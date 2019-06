Boyero declara la guerra a las palomitas: ¡Que la gente coma en su casa!

Voz 1 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal hombre pues como él tiempos gravísimo hasta raro bueno pero está

Voz 0313 00:07 lo interesante de la primavera de toda la vida ha sido esto no

Voz 0324 00:09 pero también te puedes pillar una neumonía porque no te pongas y ponerlo sobre calor y frío que soy muy clásicas y bendito sea el invierno si el poder refugiar tengo una manta viviendo cosas malas

Voz 0313 00:26 es el frío o el calor

Voz 0324 00:27 el frío y a medida que envejece tú que yo si no cuando te quiero decir quién el calor del verano era maravilloso en la en la niñez no porque además los relacionadas con las esas vacaciones interminables sí bueno y me imagino que el el cuerpo pero es que del del frío te puedes proteger están las mantas y están los no sé pero del el calor y sobre todo ya te contaba más veces yo viviendo en en un ático es como como como una pesadilla me remito aquello de al comienzo de del extranjero las el clásico de Alberto Daniel Maté a un hombre en una playa de Orán porque hacía calor un hombre al que no conocía en una playa

Voz 2 01:18 Haider pues bueno se es que fastidió que te obliguen a vivir en el ático ese que te obliga

Voz 0324 01:27 debo ahí llevo ahí toda la vida eh tal sí pues eso tienes vistas muy muy bonitas sí es es cosas indie terraza y tal pero el clima es muy raro porque luego vienen en invierno por muy protegido que lo tengas entra entra el frío pero vamos bendito bendito sea sea el frío para nosotros los los ancianos bueno

Voz 2 01:52 eh que Burger ya sabes que hoy tenemos debate en La Ventana del cine

Voz 0313 01:57 que es un debate recurrente además la noticia la recuerdo éramos hace un ratito en Todo por la radio recuerdo que el Instituto de Consumo de Extremadura ha sancionado a la sala multicines España que está en Zafra en Badajoz la ha multado con tres mil euritos por no dejar que los espectadores entren comida o bebida comprada fuera del cine cuál es el motivo de la de la multa el motivo de la multas que ya que el cine tiene su principal fuente de ingresos teóricamente en la exhibición de películas como permite que se vendan palomitas no tiene dice esta multa los argumentos de esta multa no tiene razón al prohibir que se entrenan otros alimentos esa es la noticia nosotros nos agarramos ahí para volver a resucitar ese debate eterno del cine palomitas y palomitas no no sé si preguntarte ya a tiro

Voz 0324 02:43 el otro día tuve tuve movida en un vine vamos me tuve que poner a dar gritos así con con una señora que llevaba no no palomitas yo creo que llevaba un carpaccio directamente de su casa y no durante hora y pico lo los ruidos era no sea no ya lo que comía sino pues eso mover todo en el resto se que supongo que todo el mundo estaba muy incómodo pero como siempre tuve yo que pegar las voces no ya que esto es un cine Osa que que deje ya de hacer ruidos que llevamos así no no contestó nada y tal pero vamos yo me puse muy nervioso era común son son hete insoportable dices joder que la que la gente coma en su casa o en los parques públicos siempre que haya papeleras cerca y no no no manche que estaba intentando ver qué Pepe

Voz 0313 03:40 hemos estado viendo pues está veinte

Voz 0324 03:43 dando ver Los Vengadores si he cuidado que son tres horitas Si ya te y esto yo reaccioné a la hora y media por ahí o sea que si quieres

Voz 0313 03:57 hablamos no no ahora mismo o Los Vengadores ahora mismo desde la ventana oyentes de La Ventana del cine palomitas si palomitas no nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero antes titular Boyero ha visto Vengadores en Game palomitas de no lo sepa el último capítulo de esta saga vengadores no sitúa cinco años después de chasquido de Tanos que acabó con la mitad del universo ahora el grupo de superhéroes deberá encontrar la forma de arreglar su derrota e intentar superar una pérdida que aparece realmente repara

Voz 3 04:35 en spots fan de sus cubren

Voz 4 04:39 que todas las decisiones teniendo

Voz 3 04:44 Versión Original inscrito pues es decir este drama acción

Voz 4 04:50 tú te sientes mal puesto de parte del día

Voz 3 04:56 que declaró que ir a la deriva por el de espacios sin la posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece tengo muchas ganas de saber qué te ha parecido

Voz 0324 05:05 porque hay mucha gente que habla bien de esta pero si no me no me extraña Si yo fuera un seguidor de de la saga no más que seguidor yo creo que la gente está es adicta no ha pues puedo entender que que sientan una emoción notable está muy bien hecha porque aquí al parecer aparece

Voz 5 05:27 eh

Voz 0324 05:28 todos los personajes de que yo evidentemente como no soy masoquista no lo no he visto todas las películas pero se juntan para la la batalla final entonces durante hora y media por ahí hay pues una exposición de están todos él Capitán América Hulk que Iron Men Todos contra el Tanos este tenebroso no que la y luego la hora final pues es la la batalla todo reconozco que primorosamente hecha mi problema es que que que es que

Voz 6 06:04 como no me interesan los

Voz 0324 06:07 Pereiro espero porque no no me han interesado

Voz 6 06:09 nunca no

Voz 0324 06:11 entonces lo llevé cómo pude aguantar hasta el final eso sí salió un par de veces ha a fumar Intel jo Street tres horas si es El Padrino pues aguantó sin fumar aunque sean siete pero pero con los venga pero vamos puedo comprender la el el éxito enorme de público gente no el reparto el reparto es espectacular no nos meten a todas hasta aparece Robert Redford Michael Douglas Michelle Pfeiffer es como echar toda la carne en el asador decir de qué es lo que pueda alimentar ahora a Hollywood pues películas como esta no yo entonces es un despliegue de medios impresionante pero los los dos directores codirige son hermanos yo creo saben lo que demuestra pues deben de ser no es un trabajo de mercenarios sino que deben de estar muy enamorados de esta saga Hay ni problema ya te digo desde de incomunicación que es que no no me va a este rollo pero como tenía que verla y me ha costado porque se estrenó hace un montón pero como hablan tanto de ella hay yo me gano la vida con esto pues cumplo o misión cumplida he visto los los venga pues mira

Voz 0313 07:32 los Vengadores en Game lleva recaudados

Voz 7 07:35 más de dos mil quinientos

Voz 0313 07:37 Llorens de dólares más de dos mil quinientos millones de dólares menos de cien millones de euros de Avatar sin contar palomita tanto el récord os intentar convertir a yo creo en la película seguramente seguramente bueno es que el fin de semana en Estados Unidos ya ya recaudó trescientos cincuenta millones de una tacada en España diez millones que se que es una barbaridad en sólo un fin de semana y hay que estar aquí en toda la sexta más vista por detrás hay que en Men in Pokemon y esas cosas pero vamos a una película que a nivel de rentabilidad

Voz 8 08:11 eso es lo que les habrán pagado los actores que son todos muy buenos y muy cotizados pero la recaudación extra siendo

Voz 1 08:17 estratosférica yo soy palomitas como decía como decía Robert así que retomemos eso te más bonitas ya te Conthe lo de esta señora que no paraba de comer llevaba como un supermercado encima a ver Paquita sí pero lo habitan no oyentes de La Ventana

Voz 0313 08:31 el cine nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Valencia Yuan buenas tardes bueno Swann

Voz 9 08:37 hola buenas la salud de todos los mitos sí o no no es mi padre uvitas mi paella ni con con tomate muy cara porque tenemos mal no sabemos llevar agua aceite no el sector dice Roncal lado las señoras o el señor que yo ahora lo sé yo cuando era pequeño buena marcó es nostálgico rival igual

Voz 1168 09:00 pero no no igual que a la espera o yo qué sé digo al teatro los no no vamos allí a comer ni a mojar ni nada de eso

Voz 1 09:07 pero cuando eras pequeño si no porque a ver quién lo que se ha perdido a se acostumbren cualquier

Voz 1168 09:12 oral terrazas de verano aquellas que que los señores iban en camiseta es por y se ponían a dormir allí los niños corríamos por dentro de las sillas eh vamos ahora ya ni el cine es así mira vías así

Voz 1 09:25 en fin una pelea

Voz 1168 09:27 pura un poquito limpito también para no de Gaspar deudos las palomitas es realmente asqueroso Wodarg manteca rancia frita es

Voz 1 09:34 si en algún sí es verdad el Swan en algunos

Voz 0313 09:37 cine sí mira que las palomitas bien hechas

Voz 1 09:40 el olor es muy agradable pero esa Manteca recaudadas es es verdad

Voz 0324 09:44 es sobre todo el el ruido al masticar

Voz 10 09:49 la habrá gente que coma con pero ordena a meter la mano o

Voz 9 09:54 gigantes que te tiran las palomitas en las piernas

Voz 10 09:57 a quitarle los papeles a los caramelos los bombones

Voz 0313 10:04 no estamos hablando de una cuestión de saber esto en esto en esto Boyero yo hemos discutido más de una vez yo a veces como palomitas en el cine pero con una diferencia

Voz 1 10:13 alegan te queda tengo ahí un instante de silencio que se ahí no se mueva nada raro una cosa si se acredita es que no cuesta nada

Voz 0313 10:23 oye

Voz 1 10:24 luego podemos hacer ruido por favor claro tú estás hablando desde ahí desde Valencia si tú estás hablando desde antes del Valencia de los cines de antes y como si no estuviéramos remontando a los años cincuenta del siglo pasado pero yo he vivido en los noventa bien avanzado los noventa ahí en La Ribera en Alzira por ejemplo donde era tradicional llevarse el bocadillo para cenar al cine es decir que era era parte de las cumbres sí sí sí sí

Voz 1168 10:50 sí

Voz 9 10:50 yo a fines donde habían sentar a señoras eran señoras en aquella época que se llevaban a las sesiones aquellos de tres películas se llevaban las habas alaban las salas mirando a la revista por ser esa noche comérselas Sabas en una cazuela era así pero no es eso verdad ir a verla sin que nadie no molesten y nos piden palomitas ni es que no es palomitas conseguía antes a la Générale arriba

Voz 1 11:19 bueno más bien Joan dinero muchísimas gracias de Valencia saltamos a Lerma en Burgos Héctor buenas tardes qué tal

Voz 11 11:27 buenas tardes Carles Cardin palomita si la no depende

Voz 1168 11:31 mira yo creo que dote porque claro pero hombre yo me decanto porque sí

Voz 1 11:37 tú has tenido alguna experiencia buena mala a regular con el tema palomitas te has encontrado con algún Boyero de la vida que callejera tenga usted comer para no

Voz 1168 11:45 no lo que me ha pasado es que no me han dejado entrar

Voz 1 11:47 cuando eso

Voz 1168 11:50 lo que me ha pasado precisamente hace un mes más o menos en el cine de Burgos sí pues pues yo quise entrar pareja una película claro llevamos un par de bolsas de patatas no para de nada sino para practicado eh claro me dejaron la puerta que no podía entrar con esa voy creo que me devolvieran el dinero y no me pusieron ninguna pega a la taquilla me devolvieron el dinero de me enseñó el cartelito que estaba puesto de que se reservaba el derecho de admisión a las personas que que portarán alimentos no lo adquiridos allí dentro ir lo que más me llamó la atención es que se anuncio estaba sellado por la Junta de Castilla y León pues me parece un completamente abuso pues ese derecho a admisión por ese motivo

Voz 11 12:37 con qué película querías ir a ver Héctor por curiosidad

Voz 1168 12:41 no cuando queda yo

Voz 0313 12:44 esta es la cuarta o quinta en en en taquilla también la está viendo hasta viendo un montón de gente

Voz 12 12:50 aclarará aclararon que cuando llevó a niños al fin eh que yo les compró no ya palos

Voz 0324 12:59 Pita chuches de todo hamburguesas

Voz 1 13:03 a ver si me piden que les quiero tanto que

Voz 0324 13:11 It is ellos disfrutan disfrutan

Voz 1 13:15 pero es otro con nosotros a ver películas

Voz 0324 13:18 sí infantiles

Voz 0313 13:20 era una cosa yo cuando algo alguna vez que compró palomitas en el cine depende de la película es difiere para Word ni se me pasó por la cabeza

Voz 0324 13:28 sí porque porque porque porque no

Voz 0313 13:30 pero el otro día que fui con los niños saber la Dean pues sí pues sí mira sin hacer ruido o haciendo poco ruido pero claro pero es otra cosa yo creo que depende

Voz 0324 13:40 eso de imagínate ver una de Bergman el Séptimo Sello colgando

Voz 1 13:45 por favor vaya a Pérez

Voz 0313 13:51 las

Voz 0324 13:51 sí ahora ahora a mí me da a la plaza me la daba entonces si yo recuerdo Bergman cuando

Voz 0313 13:58 pero te ha forzado a ir

Voz 0324 14:00 yo creo que tiene películas algunas sobre todo fíjate las últimas que son como un canto a la carne Fannie al Secretos de un matrimonio me gusta mucho más que sus películas mística si no en blanco sí sí sí pero está bien en aquella época tenía que gustar te Bergman a la fuerza

Voz 1826 14:23 no sabíamos ya de antemano cuál era tu posición el que habíamos colocado en redes sociales era palomitas versus Boyero dice Verónica procuro sentarme lejos a ir a cines como en Madrid unos donde no venden absolutamente nada no puedo con la gente comiendo sin parar aquí en México que es desde donde nos escucha no existen salas así no saluda desde Guadalajara capital de Festival Internacional de Cine la Feria Internacional del Libro más importante de habla hispana lucro dice que tampoco aguanta el ruidito de las palomitas en el cine al cine no se va a comer y molestar a los demás Rafael tampoco la soporta Nina dice que sí que como Beatriz desde Madrid Beatriz

Voz 1 14:58 buenas tardes hola hola qué tal cómo como eso voy bien sí

Voz 13 15:02 mire yo opino que lo oye el ruido de las palomitas y los consumidores cuando eternidad dejan todo tirado en el suelo bueno por suerte en España está en Madrid están los verde y por uno no va a un concierto conferencia un teatro una obra de arte comiendo no me parece espantoso el tema bueno yo también soy argentina se nota no sean mi país sino tampoco bueno lo que yo conozco de Buenos Aires no no hay cines que se permite a entrar con Costas

Voz 1 15:37 palomitas pero palomitas venden en Buenos Aires tampoco tampoco verlo no no si no les dejan ni hablar lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que ahora y eso son datos

Voz 0313 15:51 yo soy actriz conocerá hay Boyero sabe de sobra si quiere decir el el negocio de la exhibición de películas está más y son números eh no no no es una opinión no más en eso que en la petición de la propia película lo cual es una pena

Voz 0324 16:03 yo tuve un amigo mosso de verdad son unos cines sin me dijo que allí nunca se comería palomitas se acaba o sacaban comiendo palomitas porque ganaba ganaba más le quedaba más dinero con con las palomitas y con el bar que con las con las entró

Voz 14 16:21 dadas no son razones

Voz 0324 16:24 es muy humanas no pero pero que a comer en en tu casa o en los restarán son son los bancos

Voz 0313 16:32 bueno pues si no quieres palomitas hablemos del vendedor de tabaco

Voz 15 16:38 no no no

Voz 0313 16:44 se estrena este viernes Viena año mil novecientos treinta y siete durante la unión de Austria y la Alemania nazi

Voz 0324 16:50 un chaval de diecisiete años trabajaba como aprendiz en un en un estanco y entre sus

Voz 0313 16:55 lentes en cuenta Sigmund Freud

Voz 3 16:59 es que está en otra tele creciendo en que está

Voz 16 17:06 tú sabes tú máximo venga obtendría bonistas grupo ganas allí un hombre llamado triste que posee una tienda de tabaco en Viena Leite litografía muy especial esta película claro Carlos vamos yo fui

Voz 0324 17:23 encantado verla sólo por el título El vendedor de tabaco cuando sabes que te pueden meter en la cárcel sólo mencionar actualmente la palabra tabaco no sí y es es bonita es es emotiva claro está muy entrañables y la sí la relación de este este crío que descubre en bien Ana va trabajaran un estanco con un librepensador al que ya el nazismo empieza acorralar pero

Voz 17 18:01 no sólo éste sino a los a los rojo ya a los homosexuales a los judíos no ir a Freud un Froiz muy viejo muy cansado