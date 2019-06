Voz 0194 00:00 Sara vítores buenas noches buenas noches vamos con otras hablamos en la cara B de examen ayer era interés jinete bueno hoy todos los titulares que hablan de la destitución de Echenique como secretario de Organización de Podemos hablan califican la operación como purga sí

Voz 1880 00:25 la grave quiere acercarse al concepto para saber si es así como tenemos que calificarlo como purga el propio Pablo

Voz 0194 00:30 Iglesias lo ha calificado así pero claro en Memphis

Voz 1880 00:33 sí disfruta de tu purga es como ha titulado SM en el que aparece Heidi tirando por un barranco a Echenique es un fotomontaje en el que se ve la silla de ruedas declara que era la niña con discapacidad de la serie sí lo han hecho para quitar hierro no para decir que luego los medios y vamos a estar hablando de esta jugada bueno pues si es lo que vamos a hacer para saber exactamente cómo llamarlos no es que Rafa Mayoral ha hablado de purga si Mayoral ex diputado y ex miembro de la Ejecutiva Él dice que él no enarbola ese término de purga

Voz 2 01:00 también tiene que decir que es un vuelve a a enarbolar eso eso ya eso llamado concepto purga que lo defienda que lo diga yo no voy yo lo que no voy a hacer

Voz 3 01:11 es decir trabajar en la lógica de los desmentidos porque había alguien que decía que un desmentido de repetir una noticia dos veces a nosotros ahora mismo no es el debate que nos interesa y lo hemos dicho claramente lo estamos diciendo una y otra vez

Voz 0194 01:22 de dos formas ya hablamos de purgas por el asunto de Echenique pero es una palabra que se usa constantemente muchas veces en policías

Voz 1880 01:27 vamos a poner tres ejemplos de esta última temporada recordad a Rosa María Mateo en septiembre del año pasado sobre los cambios las purgas au las depuraciones en televisión

Voz 4 01:36 para mí la palabra purga que se ha utilizado tanto durante estos meses significa significa estalinismo nazismo fascismo franquismo pinochetista los campos de concentración abuso de poder

Voz 1880 01:49 me voy a quedar en el mismo día que es el dieciocho de marzo de este año dos frases de dos dirigentes políticos Albert Rivera hablando sobre Sánchez

Voz 5 01:56 en la purga del señor Sánchez es echar a gente como el mundo oval hiló pactar con Torra

Voz 1880 02:02 os digo de ese mismo día casado también hablando del PSOE

Voz 6 02:06 la deriva habrá que preguntar a los partidos que hacen pucheros

Voz 7 02:08 a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una autentica purgan sus listas electorales como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer en el Partido Socialista eso no es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 1880 02:20 la realmente purga es exterminio es depuración bueno realmente su primera acepción es la medicina que se toma para defecar también inseguro que aquí os acordáis de los radiadores no son los residuos que en algunas operaciones industriales son los artefactos se acumulan

Voz 0194 02:35 purga no hay que eliminarlos

Voz 1880 02:37 P leerlos y por último que es de lo que vamos a hablar hoy es expulsión o eliminación de funcionarios empleados miembros de una organización que se decreta por motivos políticos y que puede ir seguida de sanciones más graves porque depuración tiene la misma raíz si la palabra purgar viene del latín purgar que es limpiar purificar algo sea ir a lo puro y también de ahí por ejemplo vienen palabras como Purgatorio antes decía que la primera acepción del diccionario es medicina que se toma para defecar pues le hemos preguntado a José María Molero que es médico de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que se entiende por purga en medicina

Voz 8 03:11 de una limpieza o carecen de contenido intestinal generalmente mediante un medicamento que suele ser Blacks ante lo que lo que hace es que evacuó a todos los productos preparando intestino normalmente para la realización de una prueba como puede ser una colonoscopia una Paco o bien para una cirugía intestinal donde la presencia de restos dentro del intestino

Voz 9 03:33 lo grueso puede provocar una complicación quirúrgica habría que preguntarle Molero si Echenique podría provocar una explicación quirúrgica como el secretario de Organización de Podemos bueno igualar

Voz 1880 03:45 si hay que preguntarse Iglesias dice Molero que antes se usaban las purgas igual que las

Voz 8 03:50 crías en el siglo XVIII era frecuente muy frecuente el término de las purgas como la actuación en la utilización de purgas junto también con con la sangría puso como como técnica terapéutica entonces se pensaba que dentro del organismo una serie de sustancias que llamaban humores como la sangre la Lim Infanta la bilis o o la bilis negra que dentro del organismo tienen que estar más o menos en una proporción adecuada

Voz 1880 04:18 claro que yo creo que casi todos los hemos acordado de los laxantes desde el primer momento en el que hemos pensado en este concepto de los que hemos escuchado tantísimas veces en la radio aquel anuncio por ejemplo de falta de Fucka

Voz 1 04:29 Avelino Kirkuk

Voz 10 04:35 a admitir su casa estimula tu ritmo intestinal por la noche para que te Liberes por la mañana me acordé

Voz 0194 04:41 perfectamente aquí sonaba a las ocho de la mañana qué música nos traes hoy para empezar pues vamos a ir a los clásicos a los Rolling Stones Gears of my cloud que sería

Voz 9 04:49 algo así como hay está baja de menudeo o lo que es lo mismo vete no déjame en paz

Voz 11 05:01 Miguel Ángel Simón es doctora en Ciencia Política Miguel Ángel muy buen

Voz 0194 05:03 las noches buenas noches qué se entiende por pura purga política bueno pues

Voz 6 05:08 pone en purga política es un podríamos decir que son esos conceptos maleta que uno llena un poco con con los con los que uno quiere te hemos escuchado a Rosa María Mateo por ejemplo diciendo asociando inmediatamente purga al estalinismo a los juicios de Moscú etcétera etcétera Hay generalmente eso es a lo que entendemos todos pero existen mucho antes del estalinismo mucho antes de los juicios de Moscú generalmente suele utilizar asociado determinan determinados momentos para referirse a la eliminación política y a veces física de personalidades general ante políticas que se perciben como una amenaza para quién tiene el poder quiere alcanzar el poder o quiere aplicar un determinado proyecto político

Voz 0194 05:52 es decir que no hemos llegado todavía la eliminación física no sé si llegaremos pero por ejemplo gana unas primarias un una persona se convierte en secretario general de un partido en la siguiente ejecutiva no pone a nadie de los otros sino que los purga purga a los que iban con los contrarios

Voz 6 06:09 es una de las utilización es más frecuentes el el término purga en el lenguaje en el lenguaje cotidiano si se utiliza sí estaría bien utilizado estaría bien utilizados

Voz 0194 06:21 lo que está pasando por ejemplo en Podemos Echenique ha sido el último caso pero es verdad que de la foto inicial prácticamente no quedan nada eso sería purga

Voz 6 06:27 claro aquí nos encontramos con un fenómeno con una situación algo diferente por qué porque en este en este caso concreto parece que Pablo Iglesias no percibí a Cheney que una amenaza una amenaza para el proyecto una amenaza para él una amenaza para mantener León mantenerse el y liderando podremos entonces estaríamos ante otra situación yo creo creo que estaríamos más bien ante algo parecido a un corta fuegos es decir en el entorno Cano y crítico con el liderazgo de Podemos en los últimos días hemos escuchado algunos dirigentes otros dirigentes hablar de la necesidad de celebración de una asamblea etcétera etcétera Y en estas situaciones es frecuente entre los dirigentes políticos entre de la dirección de los partidos políticos recurrir a un cortafuegos para salvar la mayor salvar al dirigente digamos lo que dio en el lenguaje cotizan cotidiano decimos entregar una cabeza entre una cabeza hay otra hay otro hecho en este caso concreto que abunda más en esa tesis que es que

Voz 12 07:33 eh que en realidad le ha quitado de la secretaría de Organización pero le ha dado la considerado otro cometido muy importante probablemente

Voz 6 07:42 los más importantes a los que se ha enfrentado podemos a lo largo de a lo largo de su historia que es negociar los posibles pactos con el PSOE

Voz 0194 07:49 si nos centramos en la actualidad podemos a parte que podríamos calificar de purga

Voz 6 07:54 en la actualidad en este momento en este momento Bono ha habido purgas y recientes en los últimos meses por ejemplo

Voz 12 08:01 lo es en el partido en el Partido Liberal era no yo soy muy claro es que yo estaba pensando vendrán Rambo es el el Purcell vale el profesor de Fucka es el Fabio del porque en jefe fíjate que eh

Voz 6 08:18 aproxima algo más de un año después de la llegar al gobierno de Trump prácticamente el cuarenta por ciento de los cargos que él había nombrado los había echado os había marchado algunos de ellos a través de un tuit alguno de ellos os acordaréis probablemente cara Monchi

Voz 13 08:32 el once días

Voz 6 08:34 ha sido una máquina de purgas

Voz 12 08:37 es el Rey de los purgado

Voz 9 08:46 y aquí Richards diciéndole a ya que que Sébire a no que no vuelva nunca más Hit the road Jack intentando depurar lo es un tema de mil novecientos sesenta y dos

Voz 0194 08:55 tres de las diez hablaremos de Podemos de el relevo de Cheney etc etc pero sí que estamos habituados a ver purgas más o menos grandes o pequeñas en los partidos políticos no Cristina pero antes era el corazón ahora es verdad que el concepto de purga siempre lo hemos asociado especialmente a los partidos de la izquierda a lo mejor es por las purgas estalinistas pero es verdad que su tono Pablo Casado ha purgado bastante si además titula hemos así pero es bueno me gusta lo del cortafuegos que es un término que yo utiliza bastante a lo mejor también depuración se puede utilizar no a lo mejor es entremedias de la purga cortafuegos Vila

Voz 13 09:31 bueno a a los líderes que que hacen esto de los

Voz 1880 09:36 cortafuegos lo que hacen es intentar salvarse no

Voz 0194 09:38 pero yo por eso decía el entregar una una cabeza que es lo que va a hacer en el Consejo Ciudadano del saber la purga yo creo que la purga es un término que se utiliza sobre todo en estalinismo no las purgas masivas si miles de personas y durísimas Berna desde la purga que ha llevado a cabo Pablo Iglesias hasta la que los votantes han llevado a cabo con su partido al perder hacerles perder cientos de miles de votos de unas elecciones a otra eso también es una purga

Voz 1880 10:14 hay bicis Ángels que uno hay otras veces lo que pides depuración este es un tema de Mazo de los secretos que escribió Enrique Urquijo en el año setenta y ocho y que además estaba incluso antes en en un disco del grupo anterior de toda la revista Rolling Stone además incluye esta canción han lista de las mejores doscientas canciones vamos con un tema más también en españoles de dos mil dieciséis de Triángulo de Amor Bizarro

Voz 0194 10:52 desaparecen buena dice cosas como norma esperaré a que un rayo de partan sea el Alpine querías hacer una diferencia entre realidad y ficción

Voz 1880 10:59 porque como ya hemos visto purgas en la historia ha habido muchas y la inmensa mayoría se han llevado al cine vamos a empezar por las que nos hablan de la realidad no quise hacer Canal Historia desde un punto de vista u otro vamos a empezar con los Jemeres Rojos recordar los gritos del silencio

Voz 15 11:12 suena bien cortado en los Santos indie por clubes aquesta con el poquito ocasión correrías de para ya que tiene un sentido muy curioso en una espiral

Voz 1880 11:22 silenció recordamos además perfectamente esta banda sonora no de Mike Oldfield es la historia de un periodista que acude a Camboya como corresponsal y allí conoce a su guías interprete que al final es recurre recluido en un campo de concentración

Voz 16 11:33 más duras de la historia pues bueno hemos mencionado ya Stalin en los treinta el comunista chino Deng Xiaoping o los nazis la noche los cuchillos largos vamos a recomendar aquí la lista exhibe

Voz 17 11:47 Ana Belén Fran Mérida

Voz 9 11:58 esto que escuchamos cuando quieras Marcos ya te lo llevarte Bravo llevaría

Voz 1880 12:02 vamos que no hace falta tampoco salir de España e de las pulgas del franquismo nos vamos a quedar con la lengua de las mariposas conseguimos

Voz 4 12:10 que una generación una generación crezca libre en España Cham nazi

Voz 0194 12:17 yo creo que este es el partido de película que más veces ha sonado en Hora veinticinco Marcos no tienen reparo porque vale

Voz 18 12:23 para todo verdad Fernán Gómez como maestro de escuela siendo purgado es en una película de José Luis Cuerda y la ficción pues bueno estaremos ante una canción

Voz 9 12:41 ese Alanis Morissette yo creo que también os acordáis estas una ronda de una mujer despechada le dice oye que no quiero volver a saber nada de ti nos vamos al cine al cine de ficción empezamos por la purga

Voz 19 12:51 sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la Pulga Edward al sonar la sirena todos los servicios de emergencia

Voz 1880 12:58 este es un país lleno de delincuentes que buscan la fórmula para acabar con la situación y crean la purga o lo que llaman la noche de las bestias son doce horas en las que todo es legal hasta el asesinato para pasarlo muy mal para intentar comprender la mente de estos seres violentos por ejemplo Funny Games de Haneke hay alguien en la puerta

Voz 9 13:16 hola siento molestarles estudió en la casa de la trama de esta película transcurre también el sólo una noche son dos jóvenes que pretenden acabar con una familia entera del mismo estilo pero mucho más antiguo es Perros de paja

Voz 0194 13:37 así que ha podido ser cualquiera

Voz 1880 13:39 esta es una película de mil novecientos setenta y uno es una pareja que se muda a vivir al pueblo su llegada al pueblo provoca todo tipo de recelos hasta el punto de que la idea es acabar con ellos es también un estudio sobre la violencia dirigido por Sam Peckinpah con Dustin Hoffman y Susan Dro yo Jos como protagonistas íbamos con una sola más nos quedamos con la banda sonora de James Horner que es

Voz 20 14:02 no

Voz 1 14:05 sí

Voz 21 14:12 los tipos de la cara B justo para antes de marcharnos porque la verdad es unos pusiéramos a pensar lo que es realmente esto de usar las palabras las que usan nuestros políticos que los vienen también para la cara B esto es un todos son contratos