos han mandado un par de links a jugar

Voz 0470 14:05 por el otro día dijimos que comunista

Voz 4 14:08 sí Adam Morrison cuidado yo aquí uno que también que debería llevar que es uno quedó número uno del draft ya mucho esa misma noche bueno si la envía la figura ese es uno era una ficha en los Celtics efectivamente elegir número uno

Voz 0470 14:23 desde el DRAE maquinaria y esa noche vamos a todos

Voz 4 14:26 no nos pelota tal cual se les fue de las manos se le fue un poco

Voz 0460 14:31 pedí que el otro día se me olvidó a mano con la mantenga

Voz 4 14:33 ahí se quedó el pobre bueno

Voz 0460 14:35 yo pedí la de chicos Si yo he dicho

Voz 9 14:38 visillos civil todavía en el que no a

Voz 0470 14:40 Nos ha recomendado nada esto contestó pero no me recomendó a contratar también Luka Doncic yo a con Villalobos lo yo por mí lo que diga Luka Doncic derbi hoy lo que Jaime Jaime Fernández eso es Quique Villalobos que jugaban en Madrid Madrid es una buena opción para tu camiseta Indy Car le vale mandamos un saludo a toda esa gente

Voz 4 15:02 inmorales vale moral hostias verdad vale que como era Dueñas

Voz 0470 15:09 bueno sí Yao Ming

Voz 4 15:13 que hay muchos hay muchos jugadores hacer un programa sólo dice diciendo no

Voz 0470 15:16 hombres e hija aquí

Voz 4 15:19 el cartero no el cartero echar Buckley tampoco el carnicero

Voz 3 15:25 no a a Barclays es adaptadas Barclays Barclay cuchicheos by Barclays Barclays

Voz 4 15:37 como decía Carlos Montes

Voz 3 15:39 digo Carlos Mota se como es

Voz 0470 15:42 la torciendo eh

Voz 3 15:45 Andrés Montes no se inventaba profesión y del que estaba yo

Voz 0470 15:48 que tampoco no no acuerdo que tenía de que era el cartero en el nombre el cantera Malone

Voz 4 15:54 sí porque además hoy una sección que este programa hemos yo creo que hemos trabajado desde un punto de vista que da particular y personal este tema ante la inclusión pero nosotros estamos una de las frases de Ignatius que más me gusta entre las muchas que me gustan de Ignatius hay que ofender por igual a todos

Voz 3 16:16 criminalmente

Voz 0460 16:17 es un racismo que no discrimina a nadie

Voz 3 16:20 porque eso eso mejor en mayo de la

Voz 4 16:22 Jorge porque siendo una broma como es contienen una gran verdad que muchas veces con el humor pasa hay una sobreprotección muchas veces que no les viene bien a partes muy paternalista no les enfrenta el humor hay gente que dice que estáis haciendo Bulli no sé que al contrario estamos haciendo chistes con todo lo que podamos para incluir a la gente

Voz 0460 16:45 no sobreprotegidos derechos está dando un fenómeno perdona

Voz 4 16:48 paralelo a esto ahora que estamos en selectivo

Voz 0460 16:51 lo llaman de otra forma el Bau y ya se da el caso elevado

Voz 0470 16:56 me gusta que digas que estamos incluyendo te eh

Voz 3 16:58 estamos en esta era

Voz 4 17:01 a ver si lo que antes era el examen de selectiva

Voz 3 17:04 si sabes que ya será el caso de padres que sí es verdad que no

Voz 4 17:11 la hasta la hasta la puerta había una había una foto tremenda el otro día porque el reportaje en el mundo pero que era una hija estudiando en la cama y su madre al lado de dieciocho años en la universidad hace mucho que parece que es el nuevo instituto eso dos con esa sobreprotección eso

Voz 0460 17:30 que hoy día sale a la calle hay muy pocas posibilidades

Voz 4 17:33 de qué te claven una lancha en el pecho

Voz 3 17:37 realmente sí en eso hemos acostumbrado bueno eso en Nairobi el del bien

Voz 0460 17:45 está el parece que se está diluyendo diluyendo una mierda Harbin esta va peor

Voz 4 17:50 hay que trabajar la inclusión por eso estamos muy a tope por hacer humor con todo esto fíjate lo sabe también el alcalde de mi ciudad Carlos García Carballo con esta gente los políticos hemos tenido dos campaña electoral seguida sabéis cuando en campaña electoral tú no puedes inaugurar nada por ley dos seguidas esta gente ha estado meses sin hay cosas que está que se inaugura encima

Voz 3 18:12 sí cortar una cinta

Voz 4 18:14 que dé o no el polideportivo polideportivo un cacho de carril bici a nada chiquillos con tobogán por la cosa de bien Carlos Carvalho a la que se inauguraba encima y fue precisamente al Mundialito por la inclusión que organiza una fundación la fundación afín hizo el saque el saque de honor delito por la inclusión por su Mundialito de varios deportes yo creo bueno iguales de fútbol solo pues eso con gente sea rueda con gente con discapacidad vamos a ver el saque de honor

Voz 0470 18:47 Rayo está ahí hay gays

Voz 3 18:50 vale por la inclusión

Voz 0470 19:01 vamos a ver déjame que lo describa me están grabando con una cámara de frontalmente en un saque un saque de honor suave elemento unos tiene a cámara que no tumba arriba te vea por lo podríamos ver otra vez una persona de complexión fuerte yo no de hecho de hecho tira fatal la Cámara haciendo haciendo haciendo espirales claro claro el cielo no tumbado que él mismo lo colgó en Twitter estoy

Voz 4 19:25 sí aclara que todo quedó en anécdota el fotógrafo está bien la Cámara también

Voz 0460 19:29 imagínate así la que hubiera chutado hubiera sido Rita Barberá

Voz 0470 19:34 alguna vez de a tener mucha potencia eh

Voz 3 19:37 así bastante Ronald Koeman valenciana

Voz 4 19:40 la que nunca tarde

Voz 3 19:42 la querella por la incluso

Voz 4 19:45 yo no empeora de Cadena hemos tenemos una una sección en este programa que se llama cómo hemos cambiado en la que también trabajamos esto porque la solemos empezar con un prólogo dedicado a la palabra subnormal que nos hace mucha gracia cómo ha ido cambiando si el término desde esa enfermedad a ser lo que es ahora pues un insulto insulto e una eufemismo ya nació para sustituir otras cosas peores como cretino todo esto ya lo hizo claro pero hasta hace poco bueno hasta una barrera muy difusa una época en la que la Fórmula uno la daba Antena3 por supuesto estaba Lobato porque lo va toda la Fórmula uno ahí lo bueno

Voz 3 20:22 está ella gasolina está entonces lo lamento les gusta huato iba por el paddock

Voz 4 20:33 además no cuando allí haciendo una entrevista Lobato en el palco sucedió esto atención

Voz 10 20:42 no no lo sabemos eh

Voz 3 20:47 haciéndole fotos

Voz 10 20:49 no otra cosa

Voz 11 20:51 tengo una situación insólita Lobato no porque ahí una modelo tiene unas fotos isleños resulta que nos ponen pegas para que podamos sacar un plano de lo que están haciendo para que sea contornos respeto su normales

Voz 10 21:06 cuando tenemos no pasaba

Voz 3 21:10 espeta mucho eso imagínate si hubiera clásica que es con todos los respetos ya pues decir luego lo que quiera

Voz 0470 21:18 que mi primer monólogo que recuerdo con dolor de Páramo encomendó momento era esto cuánto me respeto para porque si mantiene lo peor después

Voz 4 21:26 exacto con todo mi respeto pero exactamente o cuando dice estás hablando ahí es que yo lo quiero mucho bueno pues aquí efectivamente tirando de un con todos mis respetos hay que ser sus unos males la inclusión la inclusión es muy importante en todos los ámbitos por ejemplo hemos hecho muchísimos chistes lo vamos a seguir haciendo con alguien que esta semana pues a Echenique hombre Cheney que tengo bueno cuento chistes habrán hecho en este estudio principal de la Cadena SER sobre Echenique el pobre miles quizá miles los que se han quedado en el tintero sí claro pero muchas veces los chistes ya que no nato yo estoy sí

Voz 0470 22:09 está en el limbo

Voz 4 22:11 de los veintidós soy yo y ahora lo explican bien antes de que explicas eso voy a dejar primero que Pablo Iglesias sabes que Podemos ha perdido muchos votos secretario de organización era Echenique Echenique un momento del entonces la lectura que se hacen por la mayor parte de la API de mí a Pablo Iglesias le ha hecho pagar a Echenique la relato roto no sé que no sé cuál

Voz 12 22:38 y eso dice la

Voz 4 22:41 a a paga el pato

Voz 10 22:45 purgado terminología comunista muchas muchas gracias Ana Rosa Clará siempre

Voz 4 22:50 tener una clara soviética en el chivo expiatorio esa como chiste está en el aire pues han dicho ha a Podemos lo hacemos nosotros como él me me lo van a Fer igual entonces vamos a ver el tuit que ha puesto está estaban esta misma mañana he Pablo Iglesias disfruta de tu purga Echenique que te va a durar poco hay la Virgen sale Heidi tirando a Echenique pero esto es un fotograma de Heidi en la que sale pero pero que a cambio aclara que es la que iba a llegar bien ve declara sale Echenique pero pero Heidi tiró aclara del del precipicio

Voz 0460 23:28 no la acercaba al precisó la amenazaba nunca nunca la llegó a tirar por favor

Voz 4 23:39 en una conversación luego entré todo claro también les han dicho bueno esto es una forma también de públicamente quitarle hierro

Voz 0460 23:44 claro que a lo mejor faena más pero ya te digo por alusiones y siempre fantasea por alusiones

Voz 4 23:53 venga cuando se fue Echenique

Voz 0460 23:56 supuesto político de Podemos por Aragón tuyo colgándose ya lo premio fue creado con que bonito fue que una persona disfuncional la sustituyera otra persona más disfuncional siempre seamos con quién iba a venir después de Raúl Games seguía la línea de progresión hacia la disfunción Navidad bueno pues ahora seguido Echenique de supuesto en Madrid llamado al de Podemos de Canarias

Voz 3 24:22 es verdad además Alberto Rodríguez creo que sí sí sí el salón más disfuncional que encontraron fue al político canario un saludo al ver todo lo que tenemos que aguantar los poniéndolas en votos hay que refundar

Voz 4 24:39 los canarios no

Voz 0470 24:41 bueno acabamos ya la sección de la inclusión siempre me lo cogía Alberto Rodríguez es verdad que era buenísimo

Voz 4 24:46 qué hacía el helicóptero y no había forma ganando hoy

Voz 12 24:49 yo varíe bueno

Voz 4 24:52 a la inclusión acabamos con imágenes de un partido que ha tenido lugar esta semana que seguramente ya os habréis entera porque los seguir muchísimo la la o la liga de la liga de baloncesto del del esta diciendo hola qué tal

Voz 0470 25:07 ver si está emprendiendo hablar aquí en directo y lo primero que se exhiba o pezón

Voz 4 25:13 las primeras palabras que aprendió es si fue Paqui

Voz 3 25:17 porque yo pedía muchos paquete vale

Voz 0470 25:18 el detenido ha jugado en lugar más

Voz 4 25:21 miles contra el Puertollano se de baloncesto ruedas Vale recordemos que estamos en la sección la inclusión de la inclusión comentar baloncesto un deporte que no controlar me imagino que es difícil difícil sobre todo cuando de comentar baloncesto sin sillares así sea ruedas gracias Classic clásico Vasquéz yo en ese deporte podría ser el tuerto en el país de lo sigo igual sí bueno recordemos que España ganó una medalla estos terrible

Voz 0470 25:50 ha pasado en España y luego no no les pasa nada

Voz 4 25:52 exacto la quitaron

Voz 0470 25:55 me la quitaron pero una vez en baloncesto también fue

Voz 4 25:58 los estoy sí pero será lo que lo que no les pasaba

Voz 0470 26:00 pues nada tenía entender era baloncesto no porque no me acuerdo que era yo

Voz 4 26:04 no tanto por dentro la plantilla que no tenía ninguna

Voz 0470 26:07 ningún poniendo discapacidad

Voz 4 26:10 ninguna tara de Ghana

Voz 0470 26:13 ganando el torneo y luego alguien dijo yo creo que es que me

Voz 4 26:15 ciento dos triples

Voz 0470 26:17 te veía bien yo yo ahí encajaría a mi yo

Voz 4 26:20 igual paso por tener a tu sin gafas sí sí sí hicieron Chiquetete que soy dueña bueno el caso es que estaba comentando este partido pasó

Voz 0470 26:30 esto vale poco cinco nueve corto ya no hará siempre hemos sido lanzada por medio de Maragall pequeño traspiés que llamó se hacen

Voz 13 26:41 el alerta perdón por el bloqueo también hemos visto ahí

Voz 14 26:45 bloqueo al igual que en el baloncesto

Voz 0470 26:49 sí silla de ruedas falsa

Voz 15 26:52 pero no a una pera

Voz 16 26:56 hay cambios en el equipo hábiles si no va a entrar con el dorsal diez Juan Pablo Barcia

Voz 2 27:09 vale vale

Voz 0470 27:11 y Kate al final bueno perdón en este caso se hablar ya venía de casa sentada vean pomelo

Voz 3 27:20 me lo diez segundos por otra parte que siempre chupa banquillo y segunda para atrás porque quiero que apreciamos una cosa el lapsus

Voz 0470 27:31 el primer pero antes del antes de eso dice

Voz 4 27:34 ha habido un bloqueo como lo sé todo

Voz 0470 27:36 quiere evitar decir nada como bienintencionadas según detalla a ver si se les olvida las bragas

Voz 3 27:42 los datos de la risa y luego en el otro entonces yo pues de todos son bloqueo

Voz 4 27:51 me gustaría que que lo hubiésemos en silencio por favor para apreciar lo que viene después justo de que el locutor dice sentarse en yo creo que hay una una risa mi del mismo no de una de alguien que tiene al lado

Voz 3 28:06 el de producción vamos a escucharlo

Voz 4 28:07 pues yo creo que sí

Voz 7 28:12 a ver cuando quieras saber desde el principio vea no te preocupes Oporto Llano

Voz 0470 28:19 tú Pablo cuando dirige la jugada permite de Mariano

Voz 13 28:23 se hacen valer ante del bloqueo también hemos visto dar hay una estrategia

Voz 14 28:28 un bloqueo que al igual que en el baloncesto pausa

Voz 15 28:34 no iniciar sesión cuidado atención a mi me parece que hay una Rioja

Voz 16 28:39 no hay cambios en el equipo avilesino entrar con el dorsal diez Juan Pablo Barcia

Voz 2 28:45 Patricia Sara en este caso se valora lógicamente no

Voz 3 28:54 sí el de la bocina pásela cada vez que se quiere reír sin que quede mal llevo una docena de cambio

Voz 0470 29:10 dice que lo está comentando bien a tope tan esto que se la retransmitiendo que nosotros nunca se Televisa ya la

Voz 4 29:19 sí

Voz 3 29:20 tampoco hay que tener mucha velocidad de narración pues Juan Carlos Martínez tú narra esto y luego ya te dan un partido la gravera André

Voz 4 29:28 Montes narrando estoy poniendo

Voz 3 29:31 sentaditos García Carlos Miterrand

Voz 4 29:37 bueno siempre con la inclusión desde el humor eh

Voz 3 29:39 desde lo más cuidado que además en

Voz 4 29:42 no no nunca hay que sentirse superior a nadie eh como bien nos hace ya hacer comedia de Juego de Tronos

Voz 0470 29:49 la que

Voz 7 29:57 Don Juan I vimos

Voz 0460 30:15 bueno tengo unos cuantos comentario sobre el hecho de que no no vaya al final a suceder lo de laxos

Voz 4 30:22 acción de Franco ambos han vuelto a hacer perdón entra en la forma ha vuelto a hacer todo lo que tienes hoy escrito en una dos en una sala Ana vamos

Voz 0460 30:31 van poniendo la verdad es que esta mañana escuchando Pepa Bueno por ser saludó a Pepa Bueno especial que ayer me la encontré por la Gran Vía como común son vi que no sabe lo que es Pepa Bueno haciendo zag por la acera de la Gran

Voz 4 30:49 hasta las dos y media mañana yo fui Pepa

Voz 0460 30:51 me manera de verte buenos días buenas tardes ya eran las tres de la tarde se va ella ella a las tres de la tarde como si fuera para nosotros hacen cola mañana ella se levanta a las tres de la mañana claro claro estaba como si viniera de After vete tú a saber

Voz 3 31:07 así que un beso un beso

Voz 0460 31:09 Pepa Bueno al efecto que debe estar aquí es cierto

Voz 0470 31:11 es que mire me apuesto al ex esa confirma justo ahora que hay cambios con Pepa Bueno en la SER Pepa Bueno solían ser pasa hacer Hora veinticinco Ángels Barceló Hoy por hoy

Voz 7 31:23 pero pero

Voz 0470 31:26 es una es una decisión de la SER no no no lo no lo ha hecho nadie de fuera por lo que diga la a tope misiones

Voz 3 31:46 tomando decisiones que sólo mejor estaba a Puyol sabía qué casualidad justo ahora están mareando con los horarios jugando con esa mujer Aravaca me yo creo que lo hace por la broma es que yo creo que los jefes asoman a las era la siendo si Chuck a ver vamos ahora esa noche Paul en este horario la pobre Pepa va por la Gran Vía asustando a la gente gestoras de

Voz 0470 32:14 hasta el año que viene la saber mucho más tranquila porque ya el horario de Hora veinticinco salas once puede montar una sí

Voz 4 32:20 a las once están tarde pero bueno no me da más pronto pero yo

Voz 0470 32:22 acaba las doce no podía dormir a la una y pico

Voz 0460 32:25 me alegro por Pepa por Ángels por La Ser por todo lo que sucede por todo lo que eso es él

Voz 4 32:31 es decir me alegro por las cosas que pasan eso eh

Voz 0460 32:34 da igual salvo salvo algunas cosas algunas cosas que pasan

Voz 3 32:41 Mariano Rajoy por cierto tenemos

Voz 0460 32:46 esto no estaba previsto pero tenemos el corte hostia es que aclarar el otro día te acuerdas

Voz 4 32:51 en digo que pese como

Voz 3 32:54 que no sabía quién era pero no sabía quién era

Voz 0460 32:58 que un momento queda a mi se me había pasado desapercibido el que se dio cuenta creo que fue Koke y el otro día está el corte ha preparado lo podemos ver atención a lo que le digo

Voz 3 33:08 yo Nobel de director de que los regalos

Voz 2 33:11 pero lo de Coria

Voz 3 33:15 es decir que al poder Lola aguantando me como una campaña

Voz 0470 33:23 si se te queda mirando de cuando todo acabe yo estoy aquí

Voz 0460 33:26 por eso que gracia a todo el mundo desde Pepa Bueno ha hasta

Voz 3 33:29 Lola índigo toda la gente que me comprende

Voz 0460 33:32 que deje por lo menos que me aguanta España Gemma

Voz 4 33:34 tiempo haciendo comprender sí sí sí sí sí

Voz 0460 33:37 con mucha quiero decir con también las cosas a cambio bueno yo intento da por lo menos bueno a un payaso de que entretenga claro pero voy a cambio de eso la gente me da comprensión carga

Voz 4 33:49 ya la avalancha queda afinada

Voz 6 33:51 yo lo que quería comentar hoy

Voz 4 33:56 qué pasa por caso porque mueven la boca que pese clavo que no vaya con lo que digo claro por supuesto en el vídeo de aquí si a ver pero no sólo pasa aquí en el estudio eh

Voz 3 34:08 pero esto ya lo dijimos hace tres meses perdón perdón

Voz 4 34:14 los ochenta cuando había un escaparate con una plata

Voz 3 34:17 decir te quedaba claro es verdad con la gente echó baila tarde problemáticas se puede decir de

Voz 0460 34:24 de canal de calas entonces también tenemos donde caladas aquí en España que es que bueno que parece que la justicia española está intentando averiguar qué pasó y el dos mil diecisiete en Cataluña cuando todavía no se han dado cuenta de lo que pasó en España en mil novecientos treinta y seis nota no está claro eh no está claro es que hoy mismo hoy mismo esto lo decían varios periodistas entre ellos Pepa Bueno estrella la Cadena Ser que hay una especie de patinazo no sentencia no lo que es una una especie de acta lo que al vuelo la declaración del Tribunal Supremo acerca de la exhumación de la exhumación o de la suspensión cautelar de la exhumación de Franco Illes que ellos han tomado claro siempre hay dos versiones de ver la historia la de los ganadores la de los vencidos pero vamos a ver ahí hecho objetivo que no hay que distorsionar en la del Tribunal Supremo dan por dan por bueno la cronología golpista asumen que la cronología golpista juega cuando Franco se declaró asimismo jefe del Estado todavía existe Azaña a una estará sí pero entonces el Tribunal Supremo en su sentencia firme pese a todo el mundo dice Gaspar tenía bastantes parece que no se sabe la historia realmente de de como sucedió en esos años que realmente en lo no se puede decir objetivamente que fuera jefe Estado una guerra civil Jaro quiero decir que no acabó en cambio hay edición

Voz 4 35:46 porque Franco fue Jefe de Estado jefe de

Voz 0460 35:49 lo de España desde el esta fecha Juancho julio era de una confusión bastante ridícula entonces claro la justicia española diciendo lo que pasó como digo nos aclara una especie de calas la justicia española también regulando el alquiler

Voz 6 36:04 nacional sin que se sepa todavía lo que está pasando en la basílica del Valle

Voz 3 36:10 caída

Voz 17 36:11 quiero decir

Voz 3 36:14 sé que acabó todo muy atentos se refiere

Voz 0460 36:17 se quiere frenar el el Airbnb

Voz 18 36:20 hoy llega el viernes

Voz 0460 36:23 hay que mezclar más cosas dijo que siempre alguien de caladas que decir Si no saben muy bien todavía lo que pasó

Voz 0470 36:30 más regulando cosas muy de ahora no pierdes

Voz 0460 36:33 el Tribunal Supremo asume la cronología golpista en el acta de la estimación de Franco dice que si Sex sumara a Franco literalmente eso sería como lo que pasó al final de la película de Indiana Jones y en buscar el Arca perdida

Voz 4 36:47 lo ha dicho el Tribunal Supremo palabra por palabra

Voz 6 36:51 y luego añaden también

Voz 4 36:54 dicen que la última película de John Rambo que parece que está buena

Voz 0470 36:58 cuál es lo he entendido

Voz 0460 37:01 Indiana Jones en busca de la pérdida ha visto al final la La Caixa

Voz 4 37:06 hace mañana con lo otro

Voz 0460 37:08 qué demonios es como si se le

Voz 18 37:11 esperaran multitud de demonios

Voz 0460 37:13 de demonios

Voz 6 37:15 puede pasar esa entonces Tibi dice

Voz 0460 37:18 en que la última de John Rambo recibió el Supremo lo dicho Rambo cinco si está buena pero luego yo es difícil interpretar la letra impresa pero yo a leerlo yo mentalmente lo yo creo que eso

Voz 4 37:33 texto y la última Ramos

Voz 0460 37:39 porque ello se interpreta la imaginemos que fuéramos Los Simpson

Voz 3 37:46 entonces

Voz 0470 37:48 cuando lo de que esquirla Hawst y yo al oír Franco Airbnb yo pensé por ahí hacer música que alquilamos el hueco que eso eso eso es raro pero el entiende que se veía venir sin embargo no has optado

Voz 3 38:03 porque he dejado ese cabo suelto muy muy

Voz 0470 38:05 por otro lado quiso un maestro el que preferí ante déseles Hijas de la es el elegido empiecen antes de rematarlo obvio preferido irme a lo confuso si si sumamos a Franco y que pongamos Haidar claro adiós Tchité y con Airbnb Franco que tenía buena pinta Hita ha sido lo de rap

Voz 0460 38:21 bueno yo me voy a lo de Rambo porque quiero decir una ves ya no saben muy bien los dato objetivo que sucedieron se de la Guerra Civil ya todo vale

Voz 4 38:31 no todo valga quiero decir ya lo está llevando por el lado

Voz 0460 38:33 sentimental cuando que el Tribunal Supremo se deja llevar por los sentimientos

Voz 3 38:40 imagínense exacto imagínese

Voz 4 38:45 imagínense que imagínese que el Tribunal Supremo fuera en Los Simpson y de repente les quieren quitar el bar de Mou Huelva de Lake gusta porque sí sí en Springfield quita el Badu Lake o el Sprins

Voz 0470 39:01 tenemos el Tribunal Supremo lo hace como lo ves no gusta no les blanco que no agota Papa

Voz 0460 39:07 no he podido conseguir conseguir un vídeo para ilustrar esto último que estamos diciendo qué es lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo

Voz 19 39:15 en el bar de modo andando no es no

Voz 2 39:33 tras explicar consolidó gracias por darme esta oportunidad una a comprender

Voz 0470 39:40 Iván pedir iba a pedir que quedaría permite un aplauso pero no puedo porque tengo que explicar lo que ha pasado porque la gente de la radio el polcas bueno ya es una putada porque es de las pocas veces que explicarlo rompe se entiende

Voz 3 39:52 haciendo una canción hace un gesto de lo único que es la claro

Voz 0470 39:54 el primero es este lugar y en el burdel que lo que sea un montaje Isabel del vallado caído por tanto queda gracias sí sí muy para topillo aprovechó para Ignatius

Voz 4 41:00 la vida moderna es que Pedro Sánchez sume a Franco diciendo soy el presidente del Gobierno

Voz 2 41:08 acompaño

Voz 0470 41:16 mi frase favorita el dos mil diecinueve sin duda es poco pero sería muy bonito muchas desatado porvenir me trae a la gente que no se enviando definiciones seis años después impuesto para Ignatius

Voz 2 41:28 es el una planta para el espinazo

Voz 3 41:32 qué tal la vida en la montaña

Voz 2 41:34 ella