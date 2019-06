El Larguero (05/06/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:18 me voy a la Ciudad del Fútbol en Las Rozas que ahí está

Voz 3 00:21 Javier Rice con uno de los internacionales de Luis Enrique hola Javi

Voz 2 00:24 hola qué tal muy buenas manos

Voz 4 00:26 con Jesús Navas la verdad que siempre es un placer estar con con Navas les recuerdo perfectamente la imagen del Mundial dos mil diez siempre pegado a Sergio Ramos le recuerdo en la Confederaciones de Brasil cuando aquel penalti a Uruguay lo metimos en la final no fuimos para casa un poco con la cabeza baja siempre Navas con alegría que tiene cree que siendo un futbolista diferente entonces era extremo lateral extremo lo es todo así que aquí está en el Larguero Jesús Navas después de una semana complicada por lo que todo el mundo sabe lo lo ocurrido con con Reyes muy buen amigo suyo así que bueno hay que seguir ante y aquí está como digo en en El Larguero en la SER Jesús Navas

Voz 1375 01:03 Don Jesús buenas noches uno de los viejos rockeros que nunca mueren que hay varios en las elecciones que se han ido que no que ya no van a volver nunca más pero que volvéis

Voz 5 01:12 sí sobre todo libres son las ganas de seguir ganando es seguir creciendo y estará

Voz 1375 01:18 el caso lo más por ejemplo como Cazorla no también fíjate

Voz 5 01:22 sí la verdad que es una alegría todo lo que ha pasado hoy en pueda estar aquí con nosotros para estar muy feliz

Voz 1375 01:29 si tú pensabas que volvería es bueno yo

Voz 5 01:32 trabajo para para estar aquí yo no

Voz 3 01:34 sí porque para mí como te digo en lo máximo en directo

Voz 5 01:37 por lo tanto ha ganado el Mundial ganado la Eurocopa poder ver estar aquí después de cinco años más tuve esa oportunidad hay que volver a repetir ahora pues te ayuda a seguir dándolo todo

Voz 1375 01:50 oye cómo ha sido esta reconversión de la que hablaba Javi Navas extremo que miraba sólo de medio campo hacia adelante al Navas que tiene ahora toda la banda para él que defiende como un jabato y que ataca como has hecho siempre

Voz 5 05:09 bueno yo creo que tenía todo alegría de siempre que estaba atento si te faltaba algo es siempre estaba ayudando a una persona como te digo que siempre estaba encima de cada uno de nosotros paro tenía alegría constante que animaba el grupo

Voz 1375 05:25 y futbolísticamente porque todo el mundo está bien este era una leyenda pero que que no sé si has tenido muchos jugadores de la calidad de Reyes no de esa zurda que luego luego hay siempre se ha dicho la falta a lo mejor un poco de constancia o de irregularidad pero la calidad el talento que tenía Reyes no lo tienen muchos futbolistas eh

Voz 5 05:39 no no la verdad es que el talento era era increíble tenía la velocidad tenía regate tenía gol tenía ese pase entre líneas de verdad que era muy completo hoy ya ha dado muchas alegrías

Voz 1375 05:52 leyenda del sevillismo no lo dijo el presidente y si es así no es una leyenda de del sevillismo ya para para el resto no

Voz 5 05:58 sí la verdad que una leyenda porque para en una situación muy difícil se tuvo que ir para club le vino muy bien como te digo en todos los aspectos ha dado a dar lo máximo y luego para nosotros va claro lo que lo de abajo pues eh era llegar a hacer como él de de jugar

Voz 6 06:23 es algo muy grande y mano fíjate si me parece bien te diga porque es que en esa época claro Si no vamos a ese año es justo además de Jesús Navas el hombre que iba entre comillas a reemplazar la magia de Reyes en el Sevilla no porque claro si va al Arsenal la joya salva al equipo en lo económico

Voz 1086 06:39 con lo vende Del Nido el hombre que sale

Voz 6 06:42 sí es es Jesús Navas además digamos que era él no sé si el suceso estuve vividas lo que veíamos todos no sé si título de vías en en el vestuario de Sevilla esa situación de que el entre comillas en el nuevo Reyes no bueno

Voz 5 06:55 porque tenía mucha expectativa de de de hacer cosas grandes sobre todo eh yo creo que ver que había llegado a eso pues nos ayudó a todo lo que veníamos de ahí

Voz 3 07:08 tú espejo vamos sí porque sobre todo eh

Voz 5 07:10 también la oposición que jugaba como te digo tenía velocidad calidad el regate era completo

Voz 1375 07:17 en fin recuerdos de de la leyenda del Sevilla como decimos me imagino que estos días en la concentración sobre hombre los que más Ramos y tú pero imagino que todos no habéis comentado en entre todos los internacionales los que los que incluso ni le conocían y le conocieron pero imagino que ha sido uno de los temas desgraciadamente en estos días que yo con La Roja no

Voz 5 07:35 sí ya que ha sido en todo momento a lo que ha ocurrido pues ha sido un palo duro oí que te digo todo los conocía de sino directamente sí que sabían que era una persona muy alegre que tiene un trato muy especial con con todo

Voz 1375 07:53 bueno qué te parece que uno va entrenador pues yo creo que

Voz 5 07:56 sé que viene con muchas ganas de hacer cosas importante y yo creo que nosotros también tenemos esa ilusión huy tenemos que todos aún hay ya ayudarle al máximo

Voz 1375 08:06 confianza tiene el club en en tres años a Julen Lopetegui Le da por delante proyecto para

Voz 1025 08:11 trabajar con calma aunque en el fútbol esto de

Voz 1375 08:13 de la calma nunca se sabe si

Voz 5 08:16 sí sobre todo esa confianza yo creo que es importante para para para su cuerpo técnico oí como te digo eh creo que viene con muchas ganas que que que es lo que todos queremos muy seguro que entre todos pues vamos a hacer cosas importantes

Voz 1375 08:30 el incombustible este Navas Javi selección en el Sevilla Hay con cuerda para rato

Voz 6 08:34 además que el la convocatoria me consta porque la casi no no tiene casting Jesus Navas que es campeón del mundo con eso lo decimos todo pero que lo trajo Luis Enrique fue si no el mejor uno de los mejores en la doble confrontación de la selección española tomó nota Luis Enrique por eso está aquí la selección española ahora ya que hay tres Sergi Roberto

Voz 3 08:55 Navas y Dani Carvajal con el que habrá

Voz 6 08:58 noche aquí en El Larguero hombre todos sois capaces de jugaremos posiciones pero ojo es que está esa esa zona donde hay carestía no ha no no hay tanto lateral derecho buenos en el fútbol mundial

Voz 5 09:08 bueno yo creo que todos estamos con muchas ganas de de afrontar los partidos que nos viene conseguir los seis puntos hay no te digo disfrutando de cada momento porque es algo único estar aquí

Voz 6 09:19 máquina Manu la verdad es que Navas lo hace todo así rapidito y al pie y además jugando lo aprovecha así que Luis Enrique seguro que va a contar con él los próximo partidos

Voz 1375 09:27 bueno Jesús tendrás que ir a la cama a descansar prevé tenemos Navas para rato no en el Sevilla y en la selección te ves con fuerzas de seguir dando guerra

Voz 5 09:34 no no si dar que con muchas ganas con mucha ilusión y seguir trabajando en la misma línea para para disfrutar y seguir haciendo cosas importantes bien que vaya

Voz 1375 09:43 contra Islas Feroe que vaya bien contra Suecia que pase cuanto vacaciones tienen no muchas no bueno hasta el día trece creo banda no está mal no está mal

Voz 3 09:52 luego hay que pedir más no junta

Voz 1375 09:55 B nadie que vaya bien la vacaciones Jesús te vayan bien esto es los partidos de la selección y empezaremos la temporada que viene con el nuevo Sevilla de Lopetegui donde va a seguir estando ahí nuestro Jesús tras un abrazo gracias un abrazo gracias hasta luego bueno que que eleven forma Javi que está que está preparado para seguir jugando lo que le echen que está tocado por lo de Reyes evidentemente ilusionado por lo de Lopetegui pero ahora con los cinco sentidos en la selección

Voz 6 10:18 qué brillo tiene nuevo futbolista Manu en el de Reyes hoy aquí con nosotros esta noche en El Larguero ayer estábamos con con Santi Cazorla los veteranos Carvajal es que al final sí tendencia que al final tienen un brillo especial no los ojos de los futbolistas que quieren estar ahí no mente oye mañana viaje a Islas héroe no sí señor a las ocho de la mañana estamos situados en el aeropuerto de Madrid Barajas en la T2 viaje hasta bueno pues las Islas Feroe que a esta hora todavía es de día casi así que ahí llegaremos para jugar ese partido el viernes una vuelta después de el encuentro a pensar también en en Suecia el lunes en el Bernabéu donde sí será un partido más complicado que el de el viernes

Voz 1375 11:00 es una mantita que te veo constipado me parece bien pero si no te noto tensos quedado frío aquí un poco Las Rozas pues ten cuidado Bosque pues en que te vas a quedar

Voz 3 11:09 yo bueno te da un abrazo buen viaje

Voz 1375 11:13 hasta luego hasta luego Javi Herráez con Jesús Navas mostró de los protagonistas de esta selección de momento sin seleccionador pero vamos a ver qué ocurre sobre todo a partir de septiembre ahora pues todos estaban dando por hecho que llega Islas Feroe y que no pasa nada que luego Suecia a ver si está en el Bernabéu no en este segundo partido pero después de verano habrá que ver qué pasa con con la decisión de Luis Enrique oí del el banquillo de la selección tiempo habrá para hablar de allí para para pensar en ello Jesús Navas que va a estar a las órdenes de Julen Lopetegui quién hoy ha sido presentado nuevo entrenador del Sevilla está por ahí Manolo Aguilar que has estado en la rueda de prensa hola Manolo

Voz 7 11:52 hola qué tal Manu buenas noches pues yo diría que un pelín

Voz 1375 11:54 tensa me ha parecido la primera rueda de prensa en un día que debería haber sido de puro sevillismo hombre es verdad que lo mete ya contestaba lo que se le ha preguntado ya habían muchas preguntas que ante el Sevilla pero le he visto un poco tenso para ver pasar el tiempo que ha pasado ya no hay

Voz 7 12:08 le te si pensábamos que iba a ser más plana que íbamos a tener menos titulares cierto es que ha sido muy larga ávido partes de la rueda de prensa que ha sido muy normales respecto a la opinión de Lopetegui teníamos interés en saber porque venía al Sevilla porque lo traía Monchi el más o menos lo ha explicado tiene en mente un proyecto a medio plazo pero sí ha habido más picantes de lo esperado especialmente cuando un compañero le preguntaba a Monchi si tenía mucho que perder y utilizaba un término que no le gustaba Lopetegui que saltaba en rueda de prensa que era la espantada de la selección

Voz 8 12:43 a poco que se ponga la cosa mal siempre se va a recordar esa espantá o esa esa es esa cuenta que tiene el actual entrenador del Sevilla cuando cuando empezó la la selección para irse al Madrid es consciente que Monchi tiene más que perder que ganar

Voz 1086 13:00 si me permites esconder así no como atizar y terminan un tema sí sí sí con más me has aludido haya pasado de la selección algo Lauren lo cierro mira no hubo ninguna espantada no por decir muchas veces una mentira es una verdad eh yo fui cesado sacado de mi mayor sueño en su momento como seleccionador e hicimos cesados con lo cual eh y fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia alguna cláusula que se iba a hacer efectivas después del Mundial nuevo hubo nada más que eso digo por poner los puntos sobre las íes sobre ese aspecto

Voz 7 13:36 aquella hubo algo de picante sean la pregunta era de un compañero Ramón Chinua Lopetegui pero lo ha querido aclarar después ha habido otra cosa que es muy habitual especialmente en protagonistas que vienen de fuera de Sevilla y quizás piensan que aquí estamos todo el día debatiendo entre quieren mejor el Sevilla Betis para ganar un poquito el favor de los aficionados que ya no gustan en el propio equipo ha dicho esto otro cuando le preguntaban si el Betis se había interesado por él

Voz 1086 14:03 ya lo comentaba una vez nosotros salimos el momento en que estábamos construyendo algo diferente tratando de lo diferente que llevaba dentro de su su tiempo entendimos que salimos muy temprano a tiempo absolutamente de todo pero fue así ya es pasado y ahora toca mirar al futuro como te mismo y al respecto de de de más pregunto a la traerá a como estoy en el mejor equipo de de de Sevilla hay en un grande por favor

Voz 7 14:31 es era tercera cuestión del asunto de Monchi vio a través de las redes sociales que había muchos aficionados que no querían Lopetegui sin embargo cuando Monchi dijo Lopetegui muchos de ellos también ha cambiado de opinión la tercera opinión era el presidente Castro si Sevilla con esto on un lío encima cuando Monchi dijo el míos Lopetegui au sin embargo el propio presidente dijo que alegría que me atrás a Lopetegui Monchi esto es una maravilla no yo no

Voz 9 14:59 soy ajeno a escuchar las opiniones de de los aficionados al fútbol pero si nosotros hemos traído a la entidad al que consideramos todo el mejor director deportivo que Monchi tenemos que escuchar a Monchi Monchi

Voz 1795 15:15 es su primera opción era Lopetegui será único inconsciente porque lo único que veo que que voy a ganar en esta puesta sí que seré totalmente inconsciente este entrenador este perfil de de cuerpo técnico merecía la pena poder

Voz 1375 15:31 dejar o apostar por un proyecto del coplas

Voz 7 15:35 de una y otra vez y ser Monchi que lo dejen pintar el cuadro que no sólo ha habido algunos colores y además ha dicho hoy que el cuadro va a quedar muy bonito cuando eso lo dice Monchi en Sevilla vamos por lo menos todo el mundo espera a la hora de Dios

Voz 1375 15:49 enseña a la palabra de Monchi ha estado bien Pepe Castro dice la rueda de prensa si tengo al mejor director deportivo del mundo que es este Yeste dice que Lopetegui es bueno pues yo le creo pero ha dejado claro que es Monchi el que apostaba por lo te eh Santi Ortega muy buenas qué tal mano buenas noches Miguel Ángel Chávarri qué tal muy buenas noches con la Miguel Ángel no sé a mí me ha parecido una rueda de prensa en poco poco sevillista con pocos sevillismo con poca dosis de sevillismo teniendo en cuenta que viene precedido por lo que decía Manolo en las redes sociales un poco la pulsando un poco el ambiente entre los sevillistas pues muy emocionado no estaban ahí cuando hemos contado que los béticos estaban divididos con Setién pues ahora parece que la llegada de Lopetegui no hay no hay emocionado al sevillismo pero claro dice Monchi este es mi entrenador y eso lo frena un poco poco bastante todo no

Voz 10 16:41 es que ese manto el manto que va a arropar a Lopetegui es nada más y nada menos que el de Monchi claro es que si no te arropa ese manto Lopetegui no puede venir aquí porque nada más sin haber hecho en un entrenamiento sin haberse puesto el chándal estos días atrás las redes sociales no estaban precisamente muy de acuerdo con esta incorporación pero como es Monchi el que ha vuelto y Monchi elige esta opción por lo menos tiene beneficio de la duda hasta que arranque la temporada como Manolo dicho el cuadritos está pintar a ver cómo lo va completando con lo son las pinceladas finales para un las ventas que va a tener Lopetegui ciertamente mano es que el manto que le protege el de Monchi

Voz 1375 17:14 es que ahora ahora os pregunto por lo por por el Julen entrenador pero para adaptarse a un a un club pues hay que adaptarse a la ciudad la forma de de entender de vivir da eso es donde tiene que Julen tiene que encajar también no

Voz 11 17:29 sí sí sí indiscutiblemente no tiene que tiene que llegar bien tiene que

Voz 12 17:33 encontrar su sitio tiene que encontrarse agusto que sea respaldado por el look eso en principio lo va a tener y luego ya que empiecen los partidos anegó los resultados no sí pero bueno

Voz 11 17:41 hay evidentemente no

Voz 12 17:44 no hay que ser muy listo para caer en la cuenta de que ese fichaje ha provocado un gran rechazo entre gran parte de

Voz 1375 17:50 eran no primero porque Le Pen

Voz 12 17:52 todavía aquello de la selección y segundo porque aunque generalizar puede ser equivocan pero en la afición sevillista a todo lo que proceda o medio proceda del Real Madrid que además eso ya tiene una mala entrada en lo voy a partir de ahí pues lo irá ganando con su con su aportación Lopetegui lo hice a todo esto les suma que bueno que es un entrenador que últimamente gana poco porque en el Oporto lo diluyeron en el Real Madrid lo destituyeron poetas normal que que se clima de poco visiones y Chano y a partir de ahí lo que Lopetegui lo partió crear Lopetegui

Voz 1795 18:24 eh no sé me

Voz 1375 18:26 me parecido hoy como como queriendo cerrar temas que ya deberían estar cerrados no que que a lo mejor Evra que se le ha preguntado Santi pero son temas que a lo mejor ya deberían estar cerrados lo que Otegi debería pasar página pero este equipo hablar del Sevilla lo que pasó ya sabéis todos ilusión sevillismo y tal pero bueno también está en su derecho de de querer aclara

Voz 10 18:44 las cosas no pero esa tirado como León

Voz 1375 18:47 sí sí sí no ha hecho un cruce

Voz 10 18:49 en cobertura antes de Monchi ese asunto siempre lo lo lo tiene ahora ha dicho será abro hiciéramos será la última vez que hablo de este asunto

Voz 1375 18:57 el primer día como técnico del Sevilla sí

Voz 10 19:00 alto a tocar su salida de la selección que él dice que fue cese no es tanta como le como le le preguntan por cierto ha dicho los temas que vienen del Madrid futbolista todas estas cosa que provocan recelo de Quilón

Voz 1375 19:12 sí sigan diciendo y lo de refilón porque

Voz 10 19:15 he visto una posibilidad no la única pero es una posibilidad real

Voz 1375 19:19 yo le conoce bien y les subió de aunque luego no jugó mucho con él pero les subió del primer equipo y le le conocen perfectamente Lopetegui que a mí me parece un buen entrenador dicho lo dicho fijaros que fase clasificación hizo Inmaculada con la selección española luego es verdad lo que dice Echávarri también pues no acabó bien el Oporto salió del Madrid como salió yo creo que demasiado pronto y que y que hubiera merecido más tiempo pero no se ahí Manolo has tenido la sensación en la rueda prensa de que se ha hecho un poco largo a Pepe Castro ya ya ya Monchi el el no hablar cien por cien del Sevilla o había que asumir eso

Voz 7 19:50 no lo tenían que asumir no no se ha hecho largo es que la rueda de prensa ha sido muy larga hay entonces

Voz 3 19:56 el día

Voz 12 19:56 ha habido tiempo cuatro Alá ha habido tiempo para todos

Voz 7 19:59 no pero aquí sobre todo hay un elemento fundamental

Voz 12 20:03 si todos pensamos que Monchi

Voz 7 20:05 si da el paso devolver es para intentar triunfar en el Sevilla y él sabe que la puesta de Lopetegui es muy arriesgada el gran aval de Monchi no sólo Lopetegui sino que sabemos que si quiere triunfar le tiene que poner un magnífico equipo Lopetegui en la manos ir por eso habla del cuadro del cuadro del cuadro in me da la impresión que lo vamos a ver pronto porque la sensación y la información es que los fichajes pueden ir en cascada en las próximas horas después de la presentación de Lopetegui osea que no sólo Lopetegui sino que el Sevilla tiene que hacer una limpia después de lo visto esta temporada Monchi está dispuesto a hacerle un equipo hasta entrenado

Voz 1375 20:41 pero en lo futbolístico y por lo que hemos visto hasta ahora en la carrera de Julen Lopetegui crees que esa filosofía le va a ir bien esa filosofía esa manera de jugar bueno habrá que ver los jugadores habrá que ver la plantilla pero a qué te parece el entrenador Julen Lopetegui para el Sevilla

Voz 12 20:56 pues no sabía hubo yo soy mucho de hablado los entrenadores cuando aquí en el Sevilla

Voz 1375 20:59 claro que cuando los conoce de verdad

Voz 12 21:02 no lo demás un partido suelto o varios partidos suelto ve lo que te comentan compañero no sé no creo que son opiniones un poquito sesgada no yo a Lopetegui lo cuando lo vea aquí cuando vea cómo se mueve con esta plantilla que le va a poner Monchi cuando vea como con el equipo en el campo porque por ejemplo Machín la pasada temporada no causaba una sensación eh buena sin embargo aquí con el paso de los partidos se fue desinflando no no lo sé yo la verdad es que no lo sé si es cierto que España con el punto no España que venía de un bajón y es verdad que la selección se puso a jugar muy bien no pero yo tampoco me haría una idea de

Voz 1375 21:36 ya no te hablaría mucho para un entrenador

Voz 12 21:39 el día a día lo que ha hecho la selección que distinto de aquello a los futbolistas galo normalmente las elecciones van mucho pero el impulso de los líderes y Sergio Ramos Piqué cuando iba dicen vamos no hay dice todo el mundo vamos no no digo yo que la victoria lo hayan regalado no porque tampoco es eso

Voz 7 21:54 no pero hay que verlo aquí hay que verlo aquí

Voz 12 21:57 día a día y cómo conecta en general con el Sevilla ahí bueno con la calidad de jugadores que me vaya a poner el Monchi entre manos porque eso fundamental

Voz 10 22:04 es gratuito eh yo habré necesita ganar pronto el tema eh muy tanto pronto no va a poder de resbalar desde el inicio necesita ganar muy pronto

Voz 11 22:12 claro es que ese es ese clima

Voz 1375 22:16 sí porque es que empieza a catorce Si empieza a dos

Voz 12 22:19 totalmente totalmente bueno oye Lopetegui cuando se quita ese sambenito que si a la selección el Madrid lo que fue aquí en Sevilla se lo quedar así se pone partido evidentemente no entonces la gente se olvida de todo Lopetegui Lopetegui pero como eso todavía no lo hemos visto porque lo arrancado poeta hasta ese clima raro de lo que sucede con la selección y que el Madrid no normal por otra parte

Voz 1375 22:38 creéis que todo esto que se ha venido a y cocinando en las redes sociales y un poco en la calle que dejaba alguna duda de tal tiene algo que ver con esos tres años ha hecho Monchi como queriendo decir bueno pues para que veáis que si hay un técnico al que le ofrezco más años que a nadie esa Julen Lopetegui tres añitos confía

Voz 10 22:55 esta es que él no lo ha hecho en su etapa anterior nadie nadie que no firmaba nunca tres años con lo cual Si la puesta pensáis que es mentira no estaba de verdad ya lea lo que le ha escucho lo que escuche este es mi proyecto no sólo uno pues ni uno más uno nido más uno tres que que es lo que firma Lopetegui que es efectivamente la vez que Monchi más le ha dado un entrenador a un proyecto dice que ejerce como director deportivo hace lleva muchos años

Voz 1375 23:21 bueno tenía ganas de que empiece la Liga ya lo que esperar un poco te dan unas vacaciones Manu

Voz 13 23:28 hay ganas de que empiece ya el Sevilla de Julen Lopetegui pero primero hay que conformar la plantilla fichajes a ver quién sale a ver quién llega

Voz 10 23:34 próxima semana bueno dicho Manolo el era llegar Lopetegui que desgraciadamente se ser retrasado

Voz 1375 23:40 todo esto un poco por el fin de semana tan luctuoso con Ray

Voz 10 23:43 y a partir de ahora recordaba con Manolo hoy precisamente la cantidad de fichajes que llegaron rápidamente la roman última planificación intuí pronto además se que creo que está próximos días van a ser divertidos de entrada nocturna en El Larguero contando quien afirmó al Sevilla

Voz 1375 23:58 pues nada

Voz 3 23:59 aquí están las puertas abiertas para contar eso ya hay más

Voz 7 24:03 es la fuerza de Monchi llega hasta tal punto en el Sevilla en su vuelta y que todos pensamos que si Lopetegui lo trae otros director deportivo Caparrós Óscar Arias estuvieron antes con Pepe Castro tienen que sacar al obtener un helicóptero

Voz 1375 24:15 sin duda sí

Voz 7 24:17 pero claro de Monchi exactamente

Voz 12 24:19 me ayuden a la fuerza de Monchi ahora es precisamente la última temporada los aciertos del Sevilla que son mínimos no en materia de fichajes si el Sevilla dos tres contrataciones ya son muchas no entonces claro Monchi llega fuerte porque la gente que ha visto canaria no ha funcionado Joaquín Caparrós no han funcionado ya ahora pueden hombre lo que espera la gente sí salva hecho somos lo voy a ir a la sensación

Voz 1375 24:45 cómo está ahora mismo para ratificar a Pepe Castro

Voz 1 24:49 a ese nivel

Voz 3 24:51 bueno chavales ya hablaremos del Sevilla que vamos a tener seguro buenas noches y muchas noticias sí sí un abrazo Santi hasta luego adiós Manolo

Voz 7 24:58 buenas noches adiós Chavarri un abrazo

Voz 13 25:00 la hay uno en seguida

Voz 1375 25:03 oiga Ponseti ratificara también no por Monchi sino por el consejo de administración de esta Ponseti está no tres años

Voz 14 25:10 mi vida hay algo que te da más subidón que un lunes festivo él se Manon de Citroën Seller ahora tu seminuevos totalmente revisado con ganas

Voz 15 25:20 día de hasta treinta y seis meses asistencia

Voz 14 25:23 carretera veinticuatro horas vehículo de sustitución sólo hasta el nueve de junio

Voz 15 25:30 condiciones en Citroën punto es

José Antonio Ponseti muy buenas qué tal como estamos

que en Valladolid también no estuvo en vallas

el sábado exitazo Un pobre tal desde tierra qué tal voy bien muy bien tu tierra es espectacular porque me hacía un calor que sí sí

pero sí sí estaba más codo con codo con Christian Gálvez firmando nada muy bien muy divertido y ahora este fin de semana empiezo a la Feria de Madrid sábado estoy a las doce de la mañana en la

Voz 13 30:37 la casa

de ahí que iremos a verte lleva te aguando esquina tienes no tiene lo que tiene que tener para venir a ver perdona sabes que iremos vale vale vale venga pues ya lo a la cola todos se podía comer voy a hacer una cola vip siquiera fija metas y la pija mitad de yo bueno pijama mitad seguro que viene lo que tú su te con seguro pero la gente es maravillosa de verdad en donde ahora mismo

a matar cómo va como en la segunda edición no perdona que me que me diera edición de vuelo dice tercera edición de igualdad diecinueve pero bueno lo sabía no no no si es así esto se empieza así lo vos lo que se conoce como un bestseller de una buena enhorabuena sí sí sí sí te queda más viaje eso no jueves y me quedan viajes Bynum veguería que el baúl de la Piquer va a ser un chiste ya me he quedado madre Villa que que te queda Miami que cuando es en Miami Miami se en julio ahora estuvo lo que pasa es que la promoción en Miami empieza así todo va bien en septiembre cuando vas a Miami te cuesta trabajar ahí vamos más que nada para que no me fastidie el verano sean me voy de vacaciones siempre

Voz 13 31:54 eh tú no sabes nada no no no

te ves también gira además de la que has tenido en España por Estados Unidos

sí sí vamos totalmente ahí la tengo como clarísima en ciudades que quiere es que a veces te está yendo el editorial a decir pues no es mala idea porque se oye me imagino las ciudades Miami Los Ángeles Hawai sólo ciudades principales donde la venta de buena playa no sé sí sí sí sí

da edición ya se lo diecinueve jugadores que es verdad que la gente el maravilloso espectáculo

por desgracia tampoco la garganta y tocado no estoy estoy tocados que pasado además mira hay tanto ayer como hoy me llovió en Donosti me llovían Bilbao rostral aunque es estaba bien de temperatura pero llovía llovía un montón

entonces yo cuando te bien has tenido bastión pinchitos y en Valladolid algo no te meto me meto mi bueno es es más voy a decirlo públicamente me pareció los precios tan maravillosos osea aquí más enormemente los palos otro tribunal hombre y me puse Mora por tres euros que no te lo puedes imaginar joe sea de Valladolid sólo puedo hablar bien no me gusta la vuelta la vuelta a Valladolid fue lo más divertido

que era todo el tren yendo de inglés sencillo porque claro sí sí bueno creamos

sí sí sí era imposible dormir

los precios de Madrid eran prohibitivos como ya sabéis iba muchísima gente se quedó en el cincuenta y cinco minutos te coges sí sí

a diseñar el AVE que parecía que había pillado un tren en Londres dijo iba pero Pola de inglés que no va a ser mía a ver a ver dónde vas pero nada no pues nadie muy bien muy enfriar el éxito de favor este fin de semana en la Feria de Madrid sábado a las doce de la mañana ahí estaremos que Valladolid sábado contra Benjamin

Voz 13 33:49 y ahí diez día por favor

pues aquí está Javi Blanco sí señor sí señor Javi Blanco por la noche en de Hoya

antes de empezar a dos ofrece varias cosas venga porque la gente en redes de esta súper tensa la primera de ofrecieron el Hoy por hoy pero no lo acepté el larguero pero no lo hace también luego pensaron en darme un programa de sexo por ahí sí IS la acepte

se llama me se llama el vuelo veintiuno son la Bella o aquí se va a liar una parda estamos

Voz 13 34:56 usted viviendo el stock estuvieron darte claro el creada de Kobe

todas entrevista varias salvarías es cierto voy a ganar más que Juan Antonio Alcalá porque mucha gente desde luego pero también es verdad

voy a ganar el doble por si alguien duda hasta que me voy a llevar cruda he dicho lo dicho

si tú quieres que te es o ya va bien no todo ya está ya he dicho lo que tiene que decir si no tienes bien amarrada tu renovación pero la verdad es que vamos a hablar de Granadilla hace Villa claros todos los puntos sobre las sí porque la gente luego se como dice cosas en redes que no tiene que te ponen en quinielas Laos y cuando unos sueldos ya quisiera yo

Voz 2 35:44 P

bueno qué pasa con con Jean grande y con la NFL

Voz 3 35:49 pues vamos a empezar por la marihuana no Javi porque la la NFL tenemos si es una gran

Voz 1025 35:55 mentira la NFL dice que está planeando aprobar el uso de marihuana como tratamiento médico os acordáis que esto ya lo comentamos hace unos meses porque hay algunos estados que utilizan con fines los sucedáneos de marihuana

Voz 3 36:10 para el dolor

Voz 1025 36:11 bueno el problema que tiene la NFL Iker por eso está tomando ahora esta decisión es que según en qué estado jugaban unos jugadores otros sí que la utilizaban o no la utilizaban porque había Estados que estaba prohibida que entonces se lo podían echar para atrás o les podían directamente montar un lío por usar la bueno pues hará el problema que tienen es claro hemos equiparar todo esto va a ser divertido mando porque en los estados en donde no está legalizada de manera medicinal la marihuana de pronto va a haber común

Voz 13 36:45 la ley paralela porque la NFL si da el OK que hay que ver si lo va o no finalmente

Voz 3 36:51 lo va a permitir vamos que al final se va a legalizar en todo el país

Voz 13 36:54 vamos a de ellas

Voz 3 36:56 a ver mucho ojo a la

Voz 1025 36:59 sí fue claro claro yo yo creo que van a jugar esa carta o sea yo creo que lo que está haciendo es Métele un acelerado en a todo ahora el el problema está en que Tito Donald Trump no sé si va a estar muy contento no este además que está en guerra con la NFL semana sí semana también osea que yo no sé cómo se va a resolver esta historia pero sí que es cierto que la ene EFE L ahora si está pensando en que para tratar precisamente de de los plazos que de meten estos tíos pues que la marihuana entre dentro de los paliativos para él

Voz 13 37:32 fíjate que yo creo que hay un problema aún mayor es su uso recreación al porque claro ya hay Estados que lo permite

Voz 1025 37:38 no

Voz 13 37:39 ya no sólo eso es que la NFL ha detectado que hay un problemón enorme

Voz 3 37:42 porque en cuando acaba la temporada incluso algunos durante la temporada pero cuando acaba claro pueden morados premio si no pero es que lo utilizan como incienso es que está mal entrada seguramente para meditar

Voz 13 37:56 pues oye son chicos que vienen de barrios conflictivos que antes

Voz 3 37:59 ha sido bueno pues en la calle

Voz 13 38:01 sí efectivamente durante el verano entonces bueno de esa manera evitar los controles los controles que hace la propia NFL pero bueno pase yo creo que también están encontrando que cuando empieza la temporada hay muchos positivos están estudiando incluso aprobarla de manera crecen al porque sí porque tienen un problema serio

Voz 1025 38:18 bueno pues nada ha sido históricamente han tenido problemas ser recuerdo un corredor muy famoso de los Miami Doll fins que tenía un problema vamos que suspendieron más de una vez y más de dos con el tema de la marihuana porque el tío se oponía Morao Ponta no daba partido sí partido también a positivo y salíamos hay malo salíamos mal bastante terceto vamos ahora

Voz 3 38:40 te iba a preguntar de equipo que decía

Voz 1025 38:42 porque yo no pienso que esto yo creo que está que que sepas que esta noticia en el guión de esta puesta en Malaisia

Voz 13 38:47 yo no sé si a mi hija el cálculo pero es imposible no te tienes que la vi dije gesto esta intentarlo bueno no sé si lo siguiente no lo saben Ponseti que yo unos cuantos años en Miami es muy seguidor de los Doll fins si hay un analista de la hay es bien Mike Clay que

Voz 3 39:06 pues si yo no tengo el gusto pero es uno de los más famosos en Estados Unidos

Voz 1025 39:11 de turno de ahí

Voz 13 39:14 después han despedido ya hecho unas previsiones de cómo puede ir la temporada de qué equipo tiene más posibilidades de ganar qué equipo más unidades de perder de bueno pues evidentemente la que más me llama la atención la del FIS porque cree que se puede dar el caso de que consiga un récord de victorias de cero dieciséis es decir que los diez de los dieciséis partidos de la temporada regular no pues los perdiera despedido pero una estimación más real sería que aspiraría en a un máximo de tres coma ocho victorias en la temporada

Voz 1025 39:44 la escasa les a ver yo yo te cuenta el problema es que hemos echado el entrenador hemos contratado voz entrenador nuevo hemos eh ha revolucionado el equipo que se ha decidido reconstruir para que dentro de cuatro cinco años se un equipo ganador esta esta reconstrucciones siempre tiene un problema porque Miami llamamos reconstrucciones de eso desde hace veinte años

Voz 3 40:05 en tres años no terminamos de encontrar el ladrillo que no encaje en la casa

Voz 1025 40:11 pero sí que es cierto que hemos pillado un par de Bach que hay que ver si funcionando no uno

Voz 3 40:17 muy joven a ver si hay suerte

Voz 1025 40:19 luego que la mitad de la equipos nuevo empezando por el entrenador que nunca ha sido entrenador principal y que había entrenado con otros equipos vamos viene de New England Patriots el equipo de Javi nombre pero claro estaba a la sombra de de del gran entrenador de los entonces hay que ver hay que ver si de verdad el tipo

Voz 3 40:38 duro ponche empezar una temporada en la previsión de diga lo tiene cerca puñetazo y si no lo digan si no lo digo tu como aficionados y no lo propio jugadores como periodista muy bueno es decir que el Barça tampoco lo quiere ver pero que a los equipos con más posibilidades de victoria son New Orleans los seis por supuesto que le año inglés te dan once victorias Javi Bt dándole así que voy a devolver la siguiente noticia te va a encantar y es que yo no estoy mira patrios van a recibir el anillo de campeón está yo me Céline en la semana viene así van a hacer en una ceremonia privada en casa del dueño de Robert Kraft por cierto Ponce tuvo problemas legales hacemos no

Voz 1025 41:28 sabéis que que ha tenido suerte porque a Kraft manos para que se acuerde la la Audiencia dueño de los Patriots le pillara en Florida en un sitio de masaje pero donde no

Voz 3 41:39 en este es el dueño del partido de Copa de la mayonesa no si él era efectivamente en nunca

Voz 1025 41:45 mejor dicho fíjate han determinado entonces el el tema hasta que les pilla la policía viene todo el proceso pero que parece ser que la policía las grabaciones esas cosas que tiene a Messi a las grabaciones que hicieron no había advertido

Voz 3 42:00 al juez no sé qué total que no nada prueba no válida y entonces claro todo suele teniendo hombre y sobre todo que esos vídeos se podían ser Publio

Voz 13 42:09 dos ya conseguido evitar que se vieran

Voz 3 42:12 en esa situación tan comprometida bueno que le ha pasado y que desear sea lesionado jugando a baloncesto es el entrenador de Green Bay Packers que uno de los grandes equipos para esta temporada como salió siendo pues jugando a baloncesto tiene claro que que te Messi no sabe descaro sí lo estoy del fútbol americano para qué pero bueno

Voz 1025 42:32 nada va ser

Voz 13 42:35 no el problema es que bueno que le han dicho que bueno está en duda que pueda dirigir al equipo y en su primera temporada en el equipo digo yo te digo ya la pierna el problema es que es es muy incómodo cuando te rompes el tándem de Aquiles Yago de Vega se lo rompió siempre lo está contando cómo es el proceso de recuperación

Voz 3 42:53 pero cómo se lo rompió también jugaba al fútbol

Voz 13 42:57 aún está recuperándose ya perdió ya Raich buenas Pablo Laso en un partido te acuerdas hoy en un santiamén derepente se echó la mano ahí sí sí sí sí sí bueno oye es una de las sensaciones de los últimos días ha sido el tema de Andy Ruiz Pons se Jordi lo peligroso anillos Bagués que es que flipado porque veía el mexicano digestión

Voz 1375 43:21 puede ganar y eso hace que es el acallar los michelines

Voz 3 43:24 pero como te lo tiene luego luego repartía como ahora he leído leído

Voz 1375 43:30 los dos teorías ahora me contáis la muestra una es que al parecer le pegó un golpe tan fuerte en el tímpano empezando la pelea que lo dejó un poco sin equilibrio y un poco aturdido porque el primer golpe que le mete el mexicano en todo el oído en el tímpano lo dejan poco Broch y otra que sufrió un ataque de pánico ante esa

Voz 3 43:45 ya al al ring eso es lo que lo hice antes y eso sí pero eso que sufrió un ataque de pánico entenderéis sufrirá

Voz 1025 43:52 a velada gordo pues no lo sé no

Voz 3 43:54 de las dos imágenes al lado de esas dos cosas

Voz 13 43:57 ahí Jolín tampoco consiste mucho en pegar más sino empeorar bien y al final sí consiguió alcanzarle en dos buenos derechazos

Voz 3 44:07 pues hombre pero lo lo primero que piensas que lo que yo pensé dije jueves Lobo

Voz 1025 44:12 agotar un ratito

Voz 3 44:15 mundo físico el el chico de los michelines no debe tener mucho y luego le va a meter lo más grande noventa y nueve de cada cien personas habrían apostado por ese pedazo de animal que es Anthony Joshua que tiene un cuadro de animal y en Bonnín claro besa Andy rifi no lo palíe primero y luego voy a sí

Voz 1025 44:32 hermano ahora igual me llevo un palo de alguien

Voz 3 44:34 pero esto no puede estar mañana o no va a hacer un poco

Voz 13 44:38 pues no lo sé ahí así que va a ser una broma pero no es el momento

Voz 3 44:43 no no no y que luego el tema Pablo la Feria del Libro y nos llevamos un bueno

Voz 1375 44:50 oye esta noche a las tres de la mañana sí

Voz 3 44:53 bien el partido de la NBA en

Voz 1375 44:56 Auckland iba a ver uno de Estados Unidos

Voz 3 44:58 vamos a todos los días me suena muy muy mira a ver

Voz 31 45:05 y mira empiezan a ser

Voz 29 45:07 yo

Voz 31 45:09 sí metálica como suena

Voz 29 45:13 hoy en colgar ellos domingo se habéis visto que había gente que estaba intentando comprar un ticket por cincuenta mil dólares hoy visto

Voz 3 45:22 esos que lo contamos como ya estaban escandalizados porque no cuatro mil entradas para la final de la Champions bueno hay gente que para cincuenta mil dólares por un haciendo en Toronto se llegan a pagar treinta mil y ahora están alcanzando los cincuenta mil en la reventa es para que me parece una locura no nos parece una locura pero me da ligas a alguien

Voz 1709 45:42 dónde están Francisco ya tocaron en dos mil quince En la final entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers y hoy lo volverá a hacer en la final contra Toronto Raptors recordemos que han uno uno que no a Kevin Durant y todavía no sabe si mejor le vamos a ver si no hay ni Clayton

Voz 3 46:00 la como música o yo te digo mira qué bien no pero no porque esta te gusta menos sale a ver

Voz 32 46:11 tú empiezas y suavecita pero no

Voz 3 46:17 mira este es de Billy Ray Cyrus cantantes de country me dieron pie hace una colaboración con lindas ex que es más bien un rapero ya claro te han engañado country country se acabó la ventanilla bajada y tal como y cabeza eh a nadie sí que suena música a tope ventanillas bajadas la te diré por la calle en alta voces a tope la NFL prohibiendo cada verano mira muy de Manolete estamos predijo la recompra la película esta es la de decir que no reelegido Mari Paz

Voz 13 47:04 son porque está absolutamente obsesionado con esta película que pasa y bueno pues es que promete que va a ser un pelín Burón Érase una vez en Hollywood

Voz 3 47:14 garantías estar ahí estoy ahí

Voz 15 47:24 hay gente que piensa que tal