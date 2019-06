Mijatovic: "Si les ves por primera vez da la sensación de que Casillas y Mourinho son amigos de toda la vida"

Voz 1375 00:00 pero está por ahí nuestro pérdida Mijatovic que era uno de los que salía en la foto con la Penya

Voz 1 00:03 muy buenas hola mano buenas que tan que elegante sale siempre la foto te lo digo sí muchas gracias por favor pues mal que hago ahí todo ahora era una foto rara tú has dicho a ver a ver cómo va la foto esta

Voz 2 00:17 bueno rara rara tampoco porque eso es de grandes amigos demás ese congreso muy organizado muy bien organizado y con todos los actos que hacer aquí bueno Gianni Infantino va ser presidente extrañas que también es una buena noticia hay muchos muchos jugadores muchos de en las que que que lo que lo han pasado bien y está fotos sale así sin sin ninguna idea así como estábamos Octopus pues vamos a ver una foto vamos

Voz 1 00:47 soy una foto espontánea es cada día más que esta foto va a ser tan comer exacto exacto sí si estás tú esta Kaká esta Michel Salgado ella está Yeremi

Voz 1375 01:00 luego ya me falta alguno seguro que me pierdo Iker Mourinho no bueno una falta hoy a parte de todos que me falta alguna además de ellos dos pero sobre todo ha sido comentado por eso no hay cómo ha sido ese momento la foto de Iker con con tanto que se ha hablado pues dicho venga o no

Voz 2 01:13 no es muy bien muy bien además se llevan muy bien o muy bien fantásticos Iker además es un chico muy bien pues hemos comentado un poquito todo el problema que ha tenido pues todos les llevamos una gran alegría de que está bien y que va a continuar bueno vamos a ver si va a seguir jugando eso es otra cosa que que él tiene que decidir pero es lo yo lo he visto muy bien muy muy activo y muy participativo en todo

Voz 1375 01:39 siempre se ha sabido hoy hemos sabido que tuvieron mala relación Iker y Mourinho luego también es verdad que Mourinho llamó preguntó cuando sufrió el ataque al corazón infarto Iker Casillas y tal insurrección ha sido normal no se les ha visto cordial

Voz 2 01:55 normal todo correcto además

Voz 3 01:59 no sabes lo que ha pasado horas suscribimos años y L'Espresso

Voz 2 02:02 por primera vez pues te das cuenta de que tienes la sensación de que son amigos de amigos de toda la vida Aguilera llevan muy bien

Voz 1 02:09 hasta que grandes actores ahí en el mundo del fútbol es que

Voz 4 02:15 le van a dar el el B del Balón de Oro el Globo de Oro

Voz 1 02:19 muy bien vale vale quedo más tras ambiente muy pues me quedo más tranquilo

Voz 1375 02:24 oye y Infantino dominando como decimos en la FIFA sin oposición siquiera mañana reunión importante de la quería también que saber tu opinión sobre esa Super League ya que se está cocinando a fuego lento al margen de la UEFA pero parece que con el visto bueno de la FIFA tú cómo ves eso de que se jugara una Superliga europea y que los grandes salieran de las ligas nacionales

Voz 2 02:46 bueno yo eso no lo de cómo una manera pero bueno cada uno puede opinar lo que quiera en la yo creo que este formato de de Champions con que funciona además Cat daños en otras cosas nuevas yo creo que fue en ese sentido funciona perfectamente bien además siempre suben estos esos números es está estas cantidades digamos de dinero que que recibe cada cada el club que participa en Champions así que no sé algo que funciona pues yo no cambiaría de verdad porque el fútbol fútbol es un deporte que no permite muchos cambios no porque cualquier cambio que hagas bueno hay que avanzar pero el cambio que hagas pues puede ser contraproducente que no lo sé esas son cosas que tienen decidir ellos sí y nosotros exfutbolistas y leyendas que en este caso no nos estaremos que meterte en menos de tienes claro opina que no es el caso

Voz 1375 03:41 oye qué te parecen los fichajes del Madrid Jobbik ya oficial el serbio Djokovic mañana se hará oficial el deja pasar luego vendrá el de Mendi te parece suficiente luego veremos si llega poco va o llega Eric qué tal lo estás viendo

Voz 2 03:54 bueno pues Madrid está esforzándose lo que pasa es que el programa de fichar sino también hay que saber quién va a salir ese es el problema porque si no es que no pueden jugar todos así que no de momento no ha salido nada bien por lo visto nadie tiene ganas de salir

Voz 1 04:11 sí pero en Madrid tiene obligación de fichar

Voz 2 04:13 está haciendo escondió Bates eso codos joven yo les conozco muy bien desde hace mucho tiempo es un goleador son corredor su rematador es joven hay que darle un poco de tiempo de adaptarse adaptarse fútbol español todo lo que lleva en el Real Madrid la presión y todo eso pero es un jugador que incluso puede puede ser muy útil no hay que darle un poquito de cien pues tampoco hay que exigirle que el minuto uno treinta goles por temporada sino que poco a poco el resto pues muy bien es un gran jugador pues prácticamente está hecho pues había otros seguramente que va a venir no sabemos qué va a pasar con poco bueno verano va a ser muy divertido y muy largos

Voz 1375 04:51 sí señor queda mucho todavía sólo de los que han llegado porque Djokovic parece claramente suplente de Benzema vendí claramente suplente de Marcelo militado suplente de Varane y Ramos Rodrigo el brasileño que es un jugador con muchísimo futuro pero en principio también suplente es decir que quitando Hassan que es clarísimo evidentemente titularísimo pero tampoco cambiaría demasiado el once no con todos los que están llegando

Voz 2 05:14 en este momento no hay que ir suena fatal esto suplentes estamos dando suplentes esos suena fatal no no sé a mí me suena fatal de cierta pero pero

Voz 1 05:25 me quedo con esa frase estamos fichando suplentes

Voz 2 05:28 sí pero me suena pero es el tema seguramente tendrá la ventaja ya es pues menos Hazard que al pero también está ahí Vinicius bueno ya de eso podemos hablar más adelante pero pero bueno Madrid de tiene aplicación de de fichar grandes jugadores algunos jóvenes muchos toros con mucha proyección algunos ya hechos iba a ser que podamos tener para el año que viene no pero o través del artista no es cuestión de quién viene sino también hay que saber quién va a salir bien siempre va a ser un problema plana desplegarán

Voz 1 06:01 ese va a ser el principal problema de Zidane del Madrid

Voz 2 06:04 sí sí relevo pues no sé de momento de momento te tengo que decirlo fíjate yo no están convencidos de que es quitarle conocemos en militado también ha sido fichado antes de explicadas practicamente a pasar puesta grande luego vamos a ver qué pasa con Pogba pero bueno vamos a ver es que Titán tiene mucho trabajo tiene tiene tiene que hacer y sus cosas para que algunos jugadores que han hecho grandes cosas de vaciado pues no va a tener un trabajo fácil para que si bien tengo clarísimo

Voz 1 06:43 espero que lo haga bien la última que dejó el asunto Neymar que me voy a Brasil ahora mismo te

Voz 1375 06:49 no sé si sientes preocupación por la carrera futbolística de un crack como Neymar sí es una pena que esté desaprovechando últimamente nunca se habla de fútbol de Neymar sino de otras cosas y sobre todo este delicadísimo asunto de de acusación de violación presunción de inocencia por supuesto esto pero no se envuelto en todo esto Copa América crees que debería jugarla que es mejor que dé un paso al frente al costado que lo de atrás

Voz 2 07:12 he escuchado antes de la declaración del presidente confederación brasileña qué tal loco el he dicho que no están en buena sintonía porque uno dice una cosa curiosa Clamente pero hay que hay que creerle al presidente porque por eso expresident Él dice que va a estar pues seguramente estará pero seguramente esos asuntos les tiene que preocupar al jugador pues seguramente y si está ahí no va a estar bien del todo no porque esas cosas extradeportivas sí que influye mucho en el ánimo de o todo lo siento por el jugador porque ya sabéis que a Neymar amigos entre sí sí sí por qué a mí me encanta pero bueno vamos a ver qué pasa con este asunto es bueno el de plena hay que analizar muy bien la situación que tiene el chaval las podemos opinar pero seguramente nos equivocaríamos si dijimos que sí pues nos equivocamos pero hay que analizar esa situación y luego ahí el jugador tiene que decir mucho no siguió se siente fuerte y Si piensa que puede ayudar a su selección pues muy bien y si no pues hay que dejarle fuera para eso lo tienen que decir ellos

Voz 1 08:22 un abrazo Pedja me alegro de una forma un fuerte abrazo gracias

Voz 1375 08:27 pazo Pedja Mijatovic que ha estado también en el Congreso de la FIFA hay que ha salido en esa comentada foto donde a parte de varios cracks de Real Madrid aparecían también juntos otros dos cracks del Real Madrid

Voz 5 08:40 uno más que otro eh

Voz 1375 08:42 ellas Mourinho