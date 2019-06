'Black Mirror': Miley Cyrus contra Mr. Wonderful y el porno del futuro

Voz 1 00:00 vivo aunque son más al área he oído

Voz 2 00:22 que ahora después del terremoto que ha apostado por aquí vamos a hablar de otro terremoto en este caso la nueva serie el estreno del Netflix esta semana ese una serie que nos ha advertido de

Voz 1463 00:35 el futuro que no es tan bonito como lo pintan ya hemos visto la quinta temporada es Black Mirror Dani

Voz 0457 00:41 si ponemos música de Miley Cyrus porque

Voz 3 00:44 ojalá Candela protagonizar algún pero

Voz 0457 00:48 la sería imposible sería imposible ella ella es muy fuerte para hablar yo creo Madrid hay veces protagonista de uno de los tres capítulos que forman esta nueva tanda de de historias creadas por Charlie Bruckner son tres capítulos en los que de nuevo se sirve de la tecnología para volver a sumergirnos en en un debate sobre dilemas más profundos presentes en la sociedad vamos a a hablar de cada uno de ellos en el primero vemos una reflexión sobre la búsqueda de la identidad sexual son dos amigos que juegan en un videojuego en el que sus avatares tienen sexo entre ellos hice plantean temas como la fidelidad de su propia orientación sexual o los límites entre lo real y lo virtual

Voz 4 01:26 Airbus damos a besar avisarnos si Summers es la única forma debemos saber saberlo sí sentimos mariposas pues vale pan somos nosotros ya lo que se sabremos aquí atenernos así que vamos a darnos un beso vale dijo que vale el segundo de ellos

Voz 5 01:58 nos presenta al principio como un thriller policiaco protagonizado por Andrew Scott que que lo hemos visto Él es jugar

Voz 0457 02:07 la temporada de de pues se acaba convirtiendo en un capítulo bastante interesante que no sirve para reflexionar acerca de qué ocurre con nuestras redes sociales cuando morimos por los intentos de una madre de recuperar las contraseñas de su hija después

Voz 5 02:21 morir

Voz 6 02:23 estoy intentando entrar en la cuenta de persona de Kristen lo intento todos los días y fallas tres intentos la bloquean unas horas cuando se me ocurre una clave la punto esta semana con sitios a los que fuimos de vacaciones soy su madre lo normal es que me dieran la clave de su cuenta pero no va contra las normas de aplicación la inmortaliza en si demuestras que eres un familiar la dejan como en Serbia con una fotón antigua hay bloquean su cuenta a la que no puedo acceder quiero

Voz 1463 03:03 bueno y han dejado a la estrella a Miley para el final en el en el último capítulo que vamos a aguantar es donde aparece no

Voz 0457 03:10 era era el más esperado después de ver todos los tráilers las fotos de de promoción que había lanzado en Netflix era éste de Miley Cyrus en el que la artista interpreta a una joven estrella del pop que saca una muñeca inteligente al mercado fruto de esta estrategia de marketing que hemos visto ya en multitud de ocasiones en esto de la música adolescente

Voz 7 03:31 ella vas a Rachel Rachel igualmente

Voz 6 03:42 admiro muchísimo

Voz 7 03:45 gracias vamos a conocer cuántos años tienes he cumplido quince felicidades quince la grada hola tienes el salón allá que está ahí a la gilipollas no es un vocabulario muy respetó

Voz 5 04:12 no hagas pasa más le encanta podían haber un cruce entre Marifé la muñeca

Voz 3 04:18 es una clave Miley por dos mundos ya

Voz 0457 04:22 podemos incluso como habéis encontrar aquí paralelismos entre la carrera de Miley este capitulo porque no debemos olvidar que que fue niña Disney en la época de Hannah Montana hice reveló después vaya que decide para buscar un poco su su propia identidad en en la música bueno en su paso por el Primavera Sound de Barcelona la pasada semana donde Miley fue una de las artistas más seguidas nuestro compañero de los cuarenta Adrian Soler tuvo la suerte de entrevistarle en exclusiva para la web de los cuarenta

Voz 5 04:50 pero le preguntó sobre cómo había vivido ser ser parte de este universo de Black Mirror con el paso de estar en una de tus series favoritas es genial me encanta como es Black Mirror PSOE están aquí que me encanta saber cómo funciona lo que detrás del telón como hacen los episodios ni holograma mis muñecas de es alucinante la manera en la que Black Mirror mezcla la fantasía y la verdad de lo que está pasando es un buen balance entre la fantasía y la oscura realidad en la que estamos viviendo es una de mis series favoritas y me encanta ver hecho este episodio bueno pues es lista a me encanta esta deriva ese mitin de Miley pero es que es maravilloso viva el vamos a hacer debate os ha parecido esta temporada porque decía echarle que iba a ser más luminosa es cierto es cierto cumple eso pero no sé si ha perdido un poco la capacidad de sorpresa

Voz 1084 05:40 darnos yo creo que es más reflexiva no quizás sobre el presente lo que hablábamos ya no es tan premonitoria o tan futurista que nos aterra mirarnos en ese espejo del del futuro sino que ahora nos miramos un poco más en el presente no psico analizamos pues las relaciones sexuales del del presente ya como imán seguirá el porno virtual el sexo en tres D o en realidad virtual en en nuestras vidas tanto emocional como físicamente que esos bastante interesante yo creo que el capítulo más flojos el segundo no le este conductor de taxi

Voz 5 06:13 que es verdad que las reflexiones muy novedosa

Voz 1084 06:16 tiene bueno tiene muchas reflexiones como siempre le pasa lo que pasa es que yo creo que pierde complejidad inteligencia a la hora de transmitir y focalizar el mensaje

Voz 5 06:24 Chrysler normal como decía habla

Voz 1084 06:27 de tanto de esta esta señora que cómo puede recuperar el perfil de digital de su hija de una red social y luego también te habla de cómo los gurús tecnológicos te meten dopamina con las redes sociales y ellos se hacen retiro silencioso

Voz 5 06:41 con nuestro dinero le valía digital que esto es un concepto maravilla

Voz 0457 06:45 luego Miley maravilla yo yo cuando se anunció que iban a ser tres capítulos pensé que iba a volver a a la esencia de Black Mirror del principio con tres capítulos muy potentes y he visto que no es verdad que hay poso que se puede reflexionar sobre ello pero no años es capítulos donde donde veías terror verdadero en en en lo que iba a pasar en las redes sociales en la tecnología entonces bueno creo que sí que se puede y se puede debatir está muy están está muy bien logrados pero me falta esa capacidad de sorpresa que creo que Waldo

si la serie se ha convertido en otra cosa que a mí me gusta me parece el más irregulares pero me gusta lo que proponen me gusta la reflexión que abren me gusta mucho que hayan utilizado a Miley Cyrus

