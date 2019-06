Navarra, el embrollo gigante

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos la España política se ha llenado de línea roja así vetos Farr habladas órdagos chantajes juramentos por lo más sagrado de que antes morir que pactar con este o con aquel porque cada uno tiene su mala compañía que abomina y que necesita vox Bildu Esquerra Youth Per Cataluña son los apestados principales pero hay más Valls la estufa Ada Colau Unidas Podemos la trufa a Coalición Canaria con ellos ni a cobrar una herencia pero cómo se puede evitar que nos voten hay muchas zonas boscosas en el mapa pero la tormenta perfecta se produce en Navarra una comunidad de la que se cruzan todas esas complejidades posibles seiscientos mil habitantes la mitad de la zona metropolitana de Pamplona seis grupos parlamentarios y encima la línea de cristal Euskadi España que convierten delicadísimo cuanto ahí ocurra el PSOE navarro tiene que decidir si gobierna con Geroa Bai vinculado al PNV Bildu o despeja el campo para que gobierne la derecha la cual derecha UPN si los socialistas navarros son buenos se ofrece a facilitar la investidura de Pedro Sánchez ahora bien los socialistas amarres no están dispuestos a que ni Ferraz ni Sánchez les hagan tragar con UPN ni que les digan que con Bildu ni hablar recuerdan que ya se comieron un sapo como este en dos mil siete en favor de la derecha y que lo pagaron con una crisis interna de marca mayor por si faltaba algo no hay que olvidar que el PNV con el que Sánchez cuenta es enemigo frontal de UPN en Navarra que ocurrirá un embrollo gigante incluso para un Face borde de milagros como Pedro Sánchez se atreverían a apostar yo francamente