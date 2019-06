El viceconsejero de Sanidad madrileño admite problemas con la ropa de cama de los hospitales públicos

los desde hace desde hace que que el día vimos una queja de que los picados Ramón y Cajal que si hay que había habido problemas de suministro de quería que vienen desde el dos mil trece se inició el contrato con con esta empresa que es la que suministraron hacia limpieza no tenía alegría y bueno pues hemos ido haciendo periódicamente auditorías cada tres meses para detectar cuáles de calidad que se exige a esta empresa tanto Diegos que firmaron y por lo tanto tienen que tienen que hacerlo tal cual vienen especificados pero además de calidad para intentar que la ropa bueno pues esté en su sitio en su momento la cantidad Sanitas

pues las auditorías en este contrato hemos tenido que trabajar muchísimo es verdad que las auditorías en un primer momento estaban ordenaba debajo de lo que enmarcado en los pliegos con lo cual tuvimos que sancionar a la empresa menos ocasiones pero a parte pues la verdad es que el nivel de calidad que se aumentó porque les solicitamos nivel de calidad hicieron las auditorías decían que sí que estaban por encima de esos baremos que habíamos apartado nuevamente por encima de los pliegos y en la actualidad pues son que no llegan a estar por debajo de los niveles que mascan los pliegos pues sí es verdad que han defendido la legalidad en este caso los últimos problemas que hemos tenido en estos días que han tenido un problema en uno de los dossieres que tiene a mí cuando se le fue la grada cuando salía estropeado y por eso pues habían dado la deficiente y y eficiente servicio de todas maneras lo están solucionando con ellos y lógicamente pues él es el que centralidad es hermanas pues está trabajando muy intensamente para que evidentemente es y por supuesto los pacientes tengan el material que les hace falta para las tirios y se desarrollan nuestros centros hospitalarios

Voz 1727

02:53

en el libro de realidad pero no le parece una barbaridad usted usted que maneja esta Consejería tan sensible no lo va a firmar algo así