Hora 25 Deportes: Messi reconoce su frustración (05/06/2019)

Voz 1 00:00 el veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes hola buenas tardes Granada están de fiesta no si porque subir a Primera División es muy importante

Voz 0919 00:14 para un equipo de Granada la conseguido tres años después de haber bajado a Segunda así que seguro que la ciudad sea echado a las calles para celebrar con el equipo hoy con su cuerpo técnico esta tarde de fiesta vamos hasta las calles de Granada Luis Ruiz buenas tardes

Voz 0684 00:31 hola qué tal han tenido que pasar setecientos sesenta y seis días ahora volver a ver a ver qué renal a cuyo fútbol en Primera División es el segundo ascenso a la máxima categoría en las últimas ocho temporadas en la Fuente de las Batallas con neurálgico del cinismo ya lo están celebrando miles de aficionados esperando que hasta aquí llegue equipo rojiblancos que desde el estallido de los Cármenes ya este punto luego se va a dirigir también a la plaza del Ayuntamiento para seguir festejando el ascenso a Primera División

Voz 0919 01:07 pues a celebrarlo por todo lo alto que se lo ha merecido con ese premio de subir a Primera Los chicos del Granada otro protagonista del día al margen del Granada es Julen Lopetegui presentado esta mañana como nuevo técnico de Sevilla la puesta de Monchi para los próximos tres años Lopetegui que ha tenido con trescientos sesenta y cinco días de tobogán las

Voz 2 01:27 lección destituido por Rubiales firma por el Real Madrid y lo echan del Real Madrid

Voz 0919 01:33 hoy en la rueda de prensa ha querido aclarar un momento de la misma cuando un compañero le ha preguntado por su espantá

Voz 2 01:42 de la selección y Lopetegui ha pedido el micro y ha querido recordar que él no se fue de la selección lo echó Rubiales si no como terminar un tema aludidos

Voz 1046 01:54 sí allá a mi pasado la selección Laurie lo cierro mira no hubo ninguna espantada no por decir muchas veces una mentira es una verdad que yo fui cesado sacado de sueño en su momento como seleccionador incluimos centavos en el codo cuál fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia de una cláusula de que se iba a hacer efectiva después de tuvo un además que eso digo por poner los puntos sobre las íes sobre ese aspecto ahora hay estrenos pero será Altea gente que eso le perseguirá desplegaron yo yo te cruzaban una cosa bueno de Elena y yo te he dicho enseguida la verdad la mentira la verdad es la que te he contado vivió la vendieran no existió yo no abandone nada ya lo he dicho por activa y por pasiva y a partir de hoy no voy a volver a hablar más de eso tema pero no por repetir una mentira muchas veces que va a ser una verdad nunca

Voz 0919 02:56 me gusta sonó por repetir una mentira muchas veces se convierte en verdad aunque en los tiempos en los que vivir

Voz 0231 03:03 hemos alguna veces eso sucede las

Voz 0919 03:07 es decir española de fútbol termina hoy su concentración en Las Rozas mañana por la mañana viaje a Islas Feroe donde jugamos el próximo viernes partido de clasificación para la próxima Eurocopa hoy a la Final Four de la liga de las naciones ese torneo nuevo para que España recordemos no se clasificó hoy se juega la primera semifinal entre Portugal y Suiza mañana se jugará la segunda entre Inglaterra y Holanda y en tenis se sean suspendido por la lluvia la jornada en Roland Garros para el viernes el día en el que está prevista la semifinal entre Federer y Rafa Nadal también dan las previsiones lluvia vamos a ver cómo se desenvuelve durante el fin de semana el torneo todo esto Messi que ha hablado en Argentina pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 3 03:57 buenas tardes Gallego Isabel hubo para toda la audiencia líder de la Cadena SER es como tiene que se quiero hacer un llamamiento a toda la afición del Sevilla Fútbol Club para darle un voto de confianza al nuevo entrenador Julen Lopetegui y auguro que puede ser nuestro Jürgen Klopp español les deseo todo lo mejor en rojiblanco impedir a la afición del Sevilla un poco de paciencia mucha gracia Lopetegui el Jurgen Klopp español bueno ya lo firmamos todos la verdad deja vuestros

Voz 2 04:29 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 4 04:45 hola Jesús buenas tardes yo quería recordar cuando remató URU Z muro eh el gran árbitro español que se mató en el la localidad demasía de Las Mulas León eh pues a encima de que no se suspendió ningún partido en la Liga se nombró otro colegiado para que inicie dirigiera al partido que le tocaba a él esa jornada fe con eso

Voz 5 05:13 te lo digo todo buenas tardes Bale guasa de Hora veinticinco parte

Voz 2 05:17 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:24 el hombre de Grupo Zeta que empate

Voz 3 05:28 descanse murió en un accidente de tráfico en el año mil novecientos ochenta y siete hombre

Voz 0919 05:33 yo no sé si hoy en día Si se produce una tragedia con un arbitro se suspendería la jornada creo que se debería suspender sería

Voz 3 05:44 demuestra de que nos hemos civilizado un poco desde mil novecientos ochenta y siete hasta el año dos mil diecinueve pero por favor que no pasé empezamos

Voz 0919 06:04 hace un año más o menos estábamos ilusión altísimos todos con la liga de las naciones ese torneo donde no podíamos clasificar para jugar una Final Four con las cuatro mejores selecciones de Europa pero el equipo de Luis Enrique los últimos dos partidos la pifió estamos fuera porque en la semifinales de la Liga a naciones están Portugal Suiza Inglaterra y Holanda Portugal y Suiza juegan hoy la primera semifinal dentro de unos minutos comienza ese partido en Oporto Jacobo Z cómo salen los equipos buenas tardes

Voz 1610 06:35 qué tal muy buenas tardes casos se lo que pudo ser y no fue con la selección española estará mañana Inglaterra contra Holanda hoy el debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo que la han aplaudido hasta los goles en el calentamiento imagínate la quieres piano manía también aquí no cuarto todo vendió para este partido dos mil quinientos suizos por cierto ahora la gala mural estrella ampliando y sacando las banderas gigantes en el estadio juega Nelson Haedo el futbolista del Barça titular por Joao Cancelo el lateral derecho el incombustible Pepe que no pasan los años por porel sigue siendo el Kaiser en el centro de la defensa con Rubén días William Carvalho el único un equipo español porque al banquillo que ser dan titular con Rubén Neves arriba Cristiano Ronaldo con la estrella emergente que Joao Félix Ci cincuenta y seis partes Cristiano con ochenta y cinco es cero o partidos porque debuta Jon Félix el hombre de los ciento veinte millones de euros enfrente la suiza al PP es que se cargó a Abel ya basta titular el ex del Depor Shara en el centro de la defensa ya que hoy Freud para la creatividad en el centro del campo arriba el campeón de Europa y con el Liverpool y el máximo goleador de la Liga Portugal esa se arbitra Feli Supremes este partido estamos ahora en la ceremonia inaugural lo que pudo ser y no fue nuestra España siesta Portugal si está Suiza mañana sí estarán en Guimaraes Inglaterra y Holanda mañana Inglaterra Holanda

Voz 1284 07:59 vino muy atractivo y mientras tanto pues la selección española lo que le toca que es la fase de clasificación para la Eurocopa hoy último entrenamiento aquí en Madrid Ciudad Deportiva Las Rozas y mañana viaje a Islas Feroe como vía

Voz 0919 08:10 Caja La Roja vamos con Javier Herráez buenas tardes

Voz 6 08:14 hola qué tal muy buena gallego si viaja mañana por la mañana en un avión pequeñito porque hay que aterrizar en las Islas Feroe no puede ser muy grande así que se ha cortado las plazas a las diez de la mañana al ese avión hasta a Islas Feroe el partido el viernes partido pues asequible lunes recordemos frente a Suecia será un partido ya mucho más interesante el que se juegue en el Santiago Bernabéu para este encuentro va a hacer algún tipo de rotación Luis Enrique que recordemos está ausente de lo que es físicamente aquí en Las Rozas sabido entretanto vespertino pero él ve todos los entrenamiento de España y luego los bueno pues los habla los conversa con Robert Moreno que es tu mano derecha digamos en la selección española de fútbol por la ausencia por causa mayor de lo Luis Enrique hoy ha hablado Kepa el portero del Chelsea reciente campeón de la Europa League tuvo que el rifirrafe con su entrenador con Sarr y porque bueno no quiso irse del campo cuando lo quiso cambiar el técnico italiano luego aquello ya pasó a mejor vida Ike pasa convertido en un gran portero para el equipo del Chelsea hay debate sobre si debe ser él

Voz 0919 09:15 de Gea el portero de la selección española ya lo fue

Voz 6 09:18 en la recta final con Vicente del Bosque lo fue con Lopetegui lo está siendo con Luis Enrique habla Kepa sobre esa pelea deportiva entre él y De Gea

Voz 7 09:26 es un debate que que la prensa bueno es está hablando pero pero más allá que

Voz 8 09:31 de eso somos tres porteros de la selección tres porteros que desde que está el nuevo seleccionador Luis Enrique venimos viniendo todas las convocatorias Si obviamente los tres porteros queremos jugar pero bueno nosotros entrenamos fuertes entrenamos para jugar los tres y luego el el seleccionador se que decir

Voz 0919 09:48 ya veremos quién juega la fase final de la Eurocopa porque esta clasificación puede hacer que cambien las ideas inicia bien a las ocho y cuarenta minutos esto es Hora veinticinco Deportes en la SER tiene

Voz 1693 10:00 es un problema mejora anula hemos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee Hay no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 2 10:08 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentres la bricks solución que necesitas

Voz 9 10:14 el esperpento quería jardín todo con la garantía hay servicio del Grup

Voz 0231 10:18 el Corte Inglés bricolaje que arreglamos hoy

Voz 10 10:22 du Soleil cumple treinta y cinco años y quiere celebrarlo contigo disfrute del treinta y cinco por ciento de descuento en todos nuestros shows en España sólo quedan unas horas para unirse a la fiesta la promoción termina esta noche

Voz 5 10:36 sí incluso ley no sería lo mismo sentí

Voz 11 10:40 buenos días vecino buenos días Juan o ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponernos de la ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena meterse en la web y lo calcula en un momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 12 10:55 sin Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres cinco calculan una INEM Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 11:04 el día del medio ambiente Bioparc muestra su compromiso con la conservación de la naturaleza en Valencia y Fuengirola descubre un nuevo concepto de parque que te acercan los hábitats más bellos y amenazados para contemplar como nunca antes a los animales salvajes mil sienten yp protege la naturaleza en Bioparc

Voz 0919 11:32 hoy Leo Messi ha concedido una entrevista a los compañeros de TIC en Argentina ha hablado de todo sobre todo en la selección albiceleste evidentemente ya ha dejado una anécdota simpática sobre todo simpática no hay que darle más vueltas cuando contaba cómo ha vivido lo que sucedió después de la eliminación ante el Liverpool en su casa en su entorno más cercano

Voz 2 11:57 sí el hijo de Messi el pequeñísima

Voz 0919 12:00 creo

Voz 0231 12:01 como todos los hijos se adapta a las circo

Voz 0919 12:04 estancias perfectamente sino escucha

Voz 14 12:07 la parte opera el poblaban casi la última financiamos así me decía eso sí porque le ganó ustedes con él y entonces y por salvar porque ya no puede ser para me iba con él Valencia también que ganar el Valencia

Voz 0919 12:25 era muy bien muy bien pero cuando perdió con el Liverpool yo sé del Liverpool que sentía como con el Barça que más ha dicho Messi en otros ámbitos más serios y más importantes Adrià buenas tardes Gallego qué tal buenas tardes

Voz 0017 12:43 después ahora el escuchamos hablar del final de temporada del Barça de las sensaciones que tuvo el crack argentino pero la verdad es que a lo mejor de esta entrevista es cuando Messi habla de las travesuras de sus hijos de hecho ya había contado alguna vez que Mateo que es el mediano es el más travieso tiene sólo tres años así que bueno le ha salido bastante guerrero igual que Chihiro que es el pequeño que todavía no habla pero también apunta maneras y Tiago el mayor dice que es más tranquilo así define el propio Messi a sus tres hijos en esta entrevista

Voz 14 13:14 Mateo me mire hay antenas determina riéndome porque te tiene que era hijo de puta entonces pero lo peor me Sofía entonces pero ha sido todavía chiquito pero pinta mal San Mateo tanto si te lo que voy a seguir Tiago

Voz 15 13:34 si las cosas un hombre que Nozar hoy

Voz 0017 13:37 bueno esto sobre sus hijos ya en temas más serios como te decía Messi ha hablado también del final de temporada con el Barça y de la frustración que sintió con las derrotas en la final de Copa y sobre todo eran Fields

Voz 14 13:49 porque puede terminó bien en lo físico también termine más ha cansado a entrado de la cabeza que que lo físico por por cómo se dio el último quince día sobre todo en la eliminación de Champions pero a nivel físico bien el parten en el medio del torneo tuve partido para desgastar también creo que fue de lo último año los que menos momento juguetes pero para entonces

Voz 0017 14:16 pues dice que terminó físicamente cansado la temporada pero sobre todo más frustrado Leo Messi que sigue concentrado con la selección argentina para jugar la Copa América

Voz 2 14:24 evidentemente tener tres hijos varones supone que el fútbol en casa es una experiencia fantástica y lo digo por experiencia

Voz 0919 14:34 vamos a Sevilla Lopetegui se ha presentado esta mañana

Voz 2 14:37 apuesta de Monchi como Fran rojillo ha querido dejar claro también el presidente elegido Monchi Monchi de esto pues es responsabilidad de Mons sin duda alguna y nadie lo discute así que se ha presentado contento ambicioso con ganas de vivir ya el ambiente a favor del Sánchez Pizjuán confiado en lo que le traiga también

Voz 0919 14:54 sí hizo feliz por haber llegado dice él al club más grande de la ciudad

Voz 1046 14:59 esa ambición ese cariño y esa determinación de seguir siendo un equipo grande de seguir creciendo y quiero ser parte de ese proyecto quiero ayudar a construir ese proyecto venimos un equipo grande queremos ayudar a que siga siendo y opción poquito más grande estoy en el mejor equipo de de de Sevilla un grande que es el Sevilla no tengo ninguna duda

Voz 2 15:23 y ahora toca seguir fichando apunten los nombres de reggae Lon idea Alberto Moreno que podría volver estoy en el mejor equipo de Sevilla se lo ha puesto difícil al próximo antes

Voz 0919 15:32 a favor del Betis a ver qué dice en su próxima estación el fichajes venga seguimos con fichajes en el Atlético de Madrid un fichaje no es uno de los fichajes que espera de campanillas la afición pero por algo se empieza a Pedro Fullana buenas tardes

Voz 16 15:46 qué tal muy buenas si no son fichajes ni de hecho ni para esta temporada porque ha cerrado el fichaje para la temporada que viene de Nicolás Ibañez delantero del Atlético San Luis en cuatro años se va a quedar cedido un año en la franquicia al Atlético en México y la idea es que se incorporó en verano de dos mil veinte según ha reconocido el presidente del club mexicano Alberto Marrero que ha dicho que falta reconocimiento médico pero que el uno de julio se hará oficial le cuesta cerrar fichajes a Atlético de Madrid tiene muchos frentes abiertos para esta temporada casi todos en defensa porque todos los intentos por Téllez por Grimaldi y otros y defensas les piden mucho dinero el que más ha avanzado esta ese lateral albanés el y sexy Shi del Nápoles

Voz 2 16:22 además el Atlético de Madrid tiene que esperar a que lleguen los ciento veinte millones

Voz 0919 16:26 de la venta de Griezmann que hasta julio no pueden llegar con lo cual el mercado se eleva alarga renovación en la Real Sociedad de quién Roberto Ramajo cuéntanos

Voz 1825 16:35 hola qué tal Gallego muy buenas pues seguramente del jugador que Massera merezca la plantilla una temporada muy difícil para Lucas Sang Galli recordamos el episodio que sufrió ese ictus en octubre bueno después se recuperó muy bien hizo un buen final de temporada ya tenido el premio de la renovación hasta el dos mil veintidós va a continuar desde el donostiarra los siguientes en renovar van a ser Raúl Navas y el centrocampista del filial Ander Guevara que va a pasar a formar parte de la plantilla del primer equipo de la Real Sociedad ya la Real va a llegar en breve Christian portugués Portu va a firmar cuatro temporadas hasta el dos mil veintitrés la Real pagará nueve millones fijos al Girona y uno e invariable llegando a los diez millones de su cláusula

Voz 0919 17:13 vamos a París donde los últimos días ha tenido lugar el Congreso de la FIFA que ha reelegido a Gianni Infantino como presidente infantil no se lo ha montado Fenômeno tal se ha llevado a París a presidentes de clubes a técnicos a jugadores la FIFA tiene mucha pasta y ha salido reelegido ha habido encuentros muy curiosos en ese Congreso Antón Meana buenas

Voz 0231 17:35 de qué tal Gallego buenas tardes pues un poco de todo lo más importante la proclamación de Infantino pongo presidente de la FIFA por aclamación sin rival sin votación pero base de presidente hasta el año dos mil veintitrés y sabe que después del Congreso hay dos nombres que le eclipsan el DNI mar porque el presidente de la Confederación Brasileña Hadi hecho que va a jugar si lo si la Copa América va a jugar Neymar la Copa América con la CBF sí o no si seguro cien por cien seguro está preocupado por el segundo vídeo que puede salir de Neymar leí uno pero también el nombre de José Mourinho que ha posado con Florentino Pérez en una fotografía buscada por el presidente blanco le he dicho al azar por favor que le acercaran a José Mourinho para charlar Se han hecho la foto también estaba por aquí Iker Casillas que por cierto ha confirmado que está mucho mejor un poco más delgado pero sonriente aunque el próximo lunes no habrá homenaje a Casillas en el España Suecia

Voz 2 18:28 Antón la foto de Florentino Mourinho hombre no es noticia porque todo el mundo sabe que tiene una buena relación y que Florentino

Voz 0919 18:36 que Mourinho ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Real Brit y la foto de Casillas Mourinho ha levantado algunas ampollas

Voz 2 18:44 entre los casi pero que Ike

Voz 0919 18:48 sobre todo lo que es una persona educada piden una foto te la haces sonríes ya está seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 2 18:58 no no no no no no puedes

Voz 12 19:02 indicó seísmo buena es el seísmo con el que ahora razas Marchesi Libia directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 1693 19:14 el cine directo punto com una compañía Bankinter

Voz 17 19:17 en metió mar cumplimos veinte años y lo celebra

Voz 0231 19:20 los un increíble

Voz 17 19:23 ciento cincuenta euros estuvo electrodoméstico y además no te pierdas las venga ofertas edición especial veinte años

Voz 1693 19:31 esta junto a casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 11 19:36 los carburantes BP Ultimate con tecnología activa de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que no se quede en un casi casi la vida sin interrumpir

Voz 18 19:43 no es mejor el beneficio es una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 1 19:56 hora veinticinco Deportes

Voz 19 20:01 Jesús Gallego que dura veinticinco sabemos que la entidad siempre es compleja

Voz 2 20:07 los problemas humanos multi variables fíjate incide sobrepeso de incidir sobre al día en la cara Hora veinticinco otra forma de Carla con ansia

Voz 0919 20:28 hemos estado en Granada en la fiesta por el ascenso del Granada ayer en la penúltima jornada en Segunda División donde también se certificó el descenso a Segunda B del Rayo Majadahonda queda una jornada en Segunda y quedan los puestos de play off por decidirse bueno queda sobre todo uno Óscar Egido que se juega el próximo sábado a puestos de play off tercero cuarto quinto y sobre todo

Voz 1643 20:51 esta plaza que tiene ahora mismo tres candidatos para los play off de la próxima semana el Málaga defiende el tercer puesto al que aspira también al Albacete el Mallorca defiende la quinta plaza un puesto que perdería en caso de empate a puntos con el Deportivo y el Depor depende de sí misma para ser sexto puede ser

Voz 0919 21:05 tanto pero si falla están al acecho de esas esta plaza

Voz 1643 21:07 tanto Cádiz como Real Oviedo todos juegan el sábado a las ocho y media todos contra rivales que no se juegan nada además el Huesca ha presentado hoy a Michel como nuevo técnico del Extremadura ha anunciado que la puerta diecinueve Francisco de la Hera va a llevar para siempre ya el nombre de José Antonio Reyes baloncesto

Voz 0919 21:22 esto esta próxima madrugada se juega el tercer partido de la final de la NBA empate a uno los Warriors ganaron en Toronto en el último año la noticia Javi Blanco buenas tardes muy buenas que Kevin Durant sigue sin estar para jugar con Golden State Warriors

Voz 20 21:37 si el alero sigue arrastrando molestias esa distensión que sufrió en su pierna derecha en la eliminatoria contra Houston la duda esa Kevin Durant está totalmente descartado lo dijo ayer Stricker y la duda es saber si va a jugar Clayton Mason que fue el gran protagonista en el segundo partido estaba siendo el mejor hasta que se lesionó en un salto ayer dijo el técnico Care que no sabe si va a estar disponible pero Clay ha asegurado que va a hacer todo lo posible para ayudar al equipo el que se pierde seguro este partido y lo que resta de finales es que volumen que se fracturó la clavícula en un salto con que el último partido de goles divorcios parecen con un parte de guerra porque hubo muchos tocados y muchos lesionados Eka guay vuelve además a

Voz 0919 22:18 la cancha logra Raquel Arena donde bueno tuvo un punto

Voz 20 22:21 lección en su carrera porque allí se lesionó cuando jugaba la final del Oeste con San Antonio hace dos años y esa lesión pues ocasionó un conflicto muy grande con la franquicia concreto Gregg Popovich en su momento y por eso a día de hoy está en Toronto eh ahora los Raptors tienen oportunidad ganar segundo anillo pero esta vez con Cawley siendo la gran estrella del equipo de Canadá a partir de las tres de la mañana gallego Golden State Toronto con uno uno en la final máxima expectación en Auckland ojo porque la red la reventa está llegando a pagar incluso cincuenta mil dólares por una sola sin bueno en cincuenta mil pavos y mañana comienza el precio de ese mito

Voz 0919 22:57 finales de la ACB entre el Real Madrid y el Valencia el Madrid lleva unos días más descansado porque el Valencia se clasificó ayer mismo a última hora del equipo de Pablo Laso Iván Álvarez

Voz 1610 23:08 sí se enfrentarán además Gallego los dos últimos campeones es Real Madrid que ganó el año pasado Valencia que ganó hace un par de años lo has dicho muy bien los blancos llega más descansado se clasificaron el domingo las semifinales se juegan al mejor de cinco el primero mañana a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes duro rival Valencia Basket para el Real Madrid los de Ponsarnau cuentan con uno de los mejores juegos interiores de Europa lo ha dicho Pablo Laso el Real Madrid con la mirada puesta en la enfermería Rudy con fiebre y anginas no se ha entrenado hoy coser ha trabajado a menor ritmo y Carroll arrastra molestias en el hombro tres tocados aunque se espera que estén todos disponibles para mañana el que jugará seguro contra Valencia porque está al cien por cien lo ha dicho él mismo es Sergio Llull

Voz 1894 23:46 la gente siempre nos ponen para nosotros como favoritos en semifinales hay que jugar los partidos no nosotros somos conscientes de que si hacemos las cosas bien tenemos opciones de pasar a la final estoy al cien por cien atraer físicamente que es lo importante intentando ayudar al equipo ante el último reto de la temporada que es intentar conseguir ganar la Liga hay íbamos a trabajar esforzarnos para

Voz 1284 24:05 en el primer partido mañana a las nueve en el Palacio el segundo también en la capital será el sábado el Valencia apenas veinticuatro horas de descanso cómo va a llegar mañana Ximo más mano hola hola muy buenas pues muy cansado tanto

Voz 16 24:16 dos así que hoy ni se han entrenado hoy sólo han citado para viajar a Madrid mañana de palabras textuales ayer de Jaume Ponsarnau del técnico habrá sesión de tirito por la mañana en el Whiting encender algo muy suave y con esa preparación llegarán al partido ante el Real Madrid que es un premio porque el objetivo de la temporada ya está conseguido que es jugar el año que viene en la Euroliga por ser campeones de la Eurocup pero por qué no soñar con hacer algo ante el Real Madrid como sueña uno de los jefes del vestuario San Emeterio que eso sí reconoce que estarán más cansados

Voz 21 24:46 vamos a Madrid un escalón más difícil ellos además están esperándonos frescos nosotros venimos en desgaste grande pero bueno vamos a intentar ver

Voz 0919 24:54 está nuestro nuestro techo partidazo mañana Real Madrid Valencia ya sabéis que en la siguiente eliminatoria sea juega entre el Barça dio en Zaragoza el viernes tenemos una noticia de baloncesto un fichaje en el Baskonia y es un fichaje de altura Kevin Fernández

Voz 0231 25:10 hola Gallego es el anticipo

Voz 0919 25:12 Ares como se ha bautizado aquí en Vitoria tiene veinte

Voz 0871 25:15 cuatro años y mide dos metros de altura ha estado cedido esta temporada en el Estrasburgo donde ha promediado quince puntos y diecinueve de valoración hoy ha conocido el Buesa Arena estado con Velimir Perasovic en principio va a ser entrenador la próxima temporada ha definido así

Voz 0919 25:30 yo soy un guerrero me gusta controlar la pintura hacer tapones coger rebotes los mates mi condición física es uno de los aspectos más importantes en los va a dominar la pintura y una de automovilismo Fernando Alonso

Voz 0231 25:44 en una charla en redes sociales con sus seguidores

Voz 1284 25:49 Manu Franco ha venido a descartar que esté pensando en volver a la Fórmula uno que se había hablado mucho del asunto mano

Voz 22 25:55 bueno eso es lo que ha dicho Fernando Alonso en esa charla con Instagram ha dicho que después de veinticuatro horas que demande quedan otras ocho carreras esta temporada y que esta pensando piloto asturiana pero se habla sobre todo de los Rally Raid hacerla sobre todo en el Dakar por la próxima temporada pero yo sinceramente aunque lo haya dicho Alonso no descartó del todo lo que Fernando vuelve a la Fórmula uno el próximo

Voz 0919 26:17 vamos a ver si Vettel abandona Ferrari qué porcentaje de posibilidades tiene Alonso de coger ese coche un ochenta y cinco noventa porque creo que no hay ninguna duda gracias Manu imperial un abrazo

Voz 22 26:31 hasta luego esta semana cerramos Hora de Deportes

Voz 0919 26:34 es con este grupo madrileño que se llaman camellos

Voz 2 26:48 sí sí la Jony López algún titular este miércoles

Voz 23 27:00 el fútbol internacional Buffon en el guardameta ha reconocido en estarán que el PSOE ofreció una renovación pero no la ha aceptado por esto lo dicen literalmente el deseo de prepararse a nuevas experiencias humanas nuevos desafiar profesionales es decir que será trincar pasta o a Asia o Estados Unidos los bordo

Voz 0919 27:17 aquí lo dejamos y Hora Veinticinco once y media El Larguero mañana volvemos un saludo de Gallego gracias por escuchar a Dios