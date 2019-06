Jesús Navas, sobre Lopetegui: "Seguro que entre todos vamos a hacer cosas importantes"

Voz 1 00:00 me voy a la Ciudad del Fútbol en Las Rozas que ahí está Javi Herráez como uno de los internacionales de Luis Enrique hola Javi qué tal

Voz 2 00:21 hola qué tal muy buenas manos pues si aquí estamos con Jesús Navas la verdad que siempre es un placer estar con con Navas les recuerdo perfectamente la imagen del Mundial dos mil diez siempre pegado a Sergio Ramos le recuerdo en la Confederaciones de Brasil cuando aquel penalti a Uruguay repetimos en la final no fuimos para casa un poco con la cabeza baja siempre Navas con alegría que tiene cree que siendo un futbolista diferente entonces era extremo hará el lateral extremo lo es todo así que aquí está en el larguero Jesús Navas después de una semana complicada por lo que todo el mundo sabe lo lo ocurrido con con Reyes Si bueno amigo suyo sí que bueno hay que seguir p'alante y aquí está como digo en en El Larguero en la SER Jesús Navas don Jesús buenas noches

Voz 3 01:01 anoche uno de los viejos rockeros que nunca mueren

Voz 1375 01:05 que hay varios en las selecciones que se han ido que no que ya no van a volver nunca más pero que volvéis

Voz 4 01:09 sí sobre todo de son las ganas de seguir ganando es seguir creciendo y estar aquí la selección pues lo máximo

Voz 3 01:17 por ejemplo como Cazorla no también fíjate

Voz 4 01:19 sí la verdad que es una alegría todo lo que ha pasado hoy en pueda estar aquí con nosotros para estar muy feliz

Voz 1375 01:26 si tú pensabas que volvería es bueno yo

Voz 4 01:29 trabajo para para estar aquí yo no sé si porque para mí como te digo es lo máximo he disfrutado tanto ha ganado el Mundial hemos ganado la Eurocopa Ecuador ver estar aquí después de cinco años marzo tuve esa oportunidad hay que volver a repetir ahora pues te ayuda a seguir dándolo todo

Voz 1375 01:47 oye cómo ha sido esta reconversión de la que hablaba Javi Navas extremo que miraba sólo de medio campo hacia adelante al Navas que tiene a toda la banda para él que defiende como un jabato y que ataca como has hecho siempre

Voz 4 01:59 bueno ya en Manchester de tuve la oportunidad de de jugar ahí y luego el Sevilla también hay yeso pues me han hecho volver a estar aquí yo creo que sobre todo está centrado saber en cada momento en que parte del campo está ahí Hidalgo a todos los yo creo que es lo más importante

Voz 5 02:16 con los años te has sentido más cómodo ahí dando un pasito atrás para tener más campo por delante au o donde te sientes más cómodo aunque ya sabemos que lo importante es que juegues no pero te sientes más cómodo jugando más retrasado

Voz 4 02:27 bueno no sé me he encontrado muy cómodo tanto cuando ve por delante como por detrás porque también me gusta incorporarme y al final eso no no me gusta perderlo oí siempre tengo la unidad tiro hacia arriba ahí yo creo que es saber cómo te digo en cada momento y sabe estudiar bien el partido

Voz 1375 02:45 ayer hablábamos con Carvajal esta misma hora aquí en El Larguero y les decíamos oye qué tal se lleva lo de ir a la selección sin seleccionador como lo estoy llevando Jesús

Voz 4 02:54 bueno es difícil es la situación tan complicada que tiene el míster y nosotros puede apoyarlo oí darle animo siempre oí intenta conseguir dos victorias para él

Voz 1375 03:06 sabiendo que él está pendiente de todo pendiente de los vídeos de los entrenamientos y veremos a ver si viene al partido del Bernabéu que a lo mejor está ahí con vosotros también contra Suiza

Voz 3 03:14 ya

Voz 4 03:14 sí esperemos esperemos que fue hasta ahí apoyando eres siempre está ahí como te digo apoyándome en todo momento oí tenemos que darlo todo poner su cuerpo técnico oí buenos como te digo darlo todo porque se merece fenómenos

Voz 1375 03:32 momentos duros para para Luis Enrique que de momento sigue compaginando ese problema personal con el cargo de seleccionador y ya veremos qué pasa la Vuelta en septiembre pero de momento hay sigue Luis Enrique desde la distancia y momento duro para el sevillismo no tú has vivido muy de cerca el el palo que me imagino que cuesta quitárselo de la cabeza no

Voz 4 03:49 sí porque todo muy rápido e te llamas por la mañana de lo que ha pasado es difícil de asimilar hemos vivido tantos momentos juntos Sergio también desde abajo hemos crecido juntos hoy Ivette

Voz 3 04:06 también con la familia complicado asimilarlo tú conocías tenía buena relación con la familia también

Voz 4 04:12 sí porque como te digo nosotros veníamos de de abajo ya estaba en el primer equipo era espejo donde mirarnos el poder llegar hasta ahí jugar en el primer equipo ir siempre me ha tratado increíble porque era más pequeño su familia también como te digo muy vivido muchos momentos

Voz 3 04:31 dónde estabas cuando te enteras de la noticia

Voz 4 04:34 bueno estaba estaba en la playa había ido a pasar el día hay como te digo no al día siguiente nos tuvimos que volver porque para estar con la familia de luego estuve tuvimos el está Diego con su padre y luego fuimos mi familia fue pues mi padre también tenía buena relación los con su padre firmaba autor era su casa ver tanto a su madre a su hermano y a su mujer

Voz 3 05:00 niña con qué te quedas de todos estos años de tu relación de de José Antonio

Voz 4 05:06 bueno yo creo que tenía todo alegría de siempre que estaba atento si te faltaba algo es siempre estaba ayudando a era una persona como te digo que siempre estaba encima de cada uno de nosotros para no tenías alegría constante que animaba al grupo

Voz 1375 05:23 sí futbolísticamente porque todo está diciendo éste era una leyenda pero que que no sé si has tenido muchos jugadores de la calidad de Reyes no de esa zurda que luego luego hay siempre se ha dicho la falta a lo mejor un poco de constancia o de irregularidad pero la calidad el talento que tenía Reyes no lo tienen muchos futbolistas eh

Voz 4 05:36 no no era era increíble tenía la velocidad regate tenía gol tenía ese pase entre líneas de verdad que era muy completo hoy ya ha mucha alegría Sevilla

Voz 1375 05:49 leyenda del sevillismo no lo dijo el presidente y si es así no es una leyenda de del sevillismo ya para para el resto no

Voz 4 05:55 sí la verdad que una leyenda porque para en una situación muy difícil se tuvo que ir para el club le vino muy bien como te digo en todos los aspectos ha dado a dar lo máximo y luego para nosotros va ganaron los querellados abajo pues eh era llegar a hacer como él de de jugar en equipo pues eran muchas

Voz 6 06:20 es muy grande y mano fíjate si me parece bien te diga porque es que en esa época claros lo vamos a ese año es justo además eh Jesús Navas el hombre que iba entre comillas a reemplazar la magia de Reyes en el Sevilla no porque claro si va al Arsenal la joya salva al equipo en lo económico lo vende Del Nido el hombre que sale es es Jesús Navas además digamos que era él no sé si el suceso estudios vividas lo que veíamos todos no sé si título de vías en en el vestuario el Sevilla esa situación de que el entre comillas en el nuevo Reyes no bueno que tenía mucha eh

Voz 4 06:54 expectativa de de de hacer cosas grandes sobre todo es yo creo que es que había llegado a eso pues nos ayudó a todo lo que veníamos de ahí ahí lo espejo vamos sí porque sobre todo es también la posición que jugaba como te digo tenía velocidad calidad el regate era completo

Voz 1375 07:14 en fin recuerdos de de la leyenda del Sevilla como decimos me imagino que estos días en la concentración sobre hombre los que más Ramos si tú pero imagino que todos no habéis comentado en entre todos los internacionales los que en los que incluso ni conocían y le conocieron pero imagino que ha sido uno de los temas desgraciadamente en estos días que lleváis con La Roja no

Voz 4 07:32 sí ya que ha sido en todo momento a lo que ha ocurrido pues ha sido un palo duro oí que montar todo los conocía de sino directamente sí que sabían que era una persona muy alegre que tenía un trato muy especial con con todo

Voz 1375 07:50 bueno qué te parece que uno entrenador pues ya que

Voz 4 07:53 sé que viene con muchas ganas de hacer cosas importante y yo creo que nosotros también tenemos esa ilusión huy tenemos que todos aún Hay y ayudarle al máximo

Voz 1375 08:03 con confianza tiene el club en tres años a Julen Lopetegui la edad por delante proyecto para trabajar con calma aunque en el fútbol esto de de la calma nunca se sabe

Voz 4 08:12 sí sí sí sobre todo esa confianza yo creo que es importante para para él para su cuerpo técnico oí como te digo eh creo que viene con muchas ganas que que que es lo que todos queremos muy seguro que entre todos pues vamos a hacer cosas importantes

Voz 1375 08:28 incombustible este Navas Javi selección en el Sevilla Hay concuerda barato

Voz 6 08:32 además que él no tenía convocatoria me consta porque iba decir casi no no tiene casi sin Jesús Navas que es campeón del mundo con eso décimos todo pero que lo trajo Luis Enrique fue si no el mejor uno de los mejores en la doble confrontación de la selección española tomó nota Luis Enrique por eso está aquí la selección española ahora ya que hay tres Sergi Roberto Navas a Dani Carvajal con el que hablamos anoche aquí en el Larguero hombre todos sois capaces de jugaremos posiciones pero ojo es que está pilla disimuladas esa esa zona donde hay carestía no ha no no hay tanto lateral derecho buenos en el fútbol mundial

Voz 4 09:06 bueno yo creo que todos estamos con muchas ganas de afrontar los partidos que no viene conseguir los seis puntos así como te digo disfrutando de cada momento porque es algo único estar aquí

Voz 6 09:16 máquina Manu la verdad es que Navas lo hace todo así rapidito y al pie y además jugando lo aprovecha así que Luis Enrique seguro que va a contar con él los próximo partidos

Voz 1375 09:24 bueno Jesús que tendrá gire a la cama a descansar pero que tenemos Navas para rato no en el Sevilla y en la selección te ves con fuerzas de seguir dando guerra no

Voz 4 09:32 sí da que con muchas ganas con mucha ilusión y seguir trabajando en la misma línea para para disfrutar y seguir haciendo cosas importantes que vaya bien

Voz 1375 09:40 contra Islas Feroe que vaya bien contra Suecia que pase cuanto a vacaciones tienes no muchas no

Voz 3 09:45 bueno a el día trece creo banda no está mal no está mal no hay que pedir más no te das cuenta de

Voz 1375 09:54 nadie que vaya bien la vacaciones Jesús vayan bien esto es los partidos de la selección y empezaremos la temporada que viene con el nuevo Sevilla de Lopetegui donde va a seguir estando ahí nuestro Jesús