lo decía al principio no es ser en Vitoria yo del del siglo X de comienzos del siglo X del año novecientos doce es la fuente de inspiración y de inicio de muchos de estos edificios no que luego en la puesta esa convertirían pues en en grandes cenobios en grandes monasterios en grandes monumentos del románico

así es Si cada vez que hablamos de una iglesia en un enclave natural privilegiado siempre hay detrás una una eliminatoria o una cueva en la que los antiguos monjes o los monjes que precedieron a esa fundación encontraron la paz suficiente como para distraerse de la aquello del mundanal ruido verdad de poder llevar una vida qué más cerca de Dios siempre y cuando como es lógico en cada monasterio hubiera agua fría K cerca del lugar en este caso el río Arlanza pues pasa muy cerca del monasterio de de San Pedro que como te decía tiene una historia desdichada hay la tiene con junto a otros muchos monumentos en este caso por las conocidas las amortizaciones por la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX Samper lo de Arlanza sufrió una serie de de desdichas expolios y fuegos ahora que hablamos tanto de de no te dan pues el fuego fue el causante de gran parte de la desdicha de Pedro dar lanza lo que no impidió que hoy la Torre los App Si desde las tres naves y algunos otros elementos se puedan ver en el lugar del Bayern lanza una visita que por supuesto recomendamos lo que no van a ver allí Nacho son

es lo que te va a comentar no porque esa iglesia comienza en el año mil ochenta acaba en el en el siglo XII Isabel hemos por por otras referencias que nos has hecho también un poco de cultura general también hay que decirlo que que estas iglesias estaban todas pintadas no y en muchas ocasiones por el Belén en el propio interior no estaban pintadas con con vivos colores con escenas que adoctrinar habano en mostraban bueno pues lecciones de de categoría mismo a los y a los peregrinos a los propios de creyentes que que iban allí a a misa y que hoy como comentas por desgracia ha desaparecido todas esas pinturas