John Wayne, 40 años de la muerte de un icono del cine

Voz 1 00:00 el once de junio de mil novecientos setenta y ocho una noticia conmocionó a medio mundo

Voz 2 00:12 la nación está directo de voz cortito Conil Shaun White han sido los indios

Voz 1 00:17 no no habían sido los indios sin alcanzar hoy en día cuarenta años después de su muerte el actor sigue siendo considerado uno de los grandes iconos del cine y forma parte del imaginario de millones de espectadores de todo el mundo

Voz 3 00:30 si te vas de esta casa me qué haces a la idea de que no eso sí que no no entiende a representada a John Wayne que esto es muy serio

Voz 1 00:36 nadie como él representó la esencia de los Estados Unidos el hombre que contribuyó a crear la leyenda de una nación

Voz 4 00:42 no le conozco mejor dicho sé quiénes usted creo que todo el mundo en esta región se tenía cierta fama como vaquero pero John Wayne no solo

Voz 1 00:50 lo hizo westerns en sus más de setenta títulos hay de todo películas de guerra como es una batalla

Voz 4 00:57 igual que otras batallas cree pero con un poco más de de aventuras porque la verdad es que imaginaba graves justos ahí vamos a buscar otra del mismo tamaño

Voz 1 01:09 lo comedias románticas quién es ese tipo es un hombre tranquilo y pacífico que a su casa de Irlanda para olvidar sus problemas con su camisa roja su pañuelo al cuello y sus andares peculiares John Wayne resulta inconfundible esta petición no terminará marchándose en concreto

Voz 5 01:30 su verdadero nombre

Voz 1 01:31 ver a Marion Michael Morrison instituto ya destacaba por su físico uno no

Voz 2 01:36 noventa y dos

Voz 1 01:39 el jugador de fútbol americano universitario incluso estuvo a punto de convertirse en profesional pero acabó en los platós de cine trabajando como extra hay especialista gracias a su habilidad para montar a caballo ahí pasó al departamento de atrezzo donde reconoció

Voz 6 01:55 en vacaciones serán nuestro encargado de atrezzo bueno era el tercer ayudante le pregunté qué era lo que quería hacer en el futuro que que estaba estudiando si quería ser médico es el abogado y me dijo que no quería ser director luego hizo pequeños papeles y papeles más largos cuando pensé hacer la licencia dije que me gustaría que la hiciese el duque

Voz 1 02:15 John Ford le convirtió en una estrella película películas su figura fue agigantados Bale es más dura que el tipo duro pero esto como el corazón soporte robusto está presente en grandes películas como Río Bravo Atari El hombre tranquilo la taberna a venir

Voz 4 02:32 es cierto el indio tanto como huye es inconstante no comprende que se pueda perseguir algo sin descanso y nosotros no descansaremos de modo que al final daremos con ella te lo prometo

Voz 1 02:46 mucho se ha hablado sobre si John Wayne era o no era un buen actor pero como él mismo decía

Voz 7 02:54 de nada

Voz 1 02:57 sé que no soy un buen actor pero después de cincuenta años trabajando algo he debido aprender sembraba de lo que no cabe duda es de que en la pantalla trasmitía más fuerza y poder en ningún otro actor John Wayne fue nominada al Oscar por Arenas rentas tipo de El Álamo llama campera llegó la vencida tuvo el único Oscar de su carrera lo ganó por valor de ley pero al margen de premios sólo hace falta ver unas cuantas de sus películas para darse cuenta de que nos encontramos ante uno de los grandes de la historia

Voz 4 03:34 sí eso es algo por lo que me gustaría abrir eso sí políticamente era ultra

Voz 1 03:39 conservador durante la etapa de la caza de brujas fue uno de los que más se distinguió en el acoso a los comunistas

Voz 9 03:46 comunistas comunistas pero algunos amigos de Washington opinan que tienen

Voz 1 03:53 unas preguntas como director realizó dos películas de exaltación patriótica una fue el Alan la otra boinas verdes en la que justificaba la guerra de Vietnam armamento capturado

Voz 10 04:04 China arroja casi cincuenta señor no hace falta que me caiga una lluvia de plomo o Kenia buscaré en esas armas para reconocer que en este lío se esconde la pretensión comunistas de dominar el mundo

Voz 1 04:15 pero a pesar de su ramalazo ultras siempre tuvo el respeto de sus colegas y compatriotas John Wayne batalló durante años con el cáncer que padecía murió relativamente joven con setenta y dos años su epitafio se puede leer tres palabras en castellano en homenaje a sus tres esposas de origen hispano feo fuerte y formal y así les recordamos por qué nos cuesta mucho imaginar a John Wayne descansando en ningún cementerio imaginamos como tantas veces lo hemos visto en la pantalla cabalgando hacia el horizonte errante en busca de aventuras soporte y su gesto siempre inconfundibles

Voz 4 04:50 esta vez lo bates John Dean Martin a saludarte como en litoral