El yacimiento neolítico de la cueva de Els Trocs

Voz 1 00:00 no no no

Voz 2 00:09 la cueva de Strokes se localiza en la comarca de la Ribagorza al norte de la sierra del furgón en el término municipal de visado es quizá una cueva con Habitat neolítico situada más al norte dentro de la comunidad autónoma que hemos documentado una superposición de hogares de suelos de habitación neolítico hasta seis suelos distintos con sus hogares correspondientes todo ello nos invita que la cueva fue habitada durante bastante tiempo en los primeros análisis indican que estamos en un momento en torno al sexto milenio antes de Cristo con lo cual nos encontraríamos en una fase de neolítico antiguo

Voz 0772 00:59 en los próximos minutos aquí en Ser Historia vamos a viajar prácticamente ocho mil años atrás ocho milenios al sexto milenio antes de nuestra era como decía el arqueólogo José Ignacio Rollo en este fragmento de un vídeo que podemos encontrar en la página web de el patrimonio de de Gobierno de Aragón el lugar en la provincia de Huesca donde se encuentra la cueva de la que vamos a hablar en los próximos minutos una excavación única en nuestro país que puede dar está dando efectivamente desde hace años información muy valiosa para conocer uno de los bueno los momentos quizá de la prehistoria más desconocidos quizá siempre hemos puesto todos los focos en la en el Paleolítico Superior hace quince mil veinte mil años con con esas pinturas maravillosas pero lo más cercano a nosotros al Neolítico esa piedra nueva en donde la agricultura empezaba a ser la fuente de riqueza la creación esos primeros pasos de de pueblos a lo que luego con el paso del tiempo comprendería en esa esculturas esas civilizaciones tanto en Oriente Próximo como en como en Occidente ese neolítico como digo pues ha sido en gran parte olvidado el otro día revisando un poco nuestro programa me daba cuenta de que en muy pocas ocasiones en estas diez temporadas de Ser Historia hemos dedicado el tiempo a hablar del Neolítico y lo queríamos hacer a continuación de la mano de Manuel Rojo que el es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y codirector junto con Juan José Ignacio Rollo aquí en acabamos de escuchar de las excavaciones en la Cueva de los Strokes en la provincia de Huesca Manuel bienvenido a Ser Historia hola qué tal encantado de estar aquí sin duda lo lo Manuel la primera pregunta como decía ahora y quizá cuando hablamos de de neolítico siempre se generaliza no oí vamos los libros de historia yo recuerdo cuando estudiaba que se focaliza más en Oriente Próximo cuando surgen las culturas alrededor de los grandes Se ríos sin embargo en en Occidente el Neolítico te neolítico tuvo un peso realmente importante como uno de esos un bono peldaños no que el ser humano tiene que ir recorriendo para para extender por la por la escalera de la evolución

Voz 0208 03:09 mira el Neolítico y especialmente en la en la Península Ibérica es un periodo de la de de nuestra historia relativamente reciente absolutamente entusiasman ante porque estamos digamos al fin de un camino al fin en el en el extremo es la península Ibérica eso es un crisol de relaciones es un crisol de influencias y es que además el Neolítico es yo siempre lo defino como el inicio de la vida moderna vivimos como vivimos porque hemos sido neolíticas porque en un momento dado se cambió de forma definitiva la forma de relacionarse el hombre con la naturaleza eso es quizás lo más importante es el Neolítico una da la razón

Voz 0772 03:49 es por las que estamos compartiendo estos minutos de radio con Manuel Rojo director de esta excavación el en el Strokes es que creado una campaña de crowdfunding para poder continuar esos trabajos con la idea de conocerlos un poquito más a nosotros mismos no luego lo vamos a recordar pero ya pueden ir tomando nota a todos nuestros oyentes en la página web de precipita que es una plataforma precisamente de de crowdfunding ese proyecto huellas en la montaña es el que está dedicado a la cueva The Strokes en Manuel que es realmente esta cueva donde reside su importancia

Voz 0208 04:25 bueno la cueva de es es un es una bendición que para uno de Tierra de Campos como yo es surgió en un momento dado la posibilidad de excavar allí en pleno Pirineo axial muchas veces muchas muchos días cuando salgo de la cueva veo al quebrantahuesos volando por allí veo me veo rodeado de montañas y es una auténtica maravilla lo que lo que estamos encontrando es una un acuerdo la donde de forma recurrente a lo largo de varios milenios fue ocupada por lo que podemos denominar los que podemos llamar los primeros pastores trashumantes de la Península Ibérica hemos encontrado hasta cerca de veinticinco mil restos de fauna casi el ochenta por ciento de esa zona es de ovejas fundamentalmente de ovejas y de cabras sabemos positivamente eh que vivían durante el invierno en el Valle del Ebro y en el en el verano subían a los Risco a los ricos pastos de de montaña es es uno de los datos más interesantes pero hay muchos más que podremos seguir comentando

Voz 0772 05:31 es por lo que me dice es Manuel una una especie de de cápsula del tiempo no que sea detenido e hay incluso evidencias corrígeme si me equivoco porque lo he leído un poco por por encima algunos aspectos de vuestro proyecto incluso llega hasta la época romana pero es lo insisto no es una cápsula del tiempo donde ese tiempo esa reloj sea detenido sí podéis rascar escudriñar etapa etapa estrato estrato para poder conseguir reconstruir un poco esa historia que se remonta ese sexto milenio antes de las

Voz 0208 06:03 la verdad es que la la cueva es es es ciertamente pequeñas muy grandes una sala fundamentalmente de de luego hay un pequeño camarín pero bueno los los sedimentos arqueológicos encuentra fundamentalmente en una sala de unos quince metros por seis quince de largo por seis de ancho y tenemos como son entre metro sesenta metro ochenta centímetros de sedimento de de niveles arqueológicos y ahí tenemos digamos toda la secuencia casi completa del Neolítico desde el año cinco mil trescientos antes de Cristo es decir hace siete mil quinientos años prácticamente hasta el el el año tres mil aproximadamente pero es que la última campaña que hicimos allí en un pequeño K al camerín a la entrada de la cueva la derecha de hemos iniciado un un sondeo donde hemos descubierto lo que es el inicio de una gran fosa donde hemos empezado han empezado va a salir un montón de restos humanos con unas piezas líricas unas puntas de filiación unas puntas de flecha de un tamaño considerable bellísimas bellísimas y precisamente eso es una de las partes que nos faltan de que nos faltan de de concluir que que que sobre las que tenemos que aportar más conocimientos luego bien es cierto que la cueva ha tenido digamos visitas esporádicas en época romana hemos encontrado algunos vidrios y luego una cosa muy curiosa es un lugar bastante recóndito la la gente del lugar Nos ha dicho que en la época de los maquis la gente de los de los pueblos guardaban allí las viandas para que no se las rapiña eran

Voz 0772 07:44 curiosa es la historia de los esos espacios que no se en un momento del pasado sino que todavía sigue muy vivo en la en la actualidad me consta también que entre esos objetos que han aparecido está la cerámica que os ayuda pues también a adaptar Illa estructurar un poco me atrevería que es decir el pensamiento no de de esas personas porque es precisamente en el Neolítico cuando nace la cerámica y como la entendemos nosotros

Voz 0208 08:06 bueno hay hay unas hay hay cosas espectaculares porque por ejemplo esos veintitrés mil veinticinco mil fragmentos de de de animales que hay de huesos de animales es más del doble que que que que cualquiera que los restos que aparecen en cualquier otro de los yacimientos de la Península Ibérica pero es que el la la primera labor por decirlo de alguna manera que realizaron los que ocuparon esporádicamente esa cueva fue pavimentar el suelo porque es una cueva muy fría cuando estamos allí en el verano el equipo de excavación con todos las luces puestas yo ocho personas excavando hay entre seis y ocho grados de temperatura y hay veces que el el suelo kárstico eh se ve me decido y casinos llueve dentro de la cueva es decir es muy húmedo de tal manera que lo primero que hicieron los ocupantes de la cueva es sanear pavimentar tenemos cerca de cuarenta mil fragmentos de cerámica todos colocados en de forma plana con con bellas decoraciones impresas algunas cardinales es decoraciones algunas incisas también incluso decoraciones pintadas pero son cerca de cuarenta mil fragmentos de cerámica que que van que van a ver la luz en en breve con una una una publicación con con en figuras en fotografía tenía verdaderamente increíble si efectivamente es que es el Neolítico se caracteriza una de las de esas características fundamentales es la gran producción cerámica cerámicas decoradas que nos definen épocas culturas momentos ideologías también sí

Voz 2 09:44 pensamos que al excavar completamente esta gran sala vamos a encontrarnos las diferentes zonas ya habitación zonas donde dormían zonas donde se trabajaba el Siles y por lo tanto vamos a poder hacer un análisis micro espacial de

Voz 4 10:01 la ocupación de la cueva lo cual hasta el momento sería prácticamente un caso inédito en las estaciones de neolítico de la península Ibérica

Voz 0772 10:13 escuchábamos de nuevo al arqueólogo José Ignacio rollón codirector de esta excavación en la cueva de Strokes en la provincia de Huesca una misión arqueológica que está llevando la Universidad de Valladolid también

Voz 5 10:27 continuamos hablando desde Radio vaya

Voz 0772 10:29 feliz conectados a a esta máquina del tiempo de de Ser Historia con Manuel Rojo en el otro director Emmanuel me escucha vamos ahora a mi tocayo Nacho hablando de de esa singularidad no de esos aspectos extraordinarios con que cuenta la la cueva titula anunciaba un poquito antes no hace unos unos minutos hablando de esos restos humanos que han aparecido en algunos espacios de de la cueva y que imagino que será también lo más emocionante para un arqueólogo no porque es estrechar prácticamente la mano a las personas que allí vivían ponerles rostro y sobre todo pues lo que comentamos siempre no ese vínculo afectivo humano que que te hace disolver los miles de años de distancia que hay que crearlo pues en apenas un pequeño instantes no

Voz 0208 11:15 sí es probablemente lo más apasionante que que tiene la cueva sobre todo en en en el nivel inferior en el más antiguo hemos encontrado restos de hasta seis individuos los cuales hemos hecho el análisis genético análisis genético nuclear sabemos que era un grupo familiar porque tenemos consta hacia de que había un padre y un hijo seguros Un padre de unos veintinueve treinta años yo un hijo de seis luego los otros cuatro individuos tienen relaciones familiares muy próximas tíos algo así y sobre todo lo que hemos encontrado en estos restos humanos son unas unos signos de violencia absolutamente extrema hay hay una una mujer por ejemplo que tiene un flechazo en el en el occipital y luego no les bastó con eso con digamos con con abatir la de un flechazo sino que luego tiene evidencias de golpes en el temporal izquierdo en el frontal pero luego los los los huesos largos casi todos los huesos largos están machacados las partes blandas están machacadas es decir probablemente para que esta gente pudiera realizar este esta actividad económica especializada como es el los movimientos altitud finales más que una trashumancia que es un fenómeno medieval tuvieron que tener primeramente un conocimiento exacto del territorio en cierta medida una conquista del territorio nadie se arriesga a perder todo lo que uno tiene su rebaño de ovejas sino conoce sino tiene sino ha conquistado el territorio es pasa lo mismo que que en la Edad Media el honrado concejo de la mesa surge después de la victoria el contra los almohades en las Navas de Tolosa es decir cuando hay una pacificación del territorio pues esto cinco mil años antes ocurre en la cueva de metros

Voz 0772 13:03 en en esta cueva como dices han aparecido un esos restos humanos con buenos con evidencias muy claras de de violencia lo que no está induciendo a pensar pues en en un ambiente convulso no en en la propia lucha por mantener los propios recursos seguramente pues pues con con otras familias vecinas como Podemos sin me apretó

Voz 0208 13:25 pero todo es eso es que es complicado es complicado porque porque digamos la escena del crimen por decirlo de alguna manera sólo nos la podemos imaginar no no podemos saber conciencia a ciencia cierta porque por ejemplo mucha muchos colegas me dicen bueno y esa cueva los enterramientos digo no perdones es que no es una cueva sepulcral lo que hay allí no son enterramientos eso es es una deposición de huesos humanos además huesos que que estuvieron pululando por la cueva durante doscientos años como mínimo tenemos hemos encontrado lo que nosotros llamamos la máscara una máscara de un niño de seis años tiene todo el frontal y toda la cara que que da la sensación cuando lo coges de que es un cuenco y lo hemos datado esa máscara que estaba encima de de un feto de cordero tiene la máscara doscientos años más que el que el que el feto de cordero es decir que que que esos restos humanos estuvieron sirviendo a modo de ofrenda ritual eso de algo

Voz 0772 14:28 culto a los ancestros que sí sino hubiera dudas

Voz 0208 14:31 lo que pasa es que hay surgen muchas dudas quién primero quién es Mato como llegaron a la cueva sabemos positivamente que que que no fueron muertos dentro de la cueva porque por ejemplo tenemos evidencias de un un cráneo que que le traspasó una flecha completamente de lado a lado ir por el temporal derecho salido por el bueno y al salir por el temporal izquierdo no atravesó todo todo el cráneo sino que le le le levantó es decir para para que eso se produjera probablemente tendría que haber sido eh asesino nada de alguna manera fuera de la cueva porque dentro es es un espacio muy reducido entonces tenemos que pensar probablemente en eso en una en una conquista en cierta medida del territorio frente a otros grupos probablemente similares y que quizás eh quisieron también desarrollar este tipo de actividad pero que evidentemente eran incompatibles los dos grupos

Voz 0772 15:33 tenemos apenas un par de minutos para ir acabando Manuel Rojo catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y director de este de esta excavación en el Strokes en la provincia de Huesca lo decía yo al principio no hay una campaña de crowdfunding para para seguir investigando no recuérdanos

Voz 6 15:50 sí me gustaría me gustaría que la gente que tiene sensibilidad por estos temas no pudiese ayudar porque realmente la la la la financiación es es absolutamente deficiente desde hace varios años

Voz 0208 16:03 queríamos acabar de concluir los trabajos de campo para poder sacar todos los resultados bien el la campaña se realiza en la plataforma de la FECYT precipita el proyecto se llama huellas en la montaña necesitamos conseguir hasta siete mil quinientos euros llevamos la mitad la verdad es que nos gustaría que que es pudiesen ayudar e insisto el la es la plataforma precipita el proyecto huellas en la montaña allí se puede acceder ya hacer la aportación correspondiente para que podamos llevar a buen fin todas las investigaciones que que llevamos acabado aunque en realidad en la la aportación sería para concluir una campaña de campo que sería la última en el yacimiento este verano a lo largo del mes de julio

Voz 0772 16:49 pues seguro que muchos de nuestros oyentes han tomado buena nota para colaborar con con este maravilloso proyecto Manuel Rojo lo dicho muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado