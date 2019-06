Príncipe Pío: la estación desde la que salió la división Azul hacia Rusia

Voz 1 00:00 Marta González Novo

Voz 1515 00:23 bueno no nos vamos a ir durante los próximos minutos a Londres como canta esta canción pero sí nos vamos a ir al norte porque desde el pasado uno de junio desde el pasado sábado la estación de Príncipe Pío se convertir en una mini terminal de viajeros para los clientes de media distancia que une Madrid con el norte de la península de esta forma se vuelve retomar el uso para el que fue originalmente creada y que le dio su primer nombre Estación Estación del Norte de Madrid Javier Díaz es el gerente de este servicio público centro norte Renfe explicaba así de esta forma esta vuelta a los orígenes

Voz 3 00:55 San Martín se van a iniciar las obras de adecuación de unos vías de ancho ibérico que denominan nosotros a ancho muy se miénteme de esa manera lo que hemos hecho ha sido trasladar los servicios de Cercanías de Chamartín una estación que es volver un poco a los antiguos orígenes no de la antigua del Norte es la hemos convertido una mini terminal pueblos tienen son los de los que hacen la relación Vitoria Irún que son seis tiene en total y los que hacen la relación Madrid León los que hacen la creación Madrid Palencia la relación Salamanca había total veintiocho trenes más los que saben de fin de semana quedaron en ambos linces treinta trenes

Voz 1515 01:34 pues nosotros hemos querido y recordar los orígenes de esta estación de tren aunque para ello hay que remontarse hasta el siglo XIX hemos invitado a nuestros estudios al jefe de gestión patrimonial de la zona centro norte de Adif José Luis García José Luis tal bienvenido hola buenos días bueno antes a la Estación del Norte en el en el actual paseo de la Florida España con la cuesta de San Vicente ya había algo de un antiguo apeadero a qué fechas a donde tenemos que remontarnos y cuál fue el origen de este lugar yo le confesara esta mañana cuando hablábamos de esto dos yo recuerdo Estación del Norte el Monopoly a dónde tenemos que remontarnos nos remontamos

Voz 1128 02:13 en dices a más de siglo y medio estamos en el año mil ochocientos cincuenta y cinco cuando se aprueba una ley en la que se autoriza la entrada de capital extranjero y entonces en el cincuenta y seis inicia la línea esta línea llamada también la línea imperial queda en Madrid Irún pero en un primer momento era la línea general norte es únicamente hasta el escolar en una primera fase y ahí en el cincuenta y nueve se empieza se inaugura en años uno no se bastaba un pequeño embarcadero pero podíamos decirle que era donde embarcaban los viajeros y mercancías vamos

Voz 1515 02:52 entonces en mil ochocientos sesenta yo el inicio la estación ha vivido diferentes momentos a lo largo de la historia tuvo una época de grandísimo es plena pero cuando empieza la decadencia

Voz 1128 03:03 bueno la la decadencia empieza ya se cierras definitivamente noventa Hay tres en febrero noventa y tres pero en el sesenta y siete mil novecientos sesenta y siete se empiezan a transbordar todos aquellos trenes que iban para norte a la nueva estación terminal de Chamartín que ya estaba Atocha y Príncipe Pío pero bueno la Estación del Norte eran las dos terminales más grande de Madrid y luego ya le quita ese protagonismo la estación de Chamartín aquí las inauguraciones son por varias fases he hablado del año sesenta y uno pero en mil ochocientos ochenta y dos se hace el edificio que da al paseo de la Florida que es el el el de entrada y salida de viajeros y luego en mil novecientos veintiocho Se inaugura el frontal que da al pase a la Cuesta de San Vicente están los torreones de Levante y Poniente que a mi me gusta mucho es decir esto porque el Levante del sol de la derecha y lo miras de la fachada central es la izquierda es el de Poniente donde es decir del este al oeste el vestíbulo es inmenso si se toma como salida de viajeros este edificio y el primero que da al paseo de la Florida haciendo una L es el que es la de que llegada debía

Voz 4 04:08 fue uno de los puntos José Luis I más importantes de nuestra ciudad en su día cuando hace un repaso de la historia por ejemplo para que los oyentes se desde

Voz 1128 04:19 buena medida de lo que fue por ejemplo la División Azul hacia Rusia se sale de la estación del Norte a mí siempre me ha impresionado en los nodos que visto tal luego lo lo el nudo en la antigua nuevo que salían y en muchos documentales que he visto fotografías de libros de época en el año cuarenta y uno cuando salía esos trenes de la División Azul para participar en la guerra mundial en la son una cantidad de gente de la población de Madrid allí despidiendo da es una es una cosa que a mí siempre me ha me la me ha causado buena impresión impresiona por lo más datos históricos para que lo entiendan cuando vayan a merendar ahora

Voz 1515 04:55 estación de Príncipe Pío que de allí salió en su día la División Azul hacía Rosa hacia Rusia y creo que también había una capilla que debe permanecer no sé si abierta o no al público que utilizaron pues Franco y Alfonso XIII no sí bueno

Voz 1128 05:09 es verdad que es una capilla que hay pequeña ahí bueno sí haría para los profesionales que trabajan allí sumo Joy podrían tener su su acceso dominical allí tras lo más cómodo pero bueno lo que hablan los más viejos del lugar que ya quedan pocos divisado por jefes de Estado como el rey o Franco

Voz 1515 05:26 cuando iba a Galicia no exactamente bueno hemos comentado también José Luis que en esta estación continúan pasando los trenes y los de cercanías además en dos mil cuatro se inauguró un centro comercial en el edificio de viajeros el de mil ochocientos ochenta y dos en el paseo de la Florida pero claro qué pasó con el edificio que se hizo en la década de los veinte en la Cuesta de San Vicente han pasado muchas cosas y tras muchas vicisitudes y proyectos ha habido un grupo de empresas de empresarios entre ellos Luis Álvarez que nos atiende le vamos a saludar enseguida desde Londres José Mota o Santiago Segura que anunciaron la construcción de un teatro que va a ver la luz en unos poquitos meses hemos enviado estos días haya nuestro compañero Javier Jiménez vas a las obras de restauración pero fíjese yo sospecho que se ha hecho un lío no le ha quedado claro qué tipo de obra Javier Jiménez Bas estaba yendo a visitar señoras señores

Voz 5 06:16 eso gamos que apaguen sus teléfonos móviles y les recordamos

Voz 1515 06:20 que no está permitida la realización apuntó

Voz 5 06:23 comenzar la función así como la grabación este

Voz 0887 06:25 Paris una antigua estación de tren cerrada a cal y canto durante años sobre las tablas decenas de actores vestidos como albañiles y un agujero interpreta a Paloma López con un casco y un chaleco dice ser arquitecta técnica

Voz 6 06:38 que estamos entrando a lo que es el lobby del teatro aquí pues bueno se recepcionar a al público Easy con nada más entrar lo vi lo que ves es una escalera que es las antiguas tarea de la estación eso se llama escalera imperial au así es como la estamos denominado IRA es la Antigua Escalera que no que está protegida

Voz 0887 06:59 el sonido de los golpes no cesa Paloma prosigue su monólogo

Voz 6 07:03 a todo el edificio tiene una protección integral te es todo lo que es envolvente la fachada exterior la cubierta las cúpulas todo eso no podemos tocar nada Shayk que hacen una restauración a lo al original hay elementos que son de mobiliario que también estamos recuperando como son las cabinas dos ascenso

Voz 1515 07:20 el escenario sobrio hormigón ladrillos

Voz 0887 07:22 herramientas así es ahora pero Paloma no invita a imaginar ella vislumbra otro decorado

Voz 6 07:27 lo que nosotros hemos de frente lo que llamaríamos el tercero de poniente va ser donde se ubique el escenario hacia la mitad de fala iría lo que es el patio de butacas que tiene doscientas ochenta y seis butaca luego te vendrá una grada retráctil que se podrá plegar para dar un uso multifuncional a al teatro que tiene quinientos treinta y ocho en total tenemos un aforo de unas novecientas noventa

Voz 0887 07:51 habla también de una segunda planta con otras doscientas butacas la obra parece no haber concluido

Voz 6 07:57 en dos mil quince las obras llevan desde el dos mil

Voz 1515 08:02 baja el telón de momento no hay aplausos para conocer el final para huir esos aplausos habrá que esperar los dicen hasta final de año Javier Jiménez vas haciendo dramaturgia

Voz 7 08:19 día eh con unos obras de restauración

Voz 1515 08:21 se lo ha llevado al teatro al teléfono tenemos a Luis Alvarez nos atiende desde Londres Luis qué tal hola hola cómo surge la idea de este proyecto Luis porque han tenido que pasar muchos años para que éste ya casi a punto de ser una realidad

Voz 8 08:38 bueno pues ya tienes que estoy muy larga como ante esa vía di se ha visto comentado realmente el proyecto de la estación de Galiza como para convertirlo en teatro un gran productor que tuvimos en España que se se los fue que suelen Ramires Mila miles ya disuelto hacer ahí un teatro en el año en los años noventa entonces consiguió una aprobación por parte del Ayuntamiento para convertir la estación en un proyecto cultural en el año noventa y nueve en un proyecto de teatro grande no entonces les pues de mí se pasaron muchas empresas y muchas personas para poder llevarlo a cabo pero bueno pues por cosas de la vida o circunstancias pues no se terminó de rematar el proyecto es tanto en Las Vegas que con un con el mismos una empresa ahí estuvimos allí tras una Las Vegas mucho tiempo ciento espectáculos para Guillem estando allí trabajando chico el sol empezamos a visualizar un circo estable a decir cómo empezó toda la historia no a poner el sol estable Madrid mismo

Voz 1515 09:43 lo que hemos visto ahora todo lo que he estado contando nuestro compañero Javier Jiménez Bas es un teatro polivalente con gradas retráctiles cuando esté en marcha qué tipo de producciones tenéis pensado acoger

Voz 8 09:54 pues realmente el tipo de producciones que nosotros hemos hecho siempre musicales de gran formato obras de teatro conciertos hemos firmado con Warner Music un acuerdo para que ellos desarrollen todos los muertos mucho va a ser la primera Warner Music Hall Benlliure de mundo vamos a hacer obviamente empezamos con muy muy propio con Queen vamos a estrenar de diecisiete años que España lo volvemos a traer coproduce ha sido con Brian May con Roger Taylor con el grupo Queen para conmemorar la gran película que han hecho y volver con una nueva producción de Tokio también habrá un espectáculo de nuestros socios de Santiago Segura y José Mota que son Flo que están haciendo el sentido del humor como sabéis Santiago Segura y José Mota empezaron con mimo el proyecto y en esta porque el principio digamos pues realmente hacer un icono turístico mundial en Madrid de entretenimiento que siempre hemos querido he tenido objetivo desde el principio de los principios

Voz 1515 10:50 cuando te agradezco que no hayas atendido desde Londres cuando éste es por aquí por Madrid ya sea una realidad mucho más tangible te invitamos a los estudios a nuestros estudios para que nos lo cuentes Luis Álvarez gracias

Voz 8 11:01 claro que sí cambiar con ello muchísimas gracias por tenerme

Voz 1515 11:03 adiós un beso grande ir José Luis García jefe de gestión patrimonial de la zona centro norte de Adif gracias por ayudarnos a saber cosas de Historia que desconocíamos de allí salió la División Azul y había una capilla donde Franco y Alfonso XIII rezaban Franco antes era Galicia madre mía la historia José Luis un beso grande gracias

Voz 1128 11:23 sí