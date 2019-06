El Larguero (05/06/2019): Segunda parte

Voz 3 00:00 en la guerra

Voz 2 00:07 también la

Voz 1375 00:12 las doce eh Z en Portugal allí una hora menos igual que en Canarias en Oporto ha jugado la selección portuguesa haya ganado tres uno a Suiza con hat trick de Cristiano Ronaldo que creo que estaba saliendo ahora mismo forzar a Mista hola Jacobo muy buenas

Voz 1251 00:26 qué tal muy buenas sigue manteniendo su punta de velocidad de él si no a toda pastilla si el jefe de prensa y cuando le intentaron hacer la primera pregunta cristianos estaba ya en el autobús dijo aquello de si dejó bien atrás bien atrás como ironizando que que Cristiano no era él que era otro se fue para el autobús directamente vaya noche vaya noche de Cristiano Ronaldo fíjate la paradoja Manu e estábamos hablando en Portugal se hablaba durante toda esta semana Joao Félix de esos ciento veinte millones de euros que está dispuesta a poner encima de la mesa el Manchester City se habla también de esa dualidad de Manchester entre el United y el City se habla del Madrid del Athletic la dualidad también en Madrid el protagonista ha sido Cristiano Ronaldo como le ponen estas cosas no cuando todo el mundo está hablando es dice aquí estoy yo no olvidéis en un partido horripilante horripilante de de Portugal con una Suiza que en los primeros treinta minutos a veinticinco minutos tuvo hasta cinco ocasiones claras son mano a mano de esa aquí un disparo muy potente también de ese cero Beach pero apareció Cristiano cogió el balón en tres cuartos de campo Se fue la frontal le tuvieron que parar con una falta se pide el el balón le pide tranquilidad a William Carvalho que estaba a su lado hice la clava Sommer en un golazo de falta después en la segunda parte llegó el bar el soul el bar porque no podía faltar penalti que piden los suizos sigue la jugada Bridge Pita

Voz 4 01:52 el alemán penalti a favor de Portugal por derribo desear a a Bernardo Silva pero lo han dicho que revisa la jugada Se va a revisarla pena

Voz 1251 02:04 el Tichet King dice no no el penalti fue el primero el quizo PP por mano en el área propia empató a usarlo

Voz 1375 02:11 le piden que pide Le piden que revise el penalti a favor de Portugal dice pues pues puede que sea el mejor deporte ligando tirando del inicio de la jugada hay un penalti a favor de

Voz 1251 02:20 y es el que al final va a revisar en cheques de dice no no primeros el de Suiza el otros claro delatar eso el ex del Depor a Bernardo Silva pero es que el primero también lo revisa varias veces durante tres cuatro minutos empata Ricar

Voz 5 02:34 dos Rodríguez el jugador emigrantes o hijos

Voz 1251 02:37 con emigrante gallego suizo ya a partir de ahí bueno pues con el estadio temblando con la gente un poco acongojados porque veían que no tiraba con Sakhir y trazando diagonales y con una Suiza que está más cerca del segundo que Portugal de aguantar empezó el temblor porque no querían mano el tema de favoritos por aquello de la Euro dos mil cuatro cuando empezaba a pesar el partido aparece la Bestia no esto es así es La Bella Suiza el bestia que es Cristiano Ronaldo apareció marcó el segundo tras un pase de Bernardo Silva en el ochenta y siete cuando cualquier equipo pensaría vamos a intentar aguantar este dos a uno volvía para el tercero en banda izquierda

Voz 1375 03:17 la cosa trazó una diagonal brutal

Voz 1251 03:19 sienta CEAR ISE la clava al otro esquinas Ömer marcando el tres a uno una auténtica exhibición de Cristiano y en el día de Joao Félix en el debut en la selección fíjate los números de Cristiano ochenta y ocho goles ya con la selección portuguesa es el jugador europeo en la historia del fútbol que más goles ha marcado con su selección una burrada ochenta y ocho goles en ciento cincuenta y seis partidos

Voz 1375 03:43 vaya números al partido en Oporto que esto era un amistoso repito era la primera semifinal de la UEFA Nation LIC esta nueva competición que nos tiene a todos un poco despistados que empezó no sé cuándo va a acabar ahora bueno la primera semifinal con Portugal

Voz 3 03:56 la finalista y mañana se juega el holandés

Voz 1375 03:58 Terra te iba a preguntar si estaba lleno el estadio do Dragao ahí en Oporto

Voz 1251 04:02 sí sí cincuenta mil espectadores dos mil quinientos suizos para mañana se esperan quince mil ingleses y cinco mil holandeses ahí si va a estar animado el tema en Guimaraes pero muchísima expectación pero un hombre que eclipsó el Portugal Portugal tan tradicional que es el de Cristiano Ronaldo y cuando marcó el hat trick mano mira cómo

Voz 1375 04:22 sonaba el dragado

Voz 5 04:31 el estadio en pie los últimos cuatro minutos del partido más el añadido con el Cristiano Ronaldo de todo el público rendido

Voz 1251 04:40 ante la estrella de siempre apareció Jon Félix que es la estrella emergente pero dijo Cristiano con ese gesto tan característico yo soy de aquí estoy yo

Voz 4 04:49 un abrazo Jacobo

Voz 1375 04:51 un abrazo hasta luego chao en Oporto en ese partido mañana es Juan Guimaraes la otra semifinal con Chris Mariano Ronaldo delante de un compañero Joao Félix que ha visto que todavía le quedan muchas tardes y muchas noches de gloria para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo que ha marcado ese hat trick para meter a su equipo en la final de la UEFA nación le ha puesto un tuit

Voz 3 05:12 mensaje bueno tuit o en Instagram creo que sí puesto mensaje en su cuenta de Instagram Aimar

Voz 6 05:20 hace unos minutos donde dice sólo quiere agradecer a Dios a mi familia a mis amigos

Voz 3 05:27 y a todos aquellos que me mandaron mensajes positivos para que pueda mantenerme equilibrado concentrado nunca me he sentido tan amado por vosotros gracias hoy tengo

Voz 1375 05:38 es uno de los partidos más difíciles de mi carrera sino

Voz 3 05:40 el más por las circunstancias termina diciendo la alegría del Señor es nuestra fuerza esto desde Brasilia donde estaba la selección que va a jugar hoy partido de preparación contra Qatar antes de que arranque la Copa América ya hemos escuchado el micrófono de Antón Meana al presidente de la Confederación Brasileña va a jugar la Copa América sí sí enseguida estoy en Brasil pero antes con vuestro permiso hacemos un parón en el fútbol porque estamos a unas horas de otro regalo que no ha dado este maravilloso deporte que es el tenis de otro Federer Nadal otro Nadal Federer es otro de esos partidos que quién sabe si será el último

Voz 1375 06:19 gran enfrentamiento entre Federer y Nadal llevamos ya años diciendo a ver si la última

Voz 3 06:23 que se va a enfrentar a ver si ver

Voz 1375 06:24 pues de momento tenemos otro viernes a eso de la una si la lluvia no lo impide una y media

Voz 3 06:29 empezará a las semifinal catorce años después de que ya la jugaran también en la tierra de París catorce años después vuelven a jugar otra semifinal Federer y Nadal y queremos preguntarle a esta hora de la noche en El Larguero algo que ya es un clásico a su tío Toni entrenador antes de ese partido contra Federer Toni Nadal muy buenas pues esto es un clásico El

Voz 1375 06:54 Yo de Rafa Nadal en la previa de la semifinal de un Grand Slam casi nada va cambiando noto la vida sigue igual

Voz 7 07:00 bueno la verdad es que después de muchos años yo no confiaba en que después de tantos años Rafael cuando Alí

Voz 8 07:11 bueno

Voz 7 07:12 no sé si en lo más alto pero en un lugar privilegiado de el del tenis mundial que era uno solo de él sino también Federer ya tiene mérito después de tanto tiempo que los dos siguen estando ahí demuestra a las claras el compromiso que tienen ellos con su deporte el con con eso consoló con su actividad eso yo creo que es lo más a quienes apostado durante toda la vida

Voz 1375 07:49 claro fíjate que han pasado catorce años desde la última semifinal que jugarán los dos en Roland Garros bueno tú has visto los treinta y ocho partidos que han jugado bueno igual te has perdido alguno pero creo que no puede ir en

Voz 7 08:00 los he visto de otra manera exactamente diré

Voz 1375 08:03 esto o luego has de los XXXVIII el del viernes va a ser el trigésimo noveno enfrentamiento entre los dos quién crees que ha mejorado más de esas XXXVIII enfrentamientos de los cuales ha ganado veintitrés Nadal quince Roger Federer quién ha mejorado más en su tenis Roger que casi era el tenis perfecto al mejor

Voz 8 08:19 o Rafa no lo verbal yo creo que

Voz 7 08:23 a ver es que es una pregunta difícil de responder creo que ya me

Voz 8 08:29 a los dos verdad nos dijo mucho tiempo a un nivel muy alto

Voz 7 08:39 vuelvo a repetir el compromiso que que han tenido como se ha hecho mejorar día a día yo no sé quizás a mejorar Roger

Voz 1375 08:48 tierra más no

Voz 7 08:51 es que no lo sé no lo sería difícil de siglo quién ha mejorado más porque cree que los dos han mejorado distintos aspectos de su juego creo que el año pasado Roger Federer hizo un gran cambio en su juego cuando se decidió seis bastante más agresivo la CES cosas pues creo que Delhi mejores

Voz 8 09:20 la verdad no no me decidí

Voz 7 09:22 sea por uno días a mejorarlo los Cinema

Voz 3 09:25 algo aunque casi todo hace pensar que bueno no sé ahora tu opinión me dices que somos optimistas porque en tierra siempre es mejor Rafa Nadal porque le ha ganado más partidos veinti tres por quince Federer

Voz 1375 09:37 sin embargo en las últimas cinco veces que se han enfrentado las cinco últimas a Ghana o Roger eso te preocupa o no tiene nada que ver con lo de el viernes

Voz 8 09:44 bueno eso hecho

Voz 7 09:47 preocupa poco evidentemente no es lo mismo cuando tú sales a jugar con la convicción de que mejor lo ha sido mejor durante muchos enfrentamientos hay una realidad que es que Federer pues bueno ha mejorado en estos en estos últimos tiempos ha ido mejorando eso es palpable es así lo que pasa es que también es cierto que los enfrentamientos en los que hacemos referencia

Voz 1375 10:19 sí ha sido en pista rápida

Voz 7 10:22 no se dio la circunstancia de que el primer partido Federer de Australia Federer sí no o Rafael estuvo muy cerca de la victoria no lo consiguió yo creo que la he aquí lo le dio alas a Roger para seguir en en su juego hizo un torneo muy muy brillante en Australia que el año dos mil diecisiete después es verdad que Federer supo imponer un ataque una táctica diferente con un resto mucho más agresivo como claves también me agresivo

Voz 8 11:01 IU Rafael perdió un poco la idea de la eh

Voz 7 11:05 estratégica de la red pero creo que pizarra de tierra y la situación también es diferente claro porque ni esta decisivo el saque de Federer ni esta decisivo el resto el punto se tiene que trabajar más yo particularmente no sólo como tío sino también como aficionado al tenis pues yo creo que Rafael tiene muchas más opciones en en una superficie de Roland Garros que es lo que puede haber tenido en pista rápida

Voz 3 11:41 de hecho las cinco veces que se han enfrentado en París las cinco veces que se han enfrentado las cinco las ha ganado Rafa eso también es un dato a tener en cuenta sobre la tierra mejor que Rafa pues no hay nadie eso

Voz 7 11:52 sí está creo que yo creo que esto es lo determinante porque las cinco veces que le ganó la última en el dos mil once está alejada ya la victoria como para que si les referente pero sí que hay un referente claro que es que Rafael ha sido el mejor jugador sobre tierra durante los últimos catorce años

Voz 1375 12:17 parecía una broma cuando lo dices el mejor en tierra durante los últimos catorce años

Voz 0660 12:22 está mejor pero cero perdona porque es que líneas generales cuál es el mejor de sus actos y entonces yo creo

Voz 7 12:34 mi lógica me lleva a pensar que Rafael tiene más opciones de victoria que que

Voz 1375 12:40 en cada vez que no se Joel lo digo como como periodista como aficionado también que los hoy al tenis cada vez que me frente a un partido de estos cada vez que voy a me me me dispongo haberlo digo joder igual es el último no lo saber cuál es el último no lo sé nadie nos puede garantizar que haya otro otro Nadal Federer en una semifinal de Roland Garros esto es un regalo pero a lo mejor hay más

Voz 7 13:01 la verdad que es que uno piensa siempre bueno no va a muchos enfrentamientos de los dos a lo mejor baja de nivel pero yo la verdad también es decir que hace un cierto tiempo sí que equivocadamente que sería difícil que Federer Haidar el mar otorgan aislada pero no por un tema de de tenis que el que el mejor de la historia es un grandísimo jugador sino porque pensaba bueno a cinco sets le va a costar también pensaba que le costaría contra Wawrinka al final se reinventa vuelva a estar aquí vuelve a ser un rival siempre muy peligroso pero bien es cierto que va a cumplir treinta y ocho Rafael comprendan que hay el XXXIII los años pasan

Voz 6 13:54 eh totalmente oye eh Tony Si

Voz 1375 13:58 sí ahora sigan a Federer gana Djokovic semifinal pues fíjate qué final tenemos también ves hay hablaré aquí estamos hablando de la de Federer

Voz 3 14:05 si a ti te dijeran algún día cuando todos estos se retiren de quién

Voz 1375 14:10 me gustaría hacer más un documental una película épica uno de los grandes duelos de la historia del deporte mundial de la historia Nadal Federer o Nadal Djokovic de quién lo harías tú

Voz 7 14:20 yo no había de nada de nada de nada por una razón muy simple primero porque los dos encarnan dos tipos de juego totalmente diferente a dos conceptos diferentes ellos fueron los que iniciaron está grave la finalidad es decir una Liga que no había pasado tan nunca con tantos enfrentamientos después por lo que han significado creo que a pesar de que Djokovic es un jugador tan bueno como los otros dos creo que en el mundo del deporte ha significado más Federer ya también creo que Rafael después creo que es una rivalidad excepcional en el sentido de que los dos han con con características de juego bastante diferentes los dos han tenido una cosa como que los dos han tenido una gran corrección en la pista se han tenido un aprecio mutuo con Djokovic también pero al final cuando lo pones todo en la balanza yo creo que eso ha sido una rivalidad todo está siendo rivalidad que creo que ha prestigiado el tenis ha prestigiado el mundo del deporte porque muchas veces era el deporte vemos rivalidades que son ingresadas final hay odioso hay de templanza se en los partidos en los comentarios y ellos de los que no las ha tenido nunca y creo que es para el mundo del deporte han sido tanto uno como el otro dos grandes ejemplos han tenido una rivalidad creo que

Voz 6 16:08 bueno totalmente eh

Voz 1375 16:12 creo que estás por Mallorca no estás en Mallorca y si va a ir a París a verla semi

Voz 7 16:16 no haberlas semi no puedo porque tengo trabajo ella estuve el fin de semana pasado racionalmente pues me equivoqué

Voz 1375 16:24 me puse bajo el el pero que pasa de trabajo porque pensabas que no iba estaréis eh

Voz 7 16:30 no no no no no pensé en la fecha porque tú sabes con mucha anterioridad no piense vale amigo dio la fecha no que era Roland Garros Si gana pues sí que la finca no

Voz 3 16:45 a la final si querías no echas de menos a veces el gusanillo estar más en los torneos cómo estás llevando esto

Voz 7 16:53 hombre a mí me gustó mucho a mi la ilusión es que el jugador sabes veces de Jose mucho empeño ver cuánto Rafael era pequeño en que las cosas salieran a mal pero la ilusión estuve siempre claro que me ilusión

Voz 8 17:14 enseguida avisó mismo Juan

Voz 7 17:17 pido a entrenar me siguen funcionando todo claro a ver ya él pero de de estar allí pero también es decir que estoy aquí estoy muy bien alguno

Voz 1375 17:32 a tocar las narices no te habrá dicho juguetón y Kevin está Rafa desde que no está estuvo viajando bueno

Voz 7 17:39 no no es verdad pero él ha seguido jugando muy bien yo creo que a veces la gente también de yo cuando veo vídeos de Rafael del dos mil ocho otros el nueve cuando veo la final de Australia del dos mil nueve por favor a pie me parecía que Rafel juzgado

Voz 0660 17:58 hola nazi Estados Unidos que el dos mil tres y parecía que el Cuba muy bien no lo hacía mal cuatro cuatro enlaces a contra pie me pareció que cualquiera Si es que opiniones siete hay total pero es que yo me alegro que ojalá mejorara todo mucho en ello antes que tengo Dori

Voz 7 18:23 soy tiene claro eso te iba a preguntar

Voz 1375 18:26 tú no te has planteado nunca hacer lo que hacías con Rafa con otro tenista no eso no entran

Voz 8 18:30 no que yo tengo no yo tuve una ilusión de cuando solo

Voz 7 18:36 la Fed tiene la pequeña si yo sé que muchas horas que reponen aquella Rafael le fueran las cosas no era en la ilusión que que yo tenía yo sería muy difícil que yo me ilusionara igual de bien que desde aparte que mientras el juegue les no sería muy difícil que yo estuviera en otro banquillo animando a Renault

Voz 1375 19:05 P osea te gustaría te gustaría que alguien con el tiempo dentro de muchos años te recordará no como un entrenador de tenis sino como el entrenador de tenis de Rafa Nadal

Voz 7 19:14 bueno es que yo yo soy un entrenador de tenis que dediqué gran parte de mi vida de por a Rafael al que las cosas le fuera bien esto es lo que a mí me motivo por encima de todo más que ellos se detiene

Voz 1375 19:33 claro pues no lo hiciste mal verdad Rafa Nadal por roja del oye Tony te agradezco mucho tu ratito en El Larguero que esto es un clásico que te pases por aquí justo en la pérdida de las grandes citas con Rafa y gane o pierda

Voz 3 19:46 ah pues pues ahí estamos disfrutando de Rafa Nadal

Voz 1375 19:49 en un año más ya van no sé cuántos y ojalá le den otros cuantos más insite vemos en París en la final mucho mejor

Voz 7 19:56 cada mucho más Rafael sobretodo cerradas si él está ahí así es que ojalá que vaya todo bien abrazo Toni muy bien adiós chao

Voz 6 21:06 nos vamos ya

Voz 1375 21:07 con Jesús Navas eh después de la charla Gone Toni Nadal siempre interesante a menos de cuarenta y ocho horas de la semifinal

Voz 4 21:13 Nadal contra Federer pero

Voz 1375 21:16 es decir con Jesús Navas y con Javi Herráez que está ahí acompañándole en la ciudad al fútbol en Las Rozas os leía hace un momentito el mensaje que ha puesto en la Cuesta en la cuenta Instagram Neymar está Eduardo de contó compañero de globos porte en Brasil en directo a las doce y veinticinco creo que es seis

Voz 3 21:33 son las menos hoy

Voz 6 21:35 y cinco ya un acuerdo Eduardo muy buenas

Voz 8 21:39 le hubieras mal gusto si son ahora son cinco horas ahí está

Voz 1375 21:44 ha cogido

Voz 6 21:47 oye Eduardo no sé qué

Voz 1375 21:49 se dice en Brasil pero tengo la sensación y estamos viendo desde España que está a la opinión pública no sé si la afición dividida o Nos parece desde aquí hay quién piensa que debe abandonar la concentración y quién piensa que debe seguir que se dice en Brasil hasta ahora estar hasta

Voz 9 22:07 muy correcto perfecto hay muchos que debe salir no sólo por por los últimos episodios pero por toros su comportamiento anterior pero la mayoría quiere quemar sigue a la selección porque tiene mares no es mejor jugador ir a parte técnica de mares iba a vez no tenemos

Voz 7 22:27 es un jugador del Gobierno cuanto un crack

Voz 9 22:30 vale entonces la mayoría quiere que se quede porque es casi imposible que Cinema

Voz 1375 22:37 claro es la Copa América la jugada en casa la jugáis en Brasil y todo el mundo la bueno todo el mundo la mayoría quiere la otra la otra pregunta que se hace dos hacemos todos Eduardo es Si esto aún en el caso de que siguiera que parece lo más probable le puede afectar a Neymar y al grupo al resto de compañeros o no

Voz 9 22:57 si Brasil juega contra Qatar

Voz 1375 23:00 sí

Voz 9 23:02 el contra Qatar no pensamos en un partido clave pensamos en un partido fácil simples pero hoy es un partido clave para Brasil y para animar porque veremos cómo de Mar otra jugará después de de todo que que se pasó él hace poco ha publicado imágenes en Instagram he dicho que será su partido más difícil tuviera por todo es entonces estamos todos curiosos estamos todos preocupados porque es mucha cosa que hasta con la selección con todo tenemos hoy la la respuesta sabemos que haya asesorado y una charla privada Conchita el técnico ha dicho que quiere quiere dar su respuesta en el campo entonces hoy queremos llamar puede jugar con todo su cabeza está poco molesto por todo

Voz 1375 23:55 se ha especulado Eduardo con la posibilidad de que pudiese aparecer un segundo vídeo con más pruebas por la denunciante de esa presunta violación tenéis alguna información al respecto

Voz 9 24:06 sí la verdad es que uno de los dice presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol ha dicho el doctor pero hasta ahora no ha salido leo hasta ahora no pero sí ha dicho que salía de uno otro vivido en quemar se pase de divididos

Voz 0660 24:24 pero ahora hasta ahora no no ha salido bueno oye la última

Voz 1375 24:28 aquí te dejamos y crees que hay un antes y un después en en este verano en este año

Voz 6 24:33 no en la carrera de Neymar

Voz 9 24:37 eso eso creo viera desde de la Copa dieciocho llamar a sufrió muchas críticas porque estaba siempre cayendo oí como en cenando todo después apellido el con con la con el hincha de aceite nada

Voz 1375 24:56 cuál era su golpeo aquí

Voz 9 24:58 yo tiendo de de juegue de de de parece Yerma en Brasil a Terele golpeado un chico porque yo entonces Neymar esta siempre por su comportamiento poco a do adecuado ya horas eran casos cazo o es muy serio aún no sabemos lo que es verdad que no es verdad hay quiere ser eso no sabíamos

Voz 7 25:23 claro la inicial a la deriva pero

Voz 9 25:25 pero sin duda creo que comenzó lo que se pasa ya estuviese loco nuevo Bebo nevar por así decir porque todo eso es el que más

Voz 6 25:37 no hay como peor creo es tremendo

Voz 9 25:41 veremos veremos a partir de hoy como con llamarla la lleva como juega para para saber el futuro pero se quiere así la selección y jugará la Copa América

Voz 6 25:54 no hay no hay duda de eso no hay ninguna duda

Voz 1375 25:56 Eduardo de compañero de globos porte gracias sí un abrazo brigada no

Voz 9 26:00 un abrazo siempre un saludo

Voz 3 26:03 lo mismo digo hasta luego dardo bueno vamos a ver cómo gestiona todo este momento de su carrera Neymar al que yo siempre he dicho antes de todo esto que no me parece un jugador en torno al cual se puede formar o montar un proyecto con un equipo ganador como si se ha montado con Cristiano Ronaldo o como si se ha montado con Messi me parece un gran jugador pero no me parece un futbolista para montar un proyecto ganador porque en el campo de fútbol teniendo la calidad que tiene y teniendo la la la el el fútbol que tiene que lo que que lo tienen cuatro contados con los dedos de una mano y no hay muchos más sin embargo no me parece que tenga la personalidad para liderar un proyecto deportivo como lo ha demostrado Messi como lo ha demostrado Cristiano me parece que es sueldo su salario su precio cada vez cada día que pasa cada mes que pasa está muy por encima de su rendimiento y que ahora mismo está en clara cuesta abajo en una clara cuesta descendente en su carrera en su rendimiento en su precio pero ya al margen de este hecho que me parece gravísimo evidentemente esto puede cambiar todo habrá que demostrarlo y habrá que ver en qué acaba esto pero ya al margen de esto los dos últimos años han sido tirados por la borda en su carrera se fue del Barça para no estar bajo la sombra de Messi ya llegado peleado con en va P sea con Cavani sea peleado con su entrenador ahora ya está queriendo salir a dónde para llegar a otro sitio de verdad al próximo lugar que vaya sea el Madrid osea otro vamos a ver de verdad la versión futbolística de animar sin más yo no me lo creo me parece que lleva ya demasiadas cosas en la mochila su padre a quién le preocupa más la pasta que la carrera de su hijo lo las compañías la falta de respeto a los compañeros porque la ha demostrado ahora me voy de aquí porque se cumpleaños de mi hermana ahora me tengo que ir porque es el carnaval Si me das permiso sino pues me voy ahora me lesión ahora me vuelvo a lesionar es tan intermitente la carrera de este pedazo de futbolista que yo no apostaría por él como jugador franquicia de un proyecto ganador en torno a Neymar luego ya será por dinero hay gente que

Voz 1375 28:16 claro que puede ficharlo y es un grandísimo jugador a lo mejor en un club como el Real Madrid veríamos de nuevo la gran versión de Neymar

Voz 3 28:21 pero a día de hoy la sombras pueden mucho más que las luces en la carrera de este futbolista que hoy en día es noticia por cualquier cosa menos por fútbol

Voz 1375 28:31 no C32 nos espera Jesús Navas en la Roda