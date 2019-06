Flash Deportes SER de las 10:00 (06/06/2019)

Voz 1161

00:00

neymar se pierde definitivamente la Copa América y no por sus problemas extradeportivos de las últimas fechas sino por lesión el brasileño el delantero brasileño ha sufrido en el amistoso de esta madrugada ante Qatar un encontronazo con un rival que le ha producido una ligera rotura del tobillo según informó la Confederación Brasileña de Fútbol por la que no llegará a tiempo de disputar la competición que comienza el próximo día quince siete los españoles además de los inscritos en la Asociación de Clubes Europeos rechazarán hoy el nuevo modelo que está diseñando el máximo organismo del fútbol europeo para la Champions sólo Barça y Real Madrid lo respaldan hoy tenemos reunión en Malta de la época en la que en la previa Atlético de Madrid Athletic Real Sociedad Sevilla Villarreal Valencia y Málaga han firmado una carta en la que consideran este nuevo formato que entraría en funcionamiento en dos mil veinticuatro atenta contra las ligas nacionales un modelo ante el que también se muestra abiertamente en contra la Liga de fútbol española presidida por Javier Tebas siguiendo con fútbol internacional Portugal se imponía ayer a Suiza tres uno en Do Dragao en la primera semifinal de la Liga de Naciones con hat trick de Cristiano Ronaldo hoy tendremos la segunda semifinal a las nueve menos cuarto Holanda Inglaterra en Guimaraes precisamente fue Inglaterra la que ganó el grupo impidió España que llega se a estas semifinales a todo esto una selección española que se instala hoy ya en Islas Feroe para disputar mañana la tercera jornada de clasificación de la Eurocopa dos mil veinte anoche en El Larguero Jesús Navas que ha vuelto a una convocatoria tras cinco años de ausencia