Enrique Ubieta: “El bloqueo de Trump ha afectado a los planes de Cuba para que existiera un sector privado en la isla”

Voz 1727 00:00 estos días se celebra en Madrid el décimo quinto Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba y uno de los invitados es Enrique Urbieta ensayista periodista cubano buenos días hemos aprovechado esta circunstancia para invitarlo a compartir siquiera unos minutos con nosotros de conversación sobre

Voz 1 00:15 en el momento que vive la isla aún periodista le puedo pedir un titular cuál es el titular en qué momento está Cuba

Voz 2 00:26 o cuando abrió un titular que ya no sorprende a nadie pero que nadie imaginaba hace veinticinco años Cuba todavía es un país socialista hice propone continuó haciéndolo eso cuando cayó el muro de Berlín era impensable todos todos creyeron que que era un PC dominó que Uruguay en tsunamis exactamente que iban a cazar también al país yo creo que ése puede ser un titular aunque mucha gente sabe que eso existe y los titulares a sorprender hay detrás de esa de esa noticia

Voz 1727 01:05 hay mucho esfuerzo también el esfuerzo de apertura el esfuerzo de adaptación a una realidad que ha cambiado muchísimo no sólo por la desaparición de del bloque soviético sino que el mundo es otro hoy completamente distinto al de hace diez años sólo ese ese esfuerzo en que se está materializando hemos sabido de la redacción de la de la constitución de la votación pues está materializando de verdad en la vida de los cubanos

Voz 2 01:32 buenos en alguna vez alguien hizo un símil es decir nosotros somos una especie de boxeador que tenemos que pedía tenían RIM con un brazo amar iban a pierde algo en lo cual nos hace muy difícil la pelean y hace que nuestras habilidades tengan que CEP superiores con el otro brazo la otra pierda el bloqueo se ha intensificado y eso también por supuesto afecta incluso los planes que hemos trazado para que exista un sector en privado que pueda tener mejores posibilidades de desarrollo es decir habría dado la política anterior del presidente Obama qué pensaba que lo que había hecho era insuficiente o no era apropiado en fin la evidencia era que no daba resultados con Cuba había un reconocimiento de que Cuba hace mantenía pese a todo y entonces estaba aprobando otra vida otra vía que no era otra vía para para que cubo mantuviera el socialismo era otra vía para que lo dejara de ser socialista pero por otros medios

Voz 1727 02:35 porque ser socialista hoy en el dos mil diecinueve

Voz 2 02:38 es una pregunta muy compleja

Voz 3 02:42 no creo que tengamos entiende que sí que ha cambiado claro

Voz 2 02:45 que tengamos tiempo para dilucidar si que yo creo que lo esencial no yo creo que hay un compromiso con los humilde hay un compromiso con los pobre que es esencial yo creo que que hay una cuestión ética es decir más que teórica si es lo primero que une a un revolucionario o un socialista vamos a decirlo en sentido general es el compromiso como como en contra de las hostil de la injusticia no fagot de la de la gente más humilde la gente más necesitada y a partir de ahí bueno vamos a contribuir proyectos sociales

Voz 1727 03:19 me haya eh a la a la conversación es una conversación con un periodista de otros tres periodistas Santrich Oliana José Mari Calleja Esther Palomera Julian

Voz 2 03:28 sí le he entendido bien

Voz 0568 03:33 Obama pretendía una estrategia más inteligente por parte de Estados Unidos que ahora va a cambiar au está cambiando ya que con la nueva presidencia y por lo tanto podríamos entender que política desde la presidencia tras lo que puede provocar una mayor compactación interna de la población cubana alrededor del Gobierno me equivoco

Voz 2 03:56 bueno o a trompo ha hecho evidente las entrañas ha puesto al descubierto con las entrañas de algo que de una palabra que no suele ya manejarse en el vocabulario público pero que sigue existiendo que es el imperialismo es decir él está poniendo al descubierto esas entrañas de alguna manera bueno si el efecto por supuesto y que quiere que produce sobre la población de Cuba es una inmediata Unión antimperialista fíjate que no digo anti estadounidenses porque no es así Clemente VII históricamente una relación con los Estados Unido cultural muy fuerte que para bien y para mal si no estoy ahora evaluando pero existe esa relación es sin embargo también existe una relación histórica que viene desde el siglo XIX porque con el imperialismo porque surge el imperialismo simultáneamente al momento en que surge la nación la nación cubana que se constituyen país en está es decir son dos procesos paralelos siempre siempre al mismo Ésa es expandirse son otras veces conquistar territorio de claro ahora no tiene que es el físicamente no hay otros medios para eso sí

Voz 1630 05:11 la después de varios años en los que parecía que fuera de los Castro no no había salvación estamos viendo que hay otros presidentes del país pero la pregunta es las condiciones de vida de los ciudadanos

Voz 2 05:24 cubanos a a fecha de hoy tiene

Voz 1630 05:27 en unos estándares mínimos de calidad porque lo que nos llega desde luego de gente que que vive en la isla es que sigue habiendo los problemas de de todo el tiempo no de toda la vida al SAE que hay un bloqueo que hay una crítica a los otros países pero la pregunta es la calidad de vida democrática y la calidad de vida material dentro de Cuba existe en este momento

Voz 2 05:50 si el habría que buscar parámetro para que podamos entendernos que sean entendibles por todos no uno de esos parámetros por ejemplo podría decir que en Cuba es el año pasado por segundo año consecutivo sólo hubo cuatro cuatro infantes fallecidos por cada mil nacidos vivos eso es uno de los de los estándares más bajo del mundo no podría decir que fue el primer país del mundo en que él y que eliminó digamos la transmisión del sida o de o la sífilis congénita de madre a hijo podría decir otras cosas decir podría decir que en en Cuba el sesenta y seis por ciento de todos los profesionales son mujeres para hablando de la igualdad de género por ejemplo podría dar muchos datos que son datos concreto y que tienen que ver con la calidad de vida también porque yo no creo que puedan verse solamente en en cuestiones materiales que tengo un auto sino tengo habría que también analizar el efecto que nosotros Mo toda una serie de medidas para tratar de mejorar la calidad de vida porque es cierto que la economía es una asignatura pendiente la economía quiero decir en crecimiento constante y que hemos estado peleando y Negrín con el pie amarrado y brazo amargado pues trompo está tratando de unos el otro brazo también y eso también va a ser más difícil a la sobrevivencia económica pero en Cuba hay una tradición de resistencia hay una tradición de resistencia y eso es lo que lo que lo que genera lo que genera sin duda es más cohesión en la población

Voz 0591 07:28 sí efectivamente en un país en el que desde hace tantísimo tiempo la única consigna es resistir cuesta mucho trabajo ver una ventana una ventana de esperanza que que que se se empezó a ver con con el muy con el Gobierno de Obama no que ahora parece que se ha retrocedido pero me pregunto en qué medida el cerco de los Estados Unidos a Venezuela ha empeorado la situación cubana

Voz 2 07:48 bueno por supuesto un aliado de económico nuestro tenemos que digamos una relación muy fluida ir puede decirse que empeoran no no lo no a lograr que Cuba vuelve otra vez al especial que se produjo hace algunos años nosotros hemos una economía mucho más diversificada mucho más vigorosa a pesar de todo pelo pero sí afecta yo creo que Venezuela otro caso habría que decir que es un caso que que ha sido muy mal mal manejado bueno la palabra mal manejados yo creo que ha sido bien manejado pero Ll plagado de mentiras y de falsas noticias no y y han ha sido construido todo un castillo en digamos donde vive el siniestro diablo que no deja ver la realidad tampoco de afuera y eso es una pena es una pena porque está haciendo un esfuerzo enorme por avanzar en otra dirección

Voz 1727 08:55 qué perspectivas LB a Venezuela desde Cuba Tucumán a lista es que tienes contacto también con con los compañeros de allí

Voz 2 09:04 yo creo que la es decir la perspectiva Venezuela de la tendrán que decir los propios es decir lo que sucede lo decidirán los venezolanos pero yo creo que para Venezuela sería trágico digo trágico que que realmente era el proceso revolucionario que personajes tan poco creíble como Guaidó asumieran la decisión del país eso es una de las variantes pero una variante que cedía trágica parece país Pérez

Voz 1727 09:41 hace humanitaria a la falta de alimento

Voz 2 09:43 mil millones de dólares confiscados por el Gobierno de Estados Unidos por otros gobiernos europeos que pertenecen al Estado venezolano lo tienen confiscados y que quieren hacer me ayuda humanitaria trescientos millones pero no dejan pasar esos nueve mil millones que son propiedad del Estado artificialmente Se se produce una inflación que todo el tiempo es incentivada por las empresas privadas y entonces cuando se habla de crisis humanitarias Figo creo que hay una crisis pero también hay causas que pueden ser evitadas

Voz 1727 10:16 Enrique dieta es periodista ensayista cubano está en visita en España participando en ese décimo quinto Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba gracias por pasar a ser buenos días