Toni Nadal: "En el mundo del deporte han significado más Roger y Rafael que Novak Djokovic"

Voz 1375 00:00 enseguida estoy en Brasil pero antes con vuestro permiso hacemos un parón en el fútbol porque estamos a unas horas de otro regalo que nos ha dado este maravilloso deporte que es el tenis de otro Federer Nadal otro Nadal Federer es otro de esos partidos que quién sabe si será el último gran enfrentamiento entre Federer y Nadal llevamos ya años diciendo a ver si la última vez que se van a enfrentar a ver si ver pues de momento tenemos otro viernes a eso de la una si la lluvia no lo impide una y media empezará a las semifinal catorce años después de que ya la jugaran también en la tierra de París catorce años después vuelven a jugar otra semifinal Federer y Nadal y queremos preguntarle a esta hora de la noche en el Larguero algo que ya es un clásico a su tío Toni entrenador antes de ese partido contra Federer Toni Nadal muy buenas

Voz 1 00:49 hola qué tal buenas noches pues esto

Voz 1375 00:52 clásico el tío de Rafa Nadal en la previa de la semifinal de un Grand Slam casi nada va cambiando luto la vida sigue igual

Voz 1 01:00 bueno la verdad es que después de muchos años yo no confiaba en que después de tantos años Rafael quién Luis cuando Alí

Voz 2 01:10 bueno

Voz 1 01:12 no sé si en lo más alto pero sí en un lugar privilegiado el del tenis mundial era uno solo de él sino también Federer que ya tiene mérito después de tanto tiempo que los dos siguen estando ahí demuestra a las claras el compromiso que tienen ellos con su deporte con con eso consoló con su actividad que eso yo creo que es lo más reseñable que les ha puesto durante toda la vida

Voz 1375 01:49 fíjate que han pasado catorce años desde la última semifinal que jugarán los dos en Roland Garros bueno te has visto los XXXVIII partidos que han jugado bueno igual te has perdido alguno pero creo que no que en

Voz 1 02:00 los he visto de otra manera exactamente diré

Voz 1375 02:02 todo o luego has de los XXXVIII el del viernes va a ser el trigésimo noveno enfrentamiento entre los dos quién crees que ha mejorado más después de esos treinta y ocho enfrentamientos de los cuales ha ganado

Voz 3 02:12 veintitrés Nadal quince Roger Federer

Voz 1375 02:15 quién ha mejorado más en su tenis Roger que casi al tenis perfecto al mejor

Voz 2 02:18 o Rafa no lo verbal yo creo

Voz 1 02:23 a ver es que es una pregunta difícil de responder creo que he mejorado los dos verdad monstruoso con bien

Voz 2 02:33 mucho tiempo a un nivel muy alto

Voz 1 02:38 vuelvo a repetir el compromiso que que han tenido que hay que saber ha hecho mejorar día a día yo no sé quizás a mejorar Roger

Voz 1375 02:48 tierra más no

Voz 1 02:50 que no lo sé no lo sería difícil decirlo quién ha mejorado más porque cree que los dos han mejorado distintos aspectos de su juego creo que el año pasado Roger Federer hizo un gran cambio en su juego con dos y Dios es bastante más agresivo cese no cosas pues creo que un pelín mejores y la verdad no no me decidiría por

Voz 1375 03:22 no sólo a mejorar los dos sin embargo aunque casi todo hace pensar que bueno no sé ahora tu opinión me dices que somos optimistas porque en tierra siempre es mejor Rafa Nadal porque le ha ganado más partidos veinti tres por quince Federer sin embargo en las últimas cinco veces que se han enfrentado las cinco últimas a Ghana o Roger eso te preocupa o no tiene nada que ver con lo de el viernes

Voz 2 03:44 bueno eso sí

Voz 1 03:46 preocupado poco evidentemente no es lo mismo cuando tú sales a jugar con la convicción de que mejor lo ha sido mejor durante muchos enfrentamientos hay una realidad que es que Federer pues bueno ha mejorado en estos en estos últimos tiempos ha ido mejorando eso es palpable es así lo que pasa es que también es cierto que los enfrentamientos de los que hacemos referencia han sido en pista rápida claro se dio la circunstancia de que el primer partido Federer de Australia Federer por Rafael estuvo muy cerca de la victoria no lo consiguió yo creo que la he aquí lo le dio alas adoran a Roger para seguir en en su juego hizo un torneo muy muy brillante en Australia que el año dos mil diecisiete después es verdad que Federer supo imponer un ataque una táctica diferente con un resto mucho más agresivos como claves también más agresivo ir Rafael perdió un poco la idea la idea estratégica de cómo Juanfran pero creo que pizarra de tierra y la situación también es diferente claro porque están decisivo el saque de Federer ni esta decisivo el resto el punto se tiene que trabajar más yo particularmente no sólo como tío sino también como aficionado al tenis pues yo creo que Rafael tiene muchas más opciones en en una superficie de Roland Garros que es lo que puede haber tenido en pista rápida

Voz 1375 05:41 de hecho las cinco veces que se han enfrentado en París las cinco veces que se han enfrentado las cinco las ha ganado Rafa y eso también es un dato a tener en cuenta sobre la tierra mejor que Rafa pues no hay nadie eso

Voz 1 05:51 sí que yo creo que esto es lo determinante porque las cinco veces que le ganó la última en el dos mil once está alejada ya la victoria como para que es referente pero sí que hay un referente claro que es que Rafael ha sido el mejor jugador sobre tierra durante los últimos catorce años

Voz 1375 06:16 esquí parecía parecía cuando lo dices el mejor en tierra durante los últimos catorce años

Voz 4 06:21 está mejor pero se lo perdonamos

Voz 1 06:26 en líneas generales cuál es ha sido mejores

Voz 4 06:28 estos actos y entonces yo creo

Voz 1 06:32 a mi lógica me lleva a pensar que Rafael tiene más opciones de victoria que que

Voz 1375 06:39 en cada vez que no son Joe lo digo como como periodista como aficionado también que los hoy al tenis cada vez que me enfrente a un partido de estos cada vez que voy a me me me dispongo haberlo digo joder igual es el último no lo saber cuál es el último no lo sé nadie nos puede garantizar que haya otro otro Nadal Federer en una semifinal de Roland Garros esto es un regalo pero a lo mejor hay más pero la verdad es que es que

Voz 1 07:02 si uno piensa siempre bueno no van a los dos a lo mejor baja de nivel pero yo la verdad también es decir que hace un cierto tiempo pliego que equivocadamente que sería difícil que Federer convalidar el mar otro gran aislada pero no por un tema de de tenis que el y el mejor de la historia es un grandísimo jugador sino porque pensaba poder a cinco sets le va a costar también pensaba que le costaría contra Wawrinka al final se reinventa vuelva a estar aquí vuelve a ser un rival siempre muy celoso pero bien es cierto que va a cumplir treinta y ocho Rafael cumplirán que ayer XXXIII los años pasan

Voz 3 07:54 totalmente oye eh Toni Si

Voz 1375 07:58 sí ahora si gana Federer gana Djokovic semifinal pues fíjate qué final tenemos también de esa ya hablaré aquí estamos hablando de la de Federer pero

Voz 3 08:04 si a ti te dijeran algún día cuando todos estos se retiren de quién

Voz 1375 08:09 me gustaría hacer más un documental una película épica uno de los grandes duelos de la historia del deporte mundial de la historia Nadal Federer

Voz 1 08:17 un Aral Djokovic de quién lo haría este yo la había de Nueva York de Nadal Federer o de Federer nada por una razón muy simple primero porque los dos encarnan dos tipos de juego totalmente diferente a dos conceptos diferentes Ellos fueron los que iniciaron está gran rivalidad es decir una Liga que no había pasado tan nunca con tantos enfrentamientos a después por lo que han significado creo que a pesar de que Djokovic un jugador tan bueno como los otros dos creo que en el mundo del deporte al significado más Federer ya también creo que Rafael después creo que es una rivalidad excepcional en el sentido de que los dos han han con con características de de juego bastante diferentes de los dos ha tenido una cosa como que los dos han tenido una gran corrección en la pista se han tenido un aprecio mutuo con Djokovic también pero al final cuando lo pones todo en la balanza yo creo que eso ha sido una rivalidad todo una rivalidad que creo que ha prestigiado el tenis ha prestigiado el mundo del deporte porque muchas veces era el deporte vemos rivalidades que surgen sagas alquilan al hay odioso hay de templanza se en los partidos y los comentarios y ellos de los que no las ha tenido nunca y creo que es para el mundo del deporte han sido tanto de uno como el otro dos grandes ejemplos han tenido una rivalidad que bueno ejemplar totalmente

Voz 1375 10:10 y creo que estás por Mallorca no estás en Mallorca y si vas a ir a París a verla semi

Voz 1 10:15 no haberla semi no puedo porque tengo trabajo yo estuve el fin de semana pasado racionalmente pues me equivoqué

Voz 1375 10:23 me puse bajo el el día pero que pasa de trabajo porque pensaba que no iba a estar en

Voz 1 10:29 no no no no pensé en la fecha porque tú sabes con mucha anterioridad no piense digo dio la fecha no no no que era Roland Garros Si gana pues sí que la fin

Voz 1375 10:45 al final si quería no echas de menos a veces el gusanillo estar más en los torneos cómo estás llevando

Voz 2 10:51 no

Voz 1 10:52 hombre a mí me gustó mucho a mi la ilusión es que el jugador sabes me puse mucho empeño ver cuando Rafael era pequeño en que las cosas salieran bien cuál pero la ilusión estuvo siempre claro que me ilusión ver seguir avisó vi como Juan ido algún entre de entrenar me siguen funcionando claro al Ricky abre pero de de estar allí pero también es decir que estoy aquí

Voz 1375 11:29 estoy muy bien alguno para tocar las narices no te habrá dicho juguetón y Kevin está Rafa desde que no está estuvo viajando Nueno

Voz 1 11:38 no no Haditha pero él ha seguido jugando muy bien yo creo que a veces la gente también de yo cuando veo vídeos de Rafael del dos mil ocho dos el nueve cuando veo la final de Australia del dos mil nueve por favor a pie me parecía que Rafael he jugado hola la final de EEUU del dos mil tres me parecía que Rafael cuando muy bien no lo hacía mal cuando se contra el partido que cualquiera que opiniones siete hay notado el mero dice que yo creo que el ojalá mejorara todo había mucho en ello antes que tengo Dori soy tío eso claro eso te iba a preguntar

Voz 1375 12:26 tú no te has planteado nunca hacer lo que hacías con Rafa con otro tenista no eso no entran

Voz 1 12:30 no nunca me porque yo tengo no no no tuve una ilusión cuando uno Rafel viene la pequeña si yo estoy que muchas obras en aquella Rafael le fueran las cosas no esa en la ilusión que que yo tenía yo sería muy difícil que yo me ilusionara igual de bien que el aparte que mientras él juegue pues no sería muy difícil que yo estuviera en otro banquillo

Voz 4 13:02 animando a otro tenista imagínate

Voz 1375 13:05 ya te gustaría te gustaría que alguien con el tiempo dentro de muchos años te recordará no como un entrenador de tenis sino como el entrenador de tenis de Rafa Nadal

Voz 1 13:13 bueno es que yo yo soy un entrenador de tenis que

Voz 5 13:16 te dediques

Voz 1 13:18 gran parte de mi vida

Voz 5 13:20 a favor

Voz 1 13:22 a Rafael al que las cosas le fuera bien esto es lo que a mí me motivo por encima de todo más que ellos ex entrenador de tenis

Voz 1375 13:32 claro pues no lo hiciste mal verdad Rafa no lo hizo mal tiempo la Cruz Roja oye Tony te agradezco mucho tu ratito en El Larguero que esto es un clásico que te pases por aquí justo en la pérdida de las grandes citas con Rafa y gane o pierda pues pues ahí estamos disfrutando de Rafa Nadal un año más ya van no sé cuántos y ojalá le den otros cuantos más insite vemos en París en la final mucho mejor