Crónica de Nicolas Castellanos sobre el entierro digno de Sephora

Voz 1620

00:35

sí según fuentes judiciales que han detallado la Cadena SER relata esta tragedia además Pepa no fue el único familiar que ru perdió en esa patera había salido de Costa de Marfil junto a suprima Justine que a su vez traía a su niña de ocho años junta fueron obligadas a palos como decías a subirse a esa patera en las costas de darla el pasado sábado once de mayo Ruth se negaba a hacerlo porque lo habían vendido un barco con comida para ellas y sus niñas pero al ver la precaria barca sintieron miedo hay trataron de abortar el viaje los marroquíes la metieron a palos en la espalda en la embarcación durante el viaje sufrieron abusos sexuales tocamientos de todo tipo al llegar a la costa de Gran Canaria cuatro días después los marroquíes los abandonaron se lanzaron del abarca en plena madrugada en medio del oleaje Ruth cayó de la patera con la primera ola se estabiliza Icon la segunda se desata el pañuelo en el que llevaba su hija amarrada a la espalda la perdió para siempre suprima Justine también salgo al creer que su niña de ocho años seguía en la barca se volvió a lanzar al mar murió sin embargo la niña ya estaba en la costa pero no a la bien las cosas