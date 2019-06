Iker Jiménez: "Me da más miedo ver un informativo que los programas que yo hago"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER hoy

Voz 1 00:06 en este país estamos acostumbrados a vivir con el miedo

Voz 1995 00:09 miedo ahora de Isquierda la hipoteca miedo la factura de la luz miedo a no ser capaz de encontrar ni un sola en una sola diferencia en el nuevo luego de correos bueno Iker Jiménez muy buenos días buenos días Tony nunca has pensado te lo digo en serio nunca especialmente en política vaya pregunta

Voz 2 00:33 eso guardadas así porque todo con navaja cabrito nombre no no no la verdad es que no no no no mi política es contar cosas como tú imagino no eso es una gran política pero con lo que cuerpo todo el rato miedo todo todo digo pues esto pues es que mejor habla de esto es que lo dice todo el misterio en la política bueno es que a mí me dan mucho más miedo ver un informativo a las tres de la tarde que los programas que yo hago vamos indudablemente cierto es una es una bomba de relojería mental importante uno uno puede llegar a pensar sino hay algún sentido no enseñarnos atenazados porque uno está con la cuchara de sopa viendo cómo las noticias casi todas son tengo que decirlo de impacto permanente seguido uno tras otro y estas estas acojonado sinceramente no

Voz 2 01:45 tener la autopsia no le llaman no lo shock tener la gente rígida como un junco susto para cualquier cosa por tanto no actúas muy racionalmente setas Estado no sí que yo siempre lo digo Toni siempre lo digo que nuestro programa o lo que yo he hecho en esta casa también creo que es lo más blanco que se puede hacer si alguien dice te da miedo me da miedo tu programa pero como todas las mi programa nuestras viendo el día a día miedo Iker Jiménez

Voz 1995 02:14 junto a Carmen Porter a quién le mandamos un beso enorme son protagonistas de un fenómeno verdadera su programa Cuarto Milenio es una maravillosa anomalía que desafía todas las lógicas del mercado audiovisual no sobre el televisivo de audiovisual con catorce temporadas en antena no sólo es uno de los programas más longevos ya de la televisión sino que además ha generado una comunidad de seguidores que sienten el espacio nunca mejor dicho como propio desde hace tiempo Cuarto Milenio mucho más que un programa de radio que un programa de televisión su influencia suficiencia sigue viva a través de las nuevas fórmulas donde vive todavía mejor espacios y cuyo principal factor finalmente todo lo que hace Carmen pueblo que Iker tiene una es la pasión por comunicar la comunicación esa es la clave secreta Cuarto Milenio todos los amigos pero anoche eso añadimos milenio Life los sábados Nos viernes de hecho por la noche ya sábado Solos en la madrugada del viernes

Voz 4 03:25 desde tu casa técnicas milenio la Myrie jamás

Voz 3 03:32 es que tengo que venir más veces Toni si eso es verdad pero pocos amigos me tratan como tú eh pero cómo cómo clasificamos así que no sé tú lo has visto ha sido de los primeros en verlo pero como estoy aspira que ese es que es

Voz 2 03:45 te voy a contar un rápidamente una noche de verano se me cruzó el cable y a lo que era un pequeño estudio de radio que tengo en un sótano con lo que las cámaras pero más allá de hacer radio hablada que está bien cómo se puede grabar una emisión como puede ser ésta empezó a emplear la la tecnología para intentar conectar en vivo hoy un móviles una unidad móvil no ya aparte utilice las pantallas para que el público pudiera interactuar con ellos es decir convertir tu propio escritorio en un lugar de recepción y envío de cosas tuvo un pequeño ejemplo UNIA astrónomo hace dos semanas un astrónomo un científico vuelve cerca de Fraga en Aragón ese encuentro un tipo vestido de oscuro con un pañuelo como si estuviera sangrando por el arcén de la carretera le da un susto enorme porque él cree que desaparece no ratifica visión que tantas veces ha contado el da mucho miedo este astrónomo que conocemos Rafael habernos llama entra en vivo imaginas lo que es entrar en vivo yo llamo en vivo a un amigo que tengo cerca de Zaragoza que sale en el coche y tubos viendo a este amigo mío Nacho Navarro reportero entre comillas de minero Life que va con el móvil enganchada al coche que va yendo en tiempo real al lugar donde este astrónomo medio antes ha visto es cuando llegas a ver lo que pasa lo vine reciben hay un accidente desgraciadamente un accidente grave un camión un coche sangre la gente rodeando en el punto exacto donde ha visto este individuo bueno se genera una sensación de una aparición estirón individuo real que era ha llenado Soler acerca es un lugar en plenos Monegros digo oye por favor vete a la gasolinera habla con la señora que está ahí el ventanuco todo esto en la noche

Voz 3 05:24 esto pregunta por el teléfono móvil la pantalla

Voz 2 05:26 partida porque hay un testigo que está un científico e está preso del pánico esto es una cosa interesante sobre percepción humana Él cree que he visto una visión una figura negra es raro lo de cómo con un pañuelo cree él que no ve las piernas del que se corta no percepción repito pero él milenio es pregunta Andradas dragado era ya la señora Alavés dice bueno ahí no es Dago casi un vuelco el corazón cuando ha visto usted me pregunta Iker es un programa de en Youtube me pregunta Iker uno de la mañana si ustedes han visto por aquí a un individuo como joven con un pañuelo y la señora mira fijamente dice sí mira yo en ese momento eso es lo que dices tú la comunicación yo no sé lo que es el tipo es lo que está pasando y el accidente está pasando Nos dice que cree alguien físico que se refugiaba por ahí al final acabamos Descubriendo Nunca el tipo pero acabamos descubriendo que la aparición posiblemente era alguien que erraba IMAS que posiblemente generó con su camino errante por la carretera y se desvió del accidente pero está viviendo todo en tiempo real

Voz 1995 06:29 increíble pero es que vuelve a lo de antes es que no es un programa al uso es una conexión con alguien que está en una ciudad con pero no es no se ajusta tienen que verlo porque no se ajustan las medidas reales en las que metemos los programas no

Voz 3 06:43 que empieza un ahora que acaba un ahora que tiene unas nuevas que no tiene nada que ver con los guiones personas en darlo en este país y me dijiste que te gustó mucho no no experimento raro nos es Dean es inclasificable y luego ocurren situaciones como esta en la noche de bodas no

Voz 1704 07:01 podáis esto porque ya estamos pero cuando fuimos a dicha luego somos así cuenta llegamos por la tarde yo no toma lo hubiera dado que está donde no de la risa porque es verdad todo no

Voz 3 07:21 esto hay que sumar a todo el milenio el cuarto Mila

Voz 1995 07:23 hay que sumar una experiencia real física que ahora va a estar en Madrid en el donde Madrid en la calle Duque de Sexto hasta el próximo siete de julio que es cuarto milenio una historia de miedo donde físicamente podemos tocar con las manos podemos acercarnos bueno entrar dentro del universo de milenio es la con muy complicado pero podemos intentar al menos acercarnos físicamente a ese ese Cuarto Milenio una historia en ido vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos con probablemente el que es ahora el mejor comunicó

Voz 3 07:52 dos

Voz 3 08:01 a veces la la función de auto completar del buscador de Google no ha pasado

Voz 1995 08:06 Nos ofrece información digna de reflexión verán ayer con motivo de la visita de de Iker Jiménez pusimos miedo ni de búsqueda de Google a nosotros plantea usted les saca otras cosas porque eso cómo va depende del no doy depende de las búsquedas a nosotros ayer al poner miedo aparecía en los ordenadores de la SER por este orden ponía miedo a Vox volar miedo a la libertad miedo a la muerte y por último miedo al coito esto según los de Google son los temores olvidos más extendidas en esta zona donde nosotros no nueve la reacción de la asesinos es muy a cuarto milenios en atletismo o sea que que dice la mente colectiva esto no es es para pensar dónde vivimos

Voz 3 09:05 cada uno por su lado Iker Jiménez lleva casi treinta años

Voz 1995 09:10 junto a Carmen Porter pilotando la nave de misterio lo hicieron primero en esta casa en la Cadena SER durante trece años llevan catorce haciéndolo en la televisión con el programa Cuarto milenio que más que en broma es salgo que va mucho más allá un gran fenómeno de la comunicación y ahora también es una una exposición que pueden ver en Madrid Cuarto Milenio una historia de de miedo historia que tiene esta música

Voz 6 09:32 uno

Voz 3 09:38 es contarme qué es lo que estamos haciendo es evitar Toni experimento raro que he hecho yo

Voz 7 09:43 en casa en homenaje a Michel ya yo no soy músico eh soy es proveedor de música si te contra una cosa que tiene que ver con esta casa y micros

Voz 3 09:50 bueno donde ahora estáis Tommy tú

Voz 8 09:54 en la Cadena Ser digamos que hicieron limpia de músicas no yo qué sé cuántas Musica es normal tener en un archivo pero había casi cinco mil

Voz 3 10:05 se utilizaba cinco mil canciones distintas para el rock o

Voz 2 10:09 habíamos no

Voz 1186 10:11 han utilizado la música jazz lo que aprendido en este tiempo Toni gracias a la Audiencia que hemos tenido aquí en la SER que es lo fundamental no es que la música era clave en mi vida que oyente también es decir en mi caso la gente puede decir Iker cuenta esto bien no se daban cuenta oscilaban daban cuenta ahora inconsciente que si tú cuentes algo en esta música de fondo u otra u otra otra no tiene nada que ver yo no he convertido en un explorador de músicas sin ser músico y con mucha envidia de los músicos lo que no es sabido tocar nunca nada y recientemente recientemente Diego desde diciembre pese a que el público sea condescendiente no me he puesto a experimentar Portillo puede que yo lo que es otro mensaje no que hoy la tecnología te permite por lo menos experimentar yo pensaba que había que hacer no sé cuántos años de solfeo que es mucho mejor por supuesto pero intente hacer cosas que a mí me gustan de la música que yo siempre he escuchado yo soy fan de Jean Michel Jarre de Angeles de Pink Floyd Alan Parsons Mike Oldfield de muchos clásicos no bueno me serían cosas como esto que no tiene mucho sentido en sí pero tiene una historia muy bonita es que un día conoce Jean Michel Jarre que es como no se lo digo al fútbol conoce a Maradona estaba nervioso ese que regalo te lo contado esto y que les regalo y ella Michelle ya yo lo decía Michel ni inglés no es excelente ya Michele estado en Radio desde los dice de años siempre puesto tu música me has transportado otros universos pero tío porque lo que yo soy es parte de tu música también ha sido importante pero que regalas este hombre que ha estado en todo el mundo millones de seguidores conciertos hice lo que se me ocurrió dos por eso esta música homenaje a eso pero era una librería una pequeña figurita que es así un hombre con cabeza de león es un extraño chamán es un hombre que se ha transformado en León en León de las cavernas por cierto sin melena un león que vivían las cavernas enemigo y amigo del hombre

Voz 2 12:02 odiado y adorado ir digo tome haya Michelle ya una cara cuando abre el en Liébana ahí en un concierto dice éste ya esté que está loco

Voz 3 12:11 te dicen cosas raras dice que es

Voz 2 12:13 sí es que era ese León se lo explique esta es la primera escultura de la humanidad no hay nada más antiguo no hay nada más antiguo en la historia se encontró en una vieja luego en Alemania tiene treinta y cuatro mil años es lo más antiguo que hecho el hombre con forma humana existe chamán ya Michel sabes lo que había alrededor de este chamán las primeras flautas de la humanidad y que había en las piedras los primeros moneda Éste es el chamán

Voz 9 12:38 quizá primer músico de todos los tiempos el primer lugar deshizo música

Voz 2 12:42 estaba dedicado esta figura Michelle me llama y me llama mide Iker te acuerdas tu figura si va recorriendo la casa que yo casi lloro glam y la tiene en el centro de salón como una por eso

Voz 9 12:55 dediqué esta música que es un poco un experimento sobre cánticos sobre cosas que me inspiraba la historia de este fallo Man que es hombre en León el hombre chamanes la primera figura de la historia

Voz 3 13:11 bueno creo yo mismo la figura como cuando vienen visitas sí pero fue sorpresa le pregunten por sorpresa así si le pregunto yo puede sorpresa es verdad también lo pensaba que está en un cajón al final pero seguro que lo sacó ese día para ha puede ser no puede ser es que escuchando esa historia a mí me da como

Voz 10 13:28 sí el de ida no tú has visto tantas cosas oído tantas cosas bebido tantas cosas en estos entre las luces y las sombras de de de de los miedos locos sabemos lo que no sabemos

Voz 2 13:39 todavía tiene capacidad de de repente son arte sentir esta piel ponerse así de menos mal que tenemos saca no no no

Voz 10 13:49 menos mal pero tú has visto más que nosotros entonces digo llega un momento que cuando uno no no no no les mira nosotros tenemos un proyecto

Voz 2 13:57 Tom el que es viajes en un acuerdo de viajes nave del misterio me han ofrecido hacer viajes eran muy complicado muchas veces pero yo quería como sabes bien el siguiente paso que el público pudiese vivir esto que les cuento imagínate lo que escuchar esto sí malísimo o menos malo dentro de la cueva donde me he inspirado yo en esto no

Voz 11 14:21 o ir a un lugar como Belchite

Voz 2 14:23 a mitad de la noche en contarte historias en Belchite con las personas que hemos investigado eso o irte a la Escorial porque al final el misterios en tu ciudad al otro lado

Voz 1995 14:32 pero tienes un problema

Voz 4 14:35 es que la comunidad

Voz 12 14:37 son miles y miles y miles y miles

Voz 2 14:39 ya tienes que organizar Convocatoria

Voz 3 14:42 en cualquier convocatoria que tú hagas lo cuando vamos los míticos se habla todavía de los problemas que organizaba la radio

Voz 12 14:49 con miles y miles y miles de espectador

Voz 1995 14:52 es precisamente esa esa multitud tampoco reñida con con lo necesario para que puedan disfrutar de la experiencia del silencio de la música del momento sí que difícil lo que propone se pero en cualquier caso esa comunidad que te persigue que te sigue es extraordinaria no

Voz 2 15:10 cuántas llevas con ellos te lo digo mira hemos hecho precisamente es verdad que que es difícil compaginar eso queríamos que la gente pudiese viajar no hemos hecho los viajes llena de misterio dices tú bueno dónde vas exótico no no ojo esa es una hemos estado este fin de semana pasado en Sigüenza dices tú Sigüenza hombre yo me imagino las niñas de Dacca la Isla de Pascua Sigüenza bueno pues en Sigüenza se te pone toda la carne de gallina conoce les interese conocer si conoces el viejo fantasma de lo que es el Parador de Sigüenza la historia bonita que hay que si estuvieron en Inglaterra sería muy célebre y en España nadie lo cuenta así la gente vino haciendo un esfuerzo enorme de toda España en nuestras un montón de de regalos es un cariño que yo no sé muy bien el porqué de verdad lo notamos en la radio pero es una gente muy muy afectiva de toda ideología de toda cultura de toda procedencia ahí no caben los enfrentamientos porque lo que les une el entusiasmo por conocer decía todo lo de la carne de gallina nada en treinta segundos Toni es que esto en Cuarto milenio sal el domingo una persona que vio una cosa vale Toni vio una cosa en Córdoba un viajante totalmente una especie de zulo de la niña la típica historia no le da mucho miedo Isabel lo que le pasa en directo este hombre en la tele o lo que es eso está contándolo se pone toda la carne de gallina es el erizo todo el pelo yo pensé en ese momento póngase usted amigo mío a inventando algo ponerse en la carne de gallina el pelo de punta no es tan fácil bien o una mentira con una idea con una recreación haga usted la prueba a la que escucha a Hoy por hoy con Toni Garrido piense en algo usted puede llorar usted puede forzar algo póngase la carne de gallina sólo el pelo de punta era solamente porque quienes han vivido estas cosas extrañas que mirando me gustan vuelve en ese momento no

Voz 3 17:01 piel de gallina nunca es mentira e jamás

Voz 1995 17:03 yo sólo sé lo decirlo de de vida hay misterio al revés donde hay misterio hay siempre allí donde no hay misterio no hay dinero algo algo acaba ahí el necesitamos no parece que justo las nuevas tecnologías ha ocurrido lo contrario Justo parece que las nuevas tecnologías ahora que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo eso va reñido justo es un género que vive y mejore la oscuridad es todo lo contrario te has convertido en una verdadera oportunidad lo demuestras lo demuestras con la exposición y lo demuestra con Milenio la hay todos los viernes has convertido a las nuevas tecnologías en un instrumento precisamente para alimentar aún más esa comunidad parece que debería ser todo lo contrario

Voz 2 17:47 dicen que el móvil como se decía en Galicia Toni que la luz eléctrica cayó con la Santa acompañada Santa acompañado a la procesión de muertos que recorría esas corredoras de la Galicia maravillosa llevan luz eléctrica y que desapareció no es verdad gente seguido viendo esa figura lo que pasa es que le puede costar más o menos contarlo el móvil ha matado a los fenómenos extraños bueno yo te digo que cada semana hay cientos de filmaciones de cosas extrañas que antes no había y que eso lo sabía hemos por suposiciones cientos pero te hablo de zoología extraña te hablo de fenómenos en el cielo te hablo de cosas como por ejemplo se habló de esta siendo brutal las cámaras de seguridad por qué el mundo se ha llenado de cámaras de seguridad no existía eso antes no de pronto otra cosa es que se cuente van llegando miles de cosas que llamaríamos figura quiere decir no cosas no editadas cosas no manipuladas cosas que te dejan alucinado la realidad es que la tecnología ha aportado esto hace poco hablaba con una editora escéptica y me decía bueno luego se convirtió más crédulos pero estaba haciendo imagínate cuando empezaban las videoconferencias chat

Voz 1186 18:51 no un amigo novio fíjate

Voz 2 18:54 qué escena no estás ha contado porque te he contado algunas cosas imágenes en Barcelona un pienso de l'Eixample ahí estás a la madrugada hablando con tu nuevo novio flamante novio y entonces el Nobel te dice algo que está sobrina en casa

Voz 1186 19:07 veo que tienes a tu sobrina en casa pequeña estaba sola estaba en el pasillo detrás

Voz 2 19:13 había cruzado de una niña de nueve años esa mujer le puedes contar lo que quieras subida hizo crack porque no hay cosa más bonita que cuando el híper escéptico le pasa algo es es maravilloso es como la cara el CD

Voz 1186 19:26 no te choca porque si tú crees en algo

Voz 2 19:29 por lo bueno pero si no quieres bueno

Voz 1995 19:32 déjame que te estoy oyendo ya lo que acabo de pillarlo ya sé lo que tienes que sea acabo de acabo a cabo ahora mismo en este instante acabo de descubrir el secreto estás en la radio es maravilloso escuchas de la radio es una pena que tú no estés en esta radio pero y fondo estoy pensando en quién lo que tú hagas casi es lo mismo que hacían hace treinta mil años unos señores a la de un fuego y es contarse historias avanzar compartir y comunicarse entre ellos utilizando lo que habían vivido su experiencia reales real lo que tú quieras pero compartir sus experiencias era lo que hacían y eso es lo que tú haces y esa es parte de de tu misterio tu secreto contarlo cuando nadie tú misterio

Voz 3 20:14 bueno es lo suba esta música propia chamán lo cuenta las cosas no pero lo cuentas como nadie se abre más veces inevitable Sony eso lo hace muy bien aquí contigo y lo sabes se lo sé

Voz 2 20:27 ese digo claro

Voz 3 20:29 lo digo esto lo hace muy bien lo de jugar al fútbol con su cuñado peor porque luego entre las cosa y cada uno tiene lo suyo cuidado que aquí nadie se libra que aquí todos tenemos es que si se puso en marcha que famoso retro fútil ayer me diga lo liga al Cuiña mira Éste fue el momento en el que ayer no si Iker en la última jornada de la liga regular de retro fútbol que juega asunto junto a su cuñado después de dieciséis jornadas porque yo quería olvidar lo que ayer perdía de esta manera

Voz 13 21:02 yo sé si no

Voz 3 21:13 Nuestro Palmou ayer Iker en la consola o lo bien que iban a Matthäus meses jugando con el fútbol de nuestro planeta

Voz 1995 21:21 te fijas un hombre hecho y derecho no ves las partidas con su

Voz 3 21:25 Toño juega con ilusión respuesta más lo que hacen es revivirlo mismos partidos jugando con lo mismo jugadores de la liga del ochenta y tantos sentidos ochenta y dos ochenta el buen fútbol bueno que tenemos mucha plancha tenemos que ir a ver la exposición tenemos eh como siempre una cita los domingos por la noche con Cuarto milenio tenemos experiencia que deben

Voz 1995 21:48 cómo estás los vídeos esposa pueden hacerlo ahora o cuando acabe el programa pueden visitar en Youtube vez milenio Life no sabía explicarles exactamente lo que es es que es maravillosos los viernes por la noche indirecto y después están los vídeos que han consultarlos en aquel momento disponibles en Youtube Iker es siempre un placer dos de los mejores comunicadores de este país comparten programa Vida Mikel Jiménez y Carmen Porter un beso muy grande gracias como siempre hasta el siete de julio en el de la calle sexto pueden encontrarse esa exposición de Cuarto Milenio

Voz 1186 22:19 siempre un placer escuchar de digo oye Tony

Voz 2 22:23 uno Noblejas narrativo no es un honor estar contigo vuelto oportuna he vuelto a esta casa que ha sido mi casa tantos años Ia tome igual que el entusiasmo os guíe qué os de esa luz y esa fuerza que sólo tiene la pasión ilusión por nuevos retos que es salud sea con vosotros siempre hijos de toda garantía para emprender nuevos rumbos que tu tienes a tu cuñado

