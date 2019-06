Desembarco de Normandía: 75 aniversario

Voz 1 00:00 el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro treinta y cuatro mil soldados estadounidenses embarcaron en una misión fatídica Vic mil novecientos cuarenta y cuatro los nazis ocuparan en Europa los aliados lanzaron el mayor ataque de todos los tiempos desde el mar contra una costa fuertemente defendida por las fuerzas alemanas era la mejor oportunidad para liberar el oeste de Europa sin embargo para los soldados incluso si llegaban hasta la costa era una batalla por la supervivencia

Voz 0772 00:34 estamos a punto de celebrar yo creo que uno de los momentos más apasionantes de la historia

Voz 3 00:42 es cierto que es un momento convulso muy oscuro también pero también vertió cierto halo de luz no para poder comenzar

Voz 4 00:52 el inicio de

Voz 0772 00:54 bueno pues de esa patada en el trasero al nazismo a mediados de la década de los cuarenta y con ello el final de la Segunda Guerra Mundial el seis de junio del año mil novecientos cuarenta y cuatro como escuchábamos en este fragmento de un documental de Discovery Max se llevó cabo uno de los mayores desembarcos de la historia de la humanidad de las que se tiene registro histórico fue el desembarco de Normandía vamos a celebrar ahora setenta y cinco años setenta y cinco aniversario de lo que sucedió en esas playas francesas de Normandía es con los primeros rayos de sol prácticamente de ese día seis de junio del año mil novecientos cuarenta y cuatro siempre se habla a través de del cine a través de la televisión de esos documentales como acabamos de escuchar el Discovery Max del momento lo más terrible no hay recreaciones que hay de esos primeros cañonazos contra los soldados americanos que que desembarcaban cómo perdían miembros brazos piernas otros morían al instante sin embargo hay infinidad de aspectos que lo convierten en definitiva en lo que fue un momento protagonizado por el hombre por el ser humano y que nos hace con el paso de los años setenta y cinco años incluso esbozar una sonrisa no una sonrisa porque son como la propia definición de la historia el relato de los hechos protagonizados por el ser humano no por el hombre por la mujer que siempre tiene esos dos lados no el lado más terrible el lado más plano que es siempre relato de de del hecho incluso también como vamos a contar el relato más cómico algunos de estos aspectos cómicos anecdóticos no todo el libro va de ello pero es él

Voz 3 02:39 contenido del del volumen que tengo mis manos lo que nunca te han contado del día D

Voz 0772 02:45 publicado por principal de los libros cuyos dos autores ya comparten con nosotros micrófono aquí en y bueno en este lado de la nave eh de histórica está Manuel Pérez Villatoro Manuel bienvenido a Ser Historia o muy buenas ya al otro lado de esa nave del del tiempo está en Barcelona para Cardona espera bienvenido a Ser Historia

Voz 4 03:10 tal Nacho muchas gracias la primera pregunta salón

Voz 0772 03:12 el lanzara a Manuel que lo tengo aquí a mi derecha quizá una de las operaciones secretas más complicadas de la historia pero como siempre la realidad supera a la ficción salió bien fue de chiripa porque u infinidad de contratiempos inconvenientes que pudieron haberlo abocado al al al desastre no ese elemento humano no lo es lo que hizo poder solventar superar esos obstáculos no que que se iban presentando ese día de no es así

Voz 5 03:44 efectivamente el día de la verdad es que se pudo ir al al garete por por varias causas una de ellas pues la la narramos en el libro es incluso un perro que que por casualidades de la vida pues digamos que su dueña que era una de las es una de las espías que estaba intentando engañar a los alemanes para que se creyera ante el desembarco se a hacer Por otro lado pues tuvo la enfados enfadó porque el perro o perro amado no es tabaco no estaba con ella en los servicios secretos no lo habían hecho llegara a su casa al final eh incluso los servicios secretos temieron porque de decían que podía desvelar en cualquier momento del mismo enfado que tenía donde iba a ser el la zona del desembarco a los alemanes les eso

Voz 0772 04:28 era no porque el el que se eligió Normandía porque se barajaron otros lugares no hoy también se intentó despistar al al al enemigo a los a los alemanes a los nazis intentando les bueno focalizar ese despiste en otros lugares no

Voz 4 04:43 sí a ver en un principio se barajaron muchos sitios se barajó la costa sur francés se barajó el Golfo de Vizcaya se barajaron incluso lugares tan tan disparatados o Tánger motos como pudiera ser Dinamarca a la que por cierto hicieron creer a Hitler que el desembarco o parte el desembarco podía suceder por aquella zona pero firman finalmente se decidieron por por la zona de de Normandía por su proximidad a Inglaterra no tener en cuenta que Inglaterra durante los últimos tiempos había convertido en un gigantesco almacén no de hombre sino de material claro a la hora de de de hacer el contrataque europeo pues será muchísimo más sencillo y factible traspasar a toda toda esta entonces esta cantidad ingente de de personalidad material desde Inglaterra que desde cualquier otro lugar no

Voz 0772 05:33 con cuántos soldados participaron pera en en este deseado

Voz 4 05:36 Arco miran el desembarco en Normandía se calcula haber hay hay un baile de cifras es también con el pueblo cubano no son cifras muy exactas no se calcula que durante la primera noche y cruzaron el canal unos ciento cincuenta mil ciento cincuenta y seis mil soldados parte de ellos lo cruzaron en barco otra parte lo cruzó en en planeador es o bien soltando en en paracaídas pero se calcula también que desde el día seis de junio hasta finales de agosto llegaron a cruzar te este Inglaterra cerca de dos millones de hombres

Voz 0772 06:13 Manuel de todos esos millones y sobretodo o no el el el propio día seis de seis de junio la la cabecera de toda esa marabunta debía de ser terrible por el número de bajas no porque no eran carne de cañón eran los primeros que iban a recibir el guantazo de los alemanes que estaban esperándoles ahí en la en la playa

Voz 5 06:33 en efecto las las bajas son muy cuantiosas sobre todo durante la primera oleada y en ese sentido sí que es verdad que hay que el cine sea portado bien con con Omaha porque es cierto que es la que más bajas tú se calcula como comentábamos en el baile de cifras de dos mil a cuatro mil

Voz 0772 06:49 que no son que no son pocos incluso lo contáis en mano en una de las anécdotas que he visto a mi me me parecía muy gracioso un oficial no mayor un anciano que iba casi en encajaba hay que pues me recordaba un poco a los de Astérix no que que echaba en mano en la ese lanzó ahí casi no podía ni caminar pero el tío envalentonado no va a querer participar en esta operación

Voz 5 07:12 efectivamente la Roosevelt hijo del vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos es pretencioso imaginarse a a este hombre con sus cincuenta y seis años sin poder casi moverse porque tenían problemas la pierna dando golpes a todo el mundo que les decía que le que por favor que querían ayudar a subirse en la en la lancha de desembarco

Voz 0772 07:31 pera cuando comienza el el desembarco en si el yo he dicho el seis de junio de mil docientos cuarenta y cuatro muy pronto por la mañana

Voz 4 07:40 si el desembarco empieza a primera hora de la mañana a ver ten en cuenta que desde el día anterior de este días antes los barcos iban cruzando el Canal iban tomando ya posiciones para para para llegar hasta hasta las pues hasta las últimas posiciones enfrente de las playas

Voz 0772 07:57 si los alemanes no les veían

Voz 4 07:59 los alemanes son en principio no no les hubieran porque aparte tener en cuenta que también se hicieron muchas operaciones de distracción con aviones que iban sobrevolando el canal iban lanzando unas tiras de aluminio que son dos que lo lo que hacían era despistar a los radares tantos claro las estaciones cerrada los alemanes recibían miles y miles de millones de puntitos en en su pantalla pensaban que que era un mal funcionamiento del desgravar no no llegaron a sospechar no

Voz 0772 08:29 que curioso la verdad es que el el el ingenio no que es lo que se suscitan en circunstancias como como esta lo hemos comentado en otras en otras ocasiones Emmanuel el el hecho de que el conflicto bélico bueno pues impone no me atrevería a decir un número de bajas terrible en en una operación como esta el desembarco de Normandía de que estamos celebrando el setenta y cinco aniversario ese seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro que vosotros refleja muy bien en en el libro lo que nunca te han contado del del Día D en muchos de esos elementos de de la vida cotidiana de los soldados en aquella época se han convertido pues en en en cotidianos para para nosotros no desde la la alimentación desde el lo los tejidos para los los uniformes en etc todo ello claro estamos en el en el día de tiene también ese halo de romanticismo no esa operación secreta el día de cuál es el día de no quién fue el diseñador de de todo este proyecto que se le ocurrió el nombre de del día de ese nombre clave para para llamar a esta operación

Voz 5 09:34 pues la verdad es que el mayor responsable es Se puede decir Eisenhower de hecho es el que desde el primer momento adquiere desde el primer momentos adquiere la la importancia él es la cabeza visible de de todo este desembarco hasta tal punto era responsable que el mismo día el mismo día seis de junio cuando despide a a los soldados llevan su bolsillo una nota en la que casi pide disculpas porque se haya porque haya habido un problema ahí porque haya tenido que retirar a las tropas esa nota de por si acaso lo que nos dice es yo soy el máximo responsable del del desembarco en Normandía

Voz 0772 10:07 la verdad es que el la idea que en que no ha llegado a lo decías ahora Manuel en el cine ha sido más o menos un fiel a la historia que ser recreado en el séptimo arte con de este desembarco en Normandía

Voz 5 10:21 ah bueno podríamos decir que ha sido fiel en algunas cosas siguen otras cosas no no tanto igual que me Omaha por ejemplo salvar soldado Ryan ha descrito muy bien cómo fue el asedio a Omaha la película por ejemplo doce del patíbulo trajo mucha controversia en su momento con el propio líder de la unidad que que históricamente era el protagonista

Voz 1 10:44 el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro Se confirmaron las sospechas de Rommel en Los hombres que miraban desde el fortín más debieron de sentir una mezcla de miedo ya emoción emergiendo por el horizonte se aproxima una gran flota a las siete y cinco había pasado más de media hora desde el comienzo de la mayor invasión anfibias de la historia desde las nuevas fortificaciones reforzadas friends Cockell disparaba tan rápido como le permitía su arma no sabía cuántos hombres había matado hasta que los cuerpos empezaron a ser arrastrados a la playa era el día de la muerte se decidía en un combate de ingenio

Voz 7 11:36 ese día de como escuchábamos ahora en humo en un nuevo

Voz 0772 11:39 tormento de un documental de sobre el desembarco de Normandía de el canal Discovery Max eh murieron decenas de miles de personas lo cierto es que eh pero siempre vemos quizá el lado más positivo o no de pues eso la llegada de los aliados a Europa para liberar del nazismo esa Francia ocupada hay otros países del viejo continente que habían sido ocupados por por el nazismo y si recibió algún tipo de ayuda el el bando aliado más allá de los agentes de los dobles agentes espías que tuviera por parte de de oficiales nazis de soldados nazis porque recordemos que luego con el paso del tiempo es cierto que muchísimo soldados que estaban en el lado nazi pues se arrepintiera totalmente al al ser conscientes de de la de la vorágine absolutamente inhumana y salvaje en la que se había convertido el régimen que ellos en teoría estaban defendiendo no incluso hay casos de oficiales nazis que durante juicios a a a personas que estaban en en los campos de concentración pues se abrieron las puertas para que pudieran salir y huyeran esos judíos no etcétera En ellos eran conscientes de lo que se les venía encima pudieron haber ayudado de alguna forma de casi no era manera anónima como si fueran hoy héroes perdidos

Voz 4 13:03 claro ten en cuenta que muchos de los muchachos que estaban defendiendo en aquel momento Normandía eran chicos muy muy jóvenes porqué porque el el Ejército es decir en aquel momento empezaba a estar bastante mermado había tenido muchas bajas en el frente ruso tenía muchas bajas en otros frentes entonces claro tenían que empezar estirar de gente muy joven muchos todos cuales venían de juventudes hitlerianas o muchos venían de algún tipo de servicio social entonces claro todos estos muchachos cuando llegaron idea pues encontraron metidos en en en una guerra asumir se encontrado metidos en un fregado que en muchas ocasiones lo supera va amplísima mente no es el caso por ejemplo de Alberto Bunte al hall tal cual también explicamos la la Historia el libro no un muchacho que nació aquí en un pueblo

Voz 0772 13:51 acto de Lérida es de padre alemán y de

Voz 4 13:54 de madre española y que cuando usted la Segunda Guerra Mundial se lo llevaron hacia la isla de Rey en la costa atlántica estuvo un paro trece años prestando servicio la verdad es que en un sitio que casi casi era un balneario porque ya no hubieron combates no hubo nada pero a partir del desembarco de Normandía lo lo cogieron a él junto a todos sus compañeros los subieron a camiones apresuradamente los lanzaron a a Normandía pues claro a a intentar atajar todo todo aquello que estaba llegando Excel la otra parte del canal no entonces claro muchos de ellos muchos veteranos cuando hablas con ellos claro ellos lo primero que te dicen es que eran gente muy joven era gente estaba metido en una guerra que muchas veces ni les iban y les venía lugar muchos de ellos también que cuando se dieron cuenta de todo lo que significó el régimen nazi pues claro y empezaron a a explicar pues todas las barbaridades que que se habían cometido para para intentar ayudar a que se me a que se hiciera justicia no

Voz 0772 14:59 recuerdo por ejemplo lo comentado en otras ocasiones aquí cervecera me la autor de un libro que seguramente conocéis Dioses tumbas y sabios era periodista era filo nazi el escribió muchos de los discursos que leían los oficiales los oligarcas nazis y antes de la Segunda Guerra Mundial y él nunca imaginó que aquello iba a desembocar en lo que lo que fue no oí fue el primero luego en reconocer su error cuando estuvo hecho prisionero por los aliados que fue cuando leyó esos primeros libros de historia de la arqueología no por todo ello y luego Bono fundó Der Spiegel en en Alemania y luego se fue a Estados Unidos y donde estuvo viviendo y luchando siempre contra el nazismo y la persecución de esos oficiales que que tanto le habían engañado a no solamente a él sino a muchísimos otros no sí

Voz 4 15:48 cuando cuenta que es verdad pero pero también es el caso contrario no como puede ser por ejemplo rudo hijos que era que comandante del campo de Auschwitz que hoy cuando juzgaron el no tuvo ningún tipo de de reparo en admitir que había asesinado a un millón y medio de personas exonera a sus hombres porque él era el único culpable y que todo había hecho por el por la grandeza de Alemania no

Voz 0772 16:11 de todo hay en la viña del Señor ponérselo Manu lo comentábamos ahora el para crear una operación de estas características tuvo que haber no solamente ingenio una misión militar muy clara sino también agentes espías agentes dobles algunos de ellos estuvieron a punto de pifia la idea de hacer que todo ese ese viniera a el Montse se fuera al carajo como decíamos antes pero el papel de de esos agentes debido a ser vital no para el éxito final de del desembarco de Normandía

Voz 5 16:48 si el el papel del espionaje es uno a una de las patas principales a la hora de de El éxito del del desembarco de Normandía tenemos que darnos cuenta de que el desembarco de Normandía Hitler ya en la diré te iba a cincuenta y uno en el año cuarenta y tres afirma que sabe que se va a realizar un desembarco problemas que no sabe en qué parte de del norte de Francia se va a hacer en este punto es donde entran los los espías hay su es intentar convencer a Hitler de que se va a llevar como comentábamos antes por otros lados para tu Calais por por otros sitios para esto que utilizan utilizan un concepto que nuevamente me la verdad es que me parece precioso que es el pienso para apoyos que es agentes dobles quedan información que no sirve para nada pero que es información veraz sobre los aliados movimientos de unidades cosas sin importancia que los alemanes dicen pues efectivamente esto esto es cierto porque lo podemos comprobar para que para que en el momento en el que se llevará a cabo el desembarco ellos dijeran pues el desembarco se va a hacer por ejemplo lo que se está haciendo Poor Normandía no es más que un señuelo para que luego nos cojan el flanco por la derecha

Voz 4 17:59 curioso el eh

Voz 0772 18:01 pera estaba mirando ahora también hojeando el libro y uno de los aspectos también que lo decía al principio no más más humanos de toda esta historia son esos guiños esas curiosidades que en definitiva muchas ocasiones es con lo que nos quedamos no de ese grupo de de sacerdotes que se lanzaron desde el aire sin armas no cuál era su objetivo imagino que en off Hinault irían a las siete de la mañana es es de junio irían otro día no

Voz 4 18:28 pero no hubo hubo muchos de ellos que también se lanzaron que se lanzaron junto con con tropas no fue a ver el el objetivo que ellos tenían no era el dar soporte espiritual a todos soldados que iban a asaltar a novelas lo que si el primero dar ejemplo me gusta la idea me gusta claro tú imagínate un sueldo soltando con un fusil pues se saltaban con con la biblia Hay que ya está no claro se daban casos también muy curioso no con por ejemplo el de el sacerdote que mientras estaba entrenando es subió una torre de cuarenta metros para para lanzarse en en en en salto de pruebas no se abrió el paracaídas que cayó en el esto poco ya de cara al suelo pues imagínate el el ruido que que que forma muy claro todo el mundo fue haber haya que que que era lo que había pasado in no lo había pasado no lo había pasado nada a mi lado Toxo se que efectivamente pues todos los que tenía alrededor identificaron aquello con milagro aquel momento claro todos hombres querían saltar con él no porque decían saltamos con este hombre está protegido por la gracia divina pues no nos va a pasar nada nosotros tampoco no

Voz 5 19:34 no hay que hay que decir que había mucha mucha sorna con con el tema de los paracaidistas propio de los sacerdote los propios paracaidistas siempre tenían esos chascarrillos antes de subirse al avión y le decían como cosas como padre espero que hoy su jefe esté de nuestro lado porque si no vamos fastidiados o sea de hecho vamos el yo creo en la historia más míticas la de Samson que es el el verdadero capitán Miller de de Salvar al soldado Ryan que es un sacerdote un sacerdote transportados que cuando se da cuenta de que de que uno de los paracaidistas ha perdido a sus hermanos se ocupa de que vuelva de Inglaterra un sacerdote transportado

Voz 0772 20:10 en el en esta en esta guerra la aviación no solamente a la aviación el la la presencia de esos paracaidistas en este caso en el desembarco de Normandía fue absolutamente crucial no Manu

Voz 5 20:21 a aquí me has pico porque es un tema que me encanta justa especialmente el tema de los paracaidistas es para mí increíble ha hecho mucho por ello también hay que decirlo Hermanos de sangre pero no por ello es podemos pasarlo por alto los para que vistas tienen que superar las líneas enemigas traspasar los antiaéreos caer solos en mitad de la noche y asegurarse de que las salidas de las playas van a estar libres además de por supuesto causar el caos estamos hablando de que lo los paracaidistas nunca se habían probado en una operación tan masiva sabía aprobado antes es cierto pero esta es la primera vez que que se desplaza en veintitrés mil estamos hablando de un de un cuerpo de gran importancia determinante para el desarrollo de la operación desde luego

Voz 0772 21:03 como una operación que al final se saldó con con ese éxito que que todos conocemos comienza muy pronto con los primeros rayos de sol prácticamente de ese seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro hace practicamente setenta y cinco años estamos celebrando el setenta y cinco aniversario es una colección de de de experiencias humanas de anécdotas de de de relatos que todo ello pues forman pues la conclusión final de uno de esos grandes errores que la humanidad no tiene que volver a cometer no que para para ello quizá es es ese esa conclusión de la que tenemos que aprender absolutamente todos los que queréis conocer algo más no solamente de la historia militar de la intrahistoria que se desarrolla en este día de y con el desembarco de Normandía os recomiendo este libro lo que nunca te han contado del día

Voz 5 21:54 de

Voz 0772 21:55 qué espera lo presenta is muy pronto no el día dos de junio que es lunes a las siete de la tarde en la FNAC de Callao en Madrid

Voz 4 22:03 sí lo que pasa es que no es el día dos es el día diez

Voz 0772 22:07 Unió el lunes a las a siete de la tarde

Voz 4 22:10 en Fnac de Callao en pues ya estaremos encantados de de presentar el libro de charlar con todos los oyentes Si bueno pues explicarles unas cuantas anécdotas si a debatir un poco con ellos no sobre el libro

Voz 0772 22:25 vale porque tenía yo aquí yo no sé porque había anotado yo aquí el el día el día dos es el día diez de junio yo no yo no valdría para esto de el del desembarco eh me presentaría otro día Hay la la ápice ayer que seguramente saldría todo bien porque bueno si algún día conoces la entre historia de este programa después del caos casi es broma eso son dos horas repletas de historia muchas brillantemente gracias a mis compañeros que si fuera por mí iba iba perdido pero bueno pera Cardona Manuel Pérez Villatoro autores de lo que nunca te han contado del día de publicado por principal de los libros muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia