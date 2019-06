La partida de nacimiento de Cristobal Colón desvela que era de New Jersey

Voz 1 00:00 la patria una marca yo no veo rojos y azules yo creo españoles y Balbino pues el mercado

Voz 2 00:13 ahora ellas idiomas matarle la inmensa

Voz 1 00:15 mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe play mano suyo tu problema

Voz 4 00:46 con con los representantes de Ciudadanos para hacernos fotos las tenemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra mujeres con nuestros hijos donde llegas sí sí

Voz 0313 00:59 a ver quién está hoy en Todo por la radio en La Ventana

Voz 5 01:01 yo creo que está Toni Martínez sí lo está confirmamos Especialistas secundarios Nerea Aróstegui crea la veo Javier Coronas cómo estás muy bien del taxi Axel luego cuenta entonces altas vale sí sí sí sí sí con mucho orgullo

Voz 6 01:19 las buenas tardes Eloy cómo estáis

Voz 5 01:22 oyente para coronar a si tú no tienes oyente en estas semanas orientan e igual oyente oyentes hoy entre para coronas nueve cero dos catorce sesenta sesenta a partir de ella ya se va

Voz 0230 01:36 venga yo yo yo comenzamos vea comenzamos en una frase de hace meses que hoy se ha vuelto a escuchar es una frase de quién será secretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez es una frase en la que hace un elogio de un diputado del Partido Popular

Voz 1674 01:50 pero lo hace un poco avergonzado

Voz 7 01:53 llevó rato comenzando me lo de como se que esto grabada ya para la historia en los anales este país no sé si me voy a arrepentir lo creo que lo voy a decir y quedan el diario de sesiones nunca se que les fuera decir algo a alguien así esta cámara menos un diputado del Partido Popular pero creo que lo vamos a echar de menos

Voz 0230 02:11 es como se les va quedando un hilo de voz pensando madre mía lo que estoy diciendo elogio de un adversario seguimos escuchando

Voz 7 02:18 decir algo que que creo que es de las cosas más bonitas que se les puede decir quién es usted una buena persona y les ponen humana

Voz 0230 02:27 bueno esto es más curioso de lo que parece porque en España muchas veces la discusión política se basa en querer demostrar que el adversario es peor persona Se debate muy poco sobre ideas sobre soluciones pero se debate mucho sobre si es ladrón un mentiroso o es vanidoso hasta el punto que un diputado le puede costar admitir que alguien de otro grupo es buena persona es algo cuando se hace pues muy comentado otra frase muy comentada de Santiago Abascal es una frase para gran Isaías por qué Abascal se refiere a la actitud de Ciudadanos que les piden que apoyen gratis a gobiernos de PP y Ciudadanos aussie arriesguen a gobiernos de izquierda Abascal responde así a mí me ponen entre la espada mucha gente ha señalado que esta expresión poner entre la espada no es que te den a escoger qué prefieres Python pero parece que lo que quiere decir Abascal es que si le ponen la espada en el pecho pues es si él se lanza contra la espada gritando

Voz 8 03:39 lógicamente contra la pared no puedes ir un poco no pues bueno es que si está a devolver pero no es que él escoja la espada en el sentido de que le dan unos que él se lanza contra la espada era por defenderle las reglas

Voz 0230 03:53 la política siempre son difíciles pero hay países peores eh Corea del Norte sin ir más lejos las relaciones entre políticos son tirantes a veces tan tirantes que dejas de ver a alguien unos días y todos piensan

Voz 1674 04:08 y no

Voz 9 04:10 no siempre es así Nerea no está aquí lo cuenta lo cuenta la CNN insistieron medios de Corea del Norte el equipo de trabajo que es envío para negociar con Estados Unidos

Voz 5 04:18 había desaparecido se aseguraba que habían sido

Voz 9 04:21 la ejecutados de uno de ellos de King se ha asegurado también que se encontraba en un campo de trabajo reeducación ideológica en el norte del país como castigo por la falta de acuerdo con la cumbre en Estados Unidos sobre desnuclearización

Voz 10 04:34 pero ha reaparecido esta semana junto a quien no

Voz 5 04:37 en natación oficial así que a las informaciones más viable solo

Voz 11 04:45 y el del sol

Voz 5 04:51 los twiterías a tope con la propuesta

Voz 12 04:56 mística de Beatriz a ojo debería

Voz 13 04:59 los empezara a popularizar la expresión exhumar a Franco como para eso que empiezas con muchas ganas y no sale bien desde la señala d3 por ejemplo este proyecto es una exhumación de Franco por el último disco de Arctic Monkeys es un poco más

Voz 12 05:14 sigue atención porque si quisiera el programa La voz podría cubrir todos los estadios del ser humano proponen

Voz 13 05:19 en la voz embrión La Voz Kids la voz la voz senior la agonía

Voz 12 05:26 mensaje de J pintor para toda esa gente del de salero del de esos mira perdone

Voz 13 05:32 hola no esto es el hombre

Voz 12 05:35 rana acostada sobre las consecuencias imprevistas de tomar decisiones al azar le dije a mi novia

Voz 13 05:41 lanzara un dardo al mapa a ver dónde ir de viaje ya tocado ir al veterinario anima tú

Voz 12 05:47 ya acabamos las letanías con Unicornio peli Rosa el drama de las tallas en las tiendas de ropa

Voz 13 05:51 no me medida aprobar una diadema en Stradivarius y resulta que era un top

Voz 16 06:03 eh

Voz 17 06:10 a vale

Voz 0230 06:37 vamos con una noticia de hoy la cuenta Aimar Bretos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0027 06:40 ya aquí en España el Ministerio de Educación está dispuesto a estudiar la reforma del examen de selectividad tras las quejas de varias comunidades sobre la supuesta disparidad en el nivel de exigencia

Voz 0230 06:51 misterio de Educación está dispuesto a estudiar debería haber un solo examen de Selectividad en toda España un examen unificado una misma prueba para todos los alumnos

Voz 5 07:00 sí

Voz 18 07:03 bueno

Voz 5 07:09 algunos gobernantes autonómicos se quejan con indirectas aquí algunas autonomías que hinchan las notas aquel lugares de España donde el examen de selectividad es un timo

Voz 0230 07:21 importancia porque saca una nota muy alta en bachillerato y en Selectividad te da para matricularse en Medicina por ejemplo que es una carrera muy solicitada o en doble grado de Física y Matemáticas doble grado de Física Matemáticas pide una nota muy alta este asunto se escapa de nuestras manos si un examen es más fácil que a otro en una comunidad autónoma bueno otra puede haber alumnos muy bien preparados que queden fuera en detrimento de alumnos menos preparado

Voz 1 07:45 la parte de Miami a de Puerto Hurraco hace estas cosas

Voz 0230 07:48 todo el mundo sabe que en España esto lo sabemos todo el mundo sabe que en España a partir de los dieciséis años se mete a los estudiantes en un sistema de estudio a presión como si fuera un plan para tenerle sedados en una edad que se disparan las hormonas pues se pasan dos años locos estudiando desde que entran en Bachillerato comienzan a hablarles de

Voz 19 08:09 eh

Voz 20 08:12 no no

Voz 0230 08:17 que lo serás

Voz 21 08:20 tras estudiar Filosofía

Voz 22 08:22 a o periodistas

Voz 20 08:26 que la periodismo está supermercados lava

Voz 23 08:31 vamos a llevarnos bien porque si no van a Perón donadas de Osetia

Voz 0230 08:34 es conocido que el segundo curso de Bachillerato es una presión constante de cara a la selectividad

Voz 1510 08:39 yo no sé ya donde ligar te lo digo en serio

Voz 0230 08:42 de esos que hacen esos exámenes de lengua habla ya tienen dieciocho años y pueden votar lo malo es que son relativamente pocos para conseguir un gran cambio porque son trescientos mil son muchos pero para conseguir un si fueran seis millones los pensionistas la selectividad sería gratis hace unas semanas el Banco de España pidió que se reformen las pensiones antes de que haya tantos pensionistas en España que sólo con el voto de los jubilados haya mayoría absoluta que es una manera de decir que tiene el Banco de España de menos prisa que bien lo viejo y hoy ha pasado otra polémica con la Selectividad ha sido por el examen de Matemáticas de Valencia escuchamos a un estudiante

Voz 24 09:22 el la gran dificultad y el problema se centraba en la extensión del mismo que era muy largo

Voz 0230 09:31 la extensión la dificultad estaba en la extensión era muy largo a lo largo eh si fuera el mismo examen en toda España los estudiantes se cabrea cuando salen del aula al profesor les sonríen le dicen rival pues ya pues van a otra cosa no

Voz 25 09:49 el problema si

Voz 0230 09:51 también es más difícil el de Valencia que el de Cataluña o el de Canarias sol de cualquier otro lado porque los alumnos de Valencia quedan en desventaja escuchamos a una profesora de matemáticas de Valencia Gemma Barreda que ha dicho esta mañana en Hoy por hoy que a ella no le dio tiempo de hacerlo

Voz 5 10:06 el Orain

Voz 24 10:09 que iba a toda castaña todo

Voz 0230 10:12 la castaña la población ante estos debates la población adulta se divide en dos grandes grupos el grupo que piensa pobres chavales el grupo que piensa ñoña una guerra el estaba yo son dos son dos grupos sale esto en cualquier conversación se forman estos dos grupos y eso que se trata de matemáticas que es una asignatura de respuesta clara tiende a ser respuesta inequívoca cómo se evalúa los exámenes de Historia imagínate que te toca guerra civil vaya te preguntan desde cuando Francisco Franco jefe del Estado esto es la selectividad según el Tribunal Supremo Francos jefe de Estado fue jefe del Estado desde octubre de mil novecientos XXXVI estos jueces del Tribunal Supremo donde estudiaron Historia aprobarían la selectividad el auto del Supremo afín

Voz 26 10:59 más que Franco fue Jefe del Estado de España desde el uno de octubre de mil novecientos treinta y seis tres meses después de alzarse contra la legalidad una manera muy franquista de ver la historia porque entonces que era en ese momento el presidente de la República Manuel Azaña

Voz 0230 11:14 ahora te toca de profesor de toca de profesor el juez del Supremo le contesta

Voz 21 11:19 señor Gabilán siempre hay margen para la interpretación

Voz 0230 11:22 y con el recuerdo no sólo con la historia con el recuerdo mucho más por ejemplo al golpe de Estado del veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y uno que momentos de violencia recordamos pues habrá quien recuerde los disparos las Cortes no habrá quien recuerde los tanques en las calles de Valencia salieron tanques a la calle no no hacen multitud

Voz 23 11:41 los talleres ate contra ruido yo no sé hacer ruido de tan que haber Frantino como es ruido de

Voz 5 11:46 es un abrazo gesto no no no no

Voz 0230 11:51 habrá quien recuerde a los diputados secuestrados por ejemplo encañonada un poco de violencia también poquito a los principales líderes políticos encerrados en una sala a punta de pistola todo eso son cositas que quieras que no es poco violentas en cambio el fiscal Fidel Cadena cree que podría llegar a considerarse que la única violencia física que hubo el 23F fue una zancadilla lo dijo ayer en el Tribunal Supremo para justificar para explicar la violencia del se explicó el fiscal claro si miramos sólo la violencia física acabaríamos discutiendo el 23F porque total violencia física diríamos sólo hubo una zancadilla lo escucha

Voz 27 12:26 pues hubiera pasado por ejemplo que el 23F se discutirá identificar porque el ejercicio de toda violencia como se dice por la doctrina de una manera generalizada pues afecta a la intimidación ya que la existencia de la violencia física pues queda limitada Baixas zancadilla en a ese zarandeo al teniente general Gutiérrez Mellado que en paz descanse por tanto podría discutirse hasta la tipicidad de ese de ese alzamiento militar del 23F

Voz 0230 12:54 claro esto te toca el selectividad que haces la historia es una caja de sorpresas y ahora algo completamente diferente

Voz 5 13:07 no era una película de ciencia ficción presenta no lo decimos que quede así

Voz 29 13:13 no es justo ni serio el hombre del flequillo cambiante una mujer de las camisetas utilicen a la Abogacía de la Generalitat contra quiénes fuimos presidentes del Gobierno valenciano es una un escándalo

Voz 30 13:25 de primera magnitud

Voz 5 13:28 el hombre

Voz 0230 13:30 del flequillo cambiante quién habla es Francisco Camps expresidente de la Comunidad Valenciana se refiere al actual presidente el socialista Ximo Puig como se sabe Francisco Camps Francisco Camps es sabes Calvo Ximo Puig se peinada con raya al lado pero Camps denuncia que ese flequillo es

Voz 0027 13:49 incluso en estos pues no es tan fácil volverse loco como Crist

Voz 0230 13:52 el problema es que Camps dice que sus problemas judiciales son resultado de una persecución política manejada por el actual presidente de la Generalitat al que llama el hombre del flequillo cambiante y su vicepresidenta Mónica Oltra que es la mujer de las camisetas y ya hay elecciones en Dinamarca el vais bastante nórdico países donde todos riguroso el gusto por las cosas bien hechas que se dirigen los nórdicos incluso los fachas somos fachas fachas oye como Dios manda hoy leemos que la ultraderecha en Dinamarca tiene un señor que quema ejemplares del Corán envueltos en bacon ah pero esto sí que este para poder más atento hecho acento hecha eh aquí con dos cositas pruebo nervioso madre mía todavía tenemos margen en Dinamarca han gobernado los conservadores y los liberales pero con la influencia de estos señores del Corán con bacon y ahora severa qué piensan los daneses de esta alianza que son siempre muy difíciles para la alcaldía de Barcelona por ejemplo Ada Colau tiene que decidir si hace alcalde al independentista Ernest Maragall o acepta los apoyos que le ofrecen para ser ella alcaldesa contra los independentistas es una decisión complicada que le espera Ada Colau si apoya Arnes Maragay esta mañana ha hablado en TV tres el presidente catalán quinto

Voz 31 15:11 no

Voz 23 15:15 ayer ya hablamos de esta serie lo que hacemos en las sombras eh vamos no voy a hablar más ya solo y sólo en una décima hasta esta comedia de vampiros en la que hay un personaje que sale en el primer capítulo es spoiler está gustando mucho mucho es un personaje que es un vampiro especiales un vampiro energético que no se alimenta de la sangre de sus víctimas sino de su energía les aburre pero más que aburrir les les les es más que eso les absorbe la energía con su presencia bueno es es que Víctor Ros es un vampiro energético es un político que no solamente no hace nada es que absorbe las energías a su alrededor consume a todos

Voz 0230 15:52 esta mañana he dicho en TV3 que Arnes Maragay tiene que ser alcalde de Barcelona que tiene que ser alcalde independentista y ejercer de alcalde independentista y esto le irá muy bien a él porque él tiene un plan para cuando haya sentencia el juicio el plus es este plan consiste en llamar a todos los alcaldes independentistas de Cataluña para que vayan a verle con la bala del mando es su plan es que paradistas jugar tapando todo independentista y seremos todos independentistas y todo era independentista lo miraremos al mundo pues independentista así todo independentistas le preguntas sobre sanidad yo respondo Independent mechas independiente independentista me pregunta sobre el empleo respondo independentista varados independentistas depende es un vampiro energético que a su alrededor la gente gente que sólo con su menciona no es posible que muchos

Voz 23 16:49 notas que mira a su alrededor la gente se va consumiendo

Voz 1 16:55 el camina a Pepe porque ya hace mucho

Voz 0230 17:10 son complicados los pactos para todos el Partido Popular se ha reunido porque antes es complicado que se ha reunido por separado con Vox y conciudadanos pero no sólo por separado con unos he visto en Madrid y con nosotros en Zaragoza muy separados el secretario general del PP Teodoro García Egea pide generosidad normal por lo menos que se acerquen a Guadalajara porque el viaje el de sale por un pico generosidad cada vez estamos cogiendo el papel que tenía

Voz 32 17:36 os pido que se mide caso

Voz 0230 17:39 esto como el andaluz para poder exportarlo

Voz 32 17:42 a otras regiones

Voz 21 17:44 buenas sensaciones generosidad pedimos generosidad de todos

Voz 13 17:50 lo que me gustaría ya me gustaría tener un aspiro allí

Voz 12 17:55 vamos con la sólo fenómenos paranormales con ángel de la guarda que la cosa

Voz 33 17:58 muy liada quita el amigo cinco hola hola qué tal buenas noches y bienvenidos un poquito a la ficción del miedo verdad la ficción de la caquita este del espacio en el que

Voz 34 18:08 todo por la radio amigos se convierte en el canguelo por la radio

Voz 13 18:12 y hoy la nave del misterio va a aterrizar

Voz 34 18:16 en la isla de plástico que flota en el océano Pacífico en el océano Pacífico

Voz 13 18:22 y que como sabéis bien atención igual a Francia España Alemania yo Media Mark todo junto más tensión a profesor Antón Torrejón buenas tardes y gracias por venir aquí al

Voz 12 18:35 hola buenas tardes Pepa Bueno no bienvenido sea

Voz 13 18:40 bueno yo hace seis años estudiando continente plástico del que hablan con los informativos los ecologistas continente de desechos que va a la deriva

Voz 12 18:50 adherir a la deriva me trasladé hace seis años está allí para estudiar de cerca no esa gran masa de como me gusta llamarla de mierda

Voz 33 19:00 el lugar es el descubrimiento descubrimiento que dice se da por hecho que sí

Voz 13 19:04 la fama la forman plástico iba fuera de todo tipo pero tú descubrí Chago realmente desconcertante

Voz 12 19:11 sí lo han vuelto todo en mi libro Ángel titulado No sus lo vais a creer

Voz 13 19:17 ya en el título ya el título de Liga uno habla de un descubrimiento asombroso no favorece escribir

Voz 12 19:27 sí lo bueno

Voz 13 19:29 por qué descubrió ahí profesor Antón viviendo encima de esa isla

Voz 12 19:33 pues no sólo vais a creer en descubierto entre montones de plástico

Voz 13 19:37 el pequeño cofre que contiene pues el cofre contiene una lógica vamos

Voz 12 19:48 un cuaderno mito musical resulta que está a la partida de nacimiento de Vara vientos bien atención Cristóbal subió musical era de nacimiento Cristóbal Colón

Voz 13 20:11 la partida de nacimiento de Cristóbal Colón Interior series hay una gran polémica en espetó y tú ahora en directo a las tres y cuarenta y cinco de la madrugada no baza de por donde nació el descubridor de América no

Voz 12 20:23 pues sí lo suelto ya sin música minado la sube sube sí ya sé americano con el americano americano explicaría porque llegar a América ya se sabía

Voz 6 20:37 bueno esto amigos subir muy eficaces y esto cambia toda misma entonces descubrimiento fue puro postureo entonces profesor es verdad

Voz 13 20:50 sí de América totalmente cómoda atención porque me dicen que ya están llegando las primeras canciones dice Marta del Vado Donald Trump ya ha dicho algo no

Voz 35 20:57 así es Ángel de la Guarda Donald Trump acaba de tuitear lo siguiente literario

Voz 5 21:03 estoy en shock por lo que acabo de esquí

Voz 35 21:05 estar en el idioma todo por la radio Cristóbal Colón nació en y Chelsea o Mainat foto y una si no descubrimos nosotros mismos Amazing Amazing Pipol Europa panda de luz

Voz 6 21:21 lo que lo que vemos

Voz 35 21:26 la del espera espera espera que acaba de el otro tuit en el que se ve la bandera de la Unión Europea y tres emoticonos de Caca sonrientes no no no

Voz 6 21:34 está bueno

Voz 35 21:37 dos pero anotara otro juicio ole por Pepa Bueno Angels Barceló Amazing sin People grandes profesionales que seguramente nacido también en You e6 A e6 A e6

Voz 6 21:50 para arriba eh bueno gracias Marta Camelot nada pues mira a las reacciones en la nave del misterio de pena

Voz 13 21:58 con la satisfacción de hacer siempre lo primero hacen información inquietantes

Voz 6 22:02 despegamos buen viaje a ti profesor oye ahora

Voz 5 22:07 hablando de viajes corona pasaba

Voz 21 22:11 pero es muy metafísico muy bonita y muy romántica me montado en un taxi para la de un señor que un chico vamos un chico joven y delgado muy guapo atractivo que se Álvaro cuando dentro estaba sonando y la canción de drogas

Voz 5 22:26 ha puesto esta tarde efectivamente sí sí digo no

Voz 21 22:29 mejor recibimiento

Voz 36 22:31 ha puesto engañoso

Voz 21 22:34 oye pero al final pero casi casi en ha dejado un señor respetable su cliente ya está quedamos fuera pero de muy buena

Voz 5 22:43 esto sí es muy bonita chavales pero éste no se Whatsapp

Voz 1 22:59 la Ventana con Carles Francino en La Ventana

Voz 0313 23:16 yo en un ratito las historias de Jan

Voz 5 23:19 el Coronas perdona tenemos conexión directa nueva conexión con Marta del Vado el universo Tram

Voz 1 23:28 Trump seguro que bien no para

Voz 37 23:33 muy bien

Voz 6 23:42 de momento siguen Reno

Voz 35 23:45 de momento es si siguen Europa la verdad es que lo siento pues Begoña Arce que le ha tocado cubrirlos pero que me encanta que trance a Trump cuando viaja al extranjero para que veáis también

Voz 5 23:54 la gestión del comercio justo estos días

Voz 35 23:59 bueno yo quiero descartar rescatar dos momentos maravillosos de esta gira que estoy viendo desde la distancia Rivero esté en el que dice en rueda de prensa con Theresa May que no ha habido

Voz 1510 24:09 te estás contra él no

Voz 38 24:12 ah bueno Aaron si el y provechosa

Voz 0230 24:15 solar

Voz 35 24:17 lo dicen que ha habido protestas pero que no ha visto ningún asegura que son todo Fake niños según la revista Time alrededor de medio millón de personas han marchado en todo Reino Unido contra la visita

Voz 1510 24:33 sí dentro estadounidense doscientas cincuenta mil sólo en Londres aunque tras doce años lo que pasa es que este presidente ya sabéis que tiene un problemilla para reconocer la realidad esto pues hay veces que la hace quedar en evidencia le pasó justo antes de empezar este viaje por Europa que en una entrevista con el periodista británico que le preguntó por unas críticas que Megan marquen la actual duquesa de Sussex hizo antes de ser duquesa

Voz 0230 25:00 entonces no

Voz 39 25:02 sexo con una chica o me qué crisis convencionales

Voz 1510 25:07 le pregunta que qué piensa sobre las declaraciones que hizo durante la campaña electoral de dos mil dieciséis en las que marque el dijo que daría Canadá citarán sigue saliera elegido el presidente dice que no sabía que había dicho eso que no sabía que Megan Markel era Nàstic era asquerosa

Voz 39 25:25 como quiera esas decisiones le así

Voz 1674 25:28 no no existe

Voz 1510 25:31 bueno pues dice que no lo dijo luego

Voz 35 25:34 grabación se hizo pública y aún así insiste

Voz 1510 25:36 en Twitter que no lo dijo y no sólo eso sino que aseguró que son Fake News que CNN en New York Times deberían disculparse por contar una mentira como Aisa escucharlo otra vez escucharon el Nàstic

Voz 39 25:46 que era ese señor Chaves de así

Voz 1510 25:49 pues eso Fame hijos nada

Voz 1674 25:52 no

Voz 35 25:55 esta semana hemos conocido este parece

Voz 1510 25:58 te Mazo que el Gobierno de Estados Unidos está empezando a investigar a las grandes compañías tecnológicas por posible monopolio hablamos de Amazon de Google de Facebook esto viene después de que uno de los cofundadores de Facebook apareciera públicamente a los medios de comunicación hace menos de un mes pidiendo al Gobierno que intervenga contra el monopolio de esta empresa y proteja los derechos de los ciudadanos voces portero nada

Voz 0230 26:24 quizá

Voz 40 26:26 el archivo decía que el feto

Voz 1510 26:29 de hoy no es el mismo que fundó junto a Mark Zuckerberg que en dos mil cuatro dice que ahora es una empresa mucho más grande más poderosa sobretodo que subdirector Kerber tiene un poder prácticamente absoluto sobre el sector de las redes sociales lo que le permite fijar las reglas sobre privacidad decidir qué contenidos son aceptables acabar con cualquier competidor comprando lo bloqueando lo lo que es más grave qué dices Lluch es que tiene la capacidad de controlar los discursos y los mensajes dice que no hay precedentes de que una sola persona pueda organizar influir o controlar las conversaciones de dos mil millones de personas según Schutz el Gobierno de Estados Unidos tiene que hacer dos cosas romper el monopolio de Facebook antes de que Unicef unifique los sistemas con las otras dos redes sociales que controla Whatsapp Instagram irregular la compañía para que sea más responsable ante los ciudadanos este tema preocupa mucho aquí en Estados Unidos tanto a republicanos como a demócratas que están estudiando cómo regular este nuevo mercado por el poder que están recabando de millones y millones de ciudadanos en todo el mundo no por la capacidad de influir que tienen en la opinión pública incluso como hemos visto aquí de interferir en los procesos electorales como las autoridades aseguran que pasó en dos mil dieciséis con con Rusia Mazo no preocupante de la alta política

Voz 35 27:48 a lo mundano no sé si habéis leído una crónica maravillosa de Sandro Pozzi en el país sobre una plaga

Voz 6 27:53 las ratas

Voz 35 27:56 de esto ya hablamos en alguna ocasión por la Champions y si es un tema que me encanta porque todo el mundo caído nada York lo ha podido experimentar

Voz 1510 28:07 E incluye también Washington porque aquí también tenemos una plaga igual muchas veces no distinguimos a las ratas de las ardillas de lo grande GESOP techos Sandro cita un biólogo que asegura que

Voz 35 28:17 que los gatos no pueden ser la solución porque letón

Voz 1510 28:19 cambio de las ratas del tamaño que tiene

Voz 5 28:22 sí

Voz 35 28:25 bestia cuenta que el alcalde de Nueva York Bill de Blasio

Voz 1510 28:28 destinado treinta y dos millones de dólares del presupuesto municipal a es las hay brigadas de ciudadanos que salen por las noches con sus perros de caza para para ir a tocarlas y si yo les pregunte si nadie ha pensado en poner contenedores porque como sabéis aquí es muy de sacar las bolsas de basura y dejarlas allí en la calle durante horas no pero bueno hasta los conductores de Metro han llegado a hacer apuestas saber quién fotografía la rata más grande hicieron una web donde la gente podía incluso votar esta semana se ha hecho viral Un vídeo de una errata que subía por la barandilla de un vagón a raíz de la gente ha empezado a publicar pues los vídeos que ellos han ido grabando de las ratas que han visto no mi preferido es uno donde se dentro

Voz 5 29:08 a ver cuál es esa moviéndose sólo por el suelo y más

Voz 1510 29:11 o cómo por los trozos de pizza

Voz 35 29:13 Pozo de pizza moviéndose por el suelo

Voz 5 29:16 pues como la mili

Voz 41 29:23 una de las millones de paradoja diga que tiene este país no es la ciudad más caras del mundo está infectada de arriba a abajo por por la plaga de ratas

Voz 1510 29:31 una cosa más que quiero recordar la semana pasada empezó en Arizona el juicio contra Scott Warren un voluntario de la ONG No más muertes a quién le pueden condenar a veinte años de prisión por ayudar a dos migrantes indocumentados que acababan de cruzar la la frontera hablamos con ellos

Voz 21 29:48 sí sí sí

Voz 1510 29:50 vale pues ya están en mitad del juicio la persecución y la criminalización contra los activistas y voluntarios que ayudan a los migrantes también están en el punto de mira de esta Administración hasta este extremo la Fiscalía pide veinte años de prisión para este voluntario comida y cobijo a dos migrantes indocumentados Mullor en queda esto

Voz 12 30:14 con quién

Voz 5 30:20 estamos nosotros con Javier Coronas

Voz 21 30:22 ahora sí sabemos con quién hablamos sabemos el nombre eso sí hay que recordar que la sección consiste en que tenemos que demostrar que las personas que trabajamos en la SER sabemos con los oyentes con los que hablamos o a los que les hablamos y ellos no pueden responder en este caso hoy tenemos a nuestro oyente que se llama Al Ain os aseguro que es muy difícil la sección de hoy os aseguro que es muy difícil que veis cuatro acierto porque es que es porque claro es complicado es muy buena persona pero otros nombres digo complica muy complejo yo hoy os toca por sorteo participar por Barcelona Toni ya Armand simientes ir por Madrid Carlas y también a Marta que en el extranjero y quieras que no hay que hacer oiga Marta los paleño Alain desde ratas

Voz 6 31:12 Alain buenas tardes

Voz 21 31:16 bueno sabes que bastante hartar siempre tu las respuestas correctas lo sabes no es único concurso entre sí donde el va a acertar siempre sus respuestas correctas empezamos por primera pregunta desde que ciudad llama a la in Zamora

Voz 1674 31:30 Ibiza Cuenca o Asturias a ver un poquito que te pille Leko Leko

Voz 5 31:37 habla primero de Zamora yo yo yo estaba dejado hablar habla Alen habla

Voz 21 31:46 al bueno

Voz 24 31:48 las Galán Gemma Piqué Piqué a lo mejor que descubramos algún tipo de acento por mi parte pero puedo tener múltiples acentos sin ninguno

Voz 5 31:59 pero no sólo atentos por el eco de la microfónica digo Zamora Ibiza Cuenca Asturias Zamora como ciudad a lo loco bueno yo digo Zamora puede puedes ponerle candado si quieres

Voz 1674 32:19 no hay viéndolo

Voz 21 32:22 podemos nosotros yo sí sí debéis Marta Rueda al que tiene que te parece te fijes Honka claramente en Cuenca Ibiza Asturias porque además cuenta

Voz 1674 32:36 quizá Cuenca ICANN tras no Asturias candado bandas canarias

Voz 21 32:44 esto aquí ahora que vamos falta uno

Voz 5 32:49 que no lo has dicho y ha hablado

Voz 42 32:51 pero hemos dinamizado esto y lo está mirando vosotros

Voz 5 32:56 muy bien ganan harán de dónde está

Voz 21 32:58 llamando

Voz 24 33:00 pues yo creo que Carles Francino acaba de acertar de Asturias qué bien

Voz 5 33:05 a las pocas ciudades que Carlos

Voz 24 33:07 Carles tiene una ventaja y es que conoce la zona icono se el resto durante esta a Gerardo que sí

Voz 6 33:12 ah sí claro bailar

Voz 5 33:17 es como se llama al decir que no

Voz 21 33:24 qué instrumento toca

Voz 6 33:28 no no no

Voz 5 33:32 no porque has despistado y tiene un ritmo trepidante batería guitarra saxofón de pandereta muy difícil está también eh repiten quite batería guitarra saxofón Van der el saxofón guitarra saxofón

Voz 1674 33:44 el camino

Voz 21 33:45 yo digo mataría batería

Voz 1674 33:48 Marta guitarra saxofón Rosa saxofón Carlas que toca salón

Voz 24 33:56 es un saxofón

Voz 5 33:59 claro

Voz 6 34:01 yo también pero no hay truco aquí no

Voz 21 34:04 yo recuerdo yo recuerdo que Carlas nunca has acertado más de dos horas

Voz 5 34:08 sí sí sí sí

Voz 1674 34:11 cuántas veces ha robado Alain algo en su vida ninguna una dos o más de cien lo que suerte

Voz 21 34:22 de estarían Francisco que detuvo a ver

Voz 1674 34:25 ninguna ninguna yo digo dos dos Marta yo una una estoy yo

Voz 5 34:31 vi con más de cien que tiene pinta de llamas

Voz 43 34:34 en la cárcel de Cangas pero

Voz 5 34:36 no yo digo dos cuántas veces algo

Voz 6 34:45 alguien ha dicho que al Marbella

Voz 24 34:49 un robo me quedé me joven con una una Copa de fútbol tiene que yerra el capitán y cómo se olvidó para que tenía diez años corrobora

Voz 5 34:59 eso no es eso no es bueno y Pérez

Voz 21 35:07 punta

Voz 5 35:09 bueno sí el último Vázquez dicho te quiero

Voz 0230 35:11 es una pregunta muy bonita cuando fue la última vez que he dicho

Voz 1674 35:14 quiero si hoy ayer nunca o a los catorce años

Voz 5 35:20 hoy digo yo digo

Voz 1510 35:23 yo también ojalá que hoy hoy hoy todos

Voz 5 35:25 yo yo ayer va a Corona Arman nadie

Voz 21 35:29 latino Alain cuando sido la tú has dicho te quiero

Voz 24 35:34 pues ayer porque esta mañana me tuve tiempo siquiera liberados

Voz 5 35:37 no lo tiene dicho ayer yo yo confiaba en lo hemos Corona vamos dos uno los demás seguimos

Voz 21 35:49 ah sí que te de este anoche Galán alcachofas con jamón rape judía verde One burguesa de

Voz 0230 35:56 yo con Woolas Barcelona

Voz 5 35:59 Gerardo Navas eso

Voz 0230 36:01 acaso alcachofas que más había sido claro

Voz 21 36:05 el día ves hamburguesa de pollo con Moulin de un rape rape guerra judías verdes yo estoy

Voz 5 36:13 o el rape la alcachofa no sé qué no diga eso

Voz 0230 36:16 no es temporada mi yo no no no no estoy

Voz 5 36:19 sí sí sí sí

Voz 21 36:21 te quiero pedir hamburguesas temporada no es temporada

Voz 5 36:29 es que esa canguro exótico hamburguesa convulsas venga

Voz 21 36:34 vale

Voz 5 36:35 para saxofón hamburguesa con saxofón tiene comer vale ya lo hemos se te Carles Domingo

Voz 6 36:48 no porque casos legales asturiano mucho menos margen piso

Voz 5 36:57 mira perfectamente

Voz 21 36:59 siguiente pregunta qué nivel de compañía tienes las ninguno serpiente Un canario o gusanos de seda os que siempre canario gusanos

Voz 5 37:10 bueno yo digo canario va a Angus a no declarar no quiero ganar Dior yo no yo no sé si esta mañana no lo sé yo creo que no tiene ningún símbolo gusanos de seda y cuatro opciones y cada una había dicho una opción ayer tenía que animal de compañía tiene ninguna no de animales de compañía

Voz 24 37:36 mi hijo mayor por desgracia es alérgico y no tengo ningún

Voz 5 37:40 tengo culpa mi hijo a favor

Voz 21 37:43 por favor llevas cuatro

Voz 5 37:46 pero no es que son darnos tu yo personalmente dices una cosa esto se casa Gerardo ya bien

Voz 21 37:52 y me presta ir ahí vamos al siete un cantante o una cantante preferida o un grupo un agrupa me da igual Rafael Rihanna Yves Montand cantante francés o hable

Voz 1674 38:08 el Junco el último coletazo a unos

Voz 5 38:15 nosotros Rafael Rihanna

Voz 1674 38:18 un montón y el Junco yo creo que claramente montan Toni desmonta

Voz 5 38:28 has hecho Francina entidad propia más nos da su marcha sumas todo hay que Junco

Voz 13 38:38 Rihanna Rafael ello El Junco Marta tú Rafael pues nada uno cada uno cuál es tu cantante preferido a Junco desde luego

Voz 6 38:55 sí la verdad

Voz 5 39:01 nosotros eh

Voz 21 39:05 es fantástico ganador fantástico Frantino

Voz 5 39:08 no has hecho pleno absoluto vamos a si se llevan tocadiscos de Iturriaga cuenta acertar más de cuatro dos que no acertaba siempre decía te está muy claro

Voz 0313 39:24 oye ahora en una pregunta en tú comes palomitas en el cine sí o no

Voz 24 39:29 hombre además es hoy el director de cine aquí de prende ser así que

Voz 0230 39:36 de vez en cuando no

Voz 0313 39:40 la película vale lo digo porque dentro de unos minutos después de las noticias de las seis las cinco en Canarias vas Boyero y hoy tenemos la Ventana el cine proponemos debate hay un cine en en Badajoz que ha sido multado una multa porque prohibe que la gente se lleve comida al cine tú dejas entrar pero claro pero

Voz 44 40:01 pues no te lo pueden prohibir dije el el

Voz 0313 40:04 el responsable de la multa ya permite comer palomitas y la fuente de tu negocio no es la alimentación sino el cine entonces bueno esa es la historia es la excusa para que hoy te matamos en La Ventana palomitas sí Paloma

Voz 5 40:16 ya no recuerdo nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta depende de qué depende depende de qué película de Nadine sí siempre hay runner no

Voz 1674 40:30 las dos establece que es él

Voz 24 40:35 yo yo incluso iría más allá antiguamente encantadas en el teatro sigue abierto gracias a atada al Ayuntamiento pues lo saben los domingos por la noche en verano solíamos escondidas asentado simplemente comprar un bocata de calamares bases cubano que se abierto y nos íbamos a comer evoca cada mares viendo la película son la noche por lo tanto es realmente lo importante es la película no hace ruido con las polémicas de bocatas de ganar es es también fundamental pero cada uno que coma lo que quiera yo que disfrute del espectro Bravo

Voz 6 41:10 muy bien imprevisión y ya veremos que hoy que Boyero pero

Voz 5 41:18 se escoró a mi me gusta que la gente

Voz 21 41:23 no solamente no comiera en el cine sino que sobre todo hablada como si le en el cuello con las manos en Calabria no hablen alto cubrió la donde el servicio del AVE tiene que ser el cine comer veinte comido de casa

Voz 5 41:38 claro con tu problemas de casa con tu pareja pantallita sino nazi mientras no se haga ruido Arman

Voz 12 41:47 yo ahora mismo a mi entender haga ruido los seres

Voz 21 41:49 las pruebas a todos los datos y las chupan

Voz 13 41:52 bastante antes de masticar

Voz 6 41:55 no no ordena eso sería no

Voz 5 41:59 bien se espera que empiece la primera palomita sí pero más allá de palomitas no es el cine

Voz 0230 42:07 surge la tortilla patatas

Voz 5 42:09 bueno en cualquier caso yo uno minutos La Ventana el cine palomitas sí o no ese es el centro del debate nueve cero dos catorce sesenta sesenta Alain muchísima gracia

Voz 6 42:17 bueno ya

Voz 0313 42:21 es el cine Un

Voz 13 42:22 la tele pero más no nombran

Voz 45 42:28 hasta qué pasa Marta Estévez solamente palomitas yo no tú no vales palos venga dominada vale venga gordo nada nada se come comen casa ayer estuvo Amaya en la resistencia una entrevista muy loca confesó esta cuestión familia

Voz 46 42:44 con la familia yo tengo un hermano y una hermana y un padre y una madre

Voz 1510 42:48 muy bien mi madre

Voz 46 42:51 luego mi padre se llama Ángel a los hermanos que haré mi hermana se llama Angela primero no se llama Javier

Voz 10 43:01 porque tú pagas está jugando al Tetris como tú

Voz 46 43:05 es pues no lo sé la verdad de me acuerdo de más que esto algo que me de camiones Javier y Ángel te lo juro yo de pequeña era como que lo daba por hecho pero fue cuando empecé a crecer bien empecé como plantea claro fue como ahora vaya mierda

Voz 10 43:20 y cuando ya se les acabaron los juegos de nombres ya Amaya lo primero que salía alfabético porque lo pongan a la pregunta

Voz 5 43:30 una entrevista nota de resistencias no es una novedad

Voz 18 43:35 di

Voz 5 43:39 bueno mañana más todo por la radio no mañana hay clase de música con ella que si no

Voz 6 43:43 yo normalmente si bien