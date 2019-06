El Larguero (05/06/2019): Primera parte

Voz 1 00:00 buenas noches bienvenidos al larguero las once y media

Voz 1375 00:40 aquí estamos los de deportes para está la uno en un día en el que cristiana marcado hat trick por si te has despistado hoy había partidos de la UEFA di esa competición semi clan destina que va a tardar tiempo hacer que los aficionados se enteren de qué va cuando se juega quién la juega cuando empieza cuando acaba bueno pues hoy había un partido era huérfanas Jordi Portugal tres Suiza uno con hat trick de Cristiano Ronaldo el primero de falta directa el segundo un valor ajustado al palo y el tercero después de una bicicleta repertorio completito de Portugal para mañana la otra semifinal de esta ni el Holanda Inglaterra Juan Guimaraes Entrevista de Messi en Taiz Sport dice que su hijo gritan los goles del Madrid para picar a su hermano a Thiago que le vamos a hacer también les dijo que en la final iba con el Liverpool en la final de la Champions y en la de Copa iba con el Valencia eso lo ha contado Messi en una entrevista que luego repasaremos no tiene desperdicio además España viaja mañana a las Islas Feroe íbamos a estar en un ratito aquí en El Larguero con Jesús Navas también como sabéis todos jugador del Sevilla amigo de Reyes y que hoy ha visto como presentaban a su nuevo entrenador a Lopetegui al que le he visto un poco con el morro torcido en la rueda de prensa porque ha habido demasiadas preguntas de la selección del Madrid innoble a gustaba Julen que hoy él iba a hablar del Sevilla de su nuevo equipo

Voz 0074 02:02 ha habido hoy algún una respuesta

Voz 1375 02:05 ya bueno que en la que se notaba que ayuden Lole hacía ninguna gracia que lo de las selecciones pasado pero que no ha pasado página de momento está más presente eso que su primer día como técnico del Sevilla de los tres años que afirma hay además cierra esta portada del Larguero diciendo que bueno hoy jugado nada en París no se jugaba nada a causa de la lluvia así que yo Djokovic deberá de ganar tres partidos en cuatro días para levantar el título si quiere hacerlo la semifinal entre Nadal y Federer sigue programada para el viernes a eso de la una del mediodía y si no lo impide el tiempo así será hablaremos con Toni Nadal en un ratito con el tío y entrenador de Rafa ver qué sensaciones tiene aquí a esta hora haber anoche once y treinta y dos cogemos un cochazo para irnos hasta París donde está Antón Meana en directo

Voz 2 02:55 la semana que viene me caso no o qué mala suerte justo el mismo día que llega al de Tour de Volkswagen con

Voz 1375 03:01 la ilusión que me hacía ir encima

Voz 1375 03:20 pues un montón de protagonistas En seguida también tiempo para el Sanedrín y también para la información porque ya ha sido anunciado oficialmente el fichaje de Jobbik el segundo parecía que iba a ser Mendi que va llegará el Madrid en los próximos días pero antes que me parece que va a llegar el de Hazard que se va a hacer oficial cuando Mario Torrejón hola

Voz 1501 03:36 hola muy buenas manos bueno yo creo que en la mañana de mañana va a ser oficial el fichaje por el Real Madrid es algo que es un secreto a voces los a todo el mundo es hace mucho tiempo es cuestión de de formalidades parece que están todas o casi todas ya cerradas no sé dónde he visto que daban la exclusiva del fichaje de Kaká que claro por el gran escollo de bueno Ángeles que exclusivas hoy día hay tantas cosas que uno pierde la cuenta pero digo que ganar escollo que están contando que ha encontrado el Real Madrid para no hacerlo oficial en los tiempos que ha querido ese llama Marina que es la mano derecha Roman Abramovich que a uno Roman Abramovich es el dueño del Chelsea que no han renovado el permiso de residencia en en no tres que está casi casi de venta intentando vender el Chelsea y que esta mujer está al mando y es dura dura de roer me decía el Real Madrid que es una persona complicada para para las negociaciones pero como digo eso está prácticamente ya desbloqueado del todo y por la mañana puede ser oficial pero la noticia es esta noche es que Mendi todavía no ha pasado el reconocimiento médico que nadie se preocupe en el Real Madrid en los oficiales del Real Madrid digo porque es algo que va a suceder en los próximos días está viajando con su selección como no ha pasado ahora el reconocimiento médico no lo va a pasar estos días cuando se terminen los partido de selección lo va a hacer y en ese momento será oficial repito lo que dije anoche el Olympique de Lyon es una empresa es un club que cotiza en bolsa tiene que informar en su país oficialmente los movimientos que hace así que ellos no por cerrado el acuerdo hasta que no pase el reconocimiento médico se puede afirmar así que mendiga a ser jugador del Real Madrid parecía que iba a ser el siguiente después Djokovic pero no lo va que sí que va a ser algo más que una alegría para atraer al madridismo por favor Se va a llegar la selección siendo jugador de correcto iban a ser las tres grandes incorporaciones lo decía ayer no a ser presentadas ya pero son las tres bandas incorporaciones va a haber un empate espera las salidas prioridad después de todo esto ya en agosto el centrocampista

Voz 3 05:17 para preguntando en El Larguero que hace Antón Meana en París después de que nuestra de Mario Torrejón

Voz 1375 05:22 qué Antón Se nos ha ido a París y allí sigue a esta hora veinticinco hola Antón muy buenas

Voz 0074 05:27 aquí estamos qué tal mano cómo estás aeropuerto Charles de Gaulle de París y aquí estamos a punto de volver a España después de un día muy intenso en Francia va con retraso un poquito no se va con un poco de retraso camino de las tres horas estaban jugando a eso de que si son menores de tres horas y no te pagan nada y están aquí embarcando a la gente con una celeridad pasmosa alucinantes tan correcto a ver si consiguen eso yo pensé que antes de las tres horas de retraso AirFrance eso no pasaba pero si no te puedes imaginar ya que radio en directo humano ha flipado la mitad de la cola del avión cuando de repente uno que estaba sentado en primera fila eh aquí en el aeropuerto ha sacado un micrófono de la cadena SER y se pone a hablar en El Larguero dando vueltas por la terminal del aeropuerto de bonita es la radio ya si estaban bien informados los padres

Voz 1375 06:10 pues que vuelan con Antón Meana de París a Madrid que lleva un poquito de retraso bueno has estado ahí en París en el día en el que sea reelegido a Infantino sin ninguna oposición como presidente de la FIFA

Voz 3 06:19 pero además ávido caras conocidas fotografías llamativas

Voz 0074 06:24 noticias interesantes cuéntanos si como tú decías Infantino por aclamación presidente de la FIFA no tenía rival ni siquiera qué ha votado absolutamente nada en esta Congreso de la FIFA pero le eclipsada Infantino dos fotografías una entre Florentino Pérez y José Mourinho que según puede contar la Cadena SER a esta hora fue entre comillas buscada por el presidente del Real Madrid el señor Florentino Pérez le dijo a un trabajador de la FIFA que me traigan a Mourinho ya se había marchado José Mourinho de la sala en la que estaban fueron a por Mourinho le explicaron que Florentino Pérez quería verle delante de varios trabajadores de la FIFA de varias personas estuvieron hablando cara a cara durante unos minutos bastantes carantoñas y luego la fotografía que durante el día se hecho bastante viral es una de las dos fotografías que marcan el día aquí en París la otra es una foto con morbo aparece en ella Mijatovic aumentaron Hierro hubieran montaje pero no era real pues hubiera foto son con nuestro Pedja Mijatovic con Fernando Hierro Salgado con Kaká con Roberto Carlos con el mítico Jeremy porque en alguna foto

Voz 4 07:27 por tan tremendo no no te digo una cosa bueno osea que hacía ayer en esa foto es bueno

Voz 0074 07:34 por otro madridista Casado lo en el autobús y luego los dos más importantes por la relación que han tenido que tienen que son José Mourinho e Iker Casillas hoy ha reaparecido públicamente Iker Casillas aquí en París ha venido a esta gala de la FIFA he hablado con él le he visto muy bien un poquito más delgado salió muy bien

Voz 1375 07:50 poquito fino no me no quiere traer

Voz 0074 07:53 emitir que está muy bien pero no tiene ganas Manu de ningún homenaje no le apetece ningún homenaje en el España Suecia del lunes esa era la propuesta de Rubiales no sí sí ponerle a su disposición el España Suecia para qué sirve un homenaje se lo hiciera no de despedida sino de reconocimiento pero no quiere sesenta futbolista y no quiere luego llama la atención aquí en Palencia está en calidad de leyenda compartiendo autobús actos eventos todo el rato con exfutbolistas pero él considera que no necesita un homenaje el lunes en el España Suecia pero estas dos fotos Manu la de Mourinho y Florentino la de los ex del Madrid con José Mourinho han sido lo más comentado después del Congreso de la FIA

Voz 1375 08:34 pues eso en el Congreso de la FIFA que ha terminado con todos esos protagonista Laura que nos alegramos haber visto ya Iker la foto de Florentino y de Mourinho que todos sabemos que siempre han tenido buena relación que han estado un ratito de echarla además de la foto INTI caras conocidas ahí en esa en esa en ese congreso

Voz 0074 08:49 lo de la FIFA además también ahí el nombre de Neymar estado encima de la mesa no sí porque anoche escuchábamos en El Larguero al presidente de la Confederación Brasileña decir que apoyaban a animar y que estaban a muerte con él no había llegado Pepa Bueno Hoy por hoy aparecía el vicepresidente de la Confederación Brasileña diciendo que él pensaba que había que quitar del medio a Neymar que era malo para la selección y que lo mejor era que no jugara la Copa América pues bien hemos ido a por el presidente de la Confederación después del congreso El sí de respaldando lo mano a Neymar es una situación un poco extraña porque hay contradicciones permanentes pero dice el presidente de la Confederación Brasileña lo siguiente que está a muerte con Neymar jugar Neymar la Copa América con la CBF sí o no seguro cien por cien seguro está preocupado por el segundo vídeo que puede salir de Neymar de ni un paso

Voz 1375 09:47 cuando Manu varios días con prensa

Voz 0074 09:50 sí leña gente que ha viajado desde Brasil para este Congreso de la FIFA y la opinión pública está muy dividida en Brasil muy dividida el ruidos muy grande tú lo lleva repitiendo los últimos programas la imagen de Neymar está muy dañada en París con la ciudad PSG pero sobre todo en su país porque no tienen muy claro que debe hacer la Federación Brasileña en caso de que en los próximos días aparezca por ejemplo un segundo vídeo comprometedor para Neymar

Voz 1375 10:15 la apartó de Shams en su momento a Karim Benzema de la selección francesa por el escándalo sexual

Voz 4 10:20 aquí el vídeo y Valbuena Italia decidieron que no volviese a las convocatorias claro aquí estamos hablando de la de la megaestrella

Voz 1375 10:28 el brasileño la decisión

Voz 4 10:30 pues es peliaguda cuando van a jugar la Copa América en su país

Voz 1375 10:34 neymar es el claro el jugador por franquicia la estrella y hay que tomar la decisión esto es bueno que esté pasando en la concentración de Brasil hay que mirar a otro lado lo importante es que juegue o esto va a perjudicar más al grupo al entrenador a la afición allí todos los días los medios de comunicación preguntando si hay más pruebas y la policía bueno avisó ayer el presidente de la Confederación Brasileña Roger el Bloco a micrófono de Antón Meana neymar va a jugar la Copa América que no le quepa ninguna duda nadie confirmado por el presidente de la Confederación

Voz 4 11:05 leña de fútbol me voy enseguida con Jordi Martí también porque no quiero preguntarle

Voz 1375 11:12 a él al hilo de lo que ha pasado hay también Antón Meana por cierto donde se nota en esa en ese congreso las malas relaciones entre agosto hay FIFA todo tiene que ver con lo que puede pasar en un futuro inmediato con esa Liga Europea Superliga mañana hay reunión de la ECA pero Reunión FIFA UEFA que no pasa por su mejor momento no

Voz 0074 11:30 no no relación muy fría en notado muy tenso hace Ferine que en todo el Congreso no ha querido aplaudir a Infantino luego se le veía contrariado al presidente Ferine en la zona mixta yo le he preguntado por Javier Tebas literalmente me ha dicho si empieza a hablar de Javier Tebas pierdo el avión es una situación muy fría porque el Mundial de Clubes arrancan dos mil veintiuno con veinticuatro clubes por tanto es un éxito de Infantino está en tela de juicio permanentemente en la Superliga que propone esté con la edad

Voz 1375 11:58 bueno siempre hemos dicho que la UEFA no va a pintar mucho en esa Superliga pero la FIFA parece que estaba mejor colocada bueno de hecho Florentino habrá Infantino pues igual algo tiene que ver en todo esto uno de los clubes están más posicionados a favor de la creación de la Superliga el Real Madrid bueno sale uno o no tarda sí sí sí nos da las cuatro pues nada me entretengo meter a ver si a ver si lo vas a perder buen vuelo de vuelta gracias un abrazo o un abrazo tanto en gran trabajo allí en París en ese Congreso de la FIFA voy enseguida con Jordi Martí para que nos cuente también su opinión que ha estado recabando información durante todo el día sobre esa reunión de la época de mañana donde siete clubes españoles Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao Real Sociedad Sevilla Villarreal Valencia y Málaga han formado han firmado una carta mostrando su rechazo a la al al nuevo modelo de Champions que se pretende crear repito esto siete clubes sin el Madrid y el Barça firman esa carta y y bueno alertando Un poco de lo que puede pasar con las ligas nacionales les mola lo del nuevo proyecto de una gran Liga europea pero cuidado con tanto con quién y con quién es ahora nos lo cuenta con más detalle Jordi Martí pero está por ahí nuestro Pedja Mijatovic que era uno de los que salía en la foto hola

Voz 5 13:09 sí buenas hola a mano buenas que tan que elegante sale siempre la foto te lo digo en serio muchas gracias por favor pues mal creado ahí ahora

Voz 1375 13:17 era una foto rara tú has dicho a ver a ver cómo va la foto esta

Voz 7 13:22 bueno rara tampoco claro

Voz 6 13:25 por eso sí grandes amigos además ese congreso muy organizado muy bien organizado y con todos los actos que hacer aquí bueno Gianni Infantino va a ser presidente próximos cuatro años que también es una buena noticia hay muchos muchos jugadores muchos de agendas que que que lo que lo han pasado bien y está fotos sale así sin sin ninguna idea así como estábamos pues vamos a ver una foto vamos otras

Voz 5 13:53 lo espontánea continua es cada día más que esta foto va a ser tan comer exacto exacto sí sí sí

Voz 1375 13:59 estás tú esta Kaká esta Michel Salgado ella está Geremi y luego ya me falta alguno seguro que me pierdo Iker Mourinho bueno una falta digo ya parte de ellos dos Pérez digo me falta algún además de ellos dos pero sobre todo ha sido comentado por eso no sé cómo ha sido ese momento de la foto de Iker aún con tanto que se ha hablado pues han dicho

Voz 6 14:18 no que muy bien muy bien además se hagan

Voz 8 14:21 me bien

Voz 6 14:24 muy bien fantástico y además es un chico muy bien pues hemos comentado un poquito todo el problema que ha tenido pues todos les llevamos una gran alegría de que está bien y que va a continuar bueno vamos a ver si va a seguir jugando eso es otra cosa que que tiene que decidir pero lo yo lo he visto muy bien no muy activo y muy participativo en todo siempre

Voz 1375 14:45 y y se ha sabido hoy hemos sabido que tuvieron mala relación Iker y Mourinho luego es verdad que Mourinho llamó preguntó cuando sufrió el ataque al corazón el infarto Íker Casillas y tal y su relación ha sido normal no se les ha visto con un mal

Voz 6 15:00 normal todo correcto además de no optar a sus últimos años y les

Voz 9 15:07 es hoy por primera vez pues te das cuenta de que

Voz 6 15:10 tienes la sensación de que son amigos amigos de toda la vida Idaira llevan muy bien

Voz 4 15:14 está que grandes actores hay en el mundo del fútbol

Voz 1375 15:17 también

Voz 10 15:20 le van a dar el el veto del Balón de Oro el Globo de Oro

Voz 5 15:24 muy bien vale vale me te voy me quedo más tranquilo hoy

Voz 1375 15:29 sí Infantino dominando como decimos en la FIFA sin oposición siquiera mañana reunión importante de la beca quería también saber tu opinión ya sobre esas Super Liga que se está minando a fuego lento al margen de la UEFA pero parece dieron el visto bueno de la FIFA tú cómo ves eso de que se jugara una Superliga europea y que los grandes salieran de las ligas nacionales

Voz 6 15:51 bueno yo eso no lo veo como una una gran idea pero bueno cada uno puede opinar lo que quiera en la yo creo que este formato de Champions Mata que con que funcionan además Cat daños en otras cosas nuevas yo creo que fue en ese sentido funciona perfectamente bien además siempre se suben estos esos números es esta estas cantidades digamos de dinero que que decide cada cada el club que participa en Champions así que yo no sé algo que funciona pues yo no cambiaría de verdad porque el fútbol fútbol es un deporte que no permite muchos cambios no porque cualquier cambio que hagas hay que avanzar pero a cambio que hagas pues puede ser contraproducente que no lo sé esas son cosas que tienen decidir ellos y nosotros ex futbolistas y leyendas que en este caso no nos tenemos que meterte en menos de un comité de tiene claro que no es mi caso

Voz 1375 16:46 oye qué te parecen los fichajes del Madrid Jobbik ya oficial el serbio Djokovic mañana se hará oficial el de pasar luego vendrá el de Mendi te parece suficiente luego veremos si llega poco va o llega Eric SEM qué tal lo estás viendo

Voz 6 16:59 bueno pues Madrid está esforzándose lo que pasa es que como dijo en el programa de fichar sino también hay que saber quién va a salir ese es el problema porque sino es que no pueden jugar todos así que no de momento no ha salido nada bien por lo visto nadie tiene ganas de salir

Voz 1501 17:16 sí pero el Madrid tiene obligación de fichar

Voz 6 17:18 está haciendo pues coño eso codos joven yo les conozco muy bien desde hace mucho tiempo es un goleador goleador rematador es joven hay que darle un poco de tiempo de adaptarse al español todo lo que lleva en el Real Madrid la presión y todo eso pero es un jugador que incluso puede puede ser muy útil no hay que darle un poquito de tiempo tampoco hay que exigirle que el minuto uno frente goles por temporada y poco a poco

Voz 1375 17:45 ahora llega el resto suena muy bien son grandes

Voz 6 17:48 Ador pues prácticamente está hecho pues había otros seguramente que va a venir no sabíamos qué va a pasar con poco bueno verano va a ser muy divertido y muy largos

Voz 1375 17:56 sí señor queda mucho todavía sólo de los que han llegado porque Djokovic parece claramente suplente de Benzema vendí claramente suplente de Marcelo militado suplente de Varane y Ramos Rodrigo el brasileño que es un jugador con muchísimo futuro pero en principio también suplente es decir que quitando Hassan que es clarísimo evidentemente titularísimo pero tampoco cambiaría demasiado el once no con todos los que están llegando

Voz 6 18:20 en este momento no hay que ir suena fatal esto suplentes estamos enseñando suplentes esos suena fatal no no sé a mí me suena fatal pero pero

Voz 1375 18:30 pero me quedo con esa frase estamos fichando suplentes

Voz 6 18:33 sí pero me suena pero es excesivo desde el tema seguramente tendrá ventaja Jodie después menos Jafar que pero también está ahí Vinicius bueno ya de eso podemos hablar más adelante pero pero bueno Madrid de tiene aplicación de de fichar grandes jugadores algunos jóvenes muchos toros con mucha proyección algunos ya hechos iban a ser que podamos tener para el año que viene no pero otra vez del pito no es cuestión de quién viene sino también hay que saber quién va a salir

Voz 1375 19:03 de quién sale va a ser un problema se bastaron por porque

Voz 6 19:05 eran

Voz 1375 19:06 en ese va a ser el principal problema de Zidane del Madrid

Voz 6 19:09 sí sí sí relevo pues no sé de momento de momento te tengo que decirlo fíjate yo no están convencidos de que es quitarle conocemos en militado también ha sido fichado antes de su llegada practicamente a pasar eso cuesta grande luego vamos a ver qué pasa con Pogba

Voz 5 19:32 bueno vamos a ver es qué tal

Voz 6 19:34 tiene mucho trabajo tiene tiene tiene que hacer y sus cosas para que algunos jugadores que han hecho grandes cosas pues no va a tener un trabajo fácil

Voz 1375 19:46 bien

Voz 6 19:48 espero que lo haga bien la última

Voz 1375 19:51 lo que me voy a Brasil ahora mismo te no sé si sientes preocupación por la carrera futbolística de un crash como Neymar sí es una pena que esté desaprovechando últimamente nunca se habla de fútbol de Neymar sino que otras cosas y sobre todo este delicadísimo asunto de de acusación de violación presunción de inocencia por supuesto pero no se envuelto en todo esto Copa América crees que debería jugar que es mejor que dé un paso al frente al costado que lo de atrás

Voz 6 20:18 he escuchado antes de la declaración pues la leña que tal loco el he dicho que no están en buena sintonía porque uno dice una cosa no

Voz 1375 20:29 exactamente pero hay que hay que el preside

Voz 6 20:32 entre porque por eso expresidentes y él dice que va a estar pues seguramente estará pero seguramente estos asuntos les tiene que preocupar al jugador pues seguramente y si está ahí no va a estar bien del todo no porque esas cosas extradeportivas sí que influye mucho en el ánimo de jugador no lo siento por el jugador porque ya sabéis qué neymar amigos entre sí sí es un jugador que a mí me encanta pero bueno vamos a ver qué pasa con este asunto bueno en plena hay que analizar muy bien la situación

Voz 5 21:06 qué tal chaval nosotros

Voz 6 21:08 no podemos opinar pero seguramente nos equivocaríamos si dijimos que sí pues nos equivocamos pero hay que analizar esa situación y luego ahí el jugador tiene que decir mucho no chico se siente fuerte y Si piensa que puede ayudar a su selección pues muy bien y no pues hay que dejarle fuera eso lo tienen que decir ellos

Voz 5 21:27 un abrazo pero me alegro de te voy en buena forma un fuerte abrazo gracias

Voz 1375 21:32 la ella Mijatovic que ha estado también en ese Congreso de la FIFA hay que ha salido en esa comenta disimula foto donde a parte de varios cracks de el Real Madrid aparecían también juntos otros dos cracks del Real Madrid

Voz 4 21:45 uno más que otro Casillas Mourinho vamos uno bastante más que otro eje

Voz 1375 21:53 ocho minutos quedan para las doce me a enseguida Brasil presta por ahí Jordi Martí hola Jordi muy buenas

Voz 0985 21:59 muy buenas Manu

Voz 1375 22:00 en este asunto de la Haika fíjate dice que él no acaba de verlo claro Madrid y Barça que están ahí con otros grandes clubes cocinando esto como digo yo siempre a fuego lento al margen de la UEFA con el visto bueno de la FIFA pero mañana hay reunión de la ECA y hay una carta que firman siete clubes españoles no están

Voz 0985 22:16 a las puertas de una asamblea extraordinaria de la Decca para debatir sobre el nuevo modelo y resulta que en la vigilia a los clubes españoles Manu que como dices forman parte de la AECA a excepción del Barça y del Madrid consideran que el nuevo modelo de Champions a partir de dos mil veinticuatro lo consideran la mayor amenaza de la historia para fútbol continental para las competiciones domésticas lo adelantado a media tarde el periodista Robert Harris lo ha podido ir confirmando la SER a través de los compañeros así lo dicen en una carta como decías tú antes el Atlético Athletic Club Sevilla Real Sociedad Valencia Villarreal Málaga rechazan los cambios que proponen Like I la UEFA insisto ven una potencial gran amenaza para las ligas también para los clubes ven un ataque frontal a la estabilidad de las competiciones domésticas y por lo tanto tantos cambios drásticos esta falta de transparencia que ellos ven creen que su modelo que ni siquiera es les ha presentado por lo tanto fíjate a las puertas de la Asamblea Extraordinaria rechazo de siete de los nueve clubes españoles que forman parte de Reca

Voz 1375 23:21 sí que son de la clase media alta porque tampoco son los top pero son clubes bueno vamos que que vamos a contar el Atlético de Madrid que firma esta carta sin esta

Voz 4 23:31 soy del Barça y que no se oponen a

Voz 1375 23:34 a a la Haika pero sí que están más cerca de esa clase media clase media alta que quieren formar verde el proyecto que ya veremos cómo acaba formalizando se pero que tampoco quieren cargarse las ligas nacionales

Voz 0985 23:46 no no yo además fisión término medio muy difícil no tiene difícil encaje en sí es más pujantes antes lo comentabas al final los grandes probablemente quieran tirar por el camino de en medio ir solos porque uno se pregunta bueno la la UEFA con este rechazo puede ir de la mano sólo con los clubes ricos bueno parece difícil no luego mano lo que te apuntaba Javier Tebas en la última entrevista que lo hicimos en el Larguero en Barcelona tuvo recordar no salvó del asunto político el asunto político tampoco lo tenemos que dejar en la cuneta porque fíjate que ya son algunos dirigentes en Francia Macron en Italia en España veremos lo que pasa pero fíjate también el componente político como está apretando también para que no salga adelante esta Superliga va a ver qué pasa

Voz 1375 24:30 sí sí interesante esa reunión que se presenta mañana de la ECA donde por cierto en malta ante Malta en Malta en Malta tendrá lugar esa reunión antes de determinar qué pasa con el asunto de Abidal que no se termina de cerrar

Voz 0985 24:43 bueno esto es un asunto en el que hemos ido informando en El Larguero no sabes que es un asunto que ese archivo es un asunto que la Audiencia de Barcelona ordenó la reapertura a instancias de la Fiscalía porque quiere llegar hasta el final total que en esta reapertura del caso hoy la SER informó que la juez la juez de Barcelona titular del número veintiocho de Barcelona ha enviado una orden a Francia en concreto al guión tribunales de Lyon para que se practique una exploración médica un reconocimiento médico primo de Abidal que es el donante porque quieren comprobar verificar que en efecto la intervención quirúrgica se produjo

Voz 1375 25:22 aquí hay cicatriz Si de verdad yo que si no sé como se comprueba habrá que ver si

Voz 0985 25:27 pues eso Manucho lo que cabe en una exploración médica

Voz 1375 25:30 se a la que él tienes que dar su consentimiento

Voz 0985 25:32 pero fíjate si antes la petición era de una comisión rogatoria internacional que fue rechazada por Francia ahora lo que es es una orden de investigación europea para que se tome declaración como testigo para que se le practique un reconocimiento siempre cuanto siempre y cuanto aceptara el primo de Abidal al aceptar ese reconocimiento una cosa si te digo en este asunto había un tema espinoso que era un tema nuclear Yeste por lo menos han quedado descartadas en el juzgado de Barcelona descartadas irregularidades en el acta de consentimiento de la nación es decir según la Fiscalía había falta de concordancia documentos que no encajaban documentos que parecían falseados bien todo esto ha quedado atrás eran errores en las fotocopias eran errores en el momento de las firmas por lo tanto esto un aspecto muy importante de la misma forma que la Fiscalía sostenía falta de concordancia en los documentos de donación el juzgado estas irregularidades Lasa descartado por lo tanto poco a poco yo a falta están diligencia mano que es fundamental haber Francia cómo resuelve esta petición de España para que sea hecho un reconocimiento médico al primo de Abidal para comprobar para verificar que efectivamente la operación se realizó

Voz 4 26:46 qué asunto tan chungo y que afecta directamente al secretario técnico del Barça uno de los ojos de la dirección deportiva del Barcelona

Voz 1375 26:53 cualquier novedad Nos lo seguirá contando Jordi antes de que te vayas está por ahí Adrià Albets también en Barcelona o la daría muy buenas qué tal mano muy buenas yo no sabía que el hijo de Messi era capaz de poner partidos del Madrid animar al Real Madrid y que si juega el Liverpool va con el Liverpool Si hay un Valencia Barça con el Valencia pero le pasa ese niño Mateo Messi en materia grasa Mattel de la de

Voz 11 27:14 la familia tres añitos y es un fenómeno el chaval porque si el Liverpool elimina al Barça de la Champions el niño va con el Liverpool Si el Valencia legal a la final de Copa el chaval el Valencia y encima como dices celebra los goles del Madrid para cabrear a su hermano Thiago que es el mayor pero a Mateo le da absolutamente igual fíjate cómo lo contaba Leo Messi esta tarde ente hice Sport en Argentina

Voz 1293 27:36 Mateo operarse jugaba en casa y la última planteábamos así me decían porque le ganó desde el día once porque voy a parar esta noche sea cuenta otra tiene por quita y me iba con él bares la me he ganar al Valencia se le o en la tele pero el Madrid se lo puedo hermano paramos de Noja por ahí tengo combinando del Madrid que se caliente Matías no

Voz 1375 28:11 sí hay que ser Mamón Jordi jugó el Madrid canta los goles del Madrid juegan Barça Valencia iba con el Valencia al hijo de Messi

Voz 11 28:17 es igual ha celebrado hoy el hattrick de Cristiano amigo

Voz 0985 28:21 me gusta de mira uno en estas entrevistas pues a veces echo en falta una pregunta sobre Griezmann no

Voz 1375 28:27 bueno Deimos

Voz 0985 28:29 por bueno porque estas entrevistas el está como en casa y lo que más me gusta estamos hablando de opinión ahora es un desahogo M300 pero me encanta verles sonreír porque como la herida ha sido tan profunda también para él porque él ha verbalizado en todas sus comparecencias sinceramente verle sonreír y hablar así de los chavales de los hijos de Italia me parece que poco a poco a ver si poco a poco el también va remontando y saliendo