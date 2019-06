La opinión de Carles Francino

Voz 0313

00:17

el economista Santiago Niño Becerra colaborador de este programa Nos hizo ayer un regalo fantástico un regalo académico un grupo de estudiantes estructura económica Avanzada de la Universidad Ramón Llull pronostican en sus trabajos de fin de curso entre otras cosas que atención en el año dos mil treinta los robots ya serán capaces por sí solos de pedir un empleo que algunas drogas entretenimiento serán gratuitos porque habrá mucha gente con mucho tiempo libre y que las grandes corporaciones tendrán tanto poder tanto que casi podría decirse que gobiernan el mundo de este último tengo pocas dudas porque hoy ya no estamos muy lejos lo de los robots ya lo veremos lo de las drogas y el entretenimiento no estaría mal no estaría mal pero esos estudiantes que han investigado mucho para pronosticar el futuro aseguran también que en dos mil treinta habrá caído la esperanza de vida habrá caído una media de diez años yo no sé si eso tendrá mucha relación o poca pero saben ustedes cuál es cuál será aún más la gran pandemia del siglo XXI el estrés el estrés laboral hoy conocemos un dato demoledor el estrés puede ser cinco veces peor que el alcohol y el tabaco juntos cinco veces peor de hecho la OMS por ejemplo acaba de decidir incluirlo del síndrome del trabajador quemado out en la lista de enfermedades así que algo habrá que hacer además de tomarse la vida con un poquito más de cara