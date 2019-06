La Lengua Moderna: Para dar pena, el minusválido (10/06/2019)

Voz 1 00:00 eres tan moderno y tan antigua la ver como el Francia el TD texto como una sedar antiestrés moderna de Héctor de Miguel

Voz 0346 00:54 bienvenidos de medidas al programa número dieciséis décimo sexto Programa de esta temporada de la Lengua moderna

Voz 3 01:04 estás Luis curarlo

Voz 0346 01:06 son nuestro público que por otra parte sigue siendo el más bello del universo es que son nuestra familia como hubiera dicho Valeria Rosa al entrar hay un índice de participa de repetición ya de que roza el setenta ochenta por ciento

Voz 4 01:19 como existe exitoso bueno

Voz 0346 01:22 eh hemos triunfado en los corazones de un cinco de un porcentaje de la población no sé si representa

Voz 3 01:30 sí bueno hay si hay una edad muy interesante María bueno bueno tampoco no

Voz 0346 01:37 eh quiero presentaros

Voz 3 01:39 eh

Voz 0346 01:40 Valeria Ros quiero hacerlo de la manera que vengo haciéndolo últimamente que es recitando menos venga voy para allá ha pasado una cosa es que estaba Joyce mirándome para a ver qué le digo ya Valeria porque claro cada vez

Voz 5 01:56 más difícil es que está más buena también

Voz 0346 01:59 es decir para que no hubiese nada de patriarcado pero ya que lo dicho entonces no no me venían eso que llaman las musas la inspiración tome me enfado mucho y me he acordado sabe mucho con las musas también Espronceda avisa Espronceda La canción del pirata y todo eso

Voz 6 02:15 una vez se enfadó con las musas lo digo para pedir perdón por anticipado por lo que va a pasar vale el día que se enfadó porque salía una poesía alejados o musas del Parnaso Iza joder en vuestras frescas grutas apresurado apresurar el paso pues tenemos aquí sobradas putas sin ser yo Dante o Camoens o Tasso me cago en vuestras cestas en sus frutas Iza joder que por mi cuenta obró a cantar la mujer me

Voz 0346 02:42 basto y me sobró Valeria

Voz 3 02:46 no me ha quedado claro si yo soy la puta albina

Voz 0346 02:50 es que empieza mal pero hay que el prólogo haya sido un poco largo desde aquí un saludo a los jefes de la SER bien dicho esto aquí quiere dedicar el programa

Voz 4 02:59 bueno yo quiero dedicar al programa hoy porque he visto una noticia antes de venir que me ha dejado loquísimas resulta que ahora recetan condones en Francia y en España los médicos serio si para que sea gratuito y tal pues eso es lo que hacer es respetar a pensar en que vaya un día yo por dolor de cabeza y que esté el médico M Ile de tu condones que es una cara de Warren

Voz 5 03:23 finalmente lo vas tú esto dicen no tenga sida nodo a poquísimo lo quiero saber a qué médicos quiero dedicarle el programa de hoy yo ha

Voz 0346 03:35 a nuestro nuevo community manager José Carlos

Voz 3 03:38 lo que sí hay son veréis que no está

Voz 0346 03:44 no estaba porque está haciendo un recado pero ahora bien enseguida José ella le mandamos de hacer recados que no tiene nada que ver es que no está definido muy bien al Estado tú todo lo que tiene que hacer y lo que no entonces pero luego os explicaremos por qué ávido movida por la tarde pero luego lo explicamos ahora lo que quiero decir para empezar es que se lo dedico también a el CEM de la Fundéu CM de la RAE que no resolvieron la duda del otro día del concurso acción aquí está la respuesta ya sabéis una frase de Valeria Ros aquí está la respuesta de la Fundéu en primer lugar en primer lugar como indica la gramática académica hubiese gustado bueno resumiendo tendría razón yo sería hiciera eso hiciese se pare esto nos respondió la funda atención porque llegó la RAE dijo esto es lo normal es usar hicieran pero el uso de hagas podría ser válido si que va a hacer la persona puede suceder en un tiempo posterior al de la escritura del Tour

Voz 3 04:41 así que te pueden Pahlevi arroz porque la desconozco

Voz 5 04:47 piedra papel o tijera la RAE puede a la funda digo yo no

Voz 0346 04:52 Isidoro pues oye pues si tiramos otra semana más

Voz 5 04:55 puesto que no lo sabía lo sabía pero se sume súper humilde y no quería entorpecer pues dedicado

Voz 0346 05:00 a toda esa gente o recordábamos el lema del programa hay que hablar escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 5 05:08 porvenir empezamos

Voz 0346 05:21 el concurso cutre de la Lengua moderna mi propio proceso ha tenido una idea uno de los que vienen habitualmente perdona no me acordé tu nombre Gonzalo Gonzalo que viene casi todos

Voz 5 05:35 muy ha tenido una muy mala idea

Voz 0346 05:38 dicho cuando estábamos empezando a agravar por no cantamos la sintonía del concurso todos juntos lírica

Voz 4 05:43 sí somos una familia

Voz 5 05:46 cabeceo veo peluda

Voz 0346 05:49 lo intentamos total si luego queda mal se corta tú también yo también tengo al micro y así pasa

Voz 3 06:01 dos tres

Voz 5 06:07 el coro de la iglesia

Voz 7 06:15 sí no las urnas

Voz 8 06:45 u

Voz 0346 06:49 apareció poco eso la Coral de Fuenlabrada muy acá muy bien muchísimas gracias bueno pues nada pues dos valientes ahí tenemos bien venga tú

Voz 5 07:00 y dice que estamos hablando del rais

Voz 0346 07:10 además

Voz 5 07:12 Gabriela abrir la de dónde eres de Madrid abrirla de Madrid yo te conozco de algo ya que es una prima lejana

Voz 0346 07:26 Cabrera de Madrid que a qué te dedicas seis técnico de laboratorio técnico de laboratorio que es eso análisis clínicos ha pues mira eso no interesa bastante cómodo

Voz 5 07:38 orina ni nada es también

Voz 0346 07:43 claro y además Víctor Víctor bienes de Getafe hombre de hacerlo más allá de

Voz 4 07:52 súper claro no

Voz 0346 07:54 creo que no ha dudado no he dudado

Voz 4 07:56 que no te corresponde con tu

Voz 0346 07:59 no tenía una voz muy madura eso cómo no sepa es un niño de macho

Voz 5 08:08 bueno ya haya perdón ya vale

Voz 0346 08:10 la yo me identifico mucho convicto porque yo desde los cuatro años igual sí había Víctor de Getafe a qué te dedicas

Voz 4 08:21 lo

Voz 0346 08:21 es con orgullo Comunicación Audiovisual

Voz 5 08:28 que sí que aquí estoy diciendo que te Folha mi ahí estoy loca porque ya son programitas y tampoco soy tan creativa entonces ahí está viendo Ocean's Eleven en vez de repente me di cuenta que que vamos a ver cómo estoy el programa continúa ahora es un sistema

Voz 0346 08:56 súper currado de ayer y entonces

Voz 5 08:59 habrá Clooney esta gente de Hollywood que es super guay además de ser guapo es gente guay tiene como un toque así muy que está muy Cachero películas está como el costura como con el Piti con miradas como desentiende con todo el rato

Voz 4 09:13 sentirlo comer adelgaza creíble

Voz 5 09:17 me encanta tu me gustaría hacer como de actriz de Hollywood pero en plan eso es como Uma Thurman porque quiero serlo

Voz 0346 09:23 la verdad no entendido nada pero vale venga con la actitud lo demostrarán lo que no quiere decir Valeria azafata hollywoodiense Brad Pitt perdona a esa eso es un poco gol

Voz 3 09:35 vas a tener vamos

Voz 0346 09:39 yo sé que no entiendo nada pero es igual estamos en el concurso empezaba a mira le quiero dedicar como lo hemos dedica al programa a la RAE en el fondo que ha sido la que nos ha resuelto lo del otro día hoy pagar para trabajar todavía menos lo que he hecho recopilar alguna de las dudas que le plantea la gente a la RAE en tú

Voz 3 09:56 eres de los míos

Voz 0346 10:01 no pero está muy bien porque eso es lo que tiene que hacer el personaje Pale empezamos con la primera pregunta que le he robado a la RAE de Twitter Illa vamos a ilustrar con un tuit de Pablo Iglesias que ya comentamos ayer en el programa en nuestro programa nodriza la vida moderna disfruta de tu purga Echenique que te va a durar poco bien aparte de que Echenique debería ir entre coma exitoso sólo vamos a obviar se lía un debate entre las respuestas donde alguien dice iros a un hotel no porque todo fue un embeleso entre Pablo oí el otro Pablo Hita

Voz 0759 10:31 entonces ya talibán de la lengua dice tiros eh se hizo leídos y otro llega lo dice no está aceptado por la RAE esa es la primera pregunta que va aparatito Gabriela qué crees que va a responder Larra realmente como se dice sí se puede decir iros hoy hoy pero en el caso es que fuera se puede decir es que no es nada mal dos veces yo creo que no te has un clásico esta pregunta los salmos

Voz 5 11:13 igual voy a fallar pero yo creo que si los venga

Voz 9 11:15 eh pero también au sólo iros

Voz 5 11:19 qué estás diciendo

Voz 4 11:21 dos tiros

Voz 0759 11:24 mira

Voz 0346 11:24 vamos a ver la respuesta de la RAE por favor a ver que el imperativo de irse con sujeto vosotros en el habla culta es hizo callar a vuestra casa cita Galdós acostar García Lorca se admite también iros por su frecuencia en la lengua coloquial general así que has acertado pero sólo la mitad medio aplauso para

Voz 5 11:41 ah

Voz 0759 11:44 porque vamos con la siguiente pregunta que le robado al community manager de la RAE atención

Voz 0346 11:51 buenos días me gustaría preguntarle al community manager de esta cuenta cuál sería el equivalente en español de este trabajo esto te interesa José ya está ahí José por cierto nuestro nuevo community manager han dado un caso vale que crees que le va a contestar cuál puede ser la sugerencia de la RAE Víctor para escribir en español Community Manager

Voz 0759 12:11 a la elección Víctor se lo piensa no tenemos el efecto de concurso rancio que parecía escrito

Voz 3 12:21 sí sí

Voz 0346 12:23 es lo que buscamos Víctor es equivalente en español de las palabras community manager de administración de administración de la administración de los

Voz 3 12:36 escucha no

Voz 0346 12:40 la comunidad administración de la Comunidad vamos a ver la respuesta de la rueda por favor como alternativa al anglicismo community manager poder usarse en España las expresiones gestor administrador de redes sociales pero tras pasar por válida porque las enterrado fuerte aplauso bueno es válida no venga cero cinco es empatar juega quemada Gabriela vamos contigo siguiente pregunta que le hemos robado a la RAE Orbea hola RAE informa la siguiente es una duda muy frecuente entre un amigo yo quisiéramos saber cuál de estas tres opciones es la correcta en minúscula X de la primera en minúscula de la D mayúscula o X de las dos en mayúsculas a ver Jaurena cuál es tu apuesta que crees que va a contestar la RAE cuidado no tú la RAE ponte ahora mismo eres la RAE para empezar la frase directamente para poner el símbolo es decir que te está riendo el X de cómo cuál sería la forma correcta todo en mayúsculas

Voz 4 13:43 hacer esa pregunta de verdad

Voz 3 13:46 sí sí sí

Voz 0346 13:47 la gente tienen tiempo libre las dos mayúscula dices tú vamos a hablar respuesta de la RAE por favor el emoticonos que evoca una caras con la boca ampliamente abierta en los ojos cerrados

Voz 5 13:58 la la radio

Voz 0346 14:01 se emplea para expresar la acción de risa carcajadas escribe normalmente con los caracteres E mayúscula

Voz 3 14:09 medio mismo

Voz 0833 14:11 pero el problema es escribir X de todavía en dos mil diez

Voz 5 14:15 me gusta el X de de Caño es lo que se de ninguno después de la ciudad por la nada

Voz 0346 14:28 bueno no pasa nada severa gracias a más de Garitano ya directamente pero hay algún día yo lo sigo poniendo uf cómo ha cambiado la visión pregunta por favor un clásico que pregunta Daniela la RAE que se levantó un día hay dijo más bien se puede decir esto hubieron diferentes cosas está bien dicho Víctor sí o no o qué crees que va a decir la RAE sería la pregunta correcta adelante Victor Victor el cuello a Villa no hubieron tuvieron tú dices que sí que se puede decir hubieron vamos a ver la respuesta de la red por favor cuando el verbo haberse usa para indicar la presencia asistencia vamos que no es que

Voz 5 15:07 no

Voz 4 15:09 creo que son es sigue siendo igual de coña eh eso es aunque la RAE en general el community la han cogido vamos a dedo no ha tenido que pasar buena buena criba

Voz 0346 15:19 qué quieres que haga chistes el a un poco más

Voz 4 15:21 cortito aunque vaya directo al grano que para eso somos millennials verdad Víctor cuántos años tienes

Voz 0833 15:26 XXI era una pregunta

Voz 5 15:30 para Víctor por favor

Voz 0346 15:34 la poco también Gabriela siguiente pregunta aparatito vamos a verla y se pone entre el dese las mayúsculas otro clásico atención encima el tío pone como para esparcir la culpa una profesora me dice que si diciendo cuidado igual me está engañando

Voz 0759 15:52 yo creo que si tú crees que si si el público que cree que sí

Voz 0346 15:57 a saber la respuesta de la RAE por favor es la que queda perfectamente claro la escritura no exime del uso de la tilde lo pone al final atención mayúsculas Conil de la RAE nunca ha dicho que las mayúsculas no un fuerte aplauso para Gabriel

Voz 0759 16:12 el público está contigo te quiere a Víctor no tanto

Voz 0346 16:19 vamos a lo que con esta pregunta a ver si puede remontar la siguiente vea por favor que haya no hay más a veces se olvida que se llama el concurso Q3

Voz 3 16:30 Parador a Gabriel

Voz 0346 16:36 oye y azafata borde que de verdad está interesante y a lo mejor para las fotos de él

Voz 4 16:43 hasta ahí hasta los huevos del concurso

Voz 5 16:46 hacer quién ha ganado Gabriel va a estar muy efusiva

Voz 0346 16:54 sí me dice sí digamos por eso te voy a hacer más que tú hay Gustave Moreau Gabriela no a ver sólo lo abría la saca más potencial

Voz 5 17:07 ahí hay pelo largo pirata estamos Víctor saca voz

Voz 0346 17:13 muy bien

Voz 5 17:15 ahí posando enviado visto afectado Víctor de cantautor Javier portada de disco de Alex Ubago porque tienes el flequillo como

Voz 4 17:27 vamos a la non con un bocata de jamón

Voz 3 17:33 los dos concursantes drogas para que el concurso dentro de la lengua

Voz 0346 17:38 de la Lengua moderna que no se perdona

Voz 7 17:41 en una zona de obras toda la que el destino

Voz 5 18:21 a Hollywood

Voz 7 18:27 quién me lo iba a decir que data va a ser

Voz 5 18:41 es alucinante porque ha durado tanto Los Serrano que eso sabéis la canción Dennis quince años alucina alucina

Voz 4 18:49 yo quería hacer he puesto Fran Perea por esto no porque quería hacer una sección sobre actualidad me me he dado cuenta que no sé

Voz 0346 18:54 con Perera para hacer una sección

Voz 5 18:57 pero es que es verdad es verdad que al

Voz 4 18:59 final si os dais cuenta España ahora estamos viendo cómo temporadas en todos a no somos los cobró a las temporadas os es como supervivientes porque supervivientes cuentan estáis viendo Carlos Lozano como ha puesto bueno el caso como

Voz 0346 19:13 puesto pelo o no

Voz 5 19:15 bueno no está de totalizando unos pollos en la hija alucinaste Héctor te recomiendo

Voz 4 19:23 el caso es que eso es lo que estando Mediaset es poner supervivientes a todas horas que no viene a cuento pero como ha visto audiencia

Voz 0346 19:30 está la Pantoja claro eso hay que amortizar lo también claro

Voz 4 19:32 no pero tampoco le pagan tanto en el caso el caso es que me he dado cuenta que lo que todo el tema a España de la política exactamente igual sabe estamos con la temporada de que Franco se queda a unas que es alucinante el el juego de pactos con va a acabar igual de ya tenemos a mí además acaba en junio

Voz 0346 19:51 como las temporadas de la tele si eso no ahora

Voz 4 19:53 que Trump se ha ido a ver a la Reina y que se ha quedado dormido en escuchando sí sí pero Cacciari descojono sagas dormido hasta un tío de Spears se queda dormirse hablar con la muerte

Voz 5 20:06 ves cómo había que aclarar con la reina de Inglaterra sin ganar

Voz 4 20:12 a lo de Pablo Iglesias y Echenique a mí me parece lo más Roma El Mundo yo no sé cómo Pablo no la puesta a Echenique antes a negociar pactos

Voz 5 20:19 a dar pena a mí lo fuerte que me parece es que encajaba Rejón cola abuela todo va a salir de fiesta eso lo hice nadie nada

Voz 4 20:30 entonces he dicho fuera fuera porque ellos están manipulando por qué por qué las temporadas que os voy a decir por qué porque están en escondiendo lo verdaderamente importante que por favor vea ponme la noticia España gasta en sus Erasmus la mitad que en dos mil once sé cómo os quedáis estos malo que es malo bueno sabrosa Bruselas leáis yo

Voz 0346 20:53 ah perdón y que gastaba en

Voz 4 20:55 yo pensé que venían ellos no no quiero saber Europa nos da dinero para estar aquí son ciento diecisiete millones de euros vale vale nosotros España damos a los erasmus que deseaban fuera veintinueve millones que está haciendo España con ese pastizal

Voz 0346 21:15 te da XXIX

Voz 4 21:17 se queda el resto poquísimo y eso lo está quedando eso es lo que estoy diciendo orquesta pasando aquí por eso hecho esta sección de Barroso a Cataluña

Voz 5 21:26 oye pues puede ser porque

Voz 4 21:28 la Real estoy pensando digo no vaya a ser que los reyes y son los padres pero eh eh los ilumina son los reyes de lo no los padres los Erasmus os lo explico

Voz 5 21:39 esto esto y esto

Voz 4 21:40 poquísimo todo al final te das cuenta que aquí como bien los erasmus aquí vienen al sol playa al balcón mañana

Voz 0346 21:47 es el país más solicitado para venir de las Romero

Voz 4 21:50 me extraña hecho he visto una noticia que decía eso ha provocado que pasa cuando los erasmus llevan pues que son superhombres porque se van a Europa a países muchísimo más ricos pero con nada está claro que me entiende yo mido de Erasmus se yo me fui a Finlandia si me fui a Finlandia

Voz 0346 22:08 promedios de tres mil si paga no

Voz 4 22:11 tenía un escrito al mes tienes que pasa que al final en Finlandia era seis meses yo estoy en la Pontificia ya sabes tenía novio en ese momento y entonces sabía que si iba un año lo dejábamos y seis meses sea perfecto para como para un tiempo

Voz 0833 22:24 no

Voz 4 22:24 entonces decidí Finlandia no dijera qué cojones venir aquí uno pero me hice una super mujer porque todo el mundo cree que los erasmus tanto el bien bebiendo alcohol no sé qué bueno es que igual la vacuna tiene un poco de la enfermedad es que para tener un riñón de hierro

Voz 5 22:43 hay que entrena deberá

Voz 4 22:45 os lo digo es que en Finlandia yo conocí Sapa queréis El mundo que tengo a Papá Noel al Real Laponia de hecho tengo una foto con Papá Noel que esto fue me veis imposible encontrarme

Voz 5 22:58 ahí pierda mucha gente con Papa Noel

Voz 4 23:01 sí bueno pasó antes de esto me intenté por me puse nerviosa poner en las piernas era el tío se enfadó Mahatma Manuel enfadado que es lo último que te esperas y me mandó ahí entonces algo yo como consigues

Voz 0346 23:14 has siga sin verte en la foto perdóname esto

Voz 4 23:16 al Haití esa no no esa no

Voz 5 23:19 en la que se parece a Amy Winehouse bueno es que salgo yo ahí voy se levanta coge el micro se acerca la televisión pero tenía mucha labia

Voz 0346 23:37 no puede ser en serio

Voz 5 23:40 no tenemos no tenemos otra foto de Erasmo padre Juan Soto Ivars de Erasmus estoy me quedo yo sí que sé que esto es la radio pero recomiendo por favor que no puede ser es volea

Voz 4 23:56 pakistaní por eso me reía

Voz 5 24:02 eres Sacha Baron Cohen

Voz 10 24:06 Beaton fotos el Pakistán Irán medio paquistaní medio de Amsterdan a un morbo impresionante se experta por la noche a rezar árabe un susto y que en esta noche pero en él no puede con el anterior está claro que no es que soy John porque hay un negro pero es ahí no puede ser el descenso lo sabía

Voz 4 24:25 lo que lo que viví aquí yo me hecho una una mujer os voy a decir porque creo que Erasmus la porque este aquí

Voz 5 24:33 creo creo

Voz 4 24:35 veo que los erasmus deberíamos hacer un partido político si dame la raza Erasmo que porque somos super superhéroes de verdad os voy a decir cosas ha ido en y machismo ni feminismo ahí somos todos igual de miserables claro ahí da igual hay gente pedo punto

Voz 5 24:50 en la guerra porque porque todo

Voz 4 24:53 decir siempre amigos en cualquier lado luego no pillas hierba la cultivar pues para ir de las nuevas drogas que puedes contarle a tus padres el Popper el bueno es tabaco

Voz 5 25:07 es mi favorito yo vi está un campeonato es Haimar muchos se den puesto de Erasmos sienta Dalí siquiera pastar conmigo

Voz 4 25:16 n yo precisó que hay campeonato campeonato no cuál es tu nombre

Voz 0346 25:21 has sido testigo de esto que está diciendo Valeria si eres

Voz 5 25:24 Alemania esnifando que yo me quedé como bueno en Alemania y en Rusia

Voz 4 25:28 a mí lo que me hacía gracia a esnifar tabaco era como que al final no tenía sentido porque es que el tabaco es fumar no pero ahora esnifar tenías que ir al baño ateas la guay pero pienso que los que hacen campeonatos de esnifar tabaco son los que fuman cocaína

Voz 5 25:43 es verdad

Voz 4 25:47 están ahí espero que me es la razón en plan por ejemplo a mí me encanta follar de Erasmus allí

Voz 5 25:53 perdona a ver si ahora mismo yo a día de hoy prefiero fregar a follar te lo digo de la afición un pringao y un coñazo hasta reventa de verdad cualquier persona archivada Erasmus no sabes quién era pringao era como quieras Patito feo vuelves Cisne verdad sobre todo eres más exótico hables tanto eh

Voz 4 26:20 quién ha ido de Erasmus en nuestro país pensando Puigdemont

Voz 5 26:27 que me me

Voz 4 26:29 para que veáis antes de Erasmus después de que era un pringao con pelo casco que lanza un referéndum ahora Zaida Bruselas ya conocido es ciudadano del mundo me metió un bulto en un coche a Bruselas escapo sólo quiere entrar en la Eurocámara para modernos a todo el que lo está haciendo para una exposición porque le invita a un colega es como una come bolsas él consigue estar ahí en los haciendo y ahora le dice no eres de eurodiputado tienes que pasar por España a que vienen placar elijo

Voz 5 26:59 y quién te

Voz 4 27:00 hemos al revés porque España no está los los quién tenemos que venía de fuera iba a venir aquí

Voz 5 27:07 es verdad antes

Voz 4 27:09 de Erasmus era un pianista internacional y ahora es uno de Podemos Mian

Voz 5 27:12 no

Voz 4 27:15 si tienes mucho más de sí

Voz 0346 27:16 el rostro te recuerdo que es compañero de la SER y toca este piano

Voz 4 27:19 sí sí pero coño antes miembros tenían mucho más rollo aquí porque España está jodían no dado un curso preparatorio de cómo preparan aquí a lo podemos poner el vídeo de verdad

Voz 11 27:30 el camino que pedía

Voz 5 27:34 por qué

Voz 11 27:37 no

Voz 12 27:40 esta esta tía está viviendo tanto alcohol del macro porque quieren aliarse el dinero de una universidad es su Erasmus que han venido a aprender esta que dice sólo quiere agente os a sólo quiere follar a mí lo que me da rabia es que no enseñen cosas reales

Voz 4 27:58 curso preparatorio español que es lo que necesitamos al final nos reímos de ellos mueren haciendo balconing porque los erasmus que se van de España allí hacen cosas como premio Nobel así que los que bien aquí sol y playa te dicen eran Wise ya es una puta mierda entonces mi curso preparatorio para enseñar y que se bueno estoy hecho así a ver qué opinas tú haces aquí me gustaría enseñarles cosas importantes como formas de ligar el Plan Asia dice Honda Aste pago el Uber

Voz 5 28:24 que lo sepan porque ondas vale si bien

Voz 4 28:33 esa España tienes que tener una opinión sobre nuestro zorro español Amancio Ortega

Voz 0759 28:37 claro

Voz 4 28:38 bueno tienes que decir sí o no y eso no tiene ni puta idea luego por ejemplo aunque sea es inglés y te preguntas que nuestros muy envidiosos tu di me defiendo porque eso nos gusta no auguraba nada luego vete al mismo bar a que somos del mismo bar tu objetivos que te digan que lo de siempre claro hay luego tienes que saber chistes de Echenique de UPyD eso es lo que tiene que estar hilo o cuando cuando no sepas que decir dice al final es como tú

Voz 0346 29:05 todo eso también es verdad

Voz 4 29:08 exacto después de estos nos importa quiero terminar la sección llamando a alguien que esté metido en Erasmus para montar es un poco el pollo

Voz 0346 29:15 pero osea para llamar a un extranjero

Voz 4 29:18 mira quién sea que está viendo lo serán aquí porque nosotros tenemos una España va a los Erasmus lo bueno la pueden poblar

Voz 0346 29:25 en Teruel repoblado modera

Voz 4 29:27 no recuerdan además pues hacemos que iba con las venéreas hoy ya estás llenos que no fuera estamos perdiendo cualquier estamos llaman

Voz 0346 29:35 aquí no se pero pero aquí es un estudiante Erasmus que está aquí

Voz 4 29:42 para el bárbaro un tío que a lo que ha hecho es hacer que nuestros erasmus sean lo puto peor porque porque estás mucho porque hacen viajes a Ibiza no porque él lo que hace es en vez de hacer que gente haga cosas como escribí un libro o cosas interesantes pero claro pues sí

Voz 0346 29:59 entendiendo es el típico tío está aquí

Voz 4 30:02 sin hacer nada y la BBC ser el coordinador de los erasmus

Voz 0346 30:05 la coordinador de Erasmus de vale

Voz 4 30:08 estamos ya con el tío no te Ana qué hacer ya ha empezado a decir cosas mus Psicosis

Voz 3 30:14 aquellos chicos

Voz 5 30:17 no no no

Voz 0346 30:19 pero lo lo hacen ellos solos

Voz 4 30:21 son ellos en realidad si quisieran podrían estar haciendo cosas de provecho Héctor pero es que no les dejamos llamando

Voz 0346 30:27 vamos a ver

Voz 13 30:32 Álvaro hola Álvaro

Voz 4 30:34 qué tal

Voz 14 30:35 hola hola si Valeria de la Cadena Ser de la Lengua moderna

Voz 15 30:39 sí me ha comentado tu tu compañera

Voz 14 30:41 muchísimas gracias que te iba a decir tú te dedicas a uno te dedicadas a coordinar Erasmus verdad y qué planes hacías con ellos

Voz 15 30:49 pues de todo pero yo era yo encargada sobre todo está ahí y ese tipo de entidades viajes temas

Voz 4 30:57 esta no

Voz 15 30:58 sí sobre todo eso pero bueno lo sabían nada

Voz 14 31:02 qué hacía uso de la barra libre tú te encargadas de la barra libre para ellos

Voz 5 31:07 no barra libre no tenía

Voz 15 31:08 como bueno alguna eran de alguna teníamos se allí en el pueblo pero a sobretodo entradas viajes y fiestas

Voz 5 31:19 está ahí está ahí fiesta unos P2 al final terminarían cocaína para

Voz 0346 31:24 el brazo estamos a dónde quiere llegar con

Voz 4 31:29 esto no te parece que el estamos tratando Fatah los erasmus que viven aquí que deberían sacar muchísimo más provecho

Voz 15 31:36 la verdad es que no los niños sacaron provecho estuvieron a un buen esto

Voz 5 31:43 gracias Alvaro salva lo voy a una denuncia hasta aquí la sección de Valeria error muchísimas gracias Erasmus Julio por favor fiesta hay fiesta nos parece

Voz 16 31:59 la mezcla de guitarras voces auténticas enorme talento y años de experiencia por separado en el mundo de la música nos han traído una fusión de músicos extraordinaria

Voz 0759 32:11 Ellos son Rubén Pozo Lichis

Voz 0833 32:22 Juan

Voz 17 32:24 Antena tres

Voz 7 32:41 damos por bueno todo lo toca no sobre las ruinas del perdón eh experto seguro que tú lo harías mejor ya que que nos estamos sentados Nos estamos esperemos que el banquete al que nos estábamos invitados que nos vamos dados

Voz 3 35:31 Well

Voz 0346 35:33 lichis el Rubén y el mira a vernos a la lengua moderna y nos acaban de tocar chicos Mesa para dos que forma parte de este nuevo proyecto que casara casualidad se llama mesa parados que tenemos está la mesa preparada para los dos sabían que viene Claudio un bonito sí que ven todo pero Lichis tío yo quiero empezar comentando algo que ha pasado porque esta gente nuestra asamblea de Podemos que tienes detrás se saber la verdad hemos empezado un poquito más tarde de lo que habíamos anunciado no lo vais a creer porque

Voz 0759 36:08 sí

Voz 0833 36:09 lo por favor a Lichis

Voz 0759 36:13 una cosa la guitarra tendrá que es muy bonito que hay

Voz 0346 36:24 músicos el olvido pues otro reír

Voz 0833 36:26 qué comida quiero veros

Voz 0346 36:29 no correcto es la era Sánchez que nos ha prestado amablemente una guitarra hemos salido Prieto pero bueno pues ya está pues no pasa nada se lo decía antes es que eso es el rock and roll es que esperamos que hagáis cosas de esa ella cada vez hay menos televisiones en los hoteles

Voz 4 36:43 claro la guitarra española

Voz 9 36:46 apuestan semanal cuidado le llamé anoche le dijeron a tela tío que estamos dando hay mala imagen que siempre llegamos pronto

Voz 5 36:55 ahora ves tú

Voz 9 36:57 hechos que es lo que se espera

Voz 0346 37:02 cuando empezó todo esto tíos toda juntar os lleváis carreras en solitario después de muchos proyectos en los que avisa ésta deberá día me parece que es Lichis el que te haya no

Voz 9 37:12 si un día me llamo de Lichis si me lo soltó así a bocajarro oí bueno yo la verdad que que lesivo de desde siempre de que escuche el el primer disco de la cabra Hay siempre LL tenido ahí en en un altar no no no no no tarde ni un segundo decirle que sí y aquí estoy pues a al lado del maestro a ver si se me pega

Voz 0346 37:35 el mensajera de amor e mensaje en plan

Voz 0759 37:39 lo menos de aquí sólo necesitó una guitarra mensaje de madrugada

Voz 0833 37:48 lo pero casi no está estabas en un

Voz 0759 37:51 de esquela

Voz 0833 37:52 a mí los conciertos en acústico haber mola los tienes que hacer y no te queda otra de los hacer Guaino pero halló cuando compongo siempre estoy pensando en una batería bajo y Italia hacer conciertos así en acústico y un día una prueba de sonido estaban poniendo los discos de Rubén en la prueba ya había escuchado además el hacía poco en la radio la fiesta guitarra española ahí en en Radio tres Se puede hablar de la competencia

Voz 0346 38:16 hombre por favor por qué no tienen publicidad

Voz 0833 38:19 tiene pulsión

Voz 9 38:21 y nada yo estoy de Se me ocurrió

Voz 0833 38:23 de digo ojalá hiciéramos algo

Voz 0346 38:26 juntos hacer

Voz 0833 38:28 escribir canciones nuevas tocar las canciones de nuestros discos en solitario que creo que que también están muy muy bien hora que ahí está moda así de rival y tal pues uno piensa también que le queda tiempo por vivir que hay un tiempo que merecer la pena contado y cantado no

Voz 0346 38:44 en realidad sois una super banda lo que sea hombre soy miembro de otra banda que apunta en la America's es una super banda

Voz 9 38:53 pero yo leí Lichis que

Voz 0346 38:55 cuando tú de malas el mensaje él estabas precisamente en un bolo de esos que tocaba ir solo esa sensación la tenemos mucho los cómicos también Valeria saber de estar en un hostal y pongamos en Pontevedra a las nueve la tarde antes del bolo coño hago yo aquí aunque igual ha vendido veinticinco entradas en fin sabemos que saque al ir juntos quiere decir también salía un poco esa esa soledad incluso si el bolos alemán bueno por lo menos tengo para alguien con emborracha para emborracharse ahora o pegarme con el del bar porque no me ha pagado

Voz 9 39:29 y que de tener a uno que también me

Voz 0346 39:31 ya no es claro

Voz 0833 39:34 pero si sale bien emborracharse también para celebrarlo

Voz 0346 39:38 que siempre me decía todo ante lo de la banda claro es que la suma la más una banda no

Voz 0833 39:42 claro siempre hay uno que llevas en que eso está muy bien se comparte un poco el el pánico no también sobre todo también creo que que la experiencia está siendo muy buena también a la hora de describir porque inhibir también es un proceso solitario no entonces ABC pues yo tengo una mitad de una canción hecha la mitad que suele ser el noventa por ciento de lo que hago porque toda la mitad de ese lo paso a él es lo acaba o viceversa o a veces también el le enseño algo le doy la coña alemán dos diecisiete bocetos Lichis esto está muy bien también como las las diecisiete otras tomas también estamos muy bien

Voz 9 40:16 sí pero el cambio de mi cara acorde medio el nano segundo que acecho bien está bien antes también su perfeccionista si no eso doy fe de adicción

Voz 5 40:28 la excelencia busca el acorde perdido

Voz 9 40:30 puede estar cuatro semanas buscando un acorde que que a mí me daba igual pero bueno ese leche si lo que él quiera

Voz 0346 40:41 es además de que para la gente que sólo lo identificó una cosa que decir que es un gran músico que lleva muchos años en esto y que hace pocas empezado con otro instrumento no tuviera bajista y ahora te ha dado por el piano la guitarra

Voz 0833 40:54 pues este último está está a unos años con la batería

Voz 0759 40:57 ya concluiría aquí de hecho ahora en en directo

Voz 0833 40:59 pero bueno también con la con la acústica y las eléctricas que no era no era mi instrumento y tal y para esta gira en acústico llamen venta un set de hombre orquesta tocó batería con los pies digo también exigen en la mano hito tocó todos a la vez que la la guitarra me ayuda mucho porque así no pienso cosas raras y entretenido in fine voy mejor lo llevo mucho

Voz 0759 41:18 por la mejor suena muy bien dicho estado

Voz 9 41:25 es decir si todos esos instrumentos los iba a traer aquí pero es que también se sale

Voz 0833 41:31 es que no no me tome la medicación ayer por la noche pero no no preocupa estaba está que los coches

Voz 0346 41:36 estas son el repertorio en solitario de cada uno vais os intercambiar

Voz 9 41:41 sí bueno accedemos alguna astrofísica por aquí no os apoyamos con coro si de alguna manera pues les damos cada uno pues aporta un poco su maneras no a la hora de interpretar la canción del otro ahí iría así no lo estamos burlando Diallo y luego está a luego iba

Voz 0346 41:58 es decir sea estáis componiendo temas nuevos que suponemos que vais a grabar en algún momento no porque haya tocáis en los conciertos si tocamos

Voz 9 42:07 este algunos esto como los que hemos hecho juntos luego también como pues hacemos canciones pues a veces también hay uno que trae una entera sabes claro no porque decía pilla la carrerilla y tal y bueno y si estamos tocando algunas ahí en en concierto ahí el público la celebra la verdad que es raro no es no lo conoce

Voz 0346 42:28 como Chapare al baño y tal pero claro

Voz 9 42:30 pero en nuestros conciertos ahí pues la verdad que son celebra de esas canciones

Voz 0346 42:35 empezasteis pues eso es que el primero fuera en Aranda de Duero en el Sonorama puede que fuera en la plaza de pega un sol

Voz 0833 42:42 a medio día sí yo casi me me de rito y además yo te tengo así alergia al sol y me lo pasé muy bien muy bien muy bien sí sí sí estuvo genial hombre voló y además bien un montón de gente lo le da creo que había una solía ya como un ente público nosotros lo estamos todos muertos de calor

Voz 0346 43:00 ya que hacerlo porque existe el sol verdad que para el rock vienen muy mal solo

Voz 0833 43:08 esto Lillo algo así además lo los músicos normalmente parecemos belugas todos no esto a una piscina en verano diversas un objeto blanco que se mueve grandes músico de terror no tomamos el sol nunca sí sí sí

Voz 9 43:22 en los menos porque tú vas hecho un dandi además una legionario no la verdad yo empecé yo traté de quedarme atrás es que estar a la altura no claro hombre hay uno que tiene que reconocerá a dónde yo empecé con mucha intención me traje me mejores chaquetas e incluso una con un hombre Djibril Cissé de lentejuelas dada la ahí llega un momento que digo mira yo Zapata panadera esta esta nada era

Voz 4 43:55 no vino un poquito que sí es es totalmente vasco J

Voz 5 43:58 sin ERE rockero vasco te digo yo ahí ya bailao rock desde que he nacido bueno pues mira a mi piropo plan es verdad pues venía pistas de Bilbo yo esté en julio está también conocer a músicos porque es que no conozca músicos es muy el músico porque no creo que que si nos preguntan habláis es una a la hora de la noche bueno ya claro es que deja de salir

Voz 4 44:26 pero me parece que es un rollo he visto que tú Rubén Le quienes mogollón a él no

Voz 5 44:31 no sé qué me encanta que tuvo volvió de cojones me voy a dar ni es el mayor

Voz 0833 44:39 claro hay una impersonal y el tipo duro pero no voy siempre en traje en americana no me puedo arrugar osea los sentimientos están por dentro pero la la facha que llevarla siempre deberían impecables

Voz 3 44:51 bueno nos ha

Voz 0346 44:54 la decir lo está porque pues lo que lo de siempre os metáis en Google pone Rubén Pozo Lichis

Voz 0759 44:58 ir

Voz 0346 45:01 ya te dice lo otro o lo estoy pasando bien que lo que importa

Voz 0833 45:07 pasando tretas uno bien

Voz 0346 45:10 hay que decir que vais unas carreras largas agredido muchas cosas buenas noches rock Pereza La cabra hay muchas veces no fue todo lo guay que podía ser la relación entre la industria vosotros por separado ahora mismo

Voz 9 45:23 o lo está pasando bien la verdad que sí la verdad que yo creo llega un momento que que si sigues aquí es porque te encanta tocar no llegó a esa conclusión mira poesía hay follones ABC de patatín a veces patatán mal si te gusta tocar p'alante no sé yo esté enamorado de las canciones de la música Hay Lichis esta iguales otro loco de la música puede puede la manita aquí en áreas de pañales claro

Voz 0833 45:53 en parte que esto les cualquier profesión artística de vosotros lo sabéis pues él tiene muchos muchos baches y siempre va a los extremos lo están muy arriba polvo está muy abajo no hay clase media entonces llegan a un punto de tu edad en el que ya sea yo lo pienso de verdad que me meto de aprendiz de zapatero pues de mi edad no no no me queda otro remedio el camino sigue para adelante lo pasa cada vez hay menos atajos y entonces el entusiasmo y la alegría con la que te lo tomes es lo que te mantiene vivo tanto emocional como como como también a un nivel más práctico no porque hay que yo te te dijo que alimentar es hijo ya tres hijos sí sí o sea yo estoy haciendo todo por vuestro futuros plan de pensiones decía así que agradecen me lo Japón lo Lichis el otro día leía uno

Voz 0346 46:39 la entrevista con Sylvester Stallone

Voz 0833 46:42 su hija contaba que su hija le pregunta

Voz 0346 46:44 papá por qué existe esta mierda de película decía cállate que te pago el colegio por los hijos de Lichis un respeto a todas las muchísimas gracias por haber venido te pido por favor que vuelva Isaí ya al público os pido un fuerte aplauso Cavalleria Ros

Voz 3 47:00 la Rubén Pozo Lichis claro está con nosotros Flores la vea apodan Emilio Sendra nuestro nuevo CD aquí ha tocado forma programados

Voz 19 47:19 bueno qué

