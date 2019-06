Aina Barca: "En Nepal he visto muchos niños discapacitados que se quedan atados en casa mientras sus padres están trabajando"

Voz 0536

fuese la primera vez que fue Nepal hace siete años en dos mil doce y la verdad es que es un país increíble me hubieran podido sorprender un montón de cosas de Nepal pero lo que más me sorprendió es ver la situación que vivía en los niños con discapacidad intelectual yo estuve un mes en una ciudad del sur de Nepal que se llama ETA lo que vi es que no solamente en esta ciudad sino en todo el distrito que tiene dos mil quinientos kilómetros cuadrados no había ninguna escuela de educación especial con lo cual los niños con discapacidad o bien en el mejor de los casos iban a escuelas públicas o privadas de igual estaban repitiendo curso eternamente en la clase de parvulario estoy hablando de chicos de quince años dieciséis años con síndrome de Down repitiendo curso con niños de dos y tres años con la humillación que has que esto supone esto era el mejor de los casos muchas veces la mayoría se quedaban atados en sus casas ah y mientras las familias pues iban a trabajar al campo esto me sorprendió mucho trabajaba en un centro con niños con discapacidad en España in me me chocó ver que hoy diferente no puede ser la vía de una persona con discapacidad simplemente por el sitio donde le ha tocado nacer en España o en Nepal