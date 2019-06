La ventana de los números

Voz 1 00:00 la ven en los números con Santiago Niño Becerra

Voz 0313 00:27 Javier Santiago déjame contará a los oyentes que dudas clases de cuarto de Administración de Empresas de la Universidad Ramón Llull en Barcelona y hay una asignatura optativa que es estructura económica avanzada donde a primeros de curso les pusiste a los alumnos a los alumnos que tienes una tarea un trabajo preguntarse plantearse cómo sería el mundo a nivel económico social tecnológico pues eso dentro de diez años dentro de once en dos mil en dos mil treinta extensión treinta y cinco folios máximo y había que entregarlo la penúltima semana de curso es exponer en la última todo esto ya ha ocurrido ya ha pasado el resultado creo que es fantástico tanto es así que el profesor que ha hecho su Blade Runner particular en clase Santiago Niño ha publicado sus conclusiones en un artículo sobre ello queremos hablar hoy te parece que vayamos siete en Port en Santiago de las conclusiones de una primera impresión de piel te han sorprendido

Voz 1869 01:22 bueno a ver si tú has dicho muy bien que es una asignatura optativa con lo cual Se se matricula quién le interesa mucho el tema quién está dispuesto a trabajar entonces entonces claro las conclusiones hay hay algunas cosas que sí que me sorprendieron muchísimo otras no tanto y por ejemplo me sorprendió enormemente entrando en el en el séptimo párrafo del artículo cuando dice dice leo textualmente la figura de la máquina como demandantes de un puesto de trabajo demandante si éste es decir la la máquina el robot y hacia el dos mil treinta estiman mis alumnos que por cierto plantea añadieron aún una bibliografía de cinco páginas que aquello estaba preparado estiman que hacia el dos mil treinta un robot podrá competir con un humano para la paró por un puesto de trabajo entonces claro la figura aquella esto realmente me me me chocó mucho sea el robot sea y humanizado han realizado digamos como como queramos y es capaz de competir como Manuel

Voz 0313 02:35 a mí me ha llamado muchísimo la atención otra conclusión que he leído en tu artículo que es que en dos mil treinta dice alguno de tus estudiantes los estupefacientes y el entretenimiento serán gratis

Voz 1869 02:46 sí a ver yo yo yo siempre he defendido que la siempre he mantenido que la mariguana acabará siendo legal

Voz 0313 02:57 pues en algún lugar exactamente

Voz 1869 03:00 pero pero no no estos estos chicos iban más allá e hablaban de todo tipo de estupefacientes ahí podemos meter bueno pues entonces alucinógenos y y bueno a ver hoy en día la familia de medicamentos que más venta tiene a nivel mundial son los ansiolíticos y entonces claro si pensamos que se pueden llegar a diseñar a medida que estoy en ese ya está trabajando en fin todo tipo de ansiolíticos estupefacientes etc etcétera pues pues pues sí o sí evidentemente es o sea asumir esto es duro e es bueno es es realmente chocante lo del ocio gratis bueno pues de alguna manera también porque todavía por ejemplo que cuando había problemas en la antigua Roma había juegos en el circo no entonces bueno pues es un poco lo mismo no volver al pasado bueno en este aspecto si es fácil pues pues sí sí sí sí sí Renta Básica por un lado si si no evidentemente para bueno pues para calmar a la población no para tenerla contenta aquel que tenga un uno no porque el que alguien te mete la la de

Voz 0313 04:11 igualdad aumentará pues bueno pues ocio gratuito practicamente gratuito cambiaría Coca y Tablet para entendernos no por decirlo de una forma muy grosera

Voz 1869 04:19 eh yo yo esto la verdad es que no lo acabo de ver mariguana si mariguana evidentemente sí lo de la Coca no lo acabo de ver otro otro otro

Voz 0313 04:28 lo hizo en fin me bueno me llaman mucho la atención y pienso en qué se basa si esta no es la tendencia no esperanza de vida en dos mil treinta habrá caído drásticamente una media de diez años

Voz 1869 04:38 sí sí sí sí esto es esto es bastante bibliografía a ver la esto sucedió en en en Rusia en la URSS la las anillas soviética era una sanidad muy buena entonces cuando lado cuando la Unión Soviética se desmembrado en las repúblicas actuales la sanidad cayó en vertical en todas las repúblicas porque no había presupuesto no había voluntad etcétera etcétera hoy hoy en día le va la la sanidad rusa ha mejora un poquillo en relación al noventa y uno pero pensemos que en seis años a esperanza de vida en Rusia entonces estoy bastante biografía entonces claro de alguna forma sí se restringe se recorta la sanidad pública la esperanza de vida y caerá a medida que se tiende hacia la sociedad y privatizada o privada o compartida que exija copagos

Voz 0313 05:32 no pero no no la iban a sustituir de eso hemos hablado aquí la semana no lo iban a sustituir las otras corporaciones las grandes corporaciones sí que van a ser como micro Estado estilo

Voz 1869 05:43 pero con para quién trabaje para ella ya es decir la corporación europea de la energía emplea doscientas cincuenta mil personas estar al personal de la cobertura sanitaria evidentemente suministrada por la por la corporación lo mismo con el automóvil lo mismo que el ferrocarril etcétera etcétera ahora lo quién no esté en este ámbito por ejemplo otra de las cosas que de las conclusiones es que el el freelance el el el autónomo el trabajo por cuenta propia va a crecer bueno ya esto es evidente no va a crecer claro esta esta persona tendrá que pagarse tendrá que financiarse su sanidad

Voz 0313 06:19 el poder absoluto de las grandes corporaciones que describen los alumnos de Santiago Niño Becerra en en este trabajo de de fin de curso bueno eso sí que no es ninguna sorpresa sexy que lo sitúan a un nivel de potencia estratosférico también tan económico y político en absorberán las pequeñas empresas tendrán mucha influencia más aún de la que ya tienen en lo que es la gobernanza del mundo y los que sobrevivan tendrán que reestructurarse el propio Mercado de la Competencia ya que estamos en eso eso del poder de las grandes Corporació tienes conecta directamente con lo que es la seguridad la seguridad tecnológica de la nube etcétera ya que hace días que estamos con un espacio dedicado aquí en La Ventana de los números monográficamente a la tecnología enfoque hemos ahí a la seguridad en concreto no la grandes corporaciones sino a las pequeñas y medianas empresas el tema de la seguridad como está o como puede ir Pepe Rubio

Voz 3 07:09 las grandes corporaciones ya trabajan con normalidad en la nube en el claro porque las pequeñas y medianas empresas tienen todavía reticencias

Voz 1193 07:19 por un lado con el desconocimiento de las ventajas es que esta tecnología les pueda aportar también dudan sobre la seguridad de poner sus datos en la en la nube por último pues no siempre tienen claro cuáles son los pasos que deberían dar a la hora de llegar es actriz hubiera la nueva

Voz 3 07:33 Alberto Fernández experto en seguridad de Telefónica Empresas

Voz 1193 07:38 es va a permitir estar operativas en cuestión de minutos de aquellos recursos que necesitas un negocio y además ver qué cinta con él el ahorro en costes no necesita de grandes inversiones sólo van a pagar por aquello que que que realmente necesitan además de Claude desde el punto de acceso a tecnologías derribadas como Internet de las cosas au la inteligencia artificial segura en el contexto actual en el que estamos las pymes son el objetivo preferido de de los malos siempre va a ser más seguro que en la información de la empresa que las aplicaciones de la presa estén ubicadas en un proveedor qué va a proporcionar muchas más garantías de disponibilidad de seguridad que si estuviera directamente sus oficinas no seguro

Voz 4 08:19 dad compartida dura novela va a utilizar

Voz 1193 08:22 por aquello que quieras pero siempre tiene que manejar con cierto cuidado la información que está subiendo como la estás tratando como gestionarse el acceso a la a la misma parece la nube te da la tecnología te da las infraestructuras tras soporte luego Toure responsable último de de perfeccionar lo que hace es ponerse en forma

Voz 4 08:37 el ochenta por ciento de las pymes sigue haciendo las copias de seguridad en disco duro pen drive sobretodo supone un riesgo

Voz 1193 08:45 grande en el caso de que la incidencia afecte por ejemplo a toda la la prensa Estació no puede ser un incendio es la copia de seguridad se va a destruir no tener una copia de seguridad en la nube para que podamos recuperarnos de manera muy rápida y minimizar la la pérdida informa

Voz 3 08:59 la nube en las pequeñas y medianas empresas infraestructura tecnológica para alojar datos aplicaciones para clientes herramientas para el empleado seguridad

Voz 0313 09:12 Santiago en dos mil treinta ya habrán desaparecido todas las dudas sobre la seguridad la no

Santiago en dos mil treinta ya habrán desaparecido todas las dudas sobre la seguridad la no

Voz 1869 09:16 veo o todavía no no yo creo que antes incluso antes si a ver si os acordáis os acordáis cuando a partir del año noventa y cinco noventa y seis empieza más ubicarse en Internet dijo esto va a acabar con el patente Irak y luego se vio que que que no que eso sea que cuanta cuanto más Internet y más información qué papel bueno yo creo que un absolutamente la nube va a acabar con el papel ahora va en serio yo yo creo que sí además la las tecnologías de captura cada vez son más perfectas las las tecnologías de de visualización también yo realmente yo pienso que ese es el fin del papel a ver bueno haber del no del cien por cien puede que no sea pero del noventa y nueve coma nueve si en entonces la estas reticencias que aún hay con respeto yo creo que son las principales no o la principal el tema de la seguridad claro a ver la seguridad también habrá avanzado hoy en día en las suyas muy alta y todos los técnicos te dicen que si hay alguien que quiere entrar en algún sitio entra en el Pentágono se decir que si entra el Pentágono pues imaginamos no sí pero la seguridad también va a mejorar enormemente entonces a medida que aumente la seguridad ISE abarate también el acceso la tecnología de acceso a a la a la nube evidentemente pequeñas empresas yo pienso que es integrarán más en esta en esta tecnología y a la vez y a la vez paralelamente reticencias que aún hay porque las hay porque las hay de alguna forma Irán irán reduciéndose con lo cual el dos mil treinta yo estoy convencido que en practicamente todo el mundo está ahí dentro

Voz 4 11:11 la empresa tú Partner integral en la transformación digital

Voz 0313 11:17 Santiago una noticia que hace unos días que tengo que guardada para comentar contigo que yo ya no sé si darle crédito no sé si es de El Mundo Today o tiene todas las seriedad del es la de la XXIV exacto se a ver me cuentan que una empresa vasca planea vender miles de toneladas de procesados cárnicos bueno sí pero cultivados con ingeniería de tejidos mítico en preguntas porque dice bueno es que es una alternativa al modelo ganadero actual que dicen es insostenible esto va en serio

Voz 1869 11:46 totalmente bueno es que ellos han hecho pruebas y si no recuerdo mal un un tejido cultivado sea el el lo que se obtendría cultivando el tejido que hay en un cerdo son su se podrían generar productos me que son por mil cerdos

Voz 0313 12:05 a vosotros

Voz 1869 12:08 si esto se basa evidentemente sí esto es filología biotecnología pura eh eso es coger un tejido es duplicar lo es someterle a unas unos procesos de replicado lo lo bueno del caso claro ahora entramos en una dinámica que lo que quiere decir Se puede que no se puede tres osea lo que obtienes es que sea un pedazo de carne o un o sea un un un tejido que es exactamente igual genéticamente que el tejido de procedencia

Voz 0313 12:39 es

Voz 1869 12:39 decir lo luego viene luego viene el paso siguiente que es la forma que se le da a esta cosa sea esto osea que ella por ejemplo se están haciendo Se están generando hamburguesas por impresión por producción aditivos están imprimiendo impresoras he hecho todo esto a nivel de laboratorio todavía en entonces claro imaginado imaginaros varias cosas imaginaros en el la la el hundimiento del precio que va a tener la carne mucho más que el que tuvo el pescado con los las granjas de peces que hay que hay por ahí

Voz 0313 13:14 Christie's factorías factoría eso

Voz 1869 13:17 en segundo lugar se podrá dar alimento proteínas proteínas cárnicas a personas que ni pueden pagarlas o vais o personal ser países subdesarrollados es decir esto es un avance absolutamente espectacular claro ahora me diréis pero es un un bistec producido por este sistema sabrá exactamente igual bueno a ver en teoría sí

Voz 0313 13:41 ya

Voz 1869 13:42 en teoría en teoría si ahora ahora claro si antes hablábamos reticencias con respecto a la nube imaginados las reticencias que de entrada va a tener éxito

