Dani Fernández: "Empecé a escribir 'Incendios' como terapia de una época en que no me fue tan bien"

Voz 1 00:12 acaba de publicar su primer disco y solitario lo que es lo mismo podríamos decir que dar un salto al vacío

Voz 3 00:19 la historia musical de Inés Vila esta semana experimenta con Dani Fernández

Voz 1 00:37 Dani Fernández lleva toda la vida sobre los escenarios lo conocimos a los diecinueve coma una de las cinco voces de abren una de las boy bands españolas de más éxito de los últimos años rompieron hace tres años y desde entonces Dani Fernández ha estado preparando en las cerillas para este momento hace unos días público incendio su primer disco su punto de partida en solitario para el que se ha rodeado de nombres como Andrés Suárez funambulista o Maruan se define como un cantautor dos punto cero que por fin puede mostrarse cien porque

Voz 1515 01:17 Dani Fernando qué tal hola muy buenas como estaba encanta eres un cantautor dos punto cero que por fin de puedes mostrar al cien por cien y eso que sientes un montón de vértigo no

Voz 5 01:26 sí bueno yo creo que muchas veces la música nunca sabemos no cuando vamos a dejar de hacer lo que nos gusta no entonces siempre tenemos ese ese vértigo de de algún día pues no trabajar en esto entonces yo año tras año sigo luchando y haciendo música y espero que que pues eso el vértigo siga porque también también te la cosita no estamos aquí por eso Dani uno siente mucha presión cuando públicas trabajo en solitario después de haberlo ganado todo con tu anterior proyecto bueno y si no las dos cosas y más que nada porque yo me he esperado mucho tiempo eh para para poder digamos ofrecerle a esa gente que ya existía y que que ya confiaba en en mi proyecto hacerle un buen trabajo pero creo que tenemos muchísimo mucho por hacer y esto es una carta de presentación realmente y entonces lo que realmente yo tenía claro era que que lo que quisiera hacer era cien por cien yo hoy está más más digamos más convencido en en hacer algo que realmente me sintiera yo que en el tiempo que estuviéramos esperando o la gente que está esperando no eso yo creo que he perdido mucho público al estar tres años lógicamente y sin hacer nada no pero pero yo creo que va a llegar otro no ahí yo creo que también van a conocer ese Dani Fernández que no tiene nada que ver con el anterior no entonces yo creo que que para mí es un punto de partida para mucha gente también con lo cual no había una presión de decir y tengo que gustar la exagente sino gustarme a mí mismo y cuando ya te gustas a ti mismo ya puedes empezar a trabajar en gustarle a alguien

Voz 1 03:34 hemos leído que Incendios nace durante una época

Voz 1432 03:36 personal difícil ha sido una terapia para dit

Voz 5 03:40 principalmente esa yo me pongo a escribir es realmente por por estas cosas que yo estaba sintiendo y que necesitaba soltar como músico necesitaba además yo con las palabras soy malísimo entonces yo necesitaba soltar este tipo de cosas no oí y hacerle ver también a la gente que que me sigue que que realmente no siempre te va bien no hay y entonces de este incendios son varias etapas no por las que por las que he pasado en las que no no me ha ido tan bien algunas canciones que que habla también de cosas buenas no como es esta canción que estamos escuchando Bailemos

Voz 7 04:16 es es mucho más eh

Voz 5 04:20 como más esperanza no ha al futuro pero es cierto que hay algunas situaciones en las que he vivido que

Voz 7 04:24 eh que era un poco a malas no entonces

Voz 4 04:37 se habla de una ruptura claramente

Voz 5 04:41 sí hablo de una ruptura también hablo de de de cosas porque cuando tú hablas también de de una ruptura te puedes hablar de rupturas con con con muchas cosas no con una amistad hay hay dos canciones por ejemplo que que hablan de de una amistad también hablan de de lógicamente metafóricamente hablando una ruptura de también un grupo no que que aunque no es una relación y esa es la relación amistosa de muchos años no entonces también te deja tocado yo es cierto que yo viví un momento en mi en mi vida que cuando yo pensaba que con veintidós parece mentira no pero que con veinticuatro años más o menos tenía mi vida encaminada y luego me di cuenta de que pues eso me rompí con mi chica entonces rompí con mi grupo y como que Mi vida tal cual está estructurada se cayó no entonces ahí es cuando me vino la inspiración de de incendio si de esta etapa

Voz 1515 05:29 no es la que yo hablo fíjate lo que estás contando Dani esta canción es absolutamente reveladora yo creo que es una antes estábamos Bailemos que es como la más miro al futuro con esperanza y con optimismo pero este tema que se llama miedo bien es precisamente todo eso

Voz 5 06:08 habla un poco de de todo lo que estoy diciendo aquí de hecho en esta canción se mezclan las dos cosas que que más daño me me hicieron entonces no que que por eso hago se daba miedo no es cómo afrontar una situación cuando incluso ya te piensas que que has olvidado ahí estás escribiendo no ya como era una de las de las canciones que que primero escribí porque era como en plan de iguana ya estoy bien no es como la típico de cuando sales de un bache dices ya estoy bien pero siempre estás pensando para atrás no oí entonces realmente te das cuenta de que todavía no ha salido hasta que no dejas de mirar no y bueno pues esta canción es una canción además que para mí es muy especial porque la escribo con con funambulista con Diego Cantero

Voz 1515 06:49 sí estuvo hace muy poquito sentado en la silla en la que estas por ahora mismo estudio

Voz 5 06:52 pues esta canción la escribimos la vimos juntos en su casa y entonces para mí me vienen una una serie de cosas en la en la mente y unos recuerdos con él que que son los músicos AFIS terapia juntos sí sí sí sí sí pero mucha mucha además yo creo que también es muy buen esto no que que que entre entre colegas Si gente además que nos ha miramos mucho porque para mí Él es un referente pues trabajar con él ha sido maravilloso oí que espero seguir trabajando con él muchos años

Voz 1515 07:38 fíjate que hace unos meses llegaste la Joy Eslava un escenario que nunca pensaste cuando estuviste con orín de repente te ha subido siendo tú mismo

Voz 5 07:47 he ido haciendo un soldado

Voz 1515 07:50 cómo lo viviste

Voz 5 07:52 fue maravilloso la verdad cuando pisé por primera vez Madrid y fui a a ver a un amigo mio a la Joy Eslava me enamoré de de la de la Joy dije aquí tengo que tocar algún día no hay cuando se me se me puso la la Portu cuidar el ver que era llena esa que está llena el ha sido una de las cosas más bonitas que que han pasado en mi vida ahí bueno mucha gente me dice bueno que has tocado en sitios como grandes y tal pero no es esa yo digo que llenarla Joy Eslava con una música que te ha salido de dentro que habla de historias que tú has contado y que la gente que vive con ella no es que eso no se puede explicar con palabras no entonces pues cada uno hace

Voz 1515 08:39 propias letras que tú has compuesto partiendo de tu propia situación personal y que al final cada uno hacemos nuestras nuestra propia realidad tanto a mí me pasó con con una

Voz 5 08:48 canción de Andrés Suárez que fue digamos el inicio de de mi de mi carrera porque fue un cover con una versión que que yo que yo colgué y me pasó no era como que yo veía esa historia en en mí no hay muchas veces que deviene nada a las firmas sólo la gente que me para por la calle y me dice joder me gustan mucho tus canciones me siento identificado y es que parece que has escrito la la historia tal cual no y claro tú dices pero si la historia es mía pero claro pero pero la gente de verdad para que veas la conexión que podemos tener todos no oí al fin y al cabo a todos no pueden pasar las cosas que que que es de las que hablamos todos

Voz 1515 09:22 no bueno fíjate veníamos de de de hablar de este concierto en la Joy Eslava donde lo diste todo de nunca había estado Nouri pero es que este verano va a estar en el Arena Sound el el interés del veintiséis de diciembre vas a presentar este incendios este nuevo trabajo en La Riviera cómo será porque la Riviera es un sitio bueno muy mítico de Madrid tomaba en serio ese concierto

Voz 5 09:45 te hablaba de la Joy y lo que tu decías del vértigo no cuando me dijeron haber llenado Joy Eslava tendremos que que buscaron un recinto más grande no por si la gente que que se vaya sumando quiere quiere venir a verte no claro nos dimos cuenta que que avión vacío no de de salas Si realmente la la Riviera es como que cada uno que va al a cada grupo que va a la Riviera quiere decir que que está está funcionando no entonces para mí me daba mucho vértigo porque yo decía es imposible yo yo La Riviera no la voy a llenar no a la verdad que se están vendiendo las entradas que que la gente

Voz 1515 10:22 después de esta entrevista semana vender muchas más que lo sepa

Voz 5 10:25 os espero porque tengo muchísimas ganas al veintiséis de diciembre y sobre todo pues pues lo que tú decías es una sala emblemática en la que yo he cantado con un amigo mio allí con con David Otero me parece increíble y con lo cual pues pues no te puedes imaginar las ganas de ir con mi banda Hay ya toca

Voz 1515 10:43 Dani fíjate que subsiste a tu canal de Youtube la versión que vamos a escuchar ahora no saben de Pi de Andrés Suárez y rompisteis tanto que el propio Andrés Suárez te alabó porque le gustó muchísimo lo que había hecho con un tema suyo

Voz 4 11:08 a me

Voz 8 11:26 supongo estaros vienen con Hugo ya Dema supongo olviden unos días hasta el nombre de de los está

Voz 1515 11:36 la verdad es que como carta poema declaración despedida es maravilloso este tema eh

Voz 5 11:42 a mí es que os ha hecho te juro que me escucho la voz Illano ni me reconozco ni me reconozco a mí no porque es cierto que en estos tres años y me he tenido que encontrar no es cierto que no yo no cantaba canciones enteras no no eras encima no cantaban y en español no entonces cuando yo esta canción de Andrés y contaba mi historia yo me dado cuenta de que de que necesitaba escribir este tipo de de de movida no y entonces empecé a cantar esta canción y y es cierto que Andrés Mesquida

Voz 1 12:11 yo oí y me puso en plan que que le gustaba mucho yo la escucho y ahora es que soy muy crítico ideó Jovellanos de como One justo esta canción no esta versión decías que que había perdido público porque estas haciendo algo muy diferente a lo que hacías antes con Austin hay realmente esto lo rompió esa las críticas fueron buenísimas

Voz 9 12:32 mucho te sientas mil visitas en Youtube bueno yo creo que realmente yo lo que les Le ofrezco a la gente es verdad pues a la gente que venía a verme antes hay gente que me sigue de del grupo

Voz 5 12:46 sabía que a mí me gustaba vamos a yo no hablo no lo que te contaba antes fuera de micrófonos micrófono que yo no hablo inglés no entonces cuando yo me tenían cuando yo tenía que contar mis propias historias yo tenía que hablar en español tiene que sacar todo lo que llevaba dentro en español entonces la gente que llames que ya sabía que yo el inglés no no lo hablaba pues entonces empieza a ver que que yo empiezo a cantar y a hacer cosas de de gente a la que yo admiraba de antes no que es súper submarina que es Andrés Suárez que es funambulista que son canciones que a mí ya me gustaban y yo ya ponía sociales porque me gustaban esta canción era no entonces es cierto que que a mucha gente pues a lo mejor ya no le gustaba mi música porque es mucho más tranquila o porque habla de otras cosas tiene la la letra más profunda pero pero es cierto que que es donde quiero IRI y a lo mejor es arriesgado o realmente para mucha gente en la Javier en las cabezas que vendrá música cómo hacer dinero pues para mí no es así no entonces yo lo que quería hacer música que a mí me gustara no no iba buscando el dinero

Voz 1515 13:48 la verdad es que esto es un tema precioso sonará en La Riviera veintiséis de diciembre entre otros muchos sitios porque te vamos a tener de festivales te vamos a pedir un anticipo de cómo serán los conciertos de las próximas semanas y meses vale

Voz 5 14:01 pues por mi genial digamos lo que

Voz 1515 14:49 aquí continuamos laboratorio musical de Inés Vila hoy hemos invitado a invitado Inés a Dani Fernández antes hablábamos de Andrés Suárez este seis de septiembre cuéntanos Dani

Voz 5 15:00 pues de septiembre es un es un tema que me llega de la mano de Andrés ya me me conocía por por amigos en común por la versión que que hice ahí y entonces me llega seis de septiembre yo me enamoró digo qué canción porque lo que tu decías de cuando te ves reflejado en un en una en una canción y esta canción hablaba de mi historia y claro cuando ya la grave y yo dije vamos a ver esta historia aunque no es no es del todo mía pero que es un poco mía porque yo me hallaba a mi digo pero me apetece que que que la canté Andrés entonces hablamos con él y lo dijimos en planes que si quería que que él pudiera ponerle voz a al tema y el el encantadísima dijo que le tenía muchísima mucho muchísimo cariño esta canción hay que le encantaría tenerla en en mi disco con con él no entonces se la grabamos además en en un nada porque todos sabemos la calidad vocal que tiene Andrés Si Illa grabamos del tirón ahí fue fue una de las cosas que menos vamos que más ilusión me ha hecho no el verle verle grabar una canción para para mi disco cómo fue esa primera reunión la recuerdas si me acuerdo que que llegamos al al estudio además eh pues eso también queríamos hacer una pequeña grabación para para poder tenerlo ya de recuerdo toda la vida no y claro el hablar el hablar con una persona a la que admira es es que es ya te digo es siempre todo el rato cogerlo todo me gusta sobre todo a hablar con con gente que tiene tanto talento porque todo puedes aprender y entonces es como que que no se no se me escape ninguna de las cosas que suelte is es algo muy muy bonito y que espero que que me pase muchos años

Voz 1515 16:45 Dani te vamos a pedir que te acerques al escenario que te hemos preparado y que nos hagas un anticipo de cómo van a ser los conciertos durante las próximas semanas creo que has elegido disparos

Voz 5 16:54 sí no sí no Single espero que que os guste

Voz 12 17:01 sí sí sí

Voz 13 17:12 un recuerdo a no lo atracción que se gen era ésta juegas fácil no soy yo reconozco que no

Voz 12 17:36 ah no

Voz 13 17:39 bueno mi cuerpo ya no pueden controlarse

Voz 6 17:46 yo vi vi unas diez mil Diego

Voz 13 17:53 la cruda realidad no Trapp para que no Cari

Voz 6 18:07 que sus disparos

Voz 13 18:35 adiós me pero a nadie pueden combinar

Voz 6 18:48 sí

Voz 13 18:53 yo no

Voz 6 19:14 disparos no

Voz 5 19:44 no

Voz 14 19:47 eh

Voz 1515 19:51 pues así suena en directo en los estudios de la Cadena SER Dani Ferrer Méndez con sólo un nuevo Single disparos una de las cosas que decía al principio es que te de fines como un cantautor dos punto cero eso qué quieres decir con eso a ver Dani

Voz 5 20:04 bueno yo creo que todo el mundo en su cabeza tiene tiene el cantautor como una persona que que siempre con su guitarra no que que habla de siempre del desamor que siempre que es como muy clásico no ir nosotros queríamos darle una vuelta a ese a ese a ese a digamos esa etiqueta no que que ponen a la gente que canta sus propias historias y es que he hecho con mi banda por ejemplo Somos una familia no y yo de hecho cuando cuando nosotros tocamos me veo más como como un grupo que incluso como solista no entonces es cierto que nosotros en intento damos no darle esa vuelta a esa la etiqueta no de de que todo el mundo tiene lógicamente no estoy nada de acuerdo no porque un cantautor no deja de ser una persona que escribe sus propias canciones y las canta no ha hecho también hay hay una nueva forman hoy una nueva corriente que se está llevando ahora es que hay mucha gente que que escribimos las canciones con con amigos o o que no no todas las canciones son son nuestras cien por cien no yo de hecho escribo con unos mejores amigos que que se llama Juan o la canción de miedo que la escribía con con funambulista hay otra otras canciones que has escrito con un amigo que se llama Paul esa quiere esa es como si dar una vuelta no el excesivo no Santo es es dar una vuelta es momento de cantautor que todo el mundo tiene en su cabeza de guitarra en mano oí escribir

Voz 1432 21:25 dar una canción propia no habíamos leído que tenía las cosas claras que te querías quita lo querías quitar la etiqueta del típico cantautor triste Piqué querías tener una miras más internacionales cuáles son sus influencias

Voz 15 21:37 buenas influencias internacionales Irán son son Mendes que son gente a la que yo que se llena estadios son cantautores sabes son gente que escribe sus propias historias interés en nuestra mente no está eso es como parece como que cantantes solo no y él escribe sus propias canciones y es lo que muchos de nosotros hacemos y entonces es como que nuestra

Voz 5 21:59 mente está el ese cantautor español que que luego encima SAT evolucionan pues es verdad que que mucha sabe mucho de nosotros venimos del desamor no igual que yo os ha yo vengo de del del cortarme las venas no pero pero claro pero pero pero siempre del toro que se mordisco ya alguna de alegrías del amor y que también es lo que te digo tú escuchas el disco entero y viene a mis conciertos y sabes que que en fin no es así no es como que no te enfada no pero como dices es que yo soy feliz sabes no no no tiene nada que ver no son etapas que ir además historias porque la música está para eso no para lo que nosotros decíamos para mi ha sido terapia y entonces pues yo creo que la música está para para sacar por los sentimientos a flor fuera Hay la gente además pues pues pueda escucharte es un poco eso

Voz 1515 22:47 día fíjate estuvimos haciendo el programa desde la Plaza Mayor porque seguimos ayer el set de la de la SER Four Champions In vino CNET planteamos una entrevista para otro día que no se acompañe que algo así como la meta Magdalena de que dicho así suena como medio erudito medio raro porque él no se explicaba cómo su música a la gente le explicaba que les transforma porque cuenta sus propias historias de amor y al final nosotros nos las llevamos en nuestro propio territorio yo le preguntaba por cuáles serán las canciones que no eran del pero de otros que a él le provocaba esta cosa de lo que era la magdalena de Proust hundía haremos ese juego también contigo

Voz 5 23:26 yo es que ya te digo que antes te lo estaba diciendo sea yo escucho a escuchan muchos autores que que pues es el cabo dices es que te está contando lo que tú quieres no lo que quiero es escuchar muchas veces nosotros incluso en nuestras momentos malos necesitamos bajar más aún todavía en el agujero para luego poder salir no es así yo siempre he pensado que tiene que haber momentos malos paraban para ver momentos buenos y entonces muchas veces pues aprovechamos estos está esto este digamos esta montaña rusa para poder escribir no incluso cuando estás muy alegre también te salen canciones sabes es esa montaña esa montaña rusa que tiene que tenemos lo que tenemos los músicos e incluso los escritores muchos artistas no que que tienen esa montaña rusa que les ayuda

Voz 1515 24:11 a a crear Dani Fernández ha sido un placer conocerte

Voz 5 24:15 el mio seguimos encontrando no estar aquí ya sabéis que vamos ha sido muy bonito poder incluso tocar en directo que en muchos sitios no se puede si queréis la oportunidad de venir aquí tocar un tema en directo

Voz 1515 24:26 pues para nosotros es un lujo todo esto lo van a poder disfrutar con un montón de bolos este verano un montón de festivales y el veintiséis de diciembre en Madrid en un lugar como la Riviera Banif Hernández gracias muchísima gracia

Voz 5 24:39 a vosotros

pues para nosotros es un lujo todo esto lo van a poder disfrutar con un montón de bolos este verano un montón de festivales y el veintiséis de diciembre en Madrid en un lugar como la Riviera

