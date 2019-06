Flash Deportes SER de las 18:30 (05/06/2019)

no hubo ninguna espantada no por decir muchas veces una mentira es una verdad eh yo fui cesado sacado de mi mayor sueño en su momento como seleccionador e hicimos cesados con lo cual eh y fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia alguna cláusula de que se iba a hacer efectiva después del Mundial no hubo nada más que eso digo por poner los puntos sobre las íes sobre ese aspecto

en fútbol internacional Infantino ha sido reelegido como presidente de la FIFA hasta dos mil veintitrés además hemos conocido esta misma tarde que el portero italiano Buffon ha anunciado su retirada del PSG Buffon no renovará el contrato que vence el treinta de junio estará por ver si se retira del mundo del fútbol o cambia de equipo y un último apunte en el mundo del fútbol hoy a las nueve menos cuarto empieza a la Final Four de la UEFA nación Leaks a la que no se clasificó España hoy la primera semifinal entre Portugal y Suiza mañana jugará en Holanda e Inglaterra Nos centramos ahora en el ámbito polideportivo concretamente en el tenis porque se ha cancelado el Roland Garros la jornada de hoy miércoles por culpa de la lluvia de esta manera los cuartos que se iban a disputar hoy se disputarán mañana y los ganadores de estos partidos volverán a jugar el viernes