Mar Coloma enfermera en el Ramón y Cajal: "No hay sábanas. Los problemas empezaron en 2013, cuando se privatizó la lavandería"

Voz 1727 00:00 Mar Coloma buenos días hola buenos días Mar es enfermera del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ella sí ha querido estar aquí es portavoz del sindicato Mats que problemas te has encontrado tú en tu trabajo diario

Voz 1 00:12 pues bueno lo que hemos estado contando eh no hay sábanas para muchas veces para poder pasear a los pacientes encaramados Se cambiarles sobre también la poco tenemos uniformes nos encontramos con que bajamos a cambiamos en informe que nos deberíamos cambiar todos los días y que no hay disponibilidad entonces tenemos que aguantar con uniforme sucio o llevarle a casa lo cual tampoco es muy recomendable Pi S es el día a día

Voz 1727 00:40 Marc Sanidad no se dice que no existe una queja específica que no tiene constancia

Voz 1 00:44 pues mira me llama muchísimo la atención porque nosotros desde el sindicato más hemos estado hablando con los responsables del tema de lencería en el Ramón y Cajal porque ellos informar al Ramón y Cajal Icon el gerente ambos nos han dicho que es que es un tema de la Consejería de Sanidad que todo está centralizado en el ser más pues con lo cual los distintos hospitales las leo los responsables de los distintos hospitales tienen poca capacidad de maniobra que por supuesto les han hecho llegar las quejas osa desde los hospitales por lo menos desde que desde el Ramón y Cajal echan balones fuera a la Consejería

Voz 1727 01:19 cuánto tiempo llevas trabajando Haimar pues treinta años cuando empieza a deteriorarse porque no ha sido siempre así

Voz 1 01:27 no esto empieza a deteriorarse cuando se privatiza la lavandería desde el dos mil trece que se privatiza empezamos con problemas de hecho noticias de este tipo ya saltaron a la prensa en dos mil quince parecidas osea con las misma situación hemos llevado al arropan mal estado que no teníamos uniformes ha habido épocas mejores nosotros en la riñones que mantenemos las organizaciones sindicales con la Gerencia del centro de manera rutinaria cara a dos meses es una constante el tema de la lencería es una constante la última ha sido el trece de marzo y ha sido el primer punto del orden del día el tema de la alegría y la respuesta es siempre la misma echan balones fuera al ser más el ser más están viniendo con la lavandería siempre es lo mismo la otra solución que nos dan es no os preocupéis que ya hemos comprado ropa nueva ya osea que no se ha privatizado Un servicio que funcionaba bien se está se está gastando dinero en empresa que no hace bien el trabajo y además hay que gastarse dinero en comprar ropa nueva

Voz 1727 02:32 por qué no es Raúl hubiéramos querido preguntarle la Consejería sí sí han ahorrado con la privatización del servicio o ha mejorado es decir qué estándares utilizan para para justificar ese cambio de de de adscripción del servicio vosotros tenéis ese dato se ahorró privatizando

Voz 1 02:50 bueno en noticias que hubo cuando se privatizó la lavandería hace ya seis años yo recuerdo declaraciones de Fernández Lasquetty comentando que sí que había ahorro con la privatización

Voz 1727 03:01 pero nos costaba no es consta yo no me creo ese ahorro porque si luego hay que

Voz 1 03:05 compra ropa a la vez también nos llama mucho la atención que la empresa el Unión que es la que tiene las lavanderías a la vez que tiene esa contrata de las lavanderías tiene tiendas y cafeterías en todo