La mujer en la España de entreguerras

Voz 1 00:36 España

Voz 2 00:53 acabamos de escuchar

Voz 0772 00:54 un fragmento de un uno de los episodios de esa serie de Televisión Española Memoria de España en donde ese recreaba el discurso que Primo de Rivera lanzó para proclamar ese golpe de Estado en la década de mil novecientos veinte es quizá uno de los momentos más convulsos de la historia de España pero también esos términos de machismo que quedaban perfectamente presentes en las palabras de de Primo de Rivera era quizá una tónica general de lo que es lo que podía subyacente en ese pensamiento de la sociedad española también en muchos otros lugares de del Viejo Continente en Europa por por aquellos años papel y tinta es el título de la novela que ha publicado suma cuya autora María Rey comparte ya con nosotros y micrófono aquí en Ser Historia María bienvenida a Ser Historia

Voz 1481 01:48 hola Nacho encantada de estar aquí de verdad

Voz 0772 01:51 María como digo acabo de publicar esta que es su primera novela papel y tinta en donde recoge la recrea la vida de una joven que se adentra en el mundo pues a nosotros ahora nos parece absolutamente normal no pero en aquella época debió de ser totalmente transgresor el hecho de querer estudiar querer aprender querer hace abrirse camino por sí misma en una sociedad como escuchábamos ahora en este primer corte del documental de Televisión Española pues absolutamente

Voz 3 02:24 de machista no María

Voz 0772 02:26 eh tú recrea es muy bien en en tu novela que es tu primera novela también todas las críticas que leído son fantásticas al al respecto lo quería bueno he tomado nota de algunos de los comentarios que que podido ver en algunos en algunos foros la España de aquella época la de finales del XIX y comienzos del XX sobre todo es una España convulsa no había estabilidad política y eso también afectó por supuesto no al al al al protagonismo de la mujer

Voz 1481 02:55 exactamente además bueno es una es una época que además en muchas ocasiones he visto como difuminada no en favor de veo digamos de hitos históricos que que toman quizá lo mejor más protagonismo no a principios de del siglo XX sin embargo es un momento en el que se sientan las bases de lo que sucederá en España en el resto no de décadas y que bueno va a ir perfilando la sociedad tal y como hoy la conocemos entonces me me parecía muy interesante no bucear en esta época Yves de alguna manera identificar no lo las causas y las consecuencias de cómo va avanzando todo como se va escribiendo no ha moría de de un país que de alguna manera siempre va como por detrás no de de los sus países vecinos pero que por otro lado bueno pues tiene una idiosincrasia propia que me me parecía interesante no mostrar en en la novela estos años veinte muy condicionados por por una dictadura militari de corte conservador no que aunque bueno pues había influencias de Estados Unidos de París España de alguna manera bueno pues vive en un contexto en el que sí es cierto que como comentabas la mujer se va abriendo camino no en una sociedad machista pero pero lo tiene muy complicado

Voz 0772 04:00 no lo tenía muy complicado porque apenas tenía derechos no te iban debe preguntar qué derechos no tenía pero a lo mejor acabamos antes diciendo qué derechos si tenía la mujer

Voz 1481 04:08 sí exactamente bueno en a partir de mil novecientos diez a la mujer se le permite acceder a los estudios superiores sin tener que bueno disponer del consentimiento de su padre o marido no es algo que que me llamó muchísimo la atención entonces en esta partir de la década de los años diez y en los años veinte la mujer ya va poder ir accediendo pues esas de estudios superiores eh que bueno van a estar también muy delimitados porque era cierto que hubo no fueron bastantes las que estuvieron magisterio eh muchas las que cada vez más van a estudiar Farmacia con casos como Clara Campoamor Victoria Penn o Victoria Kent banal van a acceder a a la abogacía pero muchas carreras van a estar de alguna manera vetadas no para la mujer entonces va a ser un camino lento en la que bueno pues figuras no que como que también ha querido de alguna manera a recoger en la residencia de señoritas de María de Maeztu pues pues hicieron que bueno poco a poco se avanzara en esta situación y se fueran conquistando derechos

Voz 0772 05:06 porque ahí lo acabas de mencionar a María hay algunos un oficios algunos trabajos algunos aspectos académicos del mundo académico que que estaban más relacionados con el mundo de la mujer como bien decías ahora Farmacia Enfermería y a ser maestra profesora sin embargo tu protagonista Lisa Montero elige el periodismo no siguiendo un poco los los pasos de Carmen de Burgos que es coetáneas practicamente en en estos años de en los que de esa esa desarrolla tu novela papel y tinta debió de ser muy difícil no en además en un ambiente convulso en donde había volvemos con los sindicatos la burguesía en todo ello liderado por por hombres que una mujer centro metiera no por ahí para intentar contar al resto de la sociedad lo que estaba sucediendo no la de tomar en serio no como sucedió con Carmen de Burgos que muchos de los artículos los firmaba animo de varón pues felinos

Voz 1481 05:56 exactamente el no además no fueron pocos los casos no de de mujeres que tuvieron que recurrir a seudónimos para que se lo estuvieran en cuenta también casos de mujeres que aún habiendo demostrado su valía en en otras Bono en otras secciones se las bueno muchas veces en las entre comillas o no a las secciones dirigidas a mujeres no es decir la periodista tenía sentido me en el siglo o Ben Amer en la década de los veinte en la medida que escribía temas que a las mujeres les interesaba no el hogar la moda los niños sin plantearse que que la mujer podía tenía las mismas motivaciones no que que los hombres se podía bueno pues tener ese interés no que es algo que que se ven figuras como Carmen de Burgos Sofía Casanova que ellas dieron un paso más allá no no solamente informó sobre la política la economía cercana sino que soy corresponsal y corresponsal en en momentos de conflicto no Carmen de Burgos con la guerra de Marruecos Sofía Casanova con la primera guerra mundial que lo cubrió para para el ABC de forma quizá en cierto modo fortuita no porque porque por causas personales estaba en en Polonia cuando cuando está ya en la primera guerra mundial y también cubrirá la revolución rusa pero pero bueno son son excepciones no lo cual demostraba que las mujeres podían hacerlo pero que no siempre a las se lo vamos a permitía no que lo hiciera

Voz 0772 07:13 porque la la familia en la que nace tu protagonista Elisa Montero es una familia humilde pero ella se cría con con su madrina no que pertenece a la a la burguesía una familia acomodada esas es mujer es que estaban en un estrato social más elevado tenían más posibilidades de de poder trabajar y conseguir esos objetivos vitales que se enmarcaban en en sus vidas o tenía los mismos problemas burgueses tenían cierta ayuda

Voz 1481 07:36 realmente a las clases más altas tenían a su disposición mayor cantidad digamos de herramientas de educación no muchas eran educadas en casa en las las mujeres sobre todo y de alguna manera tenían a su disposición pues información la posibilidad también de de de formarse no numerosos Bono pues en la la mujer tenía muy delimitada no la la la formación pero bueno para expresarse con corrección pues tenemos una unas nociones básicas de del mundo pero es cierto que signos digamos un poco en la propia lógica no de de la figura de la mujer en una familia acomodada realmente la mujer no necesita se dicen no se necesita trabajar fuera de Lora del hogar porque el hombre ya mantienen hoy atrae dinero a casa entonces en este tipo de familias será mucho más difícil justificar la presencia de la mujer ver fuera de hecho la mujer va saliendo digamos de esa de ese papel tradicional primero en momentos de de guerra no en la Primera Guerra Mundial es bastante llamativo en Europa porque por ejemplo la la mujer tiene que hacerse cargo de esas fábricas que los hombres pues evidentemente que están al frente no pueden lo pueden tomar las riendas no entonces la mujer empieza a ir asentándose otro aire encontrando su hueco en el panorama laboral pero pero también lo encontraremos a lo mejor en mujeres de clases más bajas que por necesidad por tener que comer pues van a trabajar en fábricas también van a ser modistas idea más las mujeres de clases más altas tendrán más educación pero por contrapartida al no van a Tele de ese acceso al mundo laboral Ivo van a estar además mucho más encorsetados las conductas no y los comportamientos el qué dirán Elisa en ese sentido no lo va a tener fácil porque no solamente tiene su condición de mujer sino a la clase social a la que pertenece son es un doble un doble reto no

Voz 5 09:23 el rechazo ante estos cambios no vino solo de los sectores más conservadores los propios pero tira mayoritarios de Esquerda Partido Socialista y el radical se opusieron al sufragio femenino al entender que la mujer de la época estaba demasiado influida por la Iglesia dice podía decantar por opciones derechistas la derecha por su parte negaba toda capacidad de la mujer en la vida política

Voz 6 09:45 esto tuvo siempre una profunda resistencias puede toda aquella parte de la sociedad que había sido la digamos la dominante el lo cincuenta año anterior en el régimen de la restauración aquí yo diría que no esas eramos comentamos que ninguno de los grandes proyectos republicano Diego llegó a buen puerto de manera clara aunque efectivamente hubo algún logro lo que hoy llamaríamos la sociedad paritaria esto no llegó la revolera que

Voz 0772 10:20 vale no zambombazo ha metido ahí nuestro otros amigos músicos decía que escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Sur en donde escuchábamos también a Julio Aróstegui catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid hablando precisamente de que bueno pues poco a poco iban abriendo esas esas puertas esas nuevas posibilidades pero aún así había todavía muchas dificultades pero negó que a mí me me clava un siglo después fuera de ese contexto tan encorsetado como decía nuestra invitada María Rey autora de esta novela papel y tinta publicada por Suma pues marcaba el pensamiento cualquier aspiración de las mujeres y también de los hombres como luego hablaremos a continuación María es curioso no que incluso había mujeres en aquella época que se oponían al voto de de de ellas mismas no parece como tirarse piedras a su propio tejado por por ese argumento no de que las mujeres iban estar condicionadas por sus maridos las ideas más conservadoras la Iglesia los confesores cosas así un poco que que hoy nos cuesta creer pero que era la normalidad de aquella época

Voz 1481 11:27 exactamente y bueno al final fue lo que lo que enfrentó no a Victoria quien con Clara Campoamor y que finalmente bueno pues eh triste bueno tristemente en muchos acabaron diciendo bueno que que que para la gran final victoria que no había tenido razón no con con esta teoría que había defendido pero pero que al fin no dejaba de de privar no ha ciudadanas que tenían que tener los mismos derechos que el resto no de algo básico que es su participación en la vida pública porque bueno también asumían las consecuencias no es algo que también he querido recoger en en la novela no el modo en la en el que no mujeres informadas formadas no incluso no que ellas de alguna manera también forman parte del engranaje que también tenían el derecho a decidir sobre el destino de del país y en ese momento en el que bueno están todos no está todo toda la población eh expectante que va a ocurrir no con estas elecciones municipales del XXXI la mujer es espectadora y me me parecía mono llamativo no ya de parte que bueno desde el prisma del siglo XXI me parecía ciencia ficción un poco menos pero me pareció muy interesante no el ahondar en esa en esa circunstancia de la mujer porque yo creo que muchas veces es bueno no entender de dónde venimos no retroceder un poquito en el tiempo para para comprender la lucha que se ha llevado a cabo hoy todo lo que queda por por conquistar

Voz 0772 12:49 lucha que como decía hace hace unos minutos Marjal el surgía de la propia mujer pero luchan contra es decir porque en definitiva es un problema de educación no lo vemos salvando todas las distancias de del tiempo los horizontes temporales El Mundo etcétera En

Voz 4 13:06 el en la los las sociedades

Voz 0772 13:08 de musulmanas por ejemplo cuando se intenta dará a la mujer una serie de derechos ellas mismas en muchas ocasiones van contra esa idea no porque Pérez quieren mantener no no no entienden que pueda haber una estructura social que vaya más allá de lo establecido no no comprenden que el papel que ellas desempeñan pues puede ser igual al de la de la mujer no incluso aquí nuestro país sea se ha criticado en ocasiones a la a las estructuras gitanas no donde también la mujer tiene ese papel mucho más conservador y ellas mismas lo aceptan lo toman como algo natural no en aquella época también la la propia mujer como decía antes que había personas que políticas que que iban en contra de del voto de la de la de la mujer ese problema quizás hubiera resuelto se va resolviendo poco a poco con la educación no

Voz 1481 13:56 exactamente te voy a decir ahora mismo Nacho que a mí me apasiona el el poder que tiene la educación no en en en la población en las nuevas generaciones y creo que de ahí vienen los problemas de que incluso las propias mujeres muchas veces no no en ciertos momentos de la historia no hayan digamos no haya no hayan considerado que ellas eran merecedoras de un derecho básico no pienso que cuando llevas toda la vida desde pequeño no creo desde pequeño en este caso entendiendo el mundo no con unas directrices con más realidades con unos convencionalismos con unos prejuicios e incluso es muy complicado sin coger una perspectiva quizá más amplia no tener esa esa visión digamos de conjunto realmente son digamos contradecir lo que te han dicho durante toda la vida yo creo que es ahí donde encontramos estos casos de mujeres no que no no reconocen para ellas algo que que están de lo que están gozando el resto no de de los toda la población en este caso la población masculina entonces yo es algo que también he querido de algún modo reflejar en los personajes de de la noble y en Elisa porque Elisa la primera su primera lucha va a tener que ser consigo misma precisamente por lo que tú decías cuando a ti te dan una educación sobre todo en estratos sociales más altos en los que bueno está todo digamos pautado y dice sonado es muy complicado entender que lo que te han dicho toda la vida esto es así no pues no hay que plantearse que sea de otro modo empezar a poner no los interrogantes a las cosas bueno la mujer no tiene derecho a voto de verdad o o es algo que se puede cambiar que podría haberse de otra manera no la mujer tiene que tener el permiso de de su padre o de su esposo para recibir incluso no herencia de su propia familia no eh para abrir una cuenta es decir porque es una mujer tiene que ser ciudadana de segunda entonces este esta época de la historia es muy interesante porque empiezan a cuestionarse no estos dogmas tan tan digamos interiorizados en en la sociedad

Voz 0772 15:54 una sociedad que poco a poco va despertando en en esos anhelos de la mujer pero como te comentaba una una lectora en uno de los de foros que estado leyendo estos días eh de donde decía que que es cierto te da toda la razón te felicito por la novela pero matizaba que también los de los hombres no se sienten también oprimidos lo que mente nada que comparar con la con el caso de las mujeres pero que era una sociedad en definitiva yo las mujeres eran mucho más perjudicadas pero los hombres también estaban constreñido no pues por esa mentalidad conservadora tradicionalista que les impedía hacer un montón de cosas no que hoy unos parece eh algo absolutamente natural pues que estaba mal visto y señalaba pues por dar un verso en la calle cosas que es parecen totalmente totalmente absurdas no era una sociedad que en definitiva bueno pues apretaba un poco de una manera más fuerte al menos fuerte a muchos sectores no

Voz 1481 16:49 exactamente y de algún modo y bueno lo como como tú comentabas no tanto hombres como mujeres tenían muy pautada la muy pautado el comportamiento y esto hacía que casi todo no he casi cualquier cosa o incluso la forma en la que te vestía es la forma en que te con portadas en la calle es decir no no había casi el margen de reacción y al final acaba Se acaban generando pues como decíamos no prejuicios juicios constantes al de al lado que tampoco creo que sean sanos no para para una sociedad pero perviven demente ven digamos ya había una larga tradición no de de esos clichés con hombres y mujeres en la novela de hecho bueno pues con un recurso no que me permito utilizar a digamos en toda la historia de de Elisa con el pseudónimo masculino que va a utilizar y bueno que es se desarrolla de alguna manera en realmente se pueden apreciar esa misma época pero desde el punto de vista de uno cuáles eran las los las dificultades no que los hombres porque también las tenían no al final hombres y mujeres vivían pues muy muy condicionados por bueno por las apariencias no es sobre todo estamos hablando de unas clases más altas no las clases más más bajas pues tenían bueno vivía en otro tipo de penurias noi de necesidades de y muchas veces pues tampoco estaban al al bueno al quite del qué dirán no estaban mono pues intentando comer no hay sobreviví

Voz 7 18:14 pero daré un poco igual votaron

Voz 0772 18:16 tener un trozo de comida para llevarse día a día no todo ello lo refleja muy bien nuestra invitada María Rey Juan esta fantástica novela papel tinta publicado por suma en donde se reconstruye yo creo que de una manera extraordinaria la historia de España en ese primer tercio del siglo XX como una mujer Elisa Montero pues lucha contra sí misma hay contra su entorno por alcanzar un sueño que era el de ser periodista y contar historias a los lectores y contar historias es a la gente que Le que las rodeaba María Rey muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia